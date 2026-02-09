Projeto Divas no Digital oferece 240 vagas para qualificação de mulheres

Projeto Divas no Digital disponibiliza 240 vagas gratuitas destinadas a mulheres que buscam qualificação profissional e inserção no mercado de inovação. - (crédito: Divulgação/Secti-DF)

Por Geovanna Costa*

O projeto Divas no Digital disponibiliza 240 vagas gratuitas destinadas a mulheres que buscam qualificação profissional e inserção no mercado de inovação. A iniciativa recebe candidaturas exclusivamente pela plataforma Sympla até 20 de fevereiro. O começo das aulas está previsto para 23 de fevereiro, com turmas organizadas no período vespertino, das 14h às 18h, e noturno das 19h às 21h, no Riacho Fundo II.

Com foco no fortalecimento da autonomia e no incentivo ao empreendedorismo feminino, a formação promove o acesso aos conhecimentos técnicos essenciais para o cenário econômico contemporâneo. As participantes terão acesso a oficinas práticas e mentorias em áreas estratégicas, como marketing digital, criação de conteúdo, branding redes sociais e economia digital. O programa também contempla inovação social e o uso aplicado de ferramentas tecnológicas de ponta, incluindo noções de inteligência artificial. O objetivo é garantir que as alunas adquiram habilidades competitivas para o mercado de trabalho e para a gestão de seus próprios negócios.

O Divas no Digital é uma parceria entre a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Distrito Federal (Secti-DF) com o Instituto Stefano Fumasoli e atua como uma plataforma de transformação social. Além do aprendizado técnico, o projeto trabalha o empoderamento feminino e a construção de redes de apoio, visando reduzir desigualdades históricas no acesso à tecnologia e ampliar a presença de mulheres em espaços de decisão e desenvolvimento econômico.

O secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, Rafael Vitorino, ressalta que a iniciativa é fundamental para democratizar o setor produtivo. “Promover a inclusão de meninas e mulheres nas áreas científicas e tecnológicas é uma prioridade estratégica para o desenvolvimento do nosso ecossistema de inovação. O Divas no Digital não entrega apenas certificados, mas abre portas para a inserção profissional qualificada e para a independência financeira. Queremos que a tecnologia seja o meio pelo qual essas mulheres assumam o protagonismo de suas carreiras e transformem a realidade de suas comunidades”, afirma o secretário.

*Estagiária sob a supervisão de Márcia Machado