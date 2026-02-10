Em menos de 5 minutos, bandido furta moto na 212 norte em plena luz do dia

Uma câmera de segurança registrou um furto de motocicleta em plena luz do dia na segunda-feira (9/2), na SQN 212 Norte, Bloco H.
A ação criminosa foi rápida. Um carro para no Eixinho para dar suporte ao bandido. O homem desce do veículo, destrava a moto e se afasta, retornando logo em seguida já de capacete para finalizar o crime e fugir. Toda a sequência durou menos de cinco minutos.
A motocicleta pertence a uma prestadora de serviços que trabalha no bloco. A vítima ficou desesperada ao perceber o crime, especialmente pelo fato de o veículo ainda não estar quitado.
Após o susto, a mulher acionou a Polícia Militar e registrou o boletim de ocorrência. Com o auxílio das imagens recuperadas, os policiais realizaram buscas e conseguiram localizar a moto tarde da noite, devolvendo o veículo à proprietária.