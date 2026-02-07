Homem morre afogado no Lago Paranoá, altura da QI 25

Um corpo foi encontrado no Lago Paranoá, neste sábado (7/2). O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para ocorrência às 16h19, com o emprego de três veículos para o resgate.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O afogamento ocorreu no Lago Paranoá, na altura da SHIS QI 25, no Lago Sul, nas proximidades da Ponte JK. Ao chegar no local, após acionamento da emergência, as equipes encontraram o corpo de um homem adulto, com idade em torno de 40 anos, boiando na água a aproximadamente 15 a 20 metros da margem. Os bombeiros retiraram a vítima das águas, que já não apresentava sinais vitais e encontrava-se com rigidez muscular pós-morte.

Ainda não se sabe a dinâmica do ocorrido. Após o resgate, a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) tomou responsabilidade pelos procedimentos legais e pela remoção do corpo.

* Estagiária sob supervisão de José Carlos Vieira