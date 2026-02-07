InícioCidades DF
Radialista Juarez Vieira de Brito morre atropelado em Taguatinga

Juarez era locutor da Rádio Atividade e apresentador do programa Acorda, Brasília. O profissional também teve passagem pela Rádio Planalto

Juarez era apaixonado por esportes, especialmente pelo ciclismo
Juarez era apaixonado por esportes, especialmente pelo ciclismo

O radialista Juarez Vieira de Brito, de 64 anos, morreu na manhã deste sábado (7) após ser atropelado enquanto pedalava em Taguatinga. O acidente ocorreu no Pistão Norte, no sentido do viaduto de acesso à Estrada Parque Ceilândia, nas proximidades da Academia da Polícia Militar do Distrito Federal. 

De acordo com o Corpo de Bombeiros (CBMDF), a corporação foi acionada às 10h09 para atender a uma ocorrência de colisão envolvendo um carro e uma bicicleta, sendo mobilizadas três viaturas de resgate.

No local, os socorristas encontraram a vítima com lesões graves e em parada cardiorrespiratória. Foram realizadas manobras de reanimação cardiopulmonar (RCP) e aplicados os protocolos de suporte avançado de vida, mas Juarez não resistiu aos ferimentos e o óbito foi declarado ainda no local.

As circunstâncias do acidente ainda não foram esclarecidas. O Departamento de Estradas de Rodagem (DER) ficou responsável pela preservação da área e pela coordenação do trânsito.

Juarez era locutor da Rádio Atividade e apresentador do programa Acorda, Brasília. O profissional também teve passagem pela Rádio Planalto. No meio radiofônico, era conhecido pela dedicação à profissão e pelo bom humor no dia a dia. Colegas de trabalho destacaram o compromisso do radialista com a comunicação e o companherismo com a equipe.

Além do rádio, Juarez era apaixonado por esportes, especialmente pelo ciclismo. Amante de trilhas e percursos de longa distância, como ressalta os colegas de trabalho, ele costumava compartilhar nas redes sociais registros de viagens e de seus passeios de bicicleta, atividade que fazia parte de sua rotina e estilo de vida.

Não foram divulgadas informações sobre o velório e o enterro até o momento da publicação da matéria. 

Raphaela Peixoto

Formada em jornalismo pela Universidade Católica de Brasília, começou a carreira no Correio Braziliense na cobertura on-line de formação profissional e educação. Atualmente, cobre concursos e o funcionalismo da capital

Por Raphaela Peixoto
postado em 07/02/2026 17:24
