Semana no DF começa com céu fechado e alerta amarelo de chuva

A capital federal terá temperaturas estáveis, variando entre 18 °C pela manhã e 28 °C à tarde - (crédito: Ed Alves/CB)

O Distrito Federal começa a semana como o clássico verão no Cerrado: calor na medida, céu carregado e pancadas de chuva que aparecem sem pedir licença. Nesta segunda-feira (9/2), a capital federal terá temperaturas estáveis, variando entre 18 °C pela manhã e 28 °C à tarde, com sensação de abafamento ao longo do dia, segundo informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Desde cedo, o céu deve ficar encoberto por muitas nuvens, com chuvas isoladas já no período da manhã. À tarde, o cenário praticamente se repete: tempo fechado, possibilidade de pancadas rápidas. Para quem precisa sair, a dica é não confiar demais no céu claro entre uma nuvem e outra.

A noite promete ser a parte mais agitada do dia. Além das chuvas isoladas, há previsão de trovoadas, o que pede atenção redobrada de motoristas e de quem circula a pé.

A umidade relativa do ar pode chegar a 95% nos momentos mais chuvosos e cair para 45% nas horas mais secas, o que reforça a importância de se hidratar bem ao longo do dia.

Além da previsão de pancadas ao longo do dia, o Inmet emitiu um aviso amarelo de chuvas intensas para o DF. O alerta indica chuva entre 20 e 30 mm por hora ou até 50 mm ao longo do dia, acompanhada de ventos intensos, que podem variar entre 40 e 60 km/h. Apesar de o risco ser considerado baixo, o Inmet aponta possibilidade de alagamentos pontuais, queda de galhos de árvores, descargas elétricas e eventuais cortes de energia.

A recomendação é simples: atenção redobrada nas ruas, especialmente em áreas mais vulneráveis a enxurradas, e evitar abrigo sob árvores durante as trovoadas. Nada de pânico — mas também nada de descuido. Em Brasília, chuva forte costuma chegar rápido — e sair do mesmo jeito.