Homem armado assalta duas mulheres em sequência em quadras do Guará 1

Em pouco menos de 10 minutos, um homem armado assaltou duas mulheres em quadras vizinhas do Guará 1, na manhã desta segunda-feira (9/2). Primeiro, roubou o celular de uma vítima. Pouco depois, abordou outra mulher e levou um Jeep Renegade. O suspeito foi localizado e preso por policiais da Coordenação de Repressão aos Crimes Patrimoniais (Corpatri) na região conhecida como “favelinha”, na Asa Norte.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O suspeito tinha como preferência vítimas mulheres que saíam para o trabalho cedo, segundo a polícia. A primeira ação ocorreu na Quadra 4, próximo a um estabelecimento comercial. Depois de levar o celular, caminhou até a Quadra 6, se escondeu em uma caçamba e abordou a outra mulher. Armado, ele anunciou o roubo e levou o carro.

As investigações apontaram que o suspeito costumava ocultar os veículos roubados na “favelinha da Asa Norte”, para dificultar a identificação e a recuperação imediata dos bens subtraídos. O carro roubado estava estacionado em frente a um colégio, onde imagens de segurança registraram o momento em que o suspeito deixou o automóvel para “esfriamento” e se afastou a pé.

Ao ser identificado e capturado, os policiais localizaram, com o autor, objetos, roupas compatíveis com as utilizadas nos crimes e a chave do veículo roubado. O homem foi conduzido à delegacia e responderá pelo crime de roubo qualificado pelo uso de arma de fogo.

