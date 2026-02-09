Policial é atropelado ao parar para prestar socorro em colisão

Policial Militar é atropelado ao parar para prestar socorro em colisão de trânsito - (crédito: Corpo de Bombeiros)

Um policial militar foi atropelado na noite de domingo (8/2) após parar para prestar socorro às vítimas de uma colisão de trânsito na EPIA Sul. A ocorrência foi registrada sob o viaduto de acesso à EPTG, nas proximidades da Octogonal, e envolveu um caminhão e dois veículos de passeio.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado e mobilizou quatro viaturas para atender à ocorrência. No local, as equipes encontraram uma colisão entre um caminhão e dois carros — um Peugeot e uma Saveiro — seguida do atropelamento do policial, que havia parado para ajudar os envolvidos no primeiro acidente.

De acordo com o CBMDF, todas as vítimas passaram por avaliação conforme os protocolos de atendimento a trauma. Após regulação médica, o policial militar e o condutor do Peugeot foram encaminhados a uma unidade hospitalar de referência. Ambos apresentavam estado de saúde moderado.

O motorista da Saveiro foi avaliado no local, mas recusou transporte hospitalar. Já o condutor do caminhão não sofreu ferimentos.

Para garantir a segurança das equipes de resgate e o isolamento da área, duas faixas da EPIA Sul precisaram ser interditadas durante o atendimento. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) ficou responsável pelo local e pelo controle do trânsito.