Família de Pedro Turra publica nota após morte de Rodrigo Castanheira

A família de Pedro Turra divulgou uma nota de pesar por meio da qual prestou solidariedade e lamentou o falecimento de Rodrigo Castanheira, neste sábado (7/2). O adolescente foi agredido por Pedro Turra e estava internado no Hospital de Brasília em Águas Claras desde o dia 23 de janeiro. No dia da agressão, Rodrigo levou um soco de Pedro e bateu a cabeça na porta de um carro. Ele foi internado com traumatismo craniano.

Na nota, a família de Pedro Turra se compadece com a dor da família de Castanheira. “Neste momento de imensa dor, nos unimos aos pais, familiares e amigos, expressando nossas mais sentidas condolências e desejando que encontrem amparo, conforto e força para atravessar este período de luto”, diz a nota.

Logo após a agressão, Pedro Turra foi preso, mas pagou uma fiança no valor de R$ 24,3 mil e saiu da cadeia. Em 30 de janeiro, ele foi preso preventivamente. Após a agressão contra Rodrigo, outras três vítimas procuraram a polícia e relataram outros dois casos de agressão fícia e que o ex-piloto forçou uma menor de idade a ingerir bebida alcoólica, além de dar choque com teaser nela. Atualmente, Pedro está na Papuda em cela individual, após a defesa ter afirmado perigo de vida do detento.