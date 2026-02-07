Ibaneis Rocha lamenta morte de Rodrigo Castanheira

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), lamentou a morte do adolescente Rodrigo Castanheira, de 16 anos. O jovem morreu após 16 dias internado em estado gravíssimo na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Brasília, em Águas Claras.
Em nota publicada na rede social X, o governador disse que acompanho o caso de perto e expressou pesar: "Ao tomar conhecimento de seu falecimento, como pai, senti o coração apertado diante de uma vida tão jovem interrompida de forma tão precoce. Deixo minhas condolências à família e meus sentimentos aos amigos. Que Deus conforte o coração de todos aqueles que o amam e que sempre guardarão a memória do Rodrigo."
A primeira-dama do Distrito Federal, Mayara Noronha Rocha, também manifestou profundo pesar pelo ocorrido, classificando o episódio como um reflexo doloroso da “falta de controle e de limites” na sociedade atual. Outras autoridades do DF, como a vice-governadora, Celina Leão (PP) e o ex-governador e deputado federal Rodrigo Rollemberg (PSB), também lamentaram a morte do adolescente.
Castanheira foi espancado por Pedro Turra, de 19 anos, na saída de uma festa em Vicente Pires. O jovem não resistiu às complicações provocadas por um traumatismo craniano severo, consequência direta da violência sofrida na madrugada de 23 de janeiro.