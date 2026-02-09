Panela esquecida provoca incêndio e evacuação em prédio de Águas Claras

Um princípio de incêndio mobilizou o Corpo de Bombeiros (CBMDF) e levou à evacuação de um prédio residencial em Águas Claras na noite deste domingo (8/2). O fogo teve início em um apartamento no sexto andar do Residencial Blend, na Avenida Araucárias, após uma panela ser esquecida no fogão aceso.
Ao chegarem ao local, os bombeiros encontraram grande quantidade de fumaça saindo do apartamento, o que motivou a retirada preventiva dos moradores do edifício para garantir a segurança de todos. Durante a entrada no imóvel, as equipes constataram que não havia ninguém no interior do apartamento no momento do incidente. O fogão foi desligado e, em seguida, os militares realizaram uma varredura completa no local para descartar riscos adicionais.
Devido ao acúmulo de fumaça, foi necessária a utilização de ventilação mecânica para dispersar os gases e normalizar as condições do ambiente. Após a retirada da panela, não houve necessidade de rescaldo, já que não foram identificados focos ativos de fogo.
Ninguém ficou ferido, e a ocorrência foi encerrada sem danos maiores à estrutura do prédio. A administração do condomínio ficou responsável pelo local após a atuação do CBMDF.
postado em 09/02/2026 10:29