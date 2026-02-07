Vídeo:tio de Rodrigo Castanheira afirma que surra em Rodrigo teve mandante

Tio de Rodrigo Castanheira, Flávio Henrique Fleury, foi até o Hospital de Brasília em Águas Claras para falar com a imprensa - (crédito: Ed Alves/CB/DA Press)

Tio de Rodrigo Castanheira, o fisioterapeuta Flávio Henrique Fleury, chegou em Brasília no meio da tarde deste sábado (7/2), após receber a notícia da morte do sobrinho. Morador de Goiânia, ele foi direto até o Hospital de Brasília Águas Claras, onde o sobrinho ficou internado por 16 dias, em coma, após uma briga com o ex-piloto Pedro Turra.

O fisioterapeuta afirmou que existem outras pessoas envolvidas e que, uma delas, teria chamado Pedro para bater em Rodrigo por ciúmes do adolescente com uma ex-namorada. “Pelo que foi entendido até agora, teve um mandante. Esse motorista que estava no carro, o menor de idade que dirigia e é piloto de drift, estava com ciúme do Rodrigo e foi buscar o Pedro para espancá-lo”, contou o tio. Segundo ele, o advogado da família já está com provas concretas de que havia mais pessoas envolvidas.

O desejo de Flávio é que as pessoas entendam que não foi uma briga que deu errado e que a morte de Rodrigo não foi um acontecimento acidental. “Foi tudo planejado. O tipo de agressão de um cara muito maior é bem diferente de apenas uma briga de adolescentes”, ressaltou.

O tio afirmou que o corpo do adolescente já está no Instituto Médico Legal (IML) e que ele estava a caminho da casa de Rejeane, mãe de Rodrigo.

