TRAGÉDIA

Homem morre afogado no Lago Paranoá, altura da QI 25

Ainda não se sabe a dinâmica do ocorrido. Após o resgate, a Polícia Civil tomou responsabilidade pelos procedimentos legais e pela remoção do corpo

Bombeiros encontram corpo no Lago Paranoá - (crédito: Divulgação/CBMDF)
Um corpo foi encontrado no Lago Paranoá, neste sábado (7/2). O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para ocorrência às 16h19, com o emprego de três veículos para o resgate.

O afogamento ocorreu no Lago Paranoá, na altura da SHIS QI 25, no Lago Sul, nas proximidades da Ponte JK. Ao chegar no local, após acionamento da emergência, as equipes encontraram o corpo de um homem adulto, com idade em torno de 40 anos, boiando na água a aproximadamente 15 a 20 metros da margem. Os bombeiros retiraram a vítima das águas, que já não apresentava sinais vitais e encontrava-se com rigidez muscular pós-morte. 

Ainda não se sabe a dinâmica do ocorrido. Após o resgate, a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) tomou responsabilidade pelos procedimentos legais e pela remoção do corpo.

* Estagiária sob supervisão de José Carlos Vieira

 

Walkyria Lagaci

Estudante de Jornalismo da Universidade de Brasília (UnB), atualmente estagiando na editoria Cidades DF do Correio Braziliense.

Por Walkyria Lagaci
postado em 07/02/2026 23:23
