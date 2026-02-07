Para advogado da família, morte de Rodrigo revela sociedade doente

O advogado da família de Rodrigo Castanheira, Albert Halex, afirmou ao Correio que a morte do adolescente revela como a sociedade está doente. “Jovens que não têm limite, que assumem o risco de matar por conta de desentendimentos banais”, afirmou.

Segundo Albert, para alguns jovens, ouvir um não, nos dias atuais, soa como uma ofensa. “Tudo tem que ser da forma que quero, do jeito que quero, no tempo que quero e posso dispor do outro, como uma coisa fazendo do outro um objeto”, analisou. “Hoje a vida não tem valor e a família do Rodrigo chora a dor mais cruel que já viveram. Isso por conta de outras famílias que não tiveram a capacidade de amar e só dar dinheiro”, finalizou.

Entenda o caso

Rodrigo morreu na manhã deste sábado (7/2), após ficar 16 dias em coma no Hospital Brasília Águas Claras, com traumatismo craniano. O adolescente foi parar na unidade de saúde após se envolver em uma briga com o ex-piloto Pedro Turra, 19.

Em imagens que circulam nas redes, Turra aparece socando Rodrigo, que cai e bate a cabeça num carro. No dia dos fatos, 23 de janeiro, o ex-piloto foi preso, pagou fiança de R$ 24,3 mil e saiu da cadeia.

Na última sexta (30/1), o delegado Pablo Aguiar, que investiga o caso, pediu a prisão preventiva dele, que foi aceita pela Justiça. Desde então, ele segue preso no Complexo Penitenciário da Papuda.