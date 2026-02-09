Calouros comemoram aprovação no PAS

Listão dos aprovados no Programa de Avaliação Seriada (PAS) da Universidade de Brasília (UnB) foi divulgado ontem. A tradicional espera no Teatro de Arena, do câmpus Darcy Ribeiro, em frente ao mural, atraiu calouros, veteranos, pais, professores e amigos, que celebraram as aprovações com gritos de alegria, cartazes improvisados, tinta e farinha jogadas ao ar. Foram 1.716 aprovados entre 11.347 inscritos.

Em momento de alívio e conquista entre tantos nomes comemorados, a história de amizade e dedicação de dois jovens chamou atenção. Santiago Ghesti Galvão, 17 anos, e Vinicius Cavalcante de Albuquerque, 17, conquistaram o primeiro e o segundo lugar, respectivamente, no concorrido curso de medicina da UnB. Colegas desde o 8º ano no Colégio Pódion, sentavam lado a lado na sala de aula e dividiram uma rotina intensa de estudos. Agora, compartilham a alegria de entrar na graduação. Em comemoração, os dois rasparam a cabeça.

“Estudamos muito tempo juntos. Era uma expectativa muito grande. Foi muita dedicação. Sem cursinho, apenas com o apoio da escola. Depois da aula, a gente ficava fazendo provas antigas e revisando as matérias específicas. A maioria dos dias ficávamos até de noite na escola”, contou Santiago, que além do PAS também garantiu o primeiro lugar em medicina no vestibular da UnB.

A escolha pela medicina, para os melhores amigos, surgiu da junção entre o interesse pela biologia e o desejo de cuidar de pessoas. “Sempre adorei ajudar as pessoas. O corpo humano é algo que me fascina, e a medicina é uma área muito ampla. Espero, algum dia, salvar a vida de alguém”, projeta Vinicius.

Orgulho

A emoção também tomou conta dos pais, que acompanharam de perto o momento da descoberta. Stela Cavalcante, 50, arquiteta e mãe de Vinícius, não escondia o orgulho. “Desde muito cedo ele esteve firme e forte no objetivo dele”, contou.

Já Ivania Ghesti, 53, especialista em primeira infância e mãe de Santiago, atribuiu o resultado a um processo construído desde os primeiros anos de vida. “Tudo começa do começo. O Santiago participou desde pequeno de ações baseadas na promoção do desenvolvimento humano integral. O cuidado, o afeto, o brincar… acredito que esse é o segredo para o resultado”.

Para o diretor de projetos e professor do Colégio Pódion, Victor Tiburcio, o resultado é consequência de um trabalho que une preparação acadêmica e cuidado com a formação humana. “O PAS exige uma dedicação diferenciada, com foco específico em cada ano e no cumprimento integral da matriz da prova. Além disso, temos uma equipe de professores escolhida a dedo e um ambiente pensado para que o aluno se desenvolva de forma saudável.”

Segundo ele, o colégio também investe na preparação emocional dos estudantes, especialmente em um contexto de alta ansiedade entre os jovens. “Não é só conteúdo. O aluno precisa estar bem psicologicamente para chegar a esse nível. Trabalhamos com a filosofia da disciplina consciente, formando não apenas bons alunos, mas pessoas íntegras. A prática tira o medo da prova. Criamos simulações muito próximas do modelo da UnB, para que eles conheçam o exame e se sintam confiantes. Ver a aprovação desse alunos é o que recompensa a nossa profissão. O sentimento é de felicidade imensa, como se fosse um filho nosso, que vimos crescer ”, afirmou.

Persistência

Emocionada, Geovana Bezerra, 17, gritou: “Eu passei na UnB em psicologia”. A jovem estudou sozinha no último ano da escola enquanto trabalhava, na parte da tarde. A rotina puxada a obrigava a ir para escola de manhã, trabalhar no período contrário e finalizar o dia com mais estudos. Tudo isso para poder, hoje, ligar para os pais emocionada e contar a alegria de ser a nova caloura da UnB. Com o auxílio de professores, provas antigas e muita revisão, conseguiu a tão sonhada aprovação. Para os que ainda tentam passar na faculdade, a jovem lança uma mensagem de esperança: “Não desistam, corram atrás das suas vontades”.

Outro aprovado foi Felipe Franco, 18, que garantiu vaga em história. “Estou super feliz. É a segunda aprovação, passei também em museologia pelo vestibular, mas vou escolher história porque sempre foi a área com a qual me identifiquei”, explicou. Para ele, estudar na UnB representa a realização de um sonho. “É uma faculdade muito boa, com reconhecimento, que merece ser cada vez mais valorizada”.

Morador do Gama, Miguel Cardoso, 16, conquistou uma vaga em engenharia da computação. O jovem sempre estudou em colégios da rede pública. “É um sentimento maravilhoso. Comecei adiantado na escola e acabei amadurecendo muito rápido”, disse.

Miguel Cardoso concluiu o ensino médio na rede pública (foto: Bruna Gaston CB/DA Press)

A escolha pelo curso foi cercada de dúvidas, mas influenciada pelo histórico familiar na área. “Às vezes eu via a grade horária e pensava que não iria gostar. Se eu fosse me deixar levar por isso, não entraria em curso nenhum”, relatou. Com dificuldades para estudar em casa, Miguel contou com a ajuda da escola e de um cursinho on-line assinado pela mãe. “Juntei tudo isso para ter um bom desempenho e passar na faculdade”.

Aos 24 anos, Gabriel Vinícius, de Sobradinho II, também comemorava a aprovação, desta vez no curso de Línguas Estrangeiras Aplicadas (LEA). Formado em letras inglês, ele busca ampliar a formação. “O currículo de LEA me impressiona porque permite sair falando três idiomas. Eu gosto muito de linguística, então me cativou”, explicou.

Gabriel Vinicius vai agora para a segunda graduação (foto: Bruna Gaston CB/DA Press)

Mesmo já tendo passado pela universidade, Gabriel diz viver, agora, uma experiência inédita. “Na minha primeira graduação, eu entrei no meio do ano e não vivi o momento de calouro. É como se fosse a primeira vez. Quero aproveitar e ver até aonde consigo ir com os estudos”.

Acolhimento

A divulgação do listão também marcou o início do acolhimento aos novos estudantes. A veterana de audiovisual Giovana Caridade, 19, participou da recepção organizada pela empresa júnior Pupila, voltada aos calouros do curso.

“Está sendo incrível. Eu nem vi o meu próprio listão na época, então recepcioná-los agora é uma alegria enorme”, contou. Segundo ela, o acolhimento faz diferença, especialmente em áreas muitas vezes desvalorizadas pelo mercado. “A gente encoraja, mostra como é boa a área. Chegar e ser acolhido assim deixa o estudante mais seguro e ansioso, de um jeito bom, para as aulas começarem”, afirmou. “A galera da comunicação é muito unida”.

