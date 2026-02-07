InícioCidades DF
Violência contra a mulher

Tentativa de feminicídio: filho ataca mãe idosa com serrote no DF

Segundo informações da PMDF, o filho teria atacado a idosa com um serrote. Em estado grave, a mulher foi encaminhada para cirurgia no Hospital Regional de Taguatinga

Homem foi preso por tentativa de feminicídio - (crédito: Divulgação/PMDF)
Um homem de 37 anos foi preso após atacar a mãe, 73, no Setor Habitacional Sol Nascente, no DF, na tarde deste sábado (7/2). Segundo informações da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), o filho teria atacado a idosa com um serrote. Em estado grave, a mulher foi encaminhada para cirurgia no Hospital Regional de Taguatinga. 

Testemunhas contaram aos policiais que o filho dela, autor do ataque, estaria dentro do imóvel. Ao ser abordado, ele resistiu à prisão

Após diálogo técnico, os policiais conseguiram convencê-lo a largar o objeto e permitir a aproximação da equipe. O suspeito foi detido e encaminhado à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher II (DEAM II), na Ceilândia, onde foi autuado pelo crime de tentativa de feminicídio.

Saiba onde denunciar violência doméstica no DF

  • Ligue 190:Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). Uma viatura é enviada imediatamente até o local. Serviço disponível 24h por dia, todos os dias. Ligação gratuita.
  • Ligue 197:Polícia Civil do DF (PCDF).
    E-mail: denuncia197@pcdf.df.gov.br
    WhatsApp: (61) 98626-1197
    Site: https://www.pcdf.df.gov.br/servicos/197/violencia-contra-mulher
  • Ligue 180:Central de Atendimento à Mulher, canal da Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres. Serviço registra e encaminha denúncias de violência contra a mulher aos órgãos competentes, além de reclamações, sugestões e elogios sobre o funcionamento dos serviços de atendimento. A denúncia pode ser feita de forma anônima, 24h por dia, todos os dias. Ligação gratuita.
  • Delegacias Especiais de Atendimento à Mulher (Deam):funcionamento 24 horas por dia, todos os dias.
  • Deam 1: previne, reprime e investiga os crimes praticados contra a mulher em todo o DF, à exceção de Ceilândia.
    Endereço: EQS 204/205, Asa Sul.
    Telefones: 3207-6172 / 3207-6195 / 98362-5673
    E-mail: deam_sa@pcdf.df.gov.br
  • Deam 2: previne, reprime e investiga crimes contra a mulher praticados em Ceilândia.
    Endereço: St. M QNM 2, Ceilândia
    Telefoes: 3207-7391 / 3207-7408 / 3207-7438
  • Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos
    Whatsapp: (61) 99656-5008 - Canal 24h
  • Secretaria da Mulher do DF
    Subsecretaria de Enfrentamento à Violência Contra as Mulheres (Subev)
    Subsecretária: 3330- 3109
    Assessoria: 3330-3118/3105
    Subsecretaria de Promoção das Mulheres (SUBPM)
    Telefone: 3330-3116 / 3148
    Casa da Mulher Brasileira
    Recepção, térreo: 3371-2897
    Acolhimento e Triagem, 1º andar: 3371-2637
    Empreende Mais Mulher, 2° andar: 3373-1120/ 98199-1146
    Coordenação da Casa da Mulher Brasileira, 3º andar: 3371-0212
  • Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT)
    Promotorias nas regiões administrativas do DF
    Site:mpdft.mp.br/portal/index.php/promotorias-de-justica-nas-cidades
  • Núcleo de Gênero
    Endereço: Eixo Monumental, Praça do Buriti, Lote 2, Sala 144, Sede do MPDFT
    Telefones: 3343-6086 e 3343-9625—Defensoria Pública do DF
  • Núcleo de Assistência Jurídica de Defesa da Mulher (Nudem)
    Endereço: Fórum José Júlio Leal Fagundes, Setor de Múltiplas Atividades Sul, Trecho 3, Lotes 4/6, BL 4 Telefones: (061) 3103-1926 / 3103-1928 / 3103-1765
    WhatsApp (61) 999359-0032
    E-mail: najmulher@defensoria.df.gov.br
    Site:defensoria.df.gov.br/nucleos-de-assistencia-juridica/

Núcleos do Pró-Vítima

  • Ceilândia
    End.: Shopping Popular de Ceilândia – Espaço na Hora
    (61) 9 8314-0620 - Horário:08:00 às 17:00]
  • Guará
    End.: Lúcio Costa QELC Alpendre dos Jovens – Lúcio Costa
    (61) 9 8314-0619 - Horário 08:00 às 17:00

  • PARANOÁ
    End.: Quadra 05, Conjunto 03, Área Especial D – Parque de Obras
    (61) 9 8314-0622 - Horário: 08:00 às 17:00

  • Planaltina
    End.: Fórum Desembargador Lúcio Batista Arantes, 1º Andar, Salas 111/114
    (61) 9 8314-0611 /3103-2405 - Horário: 12:00 às 19:00

  • Recanto das Emas
    End.: Estação da Cidadania – Céu das Artes, Quadra 113, Área Especial 01
    61) 9 8314- 0613 - Horário:08:00 às 17:00

  • Rodoferroviária

End: Estação Rodoferroviária, Ala Norte, Sala 04 – Brasília/DF

 

Letícia Mouhamad

Repórter

Jornalista graduanda pelo IESB e formada em Letras pela UnB. Teve experiência na Revista do Correio e, desde 2023, atua na editoria de Cidades. Tem interesse por temas ligados à saúde mental e à mobilidade urbana. Venceu os prêmios Sebrae e ABP.

Por Letícia Mouhamad
postado em 07/02/2026 17:53 / atualizado em 07/02/2026 18:01
