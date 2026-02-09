Hospital de Base enfrenta sobrecarga e restringe atendimentos

O IgesDF ressaltou que as escalas médicas estão completas e com reforço por meio da contratação de novos médicos nesta semana - (crédito: Reprodução/Agência Brasília)

Cinco especialidades do Hospital de Base do Distrito Federal estão atendendo exclusivamente casos vermelhos, de risco iminente de morte, devido à alta demanda de pacientes nesta segunda-feira (9/2). Segundo o Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IgesDF), as alas de emergências clínicas, cardiologia, cirurgia vascular, neurocirurgia e ortopedia estão temporariamente sob a medida.

“A instituição segue monitorando continuamente o cenário assistencial e adotando todas as medidas necessárias para garantir a segurança e a qualidade do atendimento”, afirmou o Iges, em nota. De acordo com o instituto, o objetivo é priorizar casos de maior gravidade e risco.

O IgesDF também ressaltou que as escalas médicas do Hospital de Base seguem regulares e completas, inclusive, com o reforço por meio da contratação de novos médicos nesta semana.

A situação de cuidados exclusivos do hospital foi informada por meio de um vídeo enviado ao Correio pela deputada distrital Dayse Amarilio (PSB), presidente da Comissão de Saúde (CSA) da Câmara Legislativa do Distrito Federal.

“Alguns pacientes classificados como laranja, que podem agravar em algumas horas para vermelho, não estão sendo atendidos”, denunciou Dayse.