Lista de Aprovados - PAS 2023-2025

Nome Curso Adrielle Lima de Sousa Darcy Ribeiro - Direito (Bacharelado) - Diurno Adryan Rodrigues Bem Darcy Ribeiro - Física (Bacharelado) - Diurno Agatha Abrantes Andrade Darcy Ribeiro - Relações Internacionais (Bacharelado) - Diurno Agatha Christie Silva Darcy Ribeiro - Ciência Política (Bacharelado) - Diurno Aila Maria Dias da Silva dos Santos Darcy Ribeiro - Administração (Bacharelado) - Noturno Aishling Brito UnB Ceilândia - Farmácia (Bacharelado) - Diurno Alessandra Gabriely Costa Silva UnB Ceilândia - Fisioterapia (Bacharelado) - Diurno Alessandra Mendes Bandeira Darcy Ribeiro - Ciências Biológicas (Bacharelado) - Diurno Alex Pasca Darcy Ribeiro - Geografia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno Alexandre Cardoso Fernandes Darcy Ribeiro - Gestão de Políticas Públicas (Bacharelado) - Noturno Alexandre Costa Nogueira UnB Ceilândia - Terapia Ocupacional (Bacharelado) - Diurno Alexandre Marcal Braga Darcy Ribeiro - Administração (Bacharelado) - Diurno Alexandre Tavares Lutz Pinheiro Darcy Ribeiro - Computação (Licenciatura) - Noturno Alice Alves Guimaraes Neves UnB Ceilândia - Fisioterapia (Bacharelado) - Diurno Alice Cavalcante Alvares Darcy Ribeiro - Ciências Sociais – Antropologia/Sociologia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno Alice Christine Matos UnB Ceilândia - Fisioterapia (Bacharelado) - Diurno Alice de Sousa Moura Darcy Ribeiro - Pedagogia (Licenciatura) - Diurno Alice dos Santos Silva Darcy Ribeiro - Educação Física Ciclo Básico (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno Alice Elaine dos Santos Cavalcante Darcy Ribeiro - Medicina (Bacharelado) - Diurno Alice Ferraz Lopes UnB Ceilândia - Enfermagem (Bacharelado) - Diurno Alice Oliveira Rocha Darcy Ribeiro - Ciências Econômicas (Bacharelado) - Diurno Alice Ornelas Eloi Brauna Darcy Ribeiro - Agronomia (Bacharelado) - Diurno Alice Rodrigues Morelo Darcy Ribeiro - Ciência Política (Bacharelado) - Diurno Alice Saenger Wurmbauer Darcy Ribeiro - Ciências Biológicas (Bacharelado) - Diurno Alice Sousa de Farias Darcy Ribeiro - Comunicação Organizacional (Bacharelado) - Noturno Alice Sousa Dias Darcy Ribeiro - Geografia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno Alicia Cruz Porfirio Darcy Ribeiro - Arquitetura e Urbanismo (Bacharelado) - Diurno Alicia de Jesus Santos Darcy Ribeiro - Medicina Veterinária (Bacharelado) - Diurno Aline Elize Lima de Carvalho Darcy Ribeiro - Gestão de Políticas Públicas (Bacharelado) - Noturno Aline Silva Barbosa Darcy Ribeiro - Biotecnologia (Bacharelado) - Diurno Allan Victor Ferreira de Alcantara Darcy Ribeiro - Enfermagem (Bacharelado) - Diurno Allegra Cia Penoni Darcy Ribeiro - Engenharia de Produção (Bacharelado) - Noturno Alvaro Gabriel Azevedo de Castro Darcy Ribeiro - Educação Física Ciclo Básico (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno Alvaro Machado Viero Darcy Ribeiro - Música (Licenciatura) - Diurno Alvaro Oliveira Larrosa Darcy Ribeiro - Geologia (Bacharelado) - Diurno Alvaro Ribeiro Furtado Darcy Ribeiro - Direito (Bacharelado) - Diurno Alyce Fernandes de Souza UnB Ceilândia - Saúde Coletiva (Bacharelado) - Diurno Amanda Alves dos Santos Darcy Ribeiro - Ciência da Computação (Bacharelado) - Diurno Amanda da Silva Garcia Darcy Ribeiro - Matemática (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno Amanda de Fatima Jacomini Aparecida Darcy Ribeiro - Farmácia (Bacharelado) - Noturno Amanda de Morais Heckert Darcy Ribeiro - Ciências Econômicas (Bacharelado) - Diurno Amanda de Sales Fernandes Darcy Ribeiro - Línguas Estrangeiras Aplicadas (Bacharelado) - Diurno Amanda Fernandes Monteiro Darcy Ribeiro - Ciências Sociais – Antropologia/Sociologia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno Amanda Geovana Fernandes de Oliveira Darcy Ribeiro - Engenharia Mecânica (Bacharelado) - Diurno Amanda Julianna Ferreira Nominato Darcy Ribeiro - Pedagogia (Licenciatura) - Diurno Amanda Nascimento Sousa da Cruz Darcy Ribeiro - Enfermagem (Bacharelado) - Diurno Amanda Pires Pedreira Darcy Ribeiro - Matemática (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno Amanda Quaresma de Almeida UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno Amanda Ribeiro Santana Darcy Ribeiro - Saúde Coletiva (Bacharelado) - Noturno Amanda Rodrigues Gouveia Darcy Ribeiro - Gestão de Políticas Públicas (Bacharelado) - Noturno Amy Lee Oliveira de Souza Dias Santana Darcy Ribeiro - Comunicação Organizacional (Bacharelado) - Noturno Ana Alice Queiroz Selveira Darcy Ribeiro - Ciências Biológicas (Bacharelado) - Diurno Ana Barbara Barreto Dalcin Darcy Ribeiro - Nutrição (Bacharelado) - Diurno Ana Beatriz Alves Siqueira Zanqui Darcy Ribeiro - Arquivologia (Bacharelado) - Noturno Ana Beatriz da Silva Vieira Darcy Ribeiro - Psicologia (Bacharelado/Licenciatura/Psicólogo) - Diurno Ana Beatriz de Jesus Passos Darcy Ribeiro - Matemática (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno Ana Beatriz Ferreira Santos Darcy Ribeiro - Biblioteconomia (Bacharelado) - Diurno Ana Beatriz Maia Lima Darcy Ribeiro - Engenharia Civil (Bacharelado) - Diurno Ana Beatriz Martins Farias Darcy Ribeiro - Arquitetura e Urbanismo (Bacharelado) - Noturno Ana Beatriz Santana Leite Darcy Ribeiro - Enfermagem (Bacharelado) - Diurno Ana Beatriz Silva Mendes Darcy Ribeiro - Ciências Econômicas (Bacharelado) - Diurno Ana Beatriz Souza Atanasio Darcy Ribeiro - Nutrição (Bacharelado) - Diurno Ana Beatriz Teixeira Louzeiro Silva UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno Ana Carolina de Lira Ribeiro UnB Ceilândia - Fonoaudiologia (Bacharelado) - Diurno Ana Carolina de Oliveira Darcy Ribeiro - Artes Cênicas (Bacharelado) - Diurno Ana Carolina de Oliveira Lima e Siqueira Darcy Ribeiro - Geologia (Bacharelado) - Diurno Ana Carolina Farias Dias Darcy Ribeiro - Arquitetura e Urbanismo (Bacharelado) - Diurno Ana Carolina Ferreira Camargos UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno Ana Carolina Pacheco da Silva Darcy Ribeiro - Ciências Sociais – Antropologia/Sociologia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno Ana Carolina Silva de Castro Dias Darcy Ribeiro - Medicina Veterinária (Bacharelado) - Diurno Ana Carolyna Colen de Souza Darcy Ribeiro - Letras Tradução Inglês (Bacharelado) - Diurno Ana Cecilia da Silva Ferreira Darcy Ribeiro - Pedagogia (Licenciatura) - Diurno Ana Cecilia Soares Feitosa UnB Ceilândia - Terapia Ocupacional (Bacharelado) - Diurno Ana Clara Barros de Sousa Darcy Ribeiro - Engenharia Química (Bacharelado) - Diurno Ana Clara Batista Darcy Ribeiro - Direito (Bacharelado) - Noturno Ana Clara Batista da Silva Morais UnB Ceilândia - Enfermagem (Bacharelado) - Diurno Ana Clara Costa Rodrigues Darcy Ribeiro - Geologia (Bacharelado) - Diurno Ana Clara de Medeiros Pessoa Darcy Ribeiro - Farmácia (Bacharelado) - Noturno Ana Clara de Oliveira Junqueira Darcy Ribeiro - Serviço Social (Bacharelado) - Noturno Ana Clara do Nascimento UnB Planaltina - Gestão do Agronegócio (Bacharelado) - Diurno Ana Clara Fernandes Carvalho da Mata Darcy Ribeiro - Nutrição (Bacharelado) - Diurno Ana Clara Fernandes Cavalcante UnB Ceilândia - Terapia Ocupacional (Bacharelado) - Diurno Ana Clara Goncalves Dias Xavier Darcy Ribeiro - Administração (Bacharelado) - Diurno Ana Clara Hozana Andrade Darcy Ribeiro - Comunicação Social – Publicidade e Propaganda (Bacharelado) - Diurno Ana Clara Lima Nascimento Darcy Ribeiro - Artes Visuais (Bacharelado) - Diurno Ana Clara Marinho da Cunha Darcy Ribeiro - Biblioteconomia (Bacharelado) - Diurno Ana Clara Mendonca Oliveira Darcy Ribeiro - Comunicação Social – Audiovisual (Bacharelado) - Diurno Ana Clara Oliveira Brito Darcy Ribeiro - Geologia (Bacharelado) - Diurno Ana Clara Rabelo Goulart Darcy Ribeiro - Matemática (Licenciatura) - Noturno Ana Clara Ribeiro Galvao Diniz Darcy Ribeiro - Direito (Bacharelado) - Noturno Ana Clara Rodrigues Marques Darcy Ribeiro - História (Licenciatura) - Noturno Ana Clara Silva Bispo Darcy Ribeiro - Agronomia (Bacharelado) - Diurno Ana Clara Souza de Oliveira Darcy Ribeiro - Engenharia Mecatrônica (Bacharelado) - Diurno Ana Clara Teixeira dos Santos Darcy Ribeiro - Relações Internacionais (Bacharelado) - Diurno Ana Clara Zimmer Fernandes Darcy Ribeiro - Engenharia de Computação (Bacharelado) - Diurno Ana Claudia de Souza Cure Darcy Ribeiro - Ciências Ambientais (Bacharelado) - Noturno Ana Elisa Silva de Medeiros Darcy Ribeiro - Gestão de Políticas Públicas (Bacharelado) - Noturno Ana Flavia de Oliveira Cunha UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno Ana Flavia Medeiros Ribeiro Darcy Ribeiro - Psicologia (Bacharelado/Licenciatura/Psicólogo) - Diurno Ana Flavia Silva Barboza Darcy Ribeiro - Direito (Bacharelado) - Noturno Ana Gabriela Lacerda Silva Darcy Ribeiro - Biblioteconomia (Bacharelado) - Diurno Ana Gabrielly Costa Darcy Ribeiro - Saúde Coletiva (Bacharelado) - Noturno Ana Helena Dias da Silva Darcy Ribeiro - Comunicação Organizacional (Bacharelado) - Noturno Ana Hikary Kamada Amaral Darcy Ribeiro - Psicologia (Bacharelado/Licenciatura/Psicólogo) - Diurno Ana Julia de Sousa Lopes Darcy Ribeiro - Administração (Bacharelado) - Noturno Ana Julia Fernandes Ribeiro Darcy Ribeiro - Agronomia (Bacharelado) - Diurno Ana Julia Fragoso Alves Darcy Ribeiro - Saúde Coletiva (Bacharelado) - Noturno Ana Julia Leite Prates Darcy Ribeiro - Design (Bacharelado) - Diurno Ana Julia Miyasaki Fernandes Darcy Ribeiro - Medicina Veterinária (Bacharelado) - Diurno Ana Julia Oliveira de Sousa Darcy Ribeiro - Ciências Sociais – Antropologia/Sociologia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno Ana Julia Oliveira Lopes Darcy Ribeiro - Ciências Contábeis (Bacharelado) - Noturno Ana Julia Pereira da Conceicao Darcy Ribeiro - Ciências Contábeis (Bacharelado) - Diurno Ana Julia Pignataro Lange Darcy Ribeiro - Arquitetura e Urbanismo (Bacharelado) - Diurno Ana Julia Rodrigues Lopes Darcy Ribeiro - Arquitetura e Urbanismo (Bacharelado) - Diurno Ana Karolina de Oliveira Silva Darcy Ribeiro - Pedagogia (Licenciatura) - Noturno Ana Lais Teixeira de Sousa Darcy Ribeiro - Língua Francesa (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno Ana Laura Alves Mendonca Darcy Ribeiro - Ciências Sociais – Antropologia/Sociologia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno Ana Laura Casimiro Costa Darcy Ribeiro - Administração (Bacharelado) - Noturno Ana Laura Ulhoa Barreto Ribeiro Darcy Ribeiro - Engenharia de Produção (Bacharelado) - Noturno Ana Leticia Medeiros Steffens Darcy Ribeiro - Língua Francesa (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno Ana Leticia Ribeiro da Silva Darcy Ribeiro - Pedagogia (Licenciatura) - Noturno Ana Leticia Tavares de Oliveira Darcy Ribeiro - Direito (Bacharelado) - Noturno Ana Liz Schwerz Reis Darcy Ribeiro - Artes Cênicas (Licenciatura) - Diurno Ana Lucia Neves Silveira Darcy Ribeiro - Serviço Social (Bacharelado) - Diurno Ana Luisa Coury Andrade Darcy Ribeiro - Química Tecnológica (Bacharelado) - Diurno Ana Luisa Lopes Pereira de Oliveira UnB Ceilândia - Farmácia (Bacharelado) - Diurno Ana Luisa Silva Ferreira Darcy Ribeiro - Pedagogia (Licenciatura) - Diurno Ana Luiza Carvalho de Melo Darcy Ribeiro - Ciência da Computação (Bacharelado) - Diurno Ana Luiza Costa de Souza UnB Ceilândia - Fisioterapia (Bacharelado) - Diurno Ana Luiza Costa Santini Darcy Ribeiro - Artes Cênicas (Licenciatura) - Diurno Ana Luiza Dias Nonato Darcy Ribeiro - Ciências Sociais – Antropologia/Sociologia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno Ana Luiza Fonseca Santos UnB Planaltina - Gestão do Agronegócio (Bacharelado) - Diurno Ana Luiza Gomes Feliz Darcy Ribeiro - Artes Cênicas (Bacharelado) - Diurno Ana Luiza Sousa Silveira Darcy Ribeiro - Engenharia Florestal (Bacharelado) - Diurno Ana Rafaela da Silva Santos Darcy Ribeiro - Engenharia Florestal (Bacharelado) - Diurno Ana Raquel Martins Carvalho UnB Ceilândia - Farmácia (Bacharelado) - Diurno Ana Regina Souza Conceicao Darcy Ribeiro - Biotecnologia (Bacharelado) - Diurno Ana Rosa Rezende de Lima Mendes Darcy Ribeiro - Química (Licenciatura) - Noturno Ana Sofia Marcelino dos Santos Silva Darcy Ribeiro - Relações Internacionais (Bacharelado) - Diurno Ana Stopa Mazer Darcy Ribeiro - Farmácia (Bacharelado) - Diurno Ana Vitoria de Almeida Melo Darcy Ribeiro - Língua Francesa (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno Ana Vitoria do Nascimento Valadares Darcy Ribeiro - Biblioteconomia (Bacharelado) - Diurno Ana Vitoria Oliveira dos Santos UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno Ana Vitoria Silva de Lima Darcy Ribeiro - Ciências Econômicas (Bacharelado) - Diurno Analissa Lino Prado UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno Anderson Tyrka Darcy Ribeiro - Turismo (Bacharelado) - Diurno Andre Guimaraes Paiva Darcy Ribeiro - Educação Física Ciclo Básico (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno Andre Luis Rocha Lopes de Aguiar UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno Andre Luiz Cardoso de Paula Darcy Ribeiro - Pedagogia (Licenciatura) - Noturno Andre Luiz Goncalves Dias Darcy Ribeiro - Língua Inglesa (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno Andre Luiz Inacio Rocha Darcy Ribeiro - Estatística (Bacharelado) - Diurno Andreia Roque Oliveira Darcy Ribeiro - Comunicação Organizacional (Bacharelado) - Noturno Andressa Alves Pereira Darcy Ribeiro - Pedagogia (Licenciatura) - Diurno Andressa Clemonez Mendonca Darcy Ribeiro - Língua Portuguesa (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno Andressa da Silva Barbosa Teles UnB Ceilândia - Terapia Ocupacional (Bacharelado) - Diurno Andressa Vilela Franca Darcy Ribeiro - Pedagogia (Licenciatura) - Noturno Andrey Alves Monteiro Darcy Ribeiro - Computação (Licenciatura) - Noturno Angela Almeida Santos UnB Ceilândia - Terapia Ocupacional (Bacharelado) - Diurno Angela Gadelha da Silva Darcy Ribeiro - Direito (Bacharelado) - Diurno Angelo Paulo Alves Darcy Ribeiro - Arquivologia (Bacharelado) - Noturno Anna Beatriz Botelho Marques de Andrade Darcy Ribeiro - Ciências Contábeis (Bacharelado) - Noturno Anna Carolina Magalhaes Sampaio Darcy Ribeiro - Biblioteconomia (Bacharelado) - Diurno Anna Clara Alves Macedo Darcy Ribeiro - Letras Tradução Francês (Bacharelado) - Diurno Anna Clara Morais Meneses Darcy Ribeiro - Pedagogia (Licenciatura) - Diurno Anna Clara Pereira Viana Rocha Darcy Ribeiro - Pedagogia (Licenciatura) - Diurno Anna Elisa Caixeta de Souza Darcy Ribeiro - Farmácia (Bacharelado) - Noturno Anna Gabriela Ferreira Philbert Lane Darcy Ribeiro - Comunicação Organizacional (Bacharelado) - Noturno Anna Ji Zheng Darcy Ribeiro - Teoria Crítica e História da Arte (Bacharelado) - Noturno Anna Julia Lopes da Silva Darcy Ribeiro - Relações Internacionais (Bacharelado) - Diurno Anna Julia