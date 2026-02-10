InícioCidades DF
ASA NORTE

Em menos de 5 minutos, bandido furta moto na 212 norte em plena luz do dia

O crime ocorreu na segunda-feira no Bloco H; a proprietária ainda pagava o veículo, que foi localizado pela PM horas depois

Em menos de 5 minutos, bandido furta moto na 212 norte em plena luz do dia - (crédito: Reprodução)
Em menos de 5 minutos, bandido furta moto na 212 norte em plena luz do dia - (crédito: Reprodução)

Uma câmera de segurança registrou um furto de motocicleta em plena luz do dia na segunda-feira (9/2), na SQN 212 Norte, Bloco H.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

A ação criminosa foi rápida. Um carro para no Eixinho para dar suporte ao bandido. O homem desce do veículo, destrava a moto e se afasta, retornando logo em seguida já de capacete para finalizar o crime e fugir. Toda a sequência durou menos de cinco minutos.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A motocicleta pertence a uma prestadora de serviços que trabalha no bloco. A vítima ficou desesperada ao perceber o crime, especialmente pelo fato de o veículo ainda não estar quitado.

Após o susto, a mulher acionou a Polícia Militar e registrou o boletim de ocorrência. Com o auxílio das imagens recuperadas, os policiais realizaram buscas e conseguiram localizar a moto tarde da noite, devolvendo o veículo à proprietária.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Luiz Felipe

Jornalista e cientista político. Trabalhou na Rádio Senado e no Metrópoles. No Instituto Fala, foi instrutor de ferramentas digitais do Google News. É subeditor do site do Correio Braziliense.

Por Luiz Felipe
postado em 10/02/2026 06:48
SIGA
x