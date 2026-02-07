InícioCidades DF
Celina Leão lamenta morte de Rodrigo Castanheira

Vice-governadora pediu por mais "responsabilidade" e "valores" na formação de jovens para previnir crimes violentos

"A violência é aprendida, é permitida ou é permissiva", declarou Celina nas redes sociais - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

A vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), utilizou as redes sociais para se solidarizar com a família e amigos de Rodrigo Castanheira,que morreu neste sábado (7/2) após ficar 16 dias em coma. “Hoje a nossa cidade amanheceu de luto”, afirmou.

No vídeo publicado, Celina lamenta a morte do adolescente e reflete sobre o combate à violência. “Ninguém nasce violento. A violência é aprendida, é permitida ou é permissiva”, declara.

Celina também afirma que a prevenção de casos violentos, como o espancamento do adolescente pelo piloto Pedro Turra, exige “presença, responsabilidade e valores” na educação dos jovens. 

“Uma sociedade verdadeiramente segura, ela não se constrói somente com punição, mas com formação”, declara.

Rodrigo permaneceu 16 dias em estado gravíssimo na UTI do Hospital Brasília e não resistiu às complicações de um traumatismo craniano resultante da agressão cometida pelo ex-piloto da Fórmula Delta Pedro Turra, que está preso pelo crime. A Polícia Civil do Distrito Federal segue investigando o caso.

Junio Silva

Repórter

Jornalista graduado pelo IESB. Tem experiência como repórter, consultor de comunicação e conteudista. Entusiasta da cultura, artes e política.

Por Junio Silva
postado em 07/02/2026 20:13 / atualizado em 07/02/2026 20:13
