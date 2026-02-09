InícioCidades DF
INCÊNDIO

Panela esquecida provoca incêndio e evacuação em prédio de Águas Claras

Grande volume de fumaça tomou apartamento no sexto andar e obrigou moradores a deixarem o prédio na noite de domingo (8/2). Ninguém ficou ferido

Panela esquecida provoca incêndio e evacuação em prédio de Águas Claras - (crédito: CBMDF/Divulgação)
Um princípio de incêndio mobilizou o Corpo de Bombeiros (CBMDF) e levou à evacuação de um prédio residencial em Águas Claras na noite deste domingo (8/2). O fogo teve início em um apartamento no sexto andar do Residencial Blend, na Avenida Araucárias, após uma panela ser esquecida no fogão aceso.
Ao chegarem ao local, os bombeiros encontraram grande quantidade de fumaça saindo do apartamento, o que motivou a retirada preventiva dos moradores do edifício para garantir a segurança de todos. Durante a entrada no imóvel, as equipes constataram que não havia ninguém no interior do apartamento no momento do incidente. O fogão foi desligado e, em seguida, os militares realizaram uma varredura completa no local para descartar riscos adicionais.
Devido ao acúmulo de fumaça, foi necessária a utilização de ventilação mecânica para dispersar os gases e normalizar as condições do ambiente. Após a retirada da panela, não houve necessidade de rescaldo, já que não foram identificados focos ativos de fogo.
Ninguém ficou ferido, e a ocorrência foi encerrada sem danos maiores à estrutura do prédio. A administração do condomínio ficou responsável pelo local após a atuação do CBMDF.

Ana Carolina Alves

Repórter

Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília, com interesse na cobertura de pautas de direitos humanos, justiça e questões sociais

Por Ana Carolina Alves
09/02/2026 10:29
