Celina Leão lamenta morte de Rodrigo Castanheira

A vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), utilizou as redes sociais para se solidarizar com a família e amigos de Rodrigo Castanheira,que morreu neste sábado (7/2) após ficar 16 dias em coma. “Hoje a nossa cidade amanheceu de luto”, afirmou.
No vídeo publicado, Celina lamenta a morte do adolescente e reflete sobre o combate à violência. “Ninguém nasce violento. A violência é aprendida, é permitida ou é permissiva”, declara.
Celina também afirma que a prevenção de casos violentos, como o espancamento do adolescente pelo piloto Pedro Turra, exige “presença, responsabilidade e valores” na educação dos jovens.
“Uma sociedade verdadeiramente segura, ela não se constrói somente com punição, mas com formação”, declara.
Rodrigo permaneceu 16 dias em estado gravíssimo na UTI do Hospital Brasília e não resistiu às complicações de um traumatismo craniano resultante da agressão cometida pelo ex-piloto da Fórmula Delta Pedro Turra, que está preso pelo crime. A Polícia Civil do Distrito Federal segue investigando o caso.
