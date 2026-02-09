Policiais disfarçados na Feira do Rolo desmontam comércio de drogas; veja vídeo

Amontoados entre os comerciantes e compradores ocasionais, traficantes transformaram a chamada Feira do Rolo, na quadra 419 de Samambaia, em uma zona informal de venda de drogas. Vídeos da Polícia Civil mostram o comércio dos ilícitos escancarado e em plena luz do dia, sem tentativa de disfarce. As imagens integram uma operação da 26ª Delegacia de Polícia (Samambaia Norte), que infiltrou mais de 60 agentes no local.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A PCDF definiu um dia estratégico para a deflagração da operação, esse domingo (8/2), ocasião em que o fluxo de pessoas - e de traficantes - na feira é mais intenso. Equipes da 26ª DP, 32ª, 27ª, da Divisão de Apoio Logístico Operacional (DALOP), da Divisão de Operações Especiais (DOE) e da Divisão de Operações Aéreas (DOA), participaram da ação.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Leia também: MPDFT diz que acompanha de forma atenta assassinato de Rodrigo Castanheira



As investigações começaram em outubro de 2025, após a polícia constatar que o grupo havia estruturado uma feira de drogas no local, ao ar livre. As substâncias ilícitas eram previamente cortadas, fracionadas e embaladas na própria feira, tudo isso para facilitar as vendas.

Segundo a polícia, os traficantes impediam a circulação de frequentadores da feira, os quais eram ameaçados pelos integrantes da associação criminosa com facas e armas de fogo.

Ofensiva

Disfarçados, os agentes flagraram o tráfico de drogas e detiveram 15 pessoas, sendo 13 homens e duas mulheres. Seis adolescentes foram apreendidos.

Após a operação, internautas comentaram a ofensiva nas redes. “Os policiais estavam mais ‘pebas’ que os pebas”. Os maiores de idade vão responder por tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menores, enquanto os adolescentes responderão por atos infracionais análogos aos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.