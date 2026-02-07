Desfecho trágico: cronologia do espancamento que chocou o DF

A agressão ocorreu na madrugada de 23 de janeiro em Vicente Pires na saída de uma festa - (crédito: Material cedido ao Correio)

A morte do adolescente Rodrigo Castanheira, de 16 anos, confirmada na manhã deste sábado (7/2), mobilizou a sociedade e segue sob investigação no Distrito Federal. O jovem permaneceu internado por 16 dias em estado gravíssimo na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Brasília, em Águas Claras, após ser violentamente agredido pelo ex-piloto Pedro Turra, de 19 anos.

A agressão ocorreu na madrugada de 23 de janeiro em Vicente Pires, na saída de uma festa. Imagens gravadas por testemunhas mostram o momento em que o adolescente é espancado enquanto outras pessoas assistem sem intervir. Os vídeos foram incorporados ao inquérito da Polícia Civil.

Após o ataque, Rodrigo foi socorrido e encaminhado ao Hospital Brasília, onde os médicos diagnosticaram traumatismo craniano severo, consequência direta da violência sofrida. Desde a internação, o quadro clínico do jovem foi considerado gravíssimo. Durante o período de internação, familiares e amigos de Rodrigo se mobilizaram em uma corrente de fé e solidariedade, com vigílias, orações coletivas e campanhas por doação de sangue em frente ao hospital.

No dia do crime, Pedro Turra foi preso em flagrante, mas acabou liberado após o pagamento de fiança, decisão que gerou forte repercussão. Com o avanço das investigações e a gravidade do estado de saúde da vítima, o Ministério Público solicitou a prisão preventiva do acusado, pedido que foi acolhido pela Justiça. A decisão levou em conta a gravidade do crime, o risco à ordem pública e a situação clínica de Rodrigo.

O ex-piloto foi preso na casa da mãe, sem oferecer resistência, e levado inicialmente para a 38ª Delegacia de Polícia (Vicente Pires), responsável pelo inquérito. Em seguida, foi encaminhado à carceragem do DPE, no Parque da Cidade.

A defesa do ex-piloto apresentou pedidos de habeas corpus ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) e ao Superior Tribunal de Justiça (STJ), ambos negados. Os advogados alegam que o acusado é réu primário, possui residência fixa e colaborou com as investigações.

Atualmente, Pedro Turra cumpre prisão em cela individual, por determinação judicial, após alegações de risco à sua integridade física. Ele responde pelo crime de lesão corporal gravíssima, que pode ter o enquadramento revisto após a confirmação da morte da vítima.

O caso segue sob investigação da Polícia Civil do Distrito Federal. Para a família de Rodrigo Castanheira, nenhuma decisão judicial será capaz de reparar a perda do adolescente.