Magalhaes de Oliveira Darcy Ribeiro - Enfermagem (Bacharelado) - Diurno Anna Julia Quintiliano Rodrigues Darcy Ribeiro - Psicologia (Bacharelado/Licenciatura/Psicólogo) - Diurno Anna Luiza Alves Darcy Ribeiro - Engenharia Mecatrônica (Bacharelado) - Diurno Anna Luiza Bessa de Lima Lopes Darcy Ribeiro - Serviço Social (Bacharelado) - Noturno Anna Luiza Lima da Mata Darcy Ribeiro - Química (Bacharelado) - Diurno Anna Vivyan Soares Nunes Darcy Ribeiro - Pedagogia (Licenciatura) - Noturno Anne Gabrielly de Souza UnB Ceilândia - Enfermagem (Bacharelado) - Diurno Anny Carvalho de Novais Darcy Ribeiro - Arquivologia (Bacharelado) - Noturno Antonio Carlos Dias Dias Darcy Ribeiro - Direito (Bacharelado) - Noturno Antonio Machado de Resende Darcy Ribeiro - Administração (Bacharelado) - Diurno Antonio Mendes da Silva Neto UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno Antony Gustavo de Sales Martins UnB Planaltina - Ciências Naturais (Licenciatura) - Diurno Any Beatriz Ferreira da Silva Sousa UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno Aquiles Boner Leo Alcacio Darcy Ribeiro - Administração (Bacharelado) - Noturno Aquiles Pontes Capote Darcy Ribeiro - Direito (Bacharelado) - Diurno Arthur Alves de Oliveira Darcy Ribeiro - História (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno Arthur Correa Barbosa UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno Arthur Cortizo Quintanilha do Nascimento Darcy Ribeiro - Direito (Bacharelado) - Diurno Arthur Couto Lopes Vieira Darcy Ribeiro - Ciências Contábeis (Bacharelado) - Noturno Arthur de Oliveira Favacho Darcy Ribeiro - Agronomia (Bacharelado) - Diurno Arthur de Oliveira Salvador UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno Arthur do Couto Moreira Souza Darcy Ribeiro - Relações Internacionais (Bacharelado) - Diurno Arthur Drago Franceschi de Azevedo Darcy Ribeiro - Engenharia Química (Bacharelado) - Diurno Arthur Emanoel Lima da Silva UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno Arthur Felipe Souza Silva Darcy Ribeiro - Administração (Bacharelado) - Noturno Arthur Fernandes Bertoli UnB Ceilândia - Terapia Ocupacional (Bacharelado) - Diurno Arthur Gabriel da Silva Pimentel Darcy Ribeiro - Educação Física Ciclo Básico (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno Arthur Gustavo Flores de Oliveira Darcy Ribeiro - Engenharia de Redes de Comunicação (Bacharelado) - Diurno Arthur Langamer de Oliveira Peixoto UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno Arthur Lira da Silveira Darcy Ribeiro - Computação (Licenciatura) - Noturno Arthur Maia Gomes Darcy Ribeiro - Medicina Veterinária (Bacharelado) - Diurno Arthur Miguel Souza de Paula Darcy Ribeiro - Serviço Social (Bacharelado) - Diurno Arthur Nepomuceno Rotatori Darcy Ribeiro - Engenharia de Produção (Bacharelado) - Noturno Arthur Nobrega Neves Darcy Ribeiro - Administração (Bacharelado) - Noturno Arthur Oliveira Reges Darcy Ribeiro - Engenharia de Redes de Comunicação (Bacharelado) - Diurno Arthur Pereira Duarte Darcy Ribeiro - Serviço Social (Bacharelado) - Diurno Arthur Pires de Souza Barros Darcy Ribeiro - Física (Bacharelado) - Diurno Arthur Ribeiro Barbosa Darcy Ribeiro - Ciências Contábeis (Bacharelado) - Noturno Arthur Rodrigues Trajano Darcy Ribeiro - Estatística (Bacharelado) - Diurno Arthur Sampaio Souza Darcy Ribeiro - Ciências Contábeis (Bacharelado) - Noturno Arthur Santos Pinheiro Codenotti Darcy Ribeiro - Pedagogia (Licenciatura) - Diurno Arthur Silva Soares Darcy Ribeiro - Engenharia Civil (Bacharelado) - Diurno Arthur Vitor da Silva Nepomuceno Darcy Ribeiro - Ciência da Computação (Bacharelado) - Diurno Artur Anacleto da Silva UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno Artur Avanci Laval Darcy Ribeiro - Farmácia (Bacharelado) - Diurno Artur Fonseca Neiva UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno Artur Gontijo Curcino Darcy Ribeiro - Engenharia Civil (Bacharelado) - Diurno Artur Lago da Cunha Barboza Darcy Ribeiro - Física (Bacharelado) - Diurno Assuelque Estrela Dias UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno Augusto Andrade Teixeira Darcy Ribeiro - Artes Visuais (Bacharelado) - Diurno Augusto Portela Farikoski UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno Augustus de Aguiar Mattos Darcy Ribeiro - Engenharia Química (Bacharelado) - Diurno Barbara da Silva Inacio Lima UnB Ceilândia - Terapia Ocupacional (Bacharelado) - Diurno Beatrice Moya Fernandes Lopes Pains Darcy Ribeiro - Administração (Bacharelado) - Diurno Beatriz Albuquerque da Paixao UnB Planaltina - Ciências Naturais (Licenciatura) - Diurno Beatriz Alves da Costa Moreira Darcy Ribeiro - Engenharia de Produção (Bacharelado) - Noturno Beatriz Alves da Trindade UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno Beatriz Balter Martins da Silva Darcy Ribeiro - Psicologia (Bacharelado/Licenciatura/Psicólogo) - Diurno Beatriz Bezerra Rufino Ferreira Paiva Darcy Ribeiro - Engenharia Mecatrônica (Bacharelado) - Diurno Beatriz Borges Barroso Moura Darcy Ribeiro - Comunicação Social – Audiovisual (Bacharelado) - Diurno Beatriz da Cunha Abreu UnB Ceilândia - Enfermagem (Bacharelado) - Diurno Beatriz de Sousa Cardoso UnB Ceilândia - Enfermagem (Bacharelado) - Diurno Beatriz de Souza Maia Darcy Ribeiro - Enfermagem (Bacharelado) - Diurno Beatriz dos Santos Barros UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno Beatriz dos Santos Marques Darcy Ribeiro - Educação Física Ciclo Básico (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno Beatriz Felix Lima Darcy Ribeiro - Educação Física Ciclo Básico (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno Beatriz Holanda Durao Sampaio Darcy Ribeiro - Nutrição (Bacharelado) - Diurno Beatriz Lourenco Soares Darcy Ribeiro - Design (Bacharelado) - Diurno Beatriz Melo e Crespo Negrao Darcy Ribeiro - Gestão de Agronegócio (Bacharelado) - Noturno Beatriz Moreno Simoes Zaconeta Darcy Ribeiro - Língua Inglesa (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno Beatriz Nunes de Carvalho Darcy Ribeiro - Ciências Contábeis (Bacharelado) - Noturno Beatriz Ponte Carvalho Darcy Ribeiro - Pedagogia (Licenciatura) - Diurno Beatriz Quirino Lemos Darcy Ribeiro - Engenharia Civil (Bacharelado) - Diurno Beatriz Rizzo Takano Darcy Ribeiro - Matemática (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno Beatriz Soares Teixeira Darcy Ribeiro - Engenharia Civil (Bacharelado) - Diurno Beatriz Torrezan Pereira da Luz Darcy Ribeiro - Engenharia Química (Bacharelado) - Diurno Beatriz Willik Pires Pimentel UnB Ceilândia - Farmácia (Bacharelado) - Diurno Bento Amorim e Faria Darcy Ribeiro - Engenharia Florestal (Bacharelado) - Diurno Bento Tiburcio Mendes Darcy Ribeiro - Música (Bacharelado) - Diurno Bernardo Celestino Ferreira Darcy Ribeiro - Ciências Ambientais (Bacharelado) - Noturno Bernardo Leao Campelo Darcy Ribeiro - Engenharia de Produção (Bacharelado) - Noturno Bernardo Monferino Nunes Campos Darcy Ribeiro - Engenharia Elétrica (Bacharelado) - Diurno Bernardo Tarouquella Oliveira Darcy Ribeiro - Engenharia de Redes de Comunicação (Bacharelado) - Diurno Bernardo Vieira Carvalho Darcy Ribeiro - Língua Portuguesa (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno Bianca Almeida Ramos Darcy Ribeiro - História (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno Bianca Campos da Silva Darcy Ribeiro - Pedagogia (Licenciatura) - Diurno Bianca da Silva Cordeiro Martins Darcy Ribeiro - Ciências Contábeis (Bacharelado) - Noturno Bianca de Oliveira Rocha UnB Ceilândia - Terapia Ocupacional (Bacharelado) - Diurno Bianca Lucena Guterres Darcy Ribeiro - Língua Portuguesa (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno Bianca Marques da Silva Darcy Ribeiro - Agronomia (Bacharelado) - Diurno Bianca Santos Siqueira Leite Darcy Ribeiro - Farmácia (Bacharelado) - Noturno Bianca Tawanne Sousa Veloso Darcy Ribeiro - Arquitetura e Urbanismo (Bacharelado) - Noturno Brenda Camili Reinaldo Ribeiro Darcy Ribeiro - Ciências Contábeis (Bacharelado) - Diurno Brenda Fernandes Amaral Darcy Ribeiro - Comunicação Organizacional (Bacharelado) - Noturno Brenno Rudha Costa Vieira Darcy Ribeiro - Administração (Bacharelado) - Diurno Breno Garcia Goncalves Darcy Ribeiro - Direito (Bacharelado) - Diurno Breno Rios da Silva Darcy Ribeiro - Ciência da Computação (Bacharelado) - Diurno Brianda Rodrigues Dantas Darcy Ribeiro - Serviço Social (Bacharelado) - Noturno Bruna Alves Neves da Silva Darcy Ribeiro - Biblioteconomia (Bacharelado) - Diurno Bruna Barbosa Carvalho Darcy Ribeiro - Ciência Política (Bacharelado) - Diurno Bruna Coelho da Silva Darcy Ribeiro - Administração (Bacharelado) - Noturno Bruna Cruvinel Nascimento Darcy Ribeiro - Nutrição (Bacharelado) - Diurno Bruna Eduarda Soares Silva Darcy Ribeiro - Gestão de Políticas Públicas (Bacharelado) - Noturno Bruna Lemos Rodrigues Darcy Ribeiro - Pedagogia (Licenciatura) - Diurno Bruna Martins Batista Teles Darcy Ribeiro - Farmácia (Bacharelado) - Diurno Bruna Mitie Yamada Ramos Darcy Ribeiro - Odontologia (Bacharelado) - Diurno Bruna Oliveira Brigueti Darcy Ribeiro - Biblioteconomia (Bacharelado) - Diurno Bruna Raquel Melo Fonseca Robias Darcy Ribeiro - Química (Bacharelado) - Diurno Bruna Sara Braganca de Oliveira Darcy Ribeiro - Relações Internacionais (Bacharelado) - Diurno Bruno Bicalho Souza Darcy Ribeiro - Educação Física Ciclo Básico (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno Bruno Cunha Rego Filgueiras Pohl Darcy Ribeiro - Direito (Bacharelado) - Noturno Bruno Ferreira da Silva UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno Bruno Gontijo Barreto Darcy Ribeiro - Engenharia Mecânica (Bacharelado) - Diurno Bruno Reschke da Cunha Copolla Amaral UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno Bruno Rodrigues de Souza Carvalho UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno Bruno Silva Carneiro Darcy Ribeiro - Engenharia Civil (Bacharelado) - Diurno Bruno Siqueira de La Plata Darcy Ribeiro - Engenharia Mecânica (Bacharelado) - Diurno Caio Alexander Fernandes de Abreu Darcy Ribeiro - Ciências Sociais – Antropologia/Sociologia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno Caio Andrade de Oliveira Darcy Ribeiro - Ciência da Computação (Bacharelado) - Diurno Caio Bernardo Costa da Rocha Darcy Ribeiro - Estatística (Bacharelado) - Diurno Caio Cesar Lima Martins UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno Caio Cesar Silva de Araujo UnB Ceilândia - Saúde Coletiva (Bacharelado) - Diurno Caio Cunha Carvalho Darcy Ribeiro - Matemática (Licenciatura) - Noturno Caio Daniel Pereira Darcy Ribeiro - Serviço Social (Bacharelado) - Diurno Caio Diran Romao Veiga Darcy Ribeiro - Ciências Econômicas (Bacharelado) - Diurno Caio Goncalves Terra Darcy Ribeiro - Música (Licenciatura) - Diurno Caio Lima de Andrade Oliveira Darcy Ribeiro - Engenharia de Redes de Comunicação (Bacharelado) - Diurno Caio Miyakoda Macabu Darcy Ribeiro - Direito (Bacharelado) - Diurno Caio Queiroz de Oliveira Darcy Ribeiro - Engenharia Mecânica (Bacharelado) - Diurno Calebe Sousa Machado Darcy Ribeiro - Gestão de Políticas Públicas (Bacharelado) - Noturno Calel Muriack Nunes Esteves de Peixoto Darcy Ribeiro - Biotecnologia (Bacharelado) - Diurno Camila Alves Ferreira Darcy Ribeiro - Administração (Bacharelado) - Diurno Camila Alves Ribeiro Darcy Ribeiro - Gestão de Agronegócio (Bacharelado) - Noturno Camila da Silva dos Santos UnB Ceilândia - Enfermagem (Bacharelado) - Diurno Camila Emidia Cavalcanti Barros Darcy Ribeiro - Ciência Política (Bacharelado) - Diurno Camila Mendes Brito Darcy Ribeiro - Ciências Sociais – Antropologia/Sociologia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno Camila Silva Carneiro Darcy Ribeiro - Ciências Biológicas (Bacharelado) - Diurno Camila Vitoria de Andrade Souza Silva Darcy Ribeiro - Jornalismo (Bacharelado) - Diurno Camilla Araujo Ribeiro Darcy Ribeiro - Odontologia (Bacharelado) - Diurno Camille Schulli Silva Darcy Ribeiro - Enfermagem (Bacharelado) - Diurno Camylla Lopes da Mota Darcy Ribeiro - Língua Inglesa (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno Carlos Alberto Bandeira de Brito Franco Darcy Ribeiro - Ciências Econômicas (Bacharelado) - Diurno Carlos Augusto Magalhaes da Silva Darcy Ribeiro - Agronomia (Bacharelado) - Diurno Carlos Eduardo Dias Pinto Marques Darcy Ribeiro - Artes Cênicas (Licenciatura) - Diurno Carlos Henrique dos Santos Carvalho Darcy Ribeiro - Engenharia Mecatrônica (Bacharelado) - Diurno Carlos Henrique Tavares Lima Darcy Ribeiro - Engenharia Química (Bacharelado) - Diurno Carolina Evelyn Brito Ribeiro Darcy Ribeiro - Pedagogia (Licenciatura) - Noturno Carolina Feitosa Valverde Darcy Ribeiro - Farmácia (Bacharelado) - Diurno Carolina Horigoshi Maximino Darcy Ribeiro - Direito (Bacharelado) - Diurno Caroline Xavier Cury Darcy Ribeiro - Engenharia Ambiental (Bacharelado) - Diurno Carolinna Araujo Ribeiro Darcy Ribeiro - Educação Física Ciclo Básico (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno Catarina Costa Sales Darcy Ribeiro - Psicologia (Bacharelado/Licenciatura/Psicólogo) - Diurno Catarina Parnaiba de Santana Darcy Ribeiro - Matemática (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno Catarina Penteado Cunha Darcy Ribeiro - Ciências Biológicas (Bacharelado) - Diurno Caterina Viana Gepp Darcy Ribeiro - Engenharia Civil (Bacharelado) - Diurno Caua de Aquino Lemos Darcy Ribeiro - Ciências Contábeis (Bacharelado) - Diurno Caua Gabriel de Souza Oliveira UnB Planaltina - Ciências Naturais (Licenciatura) - Diurno Caua Lucrecio de Sousa Brasil Darcy Ribeiro - Filosofia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno Caua Oliveira Alves Darcy Ribeiro - Engenharia Florestal (Bacharelado) - Diurno Caue Ruas Vieira Araujo UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno Caue Tomas Batista Darcy Ribeiro - Engenharia de Redes de Comunicação (Bacharelado) - Diurno Cecilia Alves Chaves Costa Darcy Ribeiro - Ciências Contábeis (Bacharelado) - Diurno Cecilia Batista dos Santos Souza UnB Ceilândia - Fonoaudiologia (Bacharelado) - Diurno Cecilia Claro Moura Cavalcante Darcy Ribeiro - Ciências Contábeis (Bacharelado) - Diurno Cecilia Dias Medeiros Darcy Ribeiro - Engenharia Química (Bacharelado) - Diurno Cecilia Duarte Uchoa Darcy Ribeiro - Medicina Veterinária (Bacharelado) - Diurno Cecilia Gruber Santana Darcy Ribeiro - Medicina Veterinária (Bacharelado) - Diurno Cecilia Lopes Andrade Darcy Ribeiro - Letras Tradução Inglês (Bacharelado) - Diurno Cecilia Venturelli Machado UnB Ceilândia - Enfermagem (Bacharelado) - Diurno Chayron Pedro de Sousa Lopes Darcy Ribeiro - Direito (Bacharelado) - Noturno Christian Gabriel Alves de Godoy Dias Magalhaes UnB Ceilândia - Saúde Coletiva (Bacharelado) - Diurno Clara Alexandre do Carmo Darcy Ribeiro - Comunicação Organizacional (Bacharelado) - Noturno Clara Beatriz Santos da Silva Darcy Ribeiro - Ciência da Computação (Bacharelado) - Diurno Clara Capovilla Godoy de Lima Darcy Ribeiro - Pedagogia (Licenciatura) - Diurno Clara da Silva Rangel Darcy Ribeiro - Turismo (Bacharelado) - Diurno Clara Lopes Mussel UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno Clara Martins Monteiro Belo Darcy Ribeiro - Biotecnologia (Bacharelado) - Diurno Clara Rosa Henrique Sena de Paiva Madeira Darcy Ribeiro - Ciência Política (Bacharelado) - Diurno Clarice Lima Fraga Sesana Darcy Ribeiro - Psicologia (Bacharelado/Licenciatura/Psicólogo) - Diurno Clarice Vaz Peres Torelly Darcy Ribeiro - Engenharia Civil (Bacharelado) - Diurno Clarisse Ferreira Amaral dos Santo UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno Claudia Vitoria Goncalves de Oliveira Darcy Ribeiro - Educação Física Ciclo Básico (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno Cleiton Pereira de Oliveira Darcy Ribeiro - Agronomia (Bacharelado) - Diurno Crislayne do Nascimento Rocha Darcy Ribeiro - Farmácia (Bacharelado) - Noturno Cybelle Eduarda Ramos da Silva Darcy Ribeiro - Pedagogia (Licenciatura) - Noturno Cynthia Rodrigues de Sousa Darcy Ribeiro - Língua Portuguesa (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno Dandara Gurgel Muniz Darcy Ribeiro - Farmácia (Bacharelado) - Diurno Daniel Bravo Lima Darcy Ribeiro - Direito (Bacharelado) - Noturno Daniel Carneiro Simplicio Darcy Ribeiro - Relações Internacionais (Bacharelado) - Diurno Daniel Curado Barbosa Darcy Ribeiro - Engenharia Florestal (Bacharelado) - Diurno Daniel da Costa Ribeiro Darcy Ribeiro - Jornalismo (Bacharelado) - Diurno Daniel Damato Belmock UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno Daniel Fernandes Oliveira Darcy Ribeiro - Ciências Contábeis (Bacharelado) - Diurno Daniel Ferreira de Melo Darcy Ribeiro - Ciência da Computação (Bacharelado) - Diurno Daniel Lopes Reis Darcy Ribeiro - Estatística (Bacharelado) - Diurno Daniel Querino Mattei Darcy Ribeiro - Estatística (Bacharelado) - Diurno Daniel Ribeiro da Silva Darcy Ribeiro - Engenharia Mecânica (Bacharelado) - Diurno Daniel Rodrigues Couto Darcy Ribeiro - Ciências Biológicas (Licenciatura) - Noturno Daniel Rodrigues Gouvea UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno Daniel Soares de Sousa Darcy Ribeiro - Engenharia de Redes de Comunicação (Bacharelado) - Diurno Daniel Sousa Batista Darcy Ribeiro - Física (Bacharelado) - Diurno Daniel Souza de Carvalho Darcy Ribeiro - Medicina (Bacharelado) - Diurno Daniel Souza Emerick Martins Darcy Ribeiro - Ciências Econômicas (Bacharelado) - Diurno Daniel Villas Boas Angelim Darcy Ribeiro - Engenharia Mecatrônica (Bacharelado) - Diurno Daniela Deboni Silva de Mello Darcy Ribeiro - Matemática (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno Danielle Alves Nogueira Darcy Ribeiro - História (Licenciatura) - Noturno Danielle Espirito Santo Alves Darcy Ribeiro - Arquitetura e Urbanismo (Bacharelado) - Diurno Danielly Oliveira Aguiar Darcy Ribeiro - Engenharia de Produção (Bacharelado) - Noturno Danilo de Castro Alves Darcy Ribeiro - Ciências Contábeis (Bacharelado) - Diurno Danilo de Castro Lacerda Darcy Ribeiro - Engenharia Elétrica (Bacharelado) - Diurno Danilo Fonseca Lima Carvalho Pereira UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno Danilo Goncalves Rego Darcy Ribeiro - Saúde Coletiva (Bacharelado) - Noturno Danilo Macedo Gomes UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno Dante Silva Calvet Darcy Ribeiro - Comunicação Organizacional (Bacharelado) - Noturno Davi Arantes de Almeida Luciano Darcy Ribeiro - Engenharia Florestal (Bacharelado) - Diurno Davi Augusto Accioly de Carvalho Darcy Ribeiro - Geologia (Bacharelado) - Diurno Davi Bezerra Teixeira UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno Davi da Silva Sant Ana Darcy Ribeiro - Medicina (Bacharelado) - Diurno Davi de Oliveira Mundim Darcy Ribeiro - Música (Bacharelado) - Diurno Davi Duarte de Sousa Darcy Ribeiro - Medicina Veterinária (Bacharelado) - Diurno Davi Emanoel Balduino da Silva Costa Darcy Ribeiro - Engenharia Química (Bacharelado) - Diurno Davi Galiza de Freitas UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno Davi Henrique Siqueira de Sousa Darcy Ribeiro - Agronomia (Bacharelado) - Diurno Davi Lemos de Souza Darcy Ribeiro - Física (Bacharelado) - Diurno Davi Lima Braga dos Santos Darcy Ribeiro - Engenharia Mecânica (Bacharelado) - Diurno Davi Lima de Jesus Darcy Ribeiro - Física (Licenciatura) - Noturno Davi Macedo Matos Darcy Ribeiro - Ciências Biológicas (Licenciatura) - Noturno Davi Martins Mendes da Silva Darcy Ribeiro - Medicina (Bacharelado) - Diurno Davi Medeiros Melo Darcy Ribeiro - Arquivologia (Bacharelado) - Noturno Davi Moura Grossmann UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno Davi Oliveira Duraes Darcy Ribeiro - Psicologia (Bacharelado/Licenciatura/Psicólogo) - Diurno Davi Pereira Braga de Sousa Darcy Ribeiro - Medicina (Bacharelado) - Diurno Davi Ponte Monteiro Darcy Ribeiro - Farmácia (Bacharelado) - Diurno Davi Rykelmy Fontes Ribeiro Darcy Ribeiro - Física (Bacharelado) - Diurno Davi Santos Albuquerque Darcy Ribeiro - Engenharia Civil (Bacharelado) - Diurno Davi Silva de Lima Darcy Ribeiro - Ciências Contábeis (Bacharelado) - Diurno Davi Tanezini Mota Darcy Ribeiro - Educação Física Ciclo Básico (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno Davi Tiveron Borges Darcy Ribeiro - Engenharia Mecânica (Bacharelado) - Diurno Davi Vieira Vasconcelos Darcy Ribeiro - Agronomia (Bacharelado) - Diurno Debora da Silva Darcy Ribeiro - Serviço Social (Bacharelado) - Diurno Debora Pinheiro Soares UnB Ceilândia - Farmácia (Bacharelado) - Diurno Debora Santos da Rocha Darcy Ribeiro - Direito (Bacharelado) - Diurno Delali Sofia Defor Darcy Ribeiro - Engenharia Química (Bacharelado) - Diurno Denyel Rogeres Leles dos Santos UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno Deyse Kelly Mendes de Moraes Darcy Ribeiro - Artes Cênicas (Licenciatura) - Diurno Dhara Julia de Abreu Silva Darcy Ribeiro - Língua Inglesa (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno Dhieny Horrany Ferreira Luna Darcy Ribeiro - Engenharia Mecatrônica (Bacharelado) - Diurno Diego Cardozo Araujo Darcy Ribeiro - Pedagogia (Licenciatura) - Noturno Diego Ferreira de Azevedo Camilo Darcy Ribeiro - Língua Portuguesa (Licenciatura) - Noturno Diego Marques Amorim Ferreira Darcy Ribeiro - Direito (Bacharelado) - Noturno Diulliany da Mota Ferreira Darcy Ribeiro - Engenharia Florestal (Bacharelado) - Diurno Douglas Gabriel da Silva UnB Ceilândia - Saúde Coletiva (Bacharelado) - Diurno Duanne Fernanda Alves Goncalves Pereira Darcy Ribeiro - Letras Português do Brasil como Seg. Língua (Licenciatura) - Diurno Edhuarda Negreiros Soares Darcy Ribeiro - História (Licenciatura) - Noturno Eduarda da Costa Silva Darcy Ribeiro - Ciências Sociais – Antropologia/Sociologia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno Eduarda Gomes Rocha Darcy Ribeiro - Língua Inglesa (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno Eduarda Isabelly Corcino de Sousa UnB Ceilândia - Farmácia (Bacharelado) - Diurno Eduarda Oliveira UnB Ceilândia - Terapia Ocupacional (Bacharelado) - Diurno Eduarda Rodrigues dos Santos Darcy Ribeiro - Ciências Sociais – Antropologia/Sociologia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno Eduarda Santana Santiago Darcy Ribeiro - Engenharia Civil (Bacharelado) - Diurno Eduarda Santiago Freitas Borges UnB Ceilândia - Farmácia (Bacharelado) - Diurno Eduardo Dias da Silva e Sa UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno Eduardo Fernandes de Souza Darcy Ribeiro - Língua Inglesa (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno Eduardo Kohlsdorf Darcy Ribeiro - Direito (Bacharelado) - Diurno Eduardo Lima Aragao Darcy Ribeiro - Línguas Estrangeiras Aplicadas (Bacharelado) - Diurno Eduardo Lopes Oliveira Darcy Ribeiro - Engenharia de Computação (Bacharelado) - Diurno Eduardo Marconi Rodrigues Vieira Darcy Ribeiro - Serviço Social (Bacharelado) - Diurno Eduardo Massao Ribeiro Miki Darcy Ribeiro - Psicologia (Bacharelado/Licenciatura/Psicólogo) - Diurno Eduardo Melo Vergne Dainez Resende Darcy Ribeiro - Ciências Econômicas (Bacharelado) - Diurno Eduardo Meneses Franca Darcy Ribeiro - Psicologia (Bacharelado/Licenciatura/Psicólogo) - Diurno Eduardo Nogueira Nunes da Silva UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno Eduardo Peixoto Falleiros Darcy Ribeiro - Filosofia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno Eduardo Pereira Botelho Darcy Ribeiro - Arquivologia (Bacharelado) - Noturno Eduardo Pietro Rocha Martins Darcy Ribeiro - Administração (Bacharelado) - Noturno Eduardo Rodrigues Torres Darcy Ribeiro - Ciência da Computação (Bacharelado) - Diurno Elen Vitoria Gomes dos Santos UnB Ceilândia - Terapia Ocupacional (Bacharelado) - Diurno Elias Oliveira de Sousa Darcy Ribeiro - Física (Licenciatura) - Noturno Elis de Marcos Rabelo Teixeira Darcy Ribeiro - Engenharia Mecânica (Bacharelado) - Diurno Elisa Araujo Skrobot Darcy Ribeiro - Relações Internacionais (Bacharelado) - Diurno Elisa da Veiga Jardim Neves Darcy Ribeiro - Ciências Biológicas (Bacharelado) - Diurno Elisa Guimaraes Freitas Darcy Ribeiro - Serviço Social (Bacharelado) - Diurno Elisa Jube Machado Darcy Ribeiro - Língua Portuguesa (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno Ellen Lopes da Silva Darcy Ribeiro - Serviço Social (Bacharelado) - Diurno Ellida Tavares Magalhaes Darcy Ribeiro - Biblioteconomia (Bacharelado) - Diurno Eloah Farina Zago Darcy Ribeiro - Agronomia (Bacharelado) - Diurno Eloah Martinez Lupatini Goes Darcy Ribeiro - Biotecnologia (Bacharelado) - Diurno Emanuel Queiroz Lacerda UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno Emanuele Souza Lopes Almeida Darcy Ribeiro - Artes Visuais (Bacharelado) - Diurno Emanuelle Cristina Gomes dos Santos UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno Emanuelle da Silva Pamplona Darcy Ribeiro - Matemática (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno Emanuelle Gomes Fernandes Darcy Ribeiro - Letras Tradução Inglês (Bacharelado) - Diurno Emanuelle Landim Farias UnB Ceilândia - Terapia Ocupacional (Bacharelado) - Diurno Emanuelle Salles Pessoa Darcy Ribeiro - Engenharia Mecatrônica (Bacharelado) - Diurno Emanuelly de Maria Rego Lourenco Darcy Ribeiro - Agronomia (Bacharelado) - Diurno Emilly Balica de Oliveira Darcy Ribeiro - Farmácia (Bacharelado) - Diurno Emilly de Souza Fagundes Darcy Ribeiro - Matemática (Licenciatura) - Noturno Emilly de Souza Leite Darcy Ribeiro - Comunicação Organizacional (Bacharelado) - Noturno Emilly Kamilly de Oliveira Jacauna UnB Ceilândia - Fonoaudiologia (Bacharelado) - Diurno Emilly Lorrany Lacerda de Almeida Darcy Ribeiro - Biotecnologia (Bacharelado) - Diurno Emily Reis de Souza Mello Darcy Ribeiro - Enfermagem (Bacharelado) - Diurno Emmanuel Hooper Amaral Darcy Ribeiro - Gestão de Políticas Públicas (Bacharelado) - Noturno Emyle Mendes Santos Darcy Ribeiro - Direito (Bacharelado) - Diurno Endryos Cristopher de Souza Guerra UnB Ceilândia - Saúde Coletiva (Bacharelado) - Diurno Enrico Mercon Sa Vieira Darcy Ribeiro - Estatística (Bacharelado) - Diurno Enya Silveira Alves UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno Enzo Brandao Cantuaria Darcy Ribeiro - Geologia (Bacharelado) - Diurno Enzo Felipe Brevilata Moura Darcy Ribeiro - Biotecnologia (Bacharelado) - Diurno Enzo Gabriel Marques Ferreira da Encarnacao UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno Enzo Gabriel Rodrigues Mack Darcy Ribeiro - Letras Tradução Inglês (Bacharelado) - Diurno Enzo Gomes Rocha Darcy Ribeiro - Direito (Bacharelado) - Noturno Enzo Henrique de Brito Medeiros Darcy Ribeiro - Odontologia (Bacharelado) - Diurno Enzo Mariano Messias de Morais Darcy Ribeiro - Engenharia Mecânica (Bacharelado) - Diurno Enzo Martins Costa UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno Enzo Martins Polito Darcy Ribeiro - Física (Licenciatura) - Noturno Enzo Rosa Durante Lima Darcy Ribeiro - Engenharia de Produção (Bacharelado) - Noturno Enzo Torres de Carvalho UnB Ceilândia - Fisioterapia (Bacharelado) - Diurno Enzzo Antonio Ramos Marques Marangon UnB Ceilândia - Fisioterapia (Bacharelado) - Diurno Eric Claudino da Cruz Darcy Ribeiro - Farmácia (Bacharelado) - Diurno Erica Ferreira da Luz Rosa Darcy Ribeiro - Ciências Contábeis (Bacharelado) - Diurno Esperanca Pantoja Araujo Darcy Ribeiro - Engenharia Química (Bacharelado) - Diurno Ester Cardoso da Silva Morais UnB Ceilândia - Enfermagem (Bacharelado) - Diurno Ester Cordeiro de Siqueira Darcy Ribeiro - Biblioteconomia (Bacharelado) - Diurno Ester Pinheiro da Silva Darcy Ribeiro - Engenharia Ambiental (Bacharelado) - Diurno Ester Xavier e Costa Darcy Ribeiro - Relações Internacionais (Bacharelado) - Diurno Esther Cristina Goncalves Silva Darcy Ribeiro - Ciência Política (Bacharelado) - Diurno Esther Vallentina Soares Barbosa Darcy Ribeiro - Farmácia (Bacharelado) - Noturno Eva Giovanna Pereira Lira Darcy Ribeiro - Arquitetura e Urbanismo (Bacharelado) - Diurno Eva Vitoria de Almeida Cardoso Darcy Ribeiro - Odontologia (Bacharelado) - Diurno Evelly Eduarda Nunes de Oliveira Darcy Ribeiro - Pedagogia (Licenciatura) - Diurno Evelly Raquel de Oliveira Galdino Darcy Ribeiro - Pedagogia (Licenciatura) - Diurno Evellyn Brandao de Oliveira Darcy Ribeiro - Farmácia (Bacharelado) - Diurno Evellyn dos Anjos Sabino de Moura Darcy Ribeiro - Enfermagem (Bacharelado) - Diurno Evellyn Goncalves Moraes Darcy Ribeiro - Ciências Biológicas (Bacharelado) - Diurno Evelyn Hellmann Vilela Darcy Ribeiro - Museologia (Bacharelado) - Diurno Evelyn Lorrane de Oliveira Darcy Ribeiro - Ciências Sociais – Antropologia/Sociologia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno Fabio Henrique Pereira Cardoso Darcy Ribeiro - Engenharia Mecânica (Bacharelado) - Diurno Fabio Souza Amorim Darcy Ribeiro - Engenharia de Redes de Comunicação (Bacharelado) - Diurno Fabricia Ferreira Moura Darcy Ribeiro - Letras Tradução Espanhol (Bacharelado) - Noturno Fabricio Guedes Viana Darcy Ribeiro - Relações Internacionais (Bacharelado) - Diurno Fabrizio Frageti Santoro Darcy Ribeiro - Medicina (Bacharelado) - Diurno Felipe Alves Delgado Darcy Ribeiro - Arquitetura e Urbanismo (Bacharelado) - Diurno Felipe Barros Coelho Darcy Ribeiro - Ciências Econômicas (Bacharelado) - Diurno Felipe Brasil de Moura Darcy Ribeiro - Engenharia Mecânica (Bacharelado) - Diurno Felipe Carvalho Antunes Darcy Ribeiro - Engenharia de Computação (Bacharelado) - Diurno Felipe Franco Cavalcanti Dantas Darcy Ribeiro - História (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno Felipe Franco Lucas Darcy Ribeiro - Ciências Contábeis (Bacharelado) - Noturno Felipe Guimaraes Damasceno