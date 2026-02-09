Princípio de incêndio atinge apartamento em prédio no Guará II

Um princípio de incêndio registrado nesta segunda-feira (9/2), causou momentos de tensão em um prédio residencial, no Guará II. O fogo teve início em um dos cômodos de um apartamento do Condomínio Mediterrane, localizado na QI 25, e produziu uma intensa quantidade de fumaça, que se espalhou rapidamente pelos pavimentos do edifício. Como prevenção, os moradores precisaram evacuar o prédio.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado às 6h35 para atender à ocorrência e encaminhou quatro viaturas para o atendimento. No local, as equipes confirmaram a presença de grande volume de fumaça no interior do prédio e iniciaram os procedimentos operacionais para conter a situação.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Os socorristas controlaram as chamas com rapidez e impediram que o fogo se propagassem para outros cômodos do apartamento ou unidades vizinhas. Após a extinção do incêndio, foi necessária a utilização de ventilação mecânica para dissipar a fumaça acumulada e restabelecer condições seguras no edifício.

CBMDF combate princípio de incêndio no Guará (foto: CBMDF/Divulgação)

Alguns moradores precisaram de atendimento médico devido à inalação de fumaça. Uma das vítimas foi transportada por equipe do CBMDF, consciente e orientada, para avaliação hospitalar. Não houve registro de feridos graves.

%MCEPASTEBIN%