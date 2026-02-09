Secretaria da Mulher distribui 3 mil cartazes contra o assédio no Carnaval

Secretaria da Mulher (SMDF) lança a campanha Não Acabe Com a Minha Festa, para a prevenção e o enfrentamento do assédio, e da violência contra as mulheres durante o carnaval da capital. A previsão é de que 3 mil cartazes e adesivos de advertência, contendo informações de denúncia, sejam entregues durante o feriado.
De acordo com a pasta, o objetivo é alertar foliões, comerciantes e trabalhadores do carnaval sobre a importância do respeito à mulher e como denunciar. Os cartazes estão sendo colocados em locais de alta circulação, como banheiros e entradas de bares e restaurantes, com QR Code que direciona para o site da Secretaria da Mulher, além dos principais canais de denúncia: 190 (Polícia Militar), 156 – opção 8 (Central do GDF), 180 (Central de Atendimento à Mulher).
"Essa iniciativa educa sobre consentimento, combate a violência de gênero, que aumenta nessa época, e encoraja as denúncias de assédio sexual, que é crime. Carnaval feliz é Carnaval sem assédio!”, destaca Giselle Ferreira, secretária da Mulher do DF
A Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP-DF) mostra que, nos últimos dois anos, não houve registro de ocorrências de assédio durante o período de Carnaval. Segundo a Secretaria da Mulher, campanhas e ações preventivas como o Não Acabe Com a Minha Festa — que ocorre pelo quarto ano consecutivo —, além da presença do poder público nos territórios e ao fortalecimento das políticas públicas voltadas às mulheres, contribuem para a diminuição das agressões durante a festa.
Confira abaixo o cronograma de ações da Não Acabe Com a Minha Festa, que passa por pontos de lazer do Plano Piloto:
9/2 – 14h às 17h – Bares e comércios do Jardim Botânico
10/2 – 10h às 17h – Estabelecimentos do Sudoeste/SIG
11/2– 14h às 17h – Temporâneo; Fausto e Manuel; Pontão
12/2 – 14h às 17h – Beirute; Simpsons; Parque da Cidade
13/2 – 14h às 17h – Estabelecimentos da Asa Norte
14/2 – 16h às 19h – Bloquinho Fica Comigo
14/2 – 18h às 20h – Festival Me Leva
6/2 – 14h às 17h – Estabelecimentos do Varjão
9/2 – 14h às 17h – Estabelecimentos de Sobradinho I e II
10/2 – 14h às 17h – Estabelecimentos de Planaltina
11/2 – 14h às 17h – Estabelecimentos do Paranoá
12/2 – 14h às 17h – Estabelecimentos do Itapoã
15/2 – 15h às 18h – Blocos no Plano Piloto
16/2 – 14h às 17h – Blocos no Plano Piloto
17/2 – 18h às 20h – Estabelecimentos do Setor Comercial Sul