Darcy Ribeiro - Engenharia Química (Bacharelado) - Diurno Felipe Kunz Dias UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno Felipe Mendes Meira Darcy Ribeiro - Ciências Ambientais (Bacharelado) - Noturno Felipe Pereira de Freitas de Mesquita Darcy Ribeiro - Ciências Econômicas (Bacharelado) - Diurno Felipe Queiroz Santos Darcy Ribeiro - Medicina (Bacharelado) - Diurno Felipe Salles Borges Sebalho UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno Felipe Santos Darcy Ribeiro - Engenharia Mecânica (Bacharelado) - Diurno Felipe Silva Feijo Darcy Ribeiro - Engenharia de Produção (Bacharelado) - Noturno Felipe Soares de Paiva UnB Ceilândia - Farmácia (Bacharelado) - Diurno Felipe Souza Martins Souto Darcy Ribeiro - Geologia (Bacharelado) - Diurno Felipe Venzi Farias Darcy Ribeiro - Estatística (Bacharelado) - Diurno Fernanda Araujo da Silva Goncalves Darcy Ribeiro - Direito (Bacharelado) - Noturno Fernanda Fernandes dos Santos Darcy Ribeiro - Direito (Bacharelado) - Diurno Fernanda Ferreira Moura Darcy Ribeiro - Administração (Bacharelado) - Noturno Fernanda Lima dos Santos Darcy Ribeiro - Biblioteconomia (Bacharelado) - Diurno Fernanda Mendes Frazao Darcy Ribeiro - Pedagogia (Licenciatura) - Diurno Fernanda Terra Brandini Darcy Ribeiro - Nutrição (Bacharelado) - Diurno Fernando Consule Moura Beninca Darcy Ribeiro - Administração (Bacharelado) - Noturno Fernando Gomes Adorno Darcy Ribeiro - Ciência da Computação (Bacharelado) - Diurno Fernando Goncalves Medeiros de Paula Pessoa Darcy Ribeiro - Geologia (Bacharelado) - Diurno Fernando Hortencio Correa Darcy Ribeiro - Odontologia (Bacharelado) - Diurno Fernando Praciano Guimaraes Darcy Ribeiro - Engenharia Mecatrônica (Bacharelado) - Diurno Fernando Rodrigues Marciano Silva Darcy Ribeiro - Engenharia de Computação (Bacharelado) - Diurno Fernando Santos Barbalho Darcy Ribeiro - Engenharia de Produção (Bacharelado) - Noturno Filipe Araujo Hohmann Darcy Ribeiro - Ciências Econômicas (Bacharelado) - Diurno Filipe Vieira Guimaraes Fialho Darcy Ribeiro - Ciências Biológicas (Licenciatura) - Noturno Filippe Amadeu Melo dos Santos Darcy Ribeiro - Ciências Contábeis (Bacharelado) - Diurno Flavia Dias de Freitas Darcy Ribeiro - Geografia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno Flavia Moraes de Oliveira UnB Ceilândia - Saúde Coletiva (Bacharelado) - Diurno Flavia Oliveira Rodrigues Darcy Ribeiro - Pedagogia (Licenciatura) - Diurno Francisco Brito Bassi Peres Darcy Ribeiro - Língua Portuguesa (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno Francisco Gonzaga Darcy Ribeiro - Engenharia Florestal (Bacharelado) - Diurno Francisco Vieira da Costa Jorge Darcy Ribeiro - Comunicação Social – Audiovisual (Bacharelado) - Diurno Frederico de Araujo Teles Filho Darcy Ribeiro - Computação (Licenciatura) - Noturno Frida Mariana Ferreira Moreira UnB Planaltina - Gestão do Agronegócio (Bacharelado) - Diurno Gabriel Alcantara dos Santos Darcy Ribeiro - Matemática (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno Gabriel Almeida Hanai Darcy Ribeiro - Computação (Licenciatura) - Noturno Gabriel Araujo da Silva Darcy Ribeiro - Geofísica (Bacharelado) - Diurno Gabriel Arcanjo Batista Vieira Darcy Ribeiro - História (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno Gabriel Barbosa da Silva UnB Planaltina - Ciências Naturais (Licenciatura) - Diurno Gabriel Belem Lima Borba Darcy Ribeiro - Administração (Bacharelado) - Noturno Gabriel Britto Colling de Souza Darcy Ribeiro - Computação (Licenciatura) - Noturno Gabriel de Brito Barboza da Costa Darcy Ribeiro - Matemática (Licenciatura) - Noturno Gabriel de Holanda Arruda Agostinho Darcy Ribeiro - Engenharia Mecatrônica (Bacharelado) - Diurno Gabriel Demoliner Kubota Darcy Ribeiro - Computação (Licenciatura) - Noturno Gabriel Di Pace Aragao Darcy Ribeiro - Geologia (Bacharelado) - Diurno Gabriel Dias Vidal Azevedo Darcy Ribeiro - Língua Portuguesa (Licenciatura) - Noturno Gabriel do Nascimento Alves Darcy Ribeiro - Geografia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno Gabriel Ferreira de Almeida Darcy Ribeiro - Química (Bacharelado) - Diurno Gabriel Ferreira de Souza Darcy Ribeiro - Filosofia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno Gabriel Gomes da Silva Darcy Ribeiro - Ciências Sociais – Antropologia/Sociologia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno Gabriel Goncalves de Medeiros Darcy Ribeiro - Engenharia Mecânica (Bacharelado) - Diurno Gabriel Kuhn de Oliveira Darcy Ribeiro - Administração (Bacharelado) - Noturno Gabriel Lima Bruno Darcy Ribeiro - Medicina (Bacharelado) - Diurno Gabriel Linhares Sautchuk Darcy Ribeiro - Engenharia de Produção (Bacharelado) - Noturno Gabriel Matos Santarem Darcy Ribeiro - Psicologia (Bacharelado/Licenciatura/Psicólogo) - Diurno Gabriel Moreira Machado Landin UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno Gabriel Oliveira Chiapetti Darcy Ribeiro - Filosofia (Licenciatura) - Noturno Gabriel Oliveira Lima Darcy Ribeiro - Pedagogia (Licenciatura) - Diurno Gabriel Orlandi Rubim Darcy Ribeiro - Educação Física Ciclo Básico (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno Gabriel Paes Cordeiro Darcy Ribeiro - Engenharia de Computação (Bacharelado) - Diurno Gabriel Parente Moraes Darcy Ribeiro - Computação (Licenciatura) - Noturno Gabriel Pereira Araujo dos Santos Darcy Ribeiro - Computação (Licenciatura) - Noturno Gabriel Ribeiro Alvares UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno Gabriel Santiago Dourado Costa Darcy Ribeiro - Administração (Bacharelado) - Diurno Gabriel Viana Brasil Darcy Ribeiro - Geografia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno Gabriel Vidal Garcia Darcy Ribeiro - Engenharia Ambiental (Bacharelado) - Diurno Gabriel Vieira Franco Darcy Ribeiro - Computação (Licenciatura) - Noturno Gabriel Vieira Xavier UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno Gabriel Yoshihiro Ashiuchi Bertucci UnB Ceilândia - Fisioterapia (Bacharelado) - Diurno Gabriela Antonia Norberto Peixoto UnB Ceilândia - Enfermagem (Bacharelado) - Diurno Gabriela Araujo de Oliveira Darcy Ribeiro - Engenharia de Produção (Bacharelado) - Noturno Gabriela Azevedo Lopes do Nascimento Darcy Ribeiro - Arquitetura e Urbanismo (Bacharelado) - Noturno Gabriela da Silva Sudario Lopes Darcy Ribeiro - Ciências Biológicas (Bacharelado) - Diurno Gabriela de Oliveira Falcao Darcy Ribeiro - Direito (Bacharelado) - Noturno Gabriela Dias Peroni Darcy Ribeiro - Turismo (Bacharelado) - Diurno Gabriela dos Santos Torres UnB Ceilândia - Fonoaudiologia (Bacharelado) - Diurno Gabriela Henrique de Jesus Silva Darcy Ribeiro - Odontologia (Bacharelado) - Diurno Gabriela Landim Dantas Darcy Ribeiro - Direito (Bacharelado) - Noturno Gabriela Mello Almeida Darcy Ribeiro - Ciências Econômicas (Bacharelado) - Diurno Gabriela Morcelles Feitosa Nogueira de Sousa Darcy Ribeiro - Gestão de Políticas Públicas (Bacharelado) - Noturno Gabriela Oliveira Barbosa do Monte Darcy Ribeiro - Farmácia (Bacharelado) - Noturno Gabriela Siqueira Moor Wagner Darcy Ribeiro - Agronomia (Bacharelado) - Diurno Gabriela Socrates Torres Darcy Ribeiro - Engenharia de Produção (Bacharelado) - Noturno Gabriele Peixe dos Santos Darcy Ribeiro - Medicina Veterinária (Bacharelado) - Diurno Gabriele Rodrigues Peronico Darcy Ribeiro - Educação Física Ciclo Básico (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno Gabriella Batista Cecilio Negromonte UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno Gabriella Soares de Sousa Paz Darcy Ribeiro - História (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno Gabrielle Cardoso Ribeiro Darcy Ribeiro - Educação Física Ciclo Básico (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno Gabrielle Dias Santos UnB Planaltina - Gestão do Agronegócio (Bacharelado) - Diurno Gabrielle do Nascimento Leandro Gomes UnB Ceilândia - Enfermagem (Bacharelado) - Diurno Gabrielle dos Santos Silva Darcy Ribeiro - Ciências Sociais – Antropologia/Sociologia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno Gabrielle Guedes Ferreira Darcy Ribeiro - Agronomia (Bacharelado) - Diurno Gabrielle Mitsue de Souza Brockveld UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno Gabrielly Barreto Santos Darcy Ribeiro - Artes Visuais (Bacharelado) - Diurno Gabrielly dos Santos Dourado Darcy Ribeiro - História (Licenciatura) - Noturno Gabrielly Lopes Pacheco Barbosa Darcy Ribeiro - Arquivologia (Bacharelado) - Noturno Georgia Dourado Pinto Franca UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno Georgia Duraes Santos Darcy Ribeiro - Arquitetura e Urbanismo (Bacharelado) - Diurno Geovana Beatryz Menezes Guimaraes Santos Darcy Ribeiro - Relações Internacionais (Bacharelado) - Diurno Geovana Bezerra Guedes UnB Ceilândia - Farmácia (Bacharelado) - Diurno Geovana Carvalho Marinho Darcy Ribeiro - Administração (Bacharelado) - Diurno Geovana Dorneles Kos Darcy Ribeiro - Ciências Contábeis (Bacharelado) - Noturno Geovana Gabriela Ferreira Paulino Darcy Ribeiro - Geografia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno Geovana Gomes Ribeiro UnB Ceilândia - Fisioterapia (Bacharelado) - Diurno Geovana Rodrigues Moreira Darcy Ribeiro - Ciências Contábeis (Bacharelado) - Diurno Geovanna Alves Freitas Darcy Ribeiro - Comunicação Social – Audiovisual (Bacharelado) - Diurno Geovanna Diniz Oliveira Darcy Ribeiro - Física (Licenciatura) - Noturno Geovanna Eloiza Pereira da Silva Darcy Ribeiro - Medicina (Bacharelado) - Diurno Germano Victor Rocha Costa Darcy Ribeiro - Agronomia (Bacharelado) - Diurno Gian Felipe Goncalves Bezerra UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno Giovana da Silva Bandeira Darcy Ribeiro - Farmácia (Bacharelado) - Noturno Giovana de Melo de Queiroz Darcy Ribeiro - Farmácia (Bacharelado) - Noturno Giovana Emiliana Peterle Bezerra Darcy Ribeiro - Arquitetura e Urbanismo (Bacharelado) - Noturno Giovana Ferreira Dias Darcy Ribeiro - Arquivologia (Bacharelado) - Noturno Giovana Machado Falcao Darcy Ribeiro - Ciências Contábeis (Bacharelado) - Noturno Giovana Maria Ferro Szepaniuk UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno Giovana Miranda de Morais Darcy Ribeiro - Museologia (Bacharelado) - Diurno Giovana Santos Albuquerque UnB Ceilândia - Farmácia (Bacharelado) - Diurno Giovane Nobre da Silva Darcy Ribeiro - Enfermagem (Bacharelado) - Diurno Giovane Valentim Bessa da Costa Darcy Ribeiro - Agronomia (Bacharelado) - Diurno Giovanna Almeida Urzedo Darcy Ribeiro - Engenharia Civil (Bacharelado) - Diurno Giovanna Barbosa dos Santos Darcy Ribeiro - Educação Física Ciclo Básico (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno Giovanna Carneiro Borges Darcy Ribeiro - Biotecnologia (Bacharelado) - Diurno Giovanna de Souza Goncalves Darcy Ribeiro - Odontologia (Bacharelado) - Diurno Giovanna dos Santos Oliveira Darcy Ribeiro - Comunicação Organizacional (Bacharelado) - Noturno Giovanna Fernandes Ponciano Darcy Ribeiro - Geologia (Bacharelado) - Diurno Giovanna Lopes de Araujo Darcy Ribeiro - Ciências Biológicas (Licenciatura) - Noturno Giovanna Manuelly Ferreira de Souza Darcy Ribeiro - Psicologia (Bacharelado/Licenciatura/Psicólogo) - Diurno Giovanna Pereira de Queiroz Darcy Ribeiro - Gestão de Agronegócio (Bacharelado) - Noturno Giovanna Pinheiro Mendes de Oliveira Darcy Ribeiro - Línguas Estrangeiras Aplicadas (Bacharelado) - Diurno Giovanna Tomasi Francica Darcy Ribeiro - Letras Português do Brasil como Seg. Língua (Licenciatura) - Diurno Giovanni Gonzaga Mezzarobba UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno Gisele Ribeiro de Brito Darcy Ribeiro - Ciência Política (Bacharelado) - Diurno Giulia Barcellos Moraes Darcy Ribeiro - Relações Internacionais (Bacharelado) - Diurno Giulia Santos Borges UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno Giullia de Souza Santos Darcy Ribeiro - Relações Internacionais (Bacharelado) - Diurno Gleyciane Silva Birino Darcy Ribeiro - Jornalismo (Bacharelado) - Diurno Grasielle Carvalho de Farias Borges UnB Ceilândia - Terapia Ocupacional (Bacharelado) - Diurno Guilherme Albanez Figueredo Darcy Ribeiro - Agronomia (Bacharelado) - Diurno Guilherme Almeida Rodrigues Magalhaes Darcy Ribeiro - Computação (Licenciatura) - Noturno Guilherme Alves Rodrigues Darcy Ribeiro - Agronomia (Bacharelado) - Diurno Guilherme Badia Hecksher Darcy Ribeiro - Direito (Bacharelado) - Noturno Guilherme Bezerra de Oliveira Darcy Ribeiro - Ciências Contábeis (Bacharelado) - Diurno Guilherme de Oliveira Freire Darcy Ribeiro - Agronomia (Bacharelado) - Diurno Guilherme Inacio Braga Coutinho Darcy Ribeiro - Relações Internacionais (Bacharelado) - Diurno Guilherme Laurindo Barros Darcy Ribeiro - Ciências Contábeis (Bacharelado) - Noturno Guilherme Maia da Silva Darcy Ribeiro - Engenharia Mecatrônica (Bacharelado) - Diurno Guilherme Melo da Cunha Darcy Ribeiro - Relações Internacionais (Bacharelado) - Diurno Guilherme Miranda Esteves Darcy Ribeiro - Engenharia de Computação (Bacharelado) - Diurno Guilherme Ribeiro dos Santos UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno Guilherme Rodrigues Vitorino Darcy Ribeiro - Comunicação Social – Audiovisual (Bacharelado) - Diurno Guilherme Roriz de Miranda Rego Darcy Ribeiro - Engenharia de Redes de Comunicação (Bacharelado) - Diurno Guilherme Silva Fratari Darcy Ribeiro - Engenharia Mecânica (Bacharelado) - Diurno Guilherme Silva Vidal Darcy Ribeiro - Administração (Bacharelado) - Noturno Gustavo Alves Santana Darcy Ribeiro - Ciências Sociais – Antropologia/Sociologia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno Gustavo Alves Viana UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno Gustavo Anjos dos Santos Darcy Ribeiro - Engenharia Ambiental (Bacharelado) - Diurno Gustavo Atila Rodrigues Medeiros UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno Gustavo Azevedo Sarmento Darcy Ribeiro - Engenharia Elétrica (Bacharelado) - Diurno Gustavo Bonifacio UnB Planaltina - Ciências Naturais (Licenciatura) - Diurno Gustavo Caetano de Souza Araujo Darcy Ribeiro - Gestão de Políticas Públicas (Bacharelado) - Noturno Gustavo da Silva Santos Darcy Ribeiro - Educação Física Ciclo Básico (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno Gustavo de Oliveira Guimaraes Darcy Ribeiro - Ciências Biológicas (Bacharelado) - Diurno Gustavo dos Prazeres Silva Darcy Ribeiro - Administração (Bacharelado) - Diurno Gustavo Goncalves Oliveira Darcy Ribeiro - Administração (Bacharelado) - Noturno Gustavo Marques Moraes Darcy Ribeiro - Engenharia Ambiental (Bacharelado) - Diurno Gustavo Martins Nascimento Darcy Ribeiro - Farmácia (Bacharelado) - Diurno Gustavo Nogueira Almeida Darcy Ribeiro - Engenharia Ambiental (Bacharelado) - Diurno Gustavo Oliveira Farias Darcy Ribeiro - Engenharia de Computação (Bacharelado) - Diurno Gustavo Oliveira Silva