Tentativa de feminicídio: filho ataca mãe idosa com serrote no DF

Um homem de 37 anos foi preso após atacar a mãe, 73, no Setor Habitacional Sol Nascente, no DF, na tarde deste sábado (7/2). Segundo informações da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), o filho teria atacado a idosa com um serrote. Em estado grave, a mulher foi encaminhada para cirurgia no Hospital Regional de Taguatinga.

Testemunhas contaram aos policiais que o filho dela, autor do ataque, estaria dentro do imóvel. Ao ser abordado, ele resistiu à prisão.

Após diálogo técnico, os policiais conseguiram convencê-lo a largar o objeto e permitir a aproximação da equipe. O suspeito foi detido e encaminhado à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher II (DEAM II), na Ceilândia, onde foi autuado pelo crime de tentativa de feminicídio.



Saiba onde denunciar violência doméstica no DF

Ligue 190:Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). Uma viatura é enviada imediatamente até o local. Serviço disponível 24h por dia, todos os dias. Ligação gratuita.

Ligue 197:Polícia Civil do DF (PCDF).

E-mail: denuncia197@pcdf.df.gov.br

WhatsApp: (61) 98626-1197

Site: https://www.pcdf.df.gov.br/servicos/197/violencia-contra-mulher

Delegacias Especiais de Atendimento à Mulher (Deam):funcionamento 24 horas por dia, todos os dias.

Deam 1: previne, reprime e investiga os crimes praticados contra a mulher em todo o DF, à exceção de Ceilândia.

Endereço: EQS 204/205, Asa Sul.

Telefones: 3207-6172 / 3207-6195 / 98362-5673

E-mail: deam_sa@pcdf.df.gov.br

Endereço: St. M QNM 2, Ceilândia

Telefoes: 3207-7391 / 3207-7408 / 3207-7438

Whatsapp: (61) 99656-5008 - Canal 24h

Whatsapp: (61) 99656-5008 - Canal 24h Secretaria da Mulher do DF

Subsecretaria de Enfrentamento à Violência Contra as Mulheres (Subev)

Subsecretária: 3330- 3109

Assessoria: 3330-3118/3105

Subsecretaria de Promoção das Mulheres (SUBPM)

Telefone: 3330-3116 / 3148

Casa da Mulher Brasileira

Recepção, térreo: 3371-2897

Acolhimento e Triagem, 1º andar: 3371-2637

Empreende Mais Mulher, 2° andar: 3373-1120/ 98199-1146

Coordenação da Casa da Mulher Brasileira, 3º andar: 3371-0212



Promotorias nas regiões administrativas do DF

Site:mpdft.mp.br/portal/index.php/promotorias-de-justica-nas-cidades

Endereço: Eixo Monumental, Praça do Buriti, Lote 2, Sala 144, Sede do MPDFT

Telefones: 3343-6086 e 3343-9625—Defensoria Pública do DF



Endereço: Fórum José Júlio Leal Fagundes, Setor de Múltiplas Atividades Sul, Trecho 3, Lotes 4/6, BL 4 Telefones: (061) 3103-1926 / 3103-1928 / 3103-1765

WhatsApp (61) 999359-0032

E-mail: najmulher@defensoria.df.gov.br

Site:defensoria.df.gov.br/nucleos-de-assistencia-juridica/

Núcleos do Pró-Vítima

Ceilândia

End.: Shopping Popular de Ceilândia – Espaço na Hora

Guará

End.: Lúcio Costa QELC Alpendre dos Jovens – Lúcio Costa

End.: Lúcio Costa QELC Alpendre dos Jovens – Lúcio Costa (61) 9 8314-0619 - Horário 08:00 às 17:00 PARANOÁ

End.: Quadra 05, Conjunto 03, Área Especial D – Parque de Obras

End.: Quadra 05, Conjunto 03, Área Especial D – Parque de Obras (61) 9 8314-0622 - Horário: 08:00 às 17:00 Planaltina

End.: Fórum Desembargador Lúcio Batista Arantes, 1º Andar, Salas 111/114

End.: Fórum Desembargador Lúcio Batista Arantes, 1º Andar, Salas 111/114 (61) 9 8314-0611 /3103-2405 - Horário: 12:00 às 19:00 Recanto das Emas

End.: Estação da Cidadania – Céu das Artes, Quadra 113, Área Especial 01

End.: Estação da Cidadania – Céu das Artes, Quadra 113, Área Especial 01 61) 9 8314- 0613 - Horário:08:00 às 17:00 Rodoferroviária

End: Estação Rodoferroviária, Ala Norte, Sala 04 – Brasília/DF