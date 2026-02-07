Senac-DF lamenta morte de Rodrigo Castanheira, ex-aluno do Jovem Aprendiz

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial do Distrito Federal (Senac-DF) manifestou pesar pela morte do adolescente Rodrigo Castanheira, de 16 anos. Segundo a instituição, ele é ex-aluno do programa Jovem Aprendiz, no Centro de Educação Profissional (CEP) Talal Abu Allan, em Ceilândia. Em nota divulgada neste fim de semana, a instituição lamentou a perda precoce do estudante e destacou o vínculo construído por ele com colegas, instrutores e a comunidade escolar.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

“Com profundo pesar, comunicamos o falecimento do ex-aluno Rodrigo Castanheiras, do programa Jovem Aprendiz do CEP Talal Abu Allan, em Ceilândia”, informou o Senac-DF. Segundo a entidade, a passagem do jovem pela instituição deixou marcas afetivas que permanecerão vivas mesmo após sua morte.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Leia também: Criminalista aponta por quais crimes Pedro Turra pode responder

Na homenagem, o Senac ressaltou as características pessoais de Rodrigo e a forma como ele era percebido no ambiente educacional. “Rodrigo deixa uma marca de carinho, respeito e convivência afetuosa entre colegas, instrutores e toda a comunidade escolar”, diz o texto. E que, apesar da trajetória interrompida de maneira abrupta, a presença do adolescente seguirá sendo lembrada. “Sua presença, ainda que interrompida de forma tão precoce, seguirá viva nas lembranças, nos aprendizados compartilhados e nos vínculos que construiu ao longo de sua trajetória conosco.”

A manifestação pública ocorre em meio à comoção provocada pela morte de Rodrigo, que mobilizou familiares, amigos, instituições e a sociedade civil. Nos últimos dias, vigílias, homenagens e mensagens de solidariedade têm sido organizadas em diferentes regiões do Distrito Federal, como forma de amparo à família e de preservação da memória do adolescente.

Leia também: Vigília marca despedida e apoio à família de Rodrigo Castanheira

Na nota, o Senac-DF também se solidarizou com os familiares e pessoas próximas ao jovem. “Neste momento de dor e consternação, nos solidarizamos com familiares, amigos e colegas, desejando que encontrem conforto, força e acolhimento para atravessar este período tão difícil”. O texto finaliza com uma mensagem de consolo: “Que as boas memórias e o amor deixado por Rodrigo sejam fonte de consolo.”

Ao encerrar a homenagem, o Senac-DF afirmou que a instituição se une ao luto coletivo. “O Senac-DF se une em luto, prestando suas mais sinceras homenagens e respeito”, conclui a nota.

Relembre o caso

Rodrigo Castanheira morreu após se envolver em uma briga na saída de uma festa, na madrugada de 23 de janeiro, em Vicente Pires. O adolescente sofreu um traumatismo craniano grave após cair e bater a cabeça durante a agressão perpetrada pelo ex-piloto Pedro Arthur Turra Basso, 19 anos. Ele foi socorrido e levado ao Hospital Brasília, em Águas Claras, onde permaneceu internado em estado gravíssimo, em coma, na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Durante o período de internação, familiares e amigos promoveram vigílias e campanhas de doação de sangue, na esperança de uma recuperação. Apesar dos esforços médicos, o jovem não resistiu às complicações decorrentes das lesões. O caso é investigado pela Polícia Civil do Distrito Federal e segue em tramitação na Justiça.

Enquanto isso, ex-Piloto segue preso, em cela individual, no Complexo Penitenciária da Papuda.