Darcy Ribeiro - Medicina (Bacharelado) - Diurno Gustavo Rocha Campos Nogueira Darcy Ribeiro - Engenharia de Produção (Bacharelado) - Noturno Gustavo Soares de Rezende Albernaz Darcy Ribeiro - Química (Licenciatura) - Noturno Hadassa Brito Alves Honorato Darcy Ribeiro - Administração (Bacharelado) - Diurno Hanna Maria Silva Brandao Darcy Ribeiro - Química Tecnológica (Bacharelado) - Diurno Hannah Cristina Mota da Cunha Reis Darcy Ribeiro - Estatística (Bacharelado) - Diurno Hayane de Souza Farias Darcy Ribeiro - Arquivologia (Bacharelado) - Noturno Hebert William de Sousa Nunes Darcy Ribeiro - Geografia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno Heitor Alves da Silva Darcy Ribeiro - Ciências Contábeis (Bacharelado) - Noturno Heitor Curado Maciel Lopes UnB Planaltina - Ciências Naturais (Licenciatura) - Diurno Heitor Jeronimo da Silva Freitas Darcy Ribeiro - Computação (Licenciatura) - Noturno Heitor Mazaron Ribeiro Darcy Ribeiro - Medicina (Bacharelado) - Diurno Heitor Ribeiro Bezerra Darcy Ribeiro - Direito (Bacharelado) - Noturno Heitor Vargas Nascimento UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno Helen Ferreira Silva Darcy Ribeiro - Saúde Coletiva (Bacharelado) - Noturno Helena Canario Pimentel Darcy Ribeiro - História (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno Helena Cardoso de Mattos Darcy Ribeiro - Arquitetura e Urbanismo (Bacharelado) - Diurno Helena Cestari Castello Branco Darcy Ribeiro - Engenharia de Produção (Bacharelado) - Noturno Helena Henriques Chagas Darcy Ribeiro - Ciências Econômicas (Bacharelado) - Diurno Helena Reis Gomes Barbosa UnB Ceilândia - Terapia Ocupacional (Bacharelado) - Diurno Helena Trad Aguilar UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno Heloisa de Oliveira Andrade UnB Ceilândia - Farmácia (Bacharelado) - Diurno Heloisa Lopes da Silva Darcy Ribeiro - Engenharia Civil (Bacharelado) - Diurno Helyse Maereen Borges de Santana Darcy Ribeiro - Saúde Coletiva (Bacharelado) - Noturno Henrique Alves Kreimer Darcy Ribeiro - Ciência Política (Bacharelado) - Diurno Henrique Bastos Lino Darcy Ribeiro - Ciências Biológicas (Licenciatura) - Noturno Henrique Chaves Oliveira Darcy Ribeiro - Farmácia (Bacharelado) - Diurno Henrique da Rosa de Souza Darcy Ribeiro - Ciências Econômicas (Bacharelado) - Diurno Henrique Ferreira Pimentel Castro UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno Henrique Koehler Barbosa Darcy Ribeiro - Engenharia Civil (Bacharelado) - Diurno Henrique Ricardo Argolo Ferreira Darcy Ribeiro - Agronomia (Bacharelado) - Diurno Henrique Rosemberg Coelho da Fonseca Darcy Ribeiro - Engenharia de Produção (Bacharelado) - Noturno Henrique Tomaz de Aquino UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno Henrique Vieira de Carvalho UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno Heric Alencar da Silva Pinto Darcy Ribeiro - Estatística (Bacharelado) - Diurno Hevelyn Sousa Vaz Darcy Ribeiro - Ciências Contábeis (Bacharelado) - Noturno Hiago Henrique Dantas Ribeiro Darcy Ribeiro - Ciências Contábeis (Bacharelado) - Diurno Higor dos Santos Carvalho Darcy Ribeiro - Engenharia Civil (Bacharelado) - Diurno Hugo Canavarro Costa Darcy Ribeiro - Química (Bacharelado) - Diurno Hugo Leandro Rocha de Moraes Darcy Ribeiro - Engenharia Civil (Bacharelado) - Diurno Hugo Lisauskas Campos Darcy Ribeiro - Psicologia (Bacharelado/Licenciatura/Psicólogo) - Diurno Hugo Oliveira Xavier Darcy Ribeiro - Educação Física Ciclo Básico (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno Iago Guimaraes de Oliveira UnB Planaltina - Gestão do Agronegócio (Bacharelado) - Diurno Iago Muniz Teles Vale Darcy Ribeiro - Filosofia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno Ialrety Barbosa Silva Darcy Ribeiro - Matemática (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno Ian de Lannoy Darcy Ribeiro - Ciências Sociais – Antropologia/Sociologia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno Iana Flor Rocha Evangelista Darcy Ribeiro - Arquitetura e Urbanismo (Bacharelado) - Noturno Ianny de Figueiredo Machado Darcy Ribeiro - Estatística (Bacharelado) - Diurno Iasmim Lima da Silva Darcy Ribeiro - Língua Espanhola e Literatura Espanhola e Hispano - Americana (Licenciatura) - Noturno Iasmin Goncalves Costa Darcy Ribeiro - Saúde Coletiva (Bacharelado) - Noturno Igor Cavalcanti da Silva Darcy Ribeiro - Letras Português do Brasil como Seg. Língua (Licenciatura) - Diurno Igor Oliveira Lima Darcy Ribeiro - Educação Física Ciclo Básico (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno Inacio Maeda Mendanha Darcy Ribeiro - Ciência Política (Bacharelado) - Diurno Ingrid Clemente Rezende Darcy Ribeiro - Enfermagem (Bacharelado) - Diurno Ingrid Gabrielle de Sousa Pereira Darcy Ribeiro - Língua Francesa (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno Ingrid Marques da Costa Timbo Darcy Ribeiro - Ciências Biológicas (Licenciatura) - Noturno Ingrid Novais Costa Darcy Ribeiro - Pedagogia (Licenciatura) - Diurno Ingrid Souza Silverio Darcy Ribeiro - Pedagogia (Licenciatura) - Diurno Ingrid Torres dos Santos Darcy Ribeiro - Biotecnologia (Bacharelado) - Diurno Iorany Alves da Silva Darcy Ribeiro - Artes Visuais (Bacharelado) - Diurno Isaac Alves Loiola Sampaio Darcy Ribeiro - Ciências Sociais – Antropologia/Sociologia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno Isaac Campos Gama Oliveira UnB Ceilândia - Terapia Ocupacional (Bacharelado) - Diurno Isaac Matias Sousa Darcy Ribeiro - Língua Espanhola e Literatura Espanhola e Hispano - Americana (Licenciatura) - Noturno Isabel Torres Carvalho Darcy Ribeiro - Engenharia de Redes de Comunicação (Bacharelado) - Diurno Isabel Vieira Lins Darcy Ribeiro - Ciências Biológicas (Licenciatura) - Noturno Isabela Alves Carvalho Grangeiro Darcy Ribeiro - Administração (Bacharelado) - Noturno Isabela Alves Ferreira Darcy Ribeiro - Serviço Social (Bacharelado) - Diurno Isabela Cabral Pellicione Sulz Gonsalves Darcy Ribeiro - Engenharia de Produção (Bacharelado) - Noturno Isabela Carmo Rosa Darcy Ribeiro - Odontologia (Bacharelado) - Diurno Isabela de Gois Vieira Darcy Ribeiro - Psicologia (Bacharelado/Licenciatura/Psicólogo) - Diurno Isabela Duarte de Souza UnB Ceilândia - Terapia Ocupacional (Bacharelado) - Diurno Isabela Duraes Fonseca Fernandes Darcy Ribeiro - Pedagogia (Licenciatura) - Diurno Isabela Guimaraes do Vale Darcy Ribeiro - Nutrição (Bacharelado) - Diurno Isabela Inacio Brandao Darcy Ribeiro - Gestão de Políticas Públicas (Bacharelado) - Noturno Isabela Jarjour Jardim Cavalcante Darcy Ribeiro - Nutrição (Bacharelado) - Diurno Isabela Machado Tomaz Darcy Ribeiro - Enfermagem (Bacharelado) - Diurno Isabela Marques Resende Dias Darcy Ribeiro - Direito (Bacharelado) - Noturno Isabela Nogueira Rodrigues de Oliveira Darcy Ribeiro - História (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno Isabela Oliveira da Silva UnB Ceilândia - Terapia Ocupacional (Bacharelado) - Diurno Isabela Pinheiro Dantas UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno Isabela Sampaio Correa Darcy Ribeiro - Arquitetura e Urbanismo (Bacharelado) - Diurno Isabela Silva Rodrigues Darcy Ribeiro - Comunicação Organizacional (Bacharelado) - Noturno Isabela Tuler Veloso Darcy Ribeiro - Ciências Biológicas (Licenciatura) - Noturno Isabela Vieira Senra Sacramento Darcy Ribeiro - Direito (Bacharelado) - Noturno Isabella Alves Gama Darcy Ribeiro - Língua Portuguesa (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno Isabella Cristina Bessa Rabelo Darcy Ribeiro - Enfermagem (Bacharelado) - Diurno Isabella Cristina Medeiros de Saboia e Souza Darcy Ribeiro - Relações Internacionais (Bacharelado) - Diurno Isabella de Souza Cezilio Darcy Ribeiro - Engenharia de Produção (Bacharelado) - Noturno Isabella Moreira Azevedo Darcy Ribeiro - Arquitetura e Urbanismo (Bacharelado) - Noturno Isabella Nascimento Abreu Darcy Ribeiro - Ciências Biológicas (Licenciatura) - Noturno Isabella Paixao dos Santos Darcy Ribeiro - Ciências Biológicas (Bacharelado) - Diurno Isabella Rodrigues de Souza Darcy Ribeiro - Línguas Estrangeiras Aplicadas (Bacharelado) - Diurno Isabella Sampaio Fae Darcy Ribeiro - Odontologia (Bacharelado) - Diurno Isabella Santos Seabra UnB Ceilândia - Enfermagem (Bacharelado) - Diurno Isabella Vidal Lucas Batista Darcy Ribeiro - Ciências Contábeis (Bacharelado) - Diurno Isabelle Cristina Gomes de Alcantara UnB Ceilândia - Farmácia (Bacharelado) - Diurno Isabelle Giovanna Matias Vitoriano Darcy Ribeiro - Turismo (Bacharelado) - Diurno Isabelle Paiva de Souza Darcy Ribeiro - Ciências Ambientais (Bacharelado) - Noturno Isabelly Moreira Cabral Darcy Ribeiro - Geografia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno Isabelly Sophia Cunha de Sousa Darcy Ribeiro - Pedagogia (Licenciatura) - Diurno Isac da Costa Brito UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno Isadora Alda Meirelles da Silva Vaz Darcy Ribeiro - História (Licenciatura) - Noturno Isadora Corado Batista Darcy Ribeiro - Ciências Biológicas (Licenciatura) - Noturno Isadora de Araujo Xavier Darcy Ribeiro - Administração (Bacharelado) - Diurno Isadora Fagundes Macario Darcy Ribeiro - Relações Internacionais (Bacharelado) - Diurno Isadora Ferreira Bittencourt Darcy Ribeiro - Odontologia (Bacharelado) - Diurno Isadora Ferreira Lopes Darcy Ribeiro - Farmácia (Bacharelado) - Noturno Isadora Ferreira Reis Darcy Ribeiro - História (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno Isadora Goncalves Cabral Darcy Ribeiro - Museologia (Bacharelado) - Diurno Isadora Goursand Guanabara Darcy Ribeiro - Física (Bacharelado) - Diurno Isadora Holanda Correa Darcy Ribeiro - Arquitetura e Urbanismo (Bacharelado) - Diurno Isadora Mendes de Oliveira Azevedo UnB Ceilândia - Fonoaudiologia (Bacharelado) - Diurno Isadora Rodrigues Rocha UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno Isadora Santos de Carvalho Monteles Darcy Ribeiro - Letras Tradução Inglês (Bacharelado) - Diurno Isadora Tavares Almeida Darcy Ribeiro - Comunicação Social – Publicidade e Propaganda (Bacharelado) - Diurno Isadora Tolentino Garcia Darcy Ribeiro - Engenharia Ambiental (Bacharelado) - Diurno Isaias Ferreira dos Santos Darcy Ribeiro - Artes Visuais (Bacharelado) - Diurno Isaque de Souza Daniel Darcy Ribeiro - História (Licenciatura) - Noturno Ishamana da Cunha Garcia Darcy Ribeiro - Engenharia Ambiental (Bacharelado) - Diurno Isis Maria Lobo Araujo Darcy Ribeiro - Engenharia Florestal (Bacharelado) - Diurno Italo Augusto Paiva de Souza Darcy Ribeiro - Letras Tradução Inglês (Bacharelado) - Diurno Italo Diego Moura Barbosa Darcy Ribeiro - Ciências Sociais – Antropologia/Sociologia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno Iuri Lunardi Barboza UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno Ivan Lafeta de Melo Rezende Darcy Ribeiro - Engenharia Elétrica (Bacharelado) - Diurno Izabela Malamin de Queiroz UnB Ceilândia - Terapia Ocupacional (Bacharelado) - Diurno Izabelly Catharine Ferreira da Silva UnB Ceilândia - Terapia Ocupacional (Bacharelado) - Diurno Jackeline Vieira de Castro Darcy Ribeiro - Direito (Bacharelado) - Diurno Jade Moura Barbosa Darcy Ribeiro - Comunicação Social – Audiovisual (Bacharelado) - Diurno Jade Pereira Lira Schelle UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno Jamilly Christtiny Miranda Pacheco Darcy Ribeiro - Ciências Sociais – Antropologia/Sociologia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno Jamilly Gabriele da Silva Almeida Darcy Ribeiro - Ciência Política (Bacharelado) - Diurno Jaqueline Ferreira Soares Darcy Ribeiro - Pedagogia (Licenciatura) - Diurno Jaqueline Pereira Barbosa UnB Ceilândia - Fisioterapia (Bacharelado) - Diurno Jessica de Oliveira Martins Darcy Ribeiro - Letras Português do Brasil como Seg. Língua (Licenciatura) - Diurno Jessica Duarte Raslan Darcy Ribeiro - Estatística (Bacharelado) - Diurno Jessica Santos de Sousa Darcy Ribeiro - Gestão de Políticas Públicas (Bacharelado) - Noturno Jessika Ferreira da Nobrega Darcy Ribeiro - Química (Bacharelado) - Diurno Jhennyfer Paixao Souza Darcy Ribeiro - Pedagogia (Licenciatura) - Diurno Jhully Karolyne Batista Andrade Darcy Ribeiro - Ciências Sociais – Antropologia/Sociologia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno Joana Brandi Regato de Almeida Darcy Ribeiro - Gestão de Políticas Públicas (Bacharelado) - Noturno Joana Pauli Leitao Darcy Ribeiro - Pedagogia (Licenciatura) - Diurno Joanna Figueiredo Xavier UnB Ceilândia - Enfermagem (Bacharelado) - Diurno Joao Akira Gimenes Toyama Darcy Ribeiro - Engenharia Elétrica (Bacharelado) - Diurno Joao Alexandre Silva Oliveira Darcy Ribeiro - Engenharia Elétrica (Bacharelado) - Diurno Joao Antonio Gomes Batista de Oliveira Darcy Ribeiro - Filosofia (Licenciatura) - Noturno Joao Arthur de Almeida Pereira Darcy Ribeiro - Ciências Econômicas (Bacharelado) - Diurno Joao Augusto Martins Alves Darcy Ribeiro - Estatística (Bacharelado) - Diurno Joao Cavalcanti Medeiros Darcy Ribeiro - Ciência da Computação (Bacharelado) - Diurno Joao Fellipi Pereira Soares Darcy Ribeiro - Turismo (Bacharelado) - Diurno Joao Gabriel Azevedo Rocha Darcy Ribeiro - Educação Física Ciclo Básico (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno Joao Gabriel de Santana Sainz Darcy Ribeiro - Computação (Licenciatura) - Noturno Joao Gabriel dos Santos Costa Darcy Ribeiro - Enfermagem (Bacharelado) - Diurno Joao Gabriel Trindade Vittorassi Darcy Ribeiro - Engenharia Civil (Bacharelado) - Diurno Joao Guilherme Rodrigues da Silva Darcy Ribeiro - Educação Física Ciclo Básico (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno Joao Henrique de Camargo Macedo Darcy Ribeiro - Direito (Bacharelado) - Diurno Joao Henrique Rabelo de Araujo Darcy Ribeiro - Geologia (Bacharelado) - Diurno Joao Lucas Campos Oliveira Darcy Ribeiro - Ciência da Computação (Bacharelado) - Diurno Joao Lucas de Souza Risso Darcy Ribeiro - Computação (Licenciatura) - Noturno Joao Lucas Fernandes Alves Darcy Ribeiro - Medicina Veterinária (Bacharelado) - Diurno Joao Luiz Vieira Rodrigues UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno Joao Marcos de Oliveira Silva Darcy Ribeiro - Engenharia Ambiental (Bacharelado) - Diurno Joao Marcos Rocha Lopes de Aguiar UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno Joao Miguel Dias Ferreira Darcy Ribeiro - Ciências Contábeis (Bacharelado) - Diurno Joao Pacheco Arraes Jardim Darcy Ribeiro - Engenharia Mecatrônica (Bacharelado) - Diurno Joao Paulo Beneton Valim Darcy Ribeiro - Engenharia de Computação (Bacharelado) - Diurno Joao Paulo Cardoso da Silva UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno Joao Paulo de Moraes Barbosa Darcy Ribeiro - Agronomia (Bacharelado) - Diurno Joao Paulo de Oliveira Moreira Ibiapina UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno Joao Paulo Elias