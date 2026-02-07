Vídeo: chuva forte alaga Pistão Sul e provoca congestionamento

Um alagamento sob o viaduto da DF-001, no sentido Pistão Sul, tem causado transtornos para motoristas e pedestres na manhã deste sábado (7/2). A água tomou parte da pista, obrigando os veículos a desviarem para a faixa da direita, o que reduziu a fluidez do tráfego e provocou engarrafamento no trecho.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Com apenas uma faixa parcialmente liberada, motoristas enfrentam lentidão ao passar pelo local. A situação também afeta pedestres, que encontram dificuldades para atravessar a via devido ao volume de água acumulada, aumentando o risco de acidentes. Confira o vídeo:

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Na última quinta-feira (5), as tempestades também resultaram em estragos na Avenida Morro da Cruz, em São Sebastião. O temporal arrancou trechos do asfalto, deixando a via parcialmente danificada, oferecendo risco à circulação de veículos e pedestres.

Comerciantes da região, que preferiram não se identificar, relatam ao Correio que a situação é recorrente e que os danos se repetem sempre que há chuvas mais intensas. Segundo eles, a força da água costuma descer pela avenida, abrindo buracos e comprometendo o pavimento. “Toda vez que chove é assim”, afirmou um dos comerciantes, que teme novos acidentes no local.

Cuidados

Em caso de fortes chuvas, a Defesa Civil do Distrito Federal (DCDF) recomenda que não se utilize equipamentos elétricos, evite tomar banho durante as pancadas de chuva, não utilize o telefone caso esteja conectado à rede elétrica, evite a proximidade e o contato com materiais condutores de energia, mantenha-se sempre calçado e, antes da tempestade, desligue todos os aparelhos eletroeletrônicos das tomadas.

Na rua, também valem alguns cuidados, como procurar abrigo, não se expor à chuva, não ficar embaixo de árvores e evitar locais próximos à rede elétrica. Uma dica é manter-se no interior do carro, um local isolado e seguro. Interessados em receber alertas das condições meteorológicas, emitidos pela subsecretaria, precisam apenas enviar o CEP, por SMS, ao número 40199.

Para os motoristas, os conselhos, em casos de tempestades, são: redobrar a atenção, reduzir a velocidade, aumentar a distância de seguimento e conferir o estado dos pneus. Checar o funcionamento do limpador de para-brisa e as condições da borracha também são medidas essenciais.

Sob chuva forte, é recomendado o uso do farol baixo, pois a luz alta reflete nas gotas de água e prejudica a visibilidade, além de não iluminar o caminho como deveria e ainda atrapalhar a visão de outros usuários da via.