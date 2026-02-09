Vídeo: motorista de app abusa de passageira de 17 anos durante corrida

Um motorista de transporte por aplicativo, de 34 anos, foi preso em flagrante pelo crime de estupro contra uma passageira em Ceilândia, dentro do carro. A vítima tem 17 anos e registrou a agressão em vídeo. Em nota, a Uber, empresa para a qual o suspeito prestava serviço, repudiou a ação do colaborador, que teve a conta desativada.

O caso ocorreu na manhã de domingo (8/2), pouco depois das 10h30. Segundo a Polícia Militar do DF (PMDF), o acionamento ocorreu por volta desse horário. A partir das informações repassadas sobre o veículo e características físicas do suspeito, militares iniciaram as buscas e encontraram o homem na QNL 24, em um endereço vinculado a ele.

No vídeo feito pela vítima e segundo o relato dela, o motorista, vestido de regata e bermuda, começou a alisar a perna dela. A filmagem mostra o suspeito com uma das mãos ao volante e a outra na panturrilha da adolescente. Depois de preso, o motorista foi detido e conduzido à Delegacia Especial de Atendimento à Mulher II (Deam).

À polícia, a mãe da menina contou que acionou o transporte via app para a filha por volta das 8h10, para levar a adolescente da casa de uma amiga até a residência onde morava. Para a mãe, a adolescente relatou que, ao entrar no carro e sentar no banco do passageiro, o homem começou a alisá-la. Ela gravou os vídeos e enviou diretamente à genitora. Ainda segundo a vítima, o autor a forçaria a manter relação sexual.

Em nota, a Uber se manifestou: “A Uber lamenta o caso e considera inaceitável qualquer tipo de assédio, violência ou má conduta sexual. A plataforma defende que as mulheres têm o direito de ir e vir da maneira que quiserem e têm o direito de fazer isso em um ambiente seguro. A empresa acredita na importância de combater, coibir e denunciar casos dessa natureza e encoraja que as mulheres denunciem qualquer incidente tanto pelo aplicativo quanto às autoridades competentes. O motorista teve a conta desativada e a plataforma permanece à disposição das autoridades para colaborar com as investigações, na forma da lei.”