Batista Darcy Ribeiro - Engenharia de Produção (Bacharelado) - Noturno Joao Paulo Fernandes da Cruz Darcy Ribeiro - Relações Internacionais (Bacharelado) - Diurno Joao Paulo Liberio Gomes Santos Darcy Ribeiro - Geologia (Bacharelado) - Diurno Joao Paulo Neres da Silva UnB Planaltina - Ciências Naturais (Licenciatura) - Diurno Joao Pedro Avelino Alves Darcy Ribeiro - Engenharia Mecatrônica (Bacharelado) - Diurno Joao Pedro Camara Leao UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno Joao Pedro Costa Bolzani Torres Darcy Ribeiro - Administração (Bacharelado) - Noturno Joao Pedro dos Santos Benvenuto Goncalves UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno Joao Pedro Isaias Santana Darcy Ribeiro - Música (Licenciatura) - Diurno Joao Pedro Jeunon Vieira Cruz Darcy Ribeiro - Administração (Bacharelado) - Noturno Joao Pedro Nascimento Silva UnB Ceilândia - Fisioterapia (Bacharelado) - Diurno Joao Pedro Oliveira Ventura dos Santos Darcy Ribeiro - Ciência da Computação (Bacharelado) - Diurno Joao Pedro Pacheco dos Santos Darcy Ribeiro - Educação Física Ciclo Básico (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno Joao Pedro Pinho de Lima Darcy Ribeiro - Engenharia Mecatrônica (Bacharelado) - Diurno Joao Rafael de Medeiros Marques Darcy Ribeiro - Design (Bacharelado) - Diurno Joao Roberto Farias Martins Darcy Ribeiro - Administração (Bacharelado) - Noturno Joao Rocha de Almeida UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno Joao Victor de Souza Cortez Darcy Ribeiro - Matemática (Licenciatura) - Noturno Joao Victor Furtado Yallico UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno Joao Victor Guedelha Santana Darcy Ribeiro - Ciência Política (Bacharelado) - Diurno Joao Victor Peixoto Fernandes Darcy Ribeiro - Comunicação Social – Publicidade e Propaganda (Bacharelado) - Diurno Joao Victor Silva Goncalves Darcy Ribeiro - Educação Física Ciclo Básico (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno Joao Vitor Artine Lopes de Souza UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno Joao Vitor Barradas Galvao Darcy Ribeiro - Saúde Coletiva (Bacharelado) - Noturno Joao Vitor Fernandino da Silva Darcy Ribeiro - Medicina (Bacharelado) - Diurno Joao Vitor Ferreira Ludgero Darcy Ribeiro - Comunicação Organizacional (Bacharelado) - Noturno Joao Vitor Gomes da Silva Darcy Ribeiro - Filosofia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno Joao Vitor Marano Teixeira Darcy Ribeiro - Agronomia (Bacharelado) - Diurno Joao Vitor Mendonca dos Santos UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno Joao Vitor Resende Ramalho Barros Darcy Ribeiro - Engenharia Química (Bacharelado) - Diurno Joao Vitor Valverde Nascimento Darcy Ribeiro - Língua Portuguesa (Licenciatura) - Noturno Joaquim Carneiro Valadares Neto UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno Joaquim Carvalho Araujo Pires Darcy Ribeiro - Geografia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno Joaquim Manoel Rodrigues dos Santos UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno John Wesley Santana da Silva UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno Jorge Henrique Pereira dos Santos Darcy Ribeiro - Ciências Contábeis (Bacharelado) - Noturno Jose Barros Neto Darcy Ribeiro - Engenharia de Computação (Bacharelado) - Diurno Jose Bernardo Cavalcante Sampaio Nogueira Darcy Ribeiro - Ciências Econômicas (Bacharelado) - Diurno Jose Carlos Nunes de Siqueira Neto Darcy Ribeiro - Ciência da Computação (Bacharelado) - Diurno Jose Gabriel Pereira Pinto Darcy Ribeiro - Computação (Licenciatura) - Noturno Josue Batista Oliveira Araujo Darcy Ribeiro - História (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno Josue da Silva Rocha Darcy Ribeiro - Ciências Contábeis (Bacharelado) - Diurno Josue Pereira Machado Darcy Ribeiro - Ciências Contábeis (Bacharelado) - Noturno Julia Alves Marin Darcy Ribeiro - Direito (Bacharelado) - Noturno Julia Alves Passos Darcy Ribeiro - Educação Física Ciclo Básico (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno Julia Baars Milward Darcy Ribeiro - Química (Licenciatura) - Noturno Julia Barbosa Lemos dos Santos Darcy Ribeiro - Engenharia Mecânica (Bacharelado) - Diurno Julia Barbosa Silva Darcy Ribeiro - Direito (Bacharelado) - Diurno Julia Barros Ribeiro Darcy Ribeiro - Engenharia de Produção (Bacharelado) - Noturno Julia Brito Piquia UnB Ceilândia - Fonoaudiologia (Bacharelado) - Diurno Julia Bronzo de Pinho Darcy Ribeiro - Farmácia (Bacharelado) - Diurno Julia Carneiro Panquestor Darcy Ribeiro - Farmácia (Bacharelado) - Diurno Julia Coser de Oliveira Darcy Ribeiro - Arquitetura e Urbanismo (Bacharelado) - Diurno Julia da Costa Esteves Amorim UnB Ceilândia - Fonoaudiologia (Bacharelado) - Diurno Julia de Araujo Campos Darcy Ribeiro - Arquitetura e Urbanismo (Bacharelado) - Diurno Julia de Araujo Freitas UnB Ceilândia - Fisioterapia (Bacharelado) - Diurno Julia de Oliveira Rodrigues UnB Ceilândia - Enfermagem (Bacharelado) - Diurno Julia de Sales Monteiro Darcy Ribeiro - Arquitetura e Urbanismo (Bacharelado) - Noturno Julia de Sousa Rodrigues Darcy Ribeiro - História (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno Julia Defilipo Venancio UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno Julia Dias Marques UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno Julia Ferreira de Sa UnB Ceilândia - Enfermagem (Bacharelado) - Diurno Julia Ferreira Fernandes Darcy Ribeiro - Agronomia (Bacharelado) - Diurno Julia Franco Soares Darcy Ribeiro - Administração (Bacharelado) - Diurno Julia Gabriela Domingues Ferreira Darcy Ribeiro - Educação Física Ciclo Básico (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno Julia Gabriella Araujo Souza Darcy Ribeiro - Educação Física Ciclo Básico (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno Julia Goncalves Trevizolo de Souza UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno Julia Gontijo da Silva Darcy Ribeiro - Comunicação Organizacional (Bacharelado) - Noturno Julia Gusmao Pio da Costa UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno Julia Kauanne de Jesus Fernandes Darcy Ribeiro - Comunicação Organizacional (Bacharelado) - Noturno Julia Kiffer Santos Macedo Araujo Darcy Ribeiro - Química (Bacharelado) - Diurno Julia Lacerda Brito Darcy Ribeiro - Ciências Biológicas (Licenciatura) - Noturno Julia Luz Dias Darcy Ribeiro - Jornalismo (Bacharelado) - Diurno Julia Macieski Antunes Darcy Ribeiro - Biotecnologia (Bacharelado) - Diurno Julia Magalhaes Mota Darcy Ribeiro - Farmácia (Bacharelado) - Diurno Julia Maranhao Oliveira das Neves Darcy Ribeiro - Ciências Contábeis (Bacharelado) - Diurno Julia Maria de Holanda Darcy Ribeiro - Pedagogia (Licenciatura) - Diurno Julia Maria Trompieri Barreto Darcy Ribeiro - Ciência Política (Bacharelado) - Diurno Julia Medeiros Porto Darcy Ribeiro - Engenharia Florestal (Bacharelado) - Diurno Julia Melo da Silva Darcy Ribeiro - Pedagogia (Licenciatura) - Diurno Julia Melo Franca Darcy Ribeiro - Educação Física Ciclo Básico (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno Julia Mena Pereira Lopes Darcy Ribeiro - Ciências Sociais – Antropologia/Sociologia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno Julia Naves de Saboia Ximenes Darcy Ribeiro - Ciências Biológicas (Bacharelado) - Diurno Julia Novais Ferreira Darcy Ribeiro - Química (Bacharelado) - Diurno Julia Oliveira Montagner Melatti Darcy Ribeiro - Administração (Bacharelado) - Diurno Julia Pedreira Correa Darcy Ribeiro - Administração (Bacharelado) - Noturno Julia Pedrosa Nunes Darcy Ribeiro - Ciências Econômicas (Bacharelado) - Diurno Julia Pereira Andrade Darcy Ribeiro - Ciências Biológicas (Bacharelado) - Diurno Julia Perini de Faria Darcy Ribeiro - Agronomia (Bacharelado) - Diurno Julia Queiroz da Rocha Oliveira Darcy Ribeiro - Comunicação Organizacional (Bacharelado) - Noturno Julia Querino Britto UnB Ceilândia - Fisioterapia (Bacharelado) - Diurno Julia Ramos Rezende Darcy Ribeiro - Língua Portuguesa (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno Julia Rodrigues Bernardo Darcy Ribeiro - Arquivologia (Bacharelado) - Noturno Julia Rodrigues Trajano Darcy Ribeiro - Física (Bacharelado) - Diurno Julia Rondon Franco Darcy Ribeiro - Engenharia Florestal (Bacharelado) - Diurno Julia Rosa Chaves Pereira Darcy Ribeiro - Física (Bacharelado) - Diurno Juliana Farias Lopes Darcy Ribeiro - Língua Portuguesa (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno Juliana Ferreira Santana Darcy Ribeiro - Educação Física Ciclo Básico (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno Juliane de Sousa Mundim UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno Julio Bibiano da Silva Neto Darcy Ribeiro - Ciências Biológicas (Licenciatura) - Noturno Julio Cesar Brito de Sousa Darcy Ribeiro - Língua Inglesa (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno Julio Cordeiro Ribeiro Darcy Ribeiro - Comunicação Organizacional (Bacharelado) - Noturno Julio Ruan Pablo dos Santos Ferreira Darcy Ribeiro - Artes Visuais (Bacharelado) - Diurno Jullia Alves da Silva Darcy Ribeiro - Gestão de Políticas Públicas (Bacharelado) - Noturno Jullia Maria dos Santos Gomes Darcy Ribeiro - Pedagogia (Licenciatura) - Diurno Jullya Soares da Silva Darcy Ribeiro - Gestão de Políticas Públicas (Bacharelado) - Noturno Julyana Paula Periera Lima Darcy Ribeiro - Educação Física Ciclo Básico (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno Kadu Gabriel Linhares Santos Darcy Ribeiro - Educação Física Ciclo Básico (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno Kaio Bitencourt Raspante Darcy Ribeiro - Engenharia de Redes de Comunicação (Bacharelado) - Diurno Karina Maciel Mota Darcy Ribeiro - Engenharia de Computação (Bacharelado) - Diurno Karine do Nascimento Rodrigues Darcy Ribeiro - Língua Inglesa (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno Karine Vitoria Lemos Braga UnB Ceilândia - Enfermagem (Bacharelado) - Diurno Karla Lauanny Camargo de Morais Darcy Ribeiro - Física (Bacharelado) - Diurno Kathleen Jamilly Cimino de Jesus Darcy Ribeiro - Biotecnologia (Bacharelado) - Diurno Kathleen Sousa Barbosa Darcy Ribeiro - Arquitetura e Urbanismo (Bacharelado) - Diurno Katlyn Lorranny Peixoto da Silva Darcy Ribeiro - Letras Português do Brasil como Seg. Língua (Licenciatura) - Diurno Kaua Martins dos Santos Darcy Ribeiro - Educação Física Ciclo Básico (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno Kaua Nogueira Barbosa da Silva Darcy Ribeiro - Comunicação Social – Audiovisual (Bacharelado) - Diurno Kauan Andrade Sampaio UnB Ceilândia - Enfermagem (Bacharelado) - Diurno Kauan dos Santos Xavier Darcy Ribeiro - Educação Física Ciclo Básico (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno Kawa Paiva Araujo Darcy Ribeiro - Ciências Biológicas (Licenciatura) - Noturno Kawany Ketlen Rodrigues dos Santos UnB Ceilândia - Saúde Coletiva (Bacharelado) - Diurno Kaynan Rocha Correia Darcy Ribeiro - Agronomia (Bacharelado) - Diurno Kelly Cristina da Conceicao Farias Darcy Ribeiro - Matemática (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno Kenned Barbosa de Araujo Darcy Ribeiro - Engenharia de Redes de Comunicação (Bacharelado) - Diurno Kethelen de Sousa Figueredo Darcy Ribeiro - Farmácia (Bacharelado) - Noturno Kethllen Eloah de Almeida Santos Darcy Ribeiro - Ciências Contábeis (Bacharelado) - Diurno Kethylen Emanuele Alves dos Santos Darcy Ribeiro - Letras Português do Brasil como Seg. Língua (Licenciatura) - Diurno Ketley Mariana Carvalho Sousa Darcy Ribeiro - Engenharia Química (Bacharelado) - Diurno Keven dos Santos Araujo Guimaraes Darcy Ribeiro - Turismo (Bacharelado) - Diurno Kiara Alves Fagundes Darcy Ribeiro - Enfermagem (Bacharelado) - Diurno Lailla Marques Maciel UnB Ceilândia - Enfermagem (Bacharelado) - Diurno Lais Guimaraes Santos de Miranda Darcy Ribeiro - Engenharia de Computação (Bacharelado) - Diurno Lais Santana da Silva UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno Laiza Sousa Silva Darcy Ribeiro - Ciências Sociais – Antropologia/Sociologia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno Lana Rodrigues Santos Tosta UnB Ceilândia - Enfermagem (Bacharelado) - Diurno Lara Almeida da Costa Darcy Ribeiro - Ciências Sociais – Antropologia/Sociologia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno Lara Barros Freitas Brito UnB Ceilândia - Enfermagem (Bacharelado) - Diurno Lara Lis Oliveira Filgueira Darcy Ribeiro - Química (Bacharelado) - Diurno Lara Maria Kurimori Vieira Guimaraes Darcy Ribeiro - Estatística (Bacharelado) - Diurno Lara Reis Araujo Darcy Ribeiro - Língua Inglesa (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno Larissa Botelho de Azevedo Darcy Ribeiro - Enfermagem (Bacharelado) - Diurno Larissa Campos Silva Darcy Ribeiro - Ciências Contábeis (Bacharelado) - Noturno Larissa Moreira Duraes UnB Ceilândia - Farmácia (Bacharelado) - Diurno Larissa Rodrigues Coelho Darcy Ribeiro - Artes Cênicas (Bacharelado) - Diurno Larissa Tymburiba Sade Reis Darcy Ribeiro - Agronomia (Bacharelado) - Diurno Laryssa Stephanny de Oliveira Santos Darcy Ribeiro - Turismo (Bacharelado) - Diurno Lauany Regina Alves Santos Darcy Ribeiro - Ciências Sociais – Antropologia/Sociologia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno Laura Alves Lamounier Darcy Ribeiro - Letras Português do Brasil como Seg. Língua (Licenciatura) - Diurno Laura Castanho Correa Naranjo UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno Laura Cibelly Araujo Lima Darcy Ribeiro - Psicologia (Bacharelado/Licenciatura/Psicólogo) - Diurno Laura Costa da Silva Darcy Ribeiro - Engenharia Mecânica (Bacharelado) - Diurno Laura Emanuelle de Figueiredo Fernandes Darcy Ribeiro - História (Licenciatura) - Noturno Laura Gabriela Guimaraes Brandao Darcy Ribeiro - Ciências Econômicas (Bacharelado) - Diurno Laura Galvao Magalhaes UnB Ceilândia - Fisioterapia (Bacharelado) - Diurno Laura Ramos Roriz Darcy Ribeiro - Engenharia Mecânica (Bacharelado) - Diurno Laura Rezende de Mendonca Darcy Ribeiro - Arquitetura e Urbanismo (Bacharelado) - Diurno Laura Rodrigues Fernandes de Santanna Darcy Ribeiro - Arquitetura e Urbanismo (Bacharelado) - Noturno Laura Sousa Saldanha Darcy Ribeiro - Engenharia Química (Bacharelado) - Diurno Laura Souza Paes Landim Ribeiro Darcy Ribeiro - Ciência Política (Bacharelado) - Diurno Laura Suelen Siriano Ferreira UnB Ceilândia - Saúde Coletiva (Bacharelado) - Diurno Laura Vargas da Silva UnB Ceilândia - Enfermagem (Bacharelado) - Diurno Lauryane Maloney Barros Darcy Ribeiro - Engenharia de Redes de Comunicação (Bacharelado) - Diurno Lavinia Rezende de Oliveira UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno Layza Cristina Gomes Santos Darcy Ribeiro - Administração (Bacharelado) - Noturno Leandro Ferreira da Silva Darcy Ribeiro - Geografia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno Leandro Gnone Moreira Darcy Ribeiro - Nutrição (Bacharelado) - Diurno Leandro Monteiro de Sa Rabelo Darcy Ribeiro - Engenharia Ambiental (Bacharelado) - Diurno Lena Gabrieli Rodrigues de Carvalho Darcy Ribeiro - Biotecnologia (Bacharelado) - Diurno Leonardo Albuquerque Lima Darcy Ribeiro - Computação (Licenciatura) - Noturno Leonardo Barbosa Alves de Macedo Santos Darcy Ribeiro - Ciências Contábeis (Bacharelado) - Noturno Leonardo de Melo Reis Darcy Ribeiro - Ciências Biológicas (Bacharelado) - Diurno Leonardo de Moura Guimaraes Darcy Ribeiro - Administração (Bacharelado) - Diurno Leonardo Freire de Holanda Alencar UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno Leonardo Jesiel dos Santos Ramos UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno Leonardo Ribeiro de Araujo Darcy Ribeiro - Museologia (Bacharelado) - Diurno Leonardo Sales de Paula UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno Leticia Albino Rodrigues Queiroz Darcy Ribeiro - Ciências Sociais – Antropologia/Sociologia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno Leticia Almeida Gebrim Darcy Ribeiro - Turismo (Bacharelado) - Diurno Leticia Borela Campello Darcy Ribeiro - Artes Cênicas (Licenciatura) - Diurno Leticia Gabriella Pereira de Souza Darcy Ribeiro - Administração (Bacharelado) - Diurno Leticia Luana Rocha da Silva Darcy Ribeiro - Geologia (Bacharelado) - Diurno Leticia Manciola Lobo Darcy Ribeiro - Administração (Bacharelado) - Diurno Leticia Maroccolo de Aquino Darcy Ribeiro - Engenharia Florestal (Bacharelado) - Diurno Leticia Marques Baptista Darcy Ribeiro - Gestão de Agronegócio (Bacharelado) - Noturno Leticia Monteiro dos Santos Darcy Ribeiro - Ciências Sociais – Antropologia/Sociologia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno Leticia Moreira de Oliveira Darcy Ribeiro - História (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno Leticia Rodrigues Magalhaes Darcy Ribeiro - História (Licenciatura) - Noturno Leticia Sena da Silva Castro Darcy Ribeiro - Arquitetura e Urbanismo (Bacharelado) - Diurno Leticia Soares Firmino da Silva Darcy Ribeiro - Ciências Biológicas (Licenciatura) - Noturno Levi Araujo Rego Darcy Ribeiro - Computação (Licenciatura) - Noturno Levi de Abreu Barbosa Junior Darcy Ribeiro - Educação Física Ciclo Básico (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno Lidia Beatriz Guimaraes Brandao UnB Ceilândia - Farmácia (Bacharelado) - Diurno Lidia Pereira Dias Darcy Ribeiro - Jornalismo (Bacharelado) - Diurno Lidia Viana de Lima Darcy Ribeiro - Serviço Social (Bacharelado) - Diurno Lidiany Pereira de Oliveira Darcy Ribeiro - Engenharia de Redes de Comunicação (Bacharelado) - Diurno Linda Fideles Franca Darcy Ribeiro - Física (Bacharelado) - Diurno Lindsay Nicoly Silva Martins Darcy Ribeiro - Engenharia Elétrica (Bacharelado) - Diurno Lisa Revert Usami Neiva Darcy Ribeiro - Administração (Bacharelado) - Diurno Livia Damaris David Vieira Darcy Ribeiro - Pedagogia (Licenciatura) - Diurno Livia Maria Ramos Sena Darcy Ribeiro - Jornalismo (Bacharelado) - Diurno Lorena da Costa Coelho Veras Darcy Ribeiro - Arquitetura e Urbanismo (Bacharelado) - Noturno Lorena Durans Darcy Ribeiro - Jornalismo (Bacharelado) - Diurno Lorena Noronha Alves UnB Ceilândia - Fisioterapia (Bacharelado) - Diurno Lorenzo Baiocchi Cappi Guimaraes Darcy Ribeiro - Relações Internacionais (Bacharelado) - Diurno Lorenzo Boner Leo Alcacio Darcy Ribeiro - Ciências Contábeis (Bacharelado) - Noturno Lorranny Almeida Goncalves Darcy Ribeiro - Educação Física Ciclo Básico (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno Lorrany Alves Candido Darcy Ribeiro - Pedagogia (Licenciatura) - Diurno Lorrany de Souza Fernandes Darcy Ribeiro - Odontologia (Bacharelado) - Diurno Lorrany Pereira Bomfim Darcy Ribeiro - Ciências Ambientais (Bacharelado) - Noturno Luan Alexandre Reis Belchior UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno Luan Almeida Rodrigues Darcy Ribeiro - Ciências Biológicas (Licenciatura) - Noturno Luan Bolson Pires de Almeida Darcy Ribeiro - Música (Licenciatura) - Diurno Luan Cosme Lopes Darcy Ribeiro - Engenharia de Computação (Bacharelado) - Diurno Luan Oliveira Matos Darcy Ribeiro - Administração (Bacharelado) - Diurno Luan Rafael Marques da Silva Darcy Ribeiro - Educação Física Ciclo Básico (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno Luan Vasques Rodrigues Darcy Ribeiro - Biblioteconomia (Bacharelado) - Diurno Luana Caroline de Santana de Morais Darcy Ribeiro - Química Tecnológica (Bacharelado) - Diurno Luana Demo Fiuza Darcy Ribeiro - Ciências Biológicas (Bacharelado) - Diurno Luana dos Santos Silva Darcy Ribeiro - Biotecnologia (Bacharelado) - Diurno Luana Gabriel Bezerra Darcy Ribeiro - Letras Tradução Inglês (Bacharelado) - Diurno Luana Mattar Altoe Reinehr Darcy Ribeiro - Medicina Veterinária (Bacharelado) - Diurno Luana Paiva da Costa Pereira Darcy Ribeiro - Serviço Social (Bacharelado) - Diurno Luana Vasconcelos Fragoso Darcy Ribeiro - Língua Portuguesa (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno Luara Barbosa de Araujo Darcy Ribeiro - Comunicação Social – Publicidade e Propaganda (Bacharelado) - Diurno Lucas Brasil Calvet Santos Darcy Ribeiro - Engenharia de Produção (Bacharelado) - Noturno Lucas Canfran Vaz Darcy Ribeiro - Ciência Política (Bacharelado) - Diurno Lucas Cavalcante de Souza Darcy Ribeiro - História (Licenciatura) - Noturno Lucas da Silva Gomes Darcy Ribeiro - Medicina Veterinária (Bacharelado) - Diurno Lucas de Araujo Silva de Assis Darcy Ribeiro - Agronomia (Bacharelado) - Diurno Lucas de Oliveira Isa UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno Lucas Denipoti Costa Darcy Ribeiro - Engenharia Elétrica (Bacharelado) - Diurno Lucas dos Santos Fernandes UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno Lucas Eduardo Lira dos Santos Darcy Ribeiro - Medicina (Bacharelado) - Diurno Lucas Gabriel Silva de Oliveira Darcy Ribeiro - Educação Física Ciclo Básico (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno Lucas Goncalves do Nascimento Darcy Ribeiro - História (Licenciatura) - Noturno Lucas Goncalves Lima Darcy Ribeiro - Turismo (Bacharelado) - Diurno Lucas Henrique da Neves Costa Darcy Ribeiro - Engenharia Ambiental (Bacharelado) - Diurno Lucas Martins Santos Darcy Ribeiro - Ciência da Computação (Bacharelado) - Diurno Lucas Miguel Almeida Goncalves Darcy Ribeiro - Engenharia de Computação (Bacharelado) - Diurno Lucas Nazareno Halabi Darcy Ribeiro - Direito (Bacharelado) - Diurno Lucas Resende Camargo Darcy Ribeiro - Gestão de Agronegócio (Bacharelado) - Noturno Lucas Souza Neiva Darcy Ribeiro - Engenharia Elétrica (Bacharelado) - Diurno Lucas Tatsch Maciel Darcy Ribeiro - Ciências Econômicas (Bacharelado) - Diurno Lucca Lazaro Darcy Ribeiro - Estatística (Bacharelado) - Diurno Lucca Oliveira Ximenes Darcy Ribeiro - Direito (Bacharelado) - Diurno Luciano Freitas Belo Darcy Ribeiro - Ciências Contábeis (Bacharelado) - Noturno Luciano Gramosa Negalho Darcy Ribeiro - História (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno Ludimila Christine da Silva Correia Darcy Ribeiro - Educação Física Ciclo Básico (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno Lui Marc Mesquita da Costa Silva Darcy Ribeiro - Comunicação Social – Audiovisual (Bacharelado) - Diurno Luis Eduardo Machado Lourenco Darcy Ribeiro - Química Tecnológica (Bacharelado) - Diurno Luis Felipe Fonseca Nunes Alves Darcy Ribeiro - Engenharia de Redes de Comunicação (Bacharelado) - Diurno Luis Gabriel da Silva Brandao Darcy Ribeiro - Direito (Bacharelado) - Noturno Luis Henrique Valverde Coelho Neto Darcy Ribeiro - Matemática (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno Luisa Antonia de Moura Lima Darcy Ribeiro - Ciências Sociais – Antropologia/Sociologia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno Luisa Bernardes Souza Santos UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno Luisa Boquady e Silva Darcy Ribeiro - Administração (Bacharelado) - Noturno Luisa Cristina da Silva Peres Darcy Ribeiro - Educação Física Ciclo Básico (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno Luisa de Souza Nascimento Darcy Ribeiro - Artes Visuais (Bacharelado) - Diurno Luisa Florencio de Oliveira Lima Darcy Ribeiro - Engenharia Mecatrônica (Bacharelado) - Diurno Luisa Quintao Frade Darcy Ribeiro - Design (Bacharelado) - Diurno Luiz Antonio Goncalves de Araujo Darcy Ribeiro - Gestão de Políticas Públicas (Bacharelado) - Noturno Luiz Eduardo Fabri Barbosa Darcy Ribeiro - Ciências Contábeis (Bacharelado) - Noturno Luiz Eduardo Mendes Souza Darcy Ribeiro - Administração (Bacharelado) - Noturno Luiz Felipe Fernandes de Oliveira Darcy Ribeiro - Educação Física Ciclo Básico (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno Luiz Fernando Rodrigues de Brito Darcy Ribeiro - História (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno Luiz Gustavo Neiva Amaral Darcy Ribeiro - Engenharia de Produção (Bacharelado) - Noturno Luiz Henrique Fonseca da Silva UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno Luiz Otavio Feitosa dos Santos Darcy Ribeiro - Engenharia Elétrica (Bacharelado) - Diurno Luiza Chimplinganond Borborema Darcy Ribeiro - Psicologia (Bacharelado/Licenciatura/Psicólogo) - Diurno Luiza Gabriele Silva de Oliveira UnB Ceilândia - Enfermagem (Bacharelado) - Diurno Luiza Monira Rodrigues de Araujo Darcy Ribeiro - Engenharia Ambiental (Bacharelado) - Diurno Luiza Mota Ayres Darcy Ribeiro - Administração (Bacharelado) - Noturno Luiza Queiroz Silva Darcy Ribeiro - Farmácia (Bacharelado) - Diurno Luiza Rocha de Almeida Darcy Ribeiro - Comunicação Social – Publicidade e Propaganda (Bacharelado) - Diurno Luiza Vieira de Mello Campos Darcy Ribeiro - Agronomia (Bacharelado) - Diurno Luna Beatriz Rodrigues da Costa Darcy Ribeiro - Enfermagem (Bacharelado) - Diurno Luna de Andrade Almeida Silva Darcy Ribeiro - Medicina Veterinária (Bacharelado) - Diurno Lyvia Carolline Resende Braes UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno Maira Eloa Silva de Oliveira Darcy Ribeiro - Química (Bacharelado) - Diurno Maira Kely Calado de Andrade Darcy Ribeiro - Ciências Sociais – Antropologia/Sociologia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno Manoel Eudoxio Martins Rodrigues de Sousa Darcy Ribeiro - Geografia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno Manuela de Souza Beraldo Darcy Ribeiro - Geologia (Bacharelado) - Diurno Manuela dos Reis Colli UnB Ceilândia - Fisioterapia (Bacharelado) - Diurno Manuela Jacobs Teixeira Darcy Ribeiro - Ciências Econômicas (Bacharelado) - Diurno Manuela Jardon de Faria Darcy Ribeiro - Arquitetura e Urbanismo (Bacharelado) - Noturno Manuella Maria Borges Pires UnB Ceilândia - Fonoaudiologia (Bacharelado) - Diurno Manuella Rodrigues Bittencourt Darcy Ribeiro - Engenharia de Produção (Bacharelado) - Noturno Manuelle Simoes Guedes Darcy Ribeiro - História (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno Marcela Cardoso Nardelli Barbosa Darcy Ribeiro - Ciências Contábeis (Bacharelado) - Diurno Marcelle Mayumi Shimizu Darcy Ribeiro - Teoria Crítica e História da Arte (Bacharelado) - Noturno Marcelo Evangelista dos Santos Abreu Darcy Ribeiro - Física (Licenciatura) - Noturno Marcelo Henrique de Sousa Rodrigues Darcy Ribeiro - Engenharia Mecatrônica (Bacharelado) - Diurno Marcio Gabriel de Jesus Nascimento Darcy Ribeiro - Engenharia Química (Bacharelado) - Diurno Marco Antonio de Sousa Machado Darcy Ribeiro - Biotecnologia (Bacharelado) - Diurno Marcos Antonio Darcy Ribeiro - Computação (Licenciatura) - Noturno Marcos Antonio Goncalves Caldas Darcy Ribeiro - Medicina (Bacharelado) - Diurno Marcos Mendonca Pinheiro Darcy Ribeiro - Geologia (Bacharelado) - Diurno Marcus Flavio Costa Magalhaes UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno Marcus Vinicius Monteiro Ferraz Darcy Ribeiro - Engenharia Mecânica (Bacharelado) - Diurno Maria Adelaide Duarte Vieira Sampaio Darcy Ribeiro - Pedagogia (Licenciatura) - Diurno Maria Alice de Paula Carvalho de Santana Darcy Ribeiro - Turismo (Bacharelado) - Diurno Maria Beatriz Carvalho e Silva Darcy Ribeiro - Psicologia (Bacharelado/Licenciatura/Psicólogo) - Diurno Maria Cecilia Castro Nogueira UnB Ceilândia - Fisioterapia (Bacharelado) - Diurno Maria Cecilia Jesus Ribeiro Darcy Ribeiro - Ciências Econômicas (Bacharelado) - Diurno Maria Cecilia Sousa Santos Darcy Ribeiro - Gestão de Políticas Públicas (Bacharelado) - Noturno Maria Clara Becker Cavalcante Darcy Ribeiro - Biblioteconomia (Bacharelado) - Diurno Maria Clara Candido Amarante Darcy Ribeiro - Arquitetura e Urbanismo (Bacharelado) - Noturno Maria Clara Costa de Souza Darcy Ribeiro - Agronomia (Bacharelado) - Diurno Maria Clara de Lima Mendes Darcy Ribeiro - Língua Portuguesa (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno Maria Clara Ferreira da Costa UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno Maria Clara Ferreira Marques Darcy Ribeiro - Matemática (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno Maria Clara Flores de Miranda Darcy Ribeiro - Psicologia (Bacharelado/Licenciatura/Psicólogo) - Diurno Maria Clara Gomes da Silva Darcy Ribeiro - Direito (Bacharelado) - Diurno Maria Clara Mamedia Siqueira de Souza Morais Darcy Ribeiro - Arquitetura e Urbanismo (Bacharelado) - Diurno Maria Clara Marinho da Silva UnB Ceilândia - Fonoaudiologia (Bacharelado) - Diurno Maria Clara Martins dos Santos Darcy Ribeiro - Administração (Bacharelado) - Diurno Maria Clara Melo Silva Darcy Ribeiro - Línguas Estrangeiras Aplicadas (Bacharelado) - Diurno Maria Clara Oliveira Brandao Darcy Ribeiro - Psicologia (Bacharelado/Licenciatura/Psicólogo) - Diurno Maria Clara Pacce de Miranda Darcy Ribeiro - Jornalismo (Bacharelado) - Diurno Maria Clara Piedade Juvenal Dutra UnB Ceilândia - Fisioterapia (Bacharelado) - Diurno Maria Clara Santana Darcy Ribeiro - Farmácia (Bacharelado) - Diurno Maria Clara Santana Lima Darcy Ribeiro - Arquitetura e Urbanismo (Bacharelado) - Diurno Maria Clara Silva de Carvalho Darcy Ribeiro - Administração (Bacharelado) - Noturno Maria Clara Souza Santos Darcy Ribeiro - Ciências Sociais – Antropologia/Sociologia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno Maria Claudia Martins de Souza UnB Ceilândia - Saúde Coletiva (Bacharelado) - Diurno Maria Cristina Vieira Rosa Borges Darcy Ribeiro - Museologia (Bacharelado) - Diurno Maria Eduarda Alves Maia Darcy Ribeiro - Gestão de Políticas Públicas (Bacharelado) - Noturno Maria Eduarda Alves Mercandelli Darcy Ribeiro - Ciências Contábeis (Bacharelado) - Noturno Maria Eduarda Amancio Quirino Darcy Ribeiro - Educação Física Ciclo Básico (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno Maria Eduarda Barreto dos Santos Darcy Ribeiro - Arquivologia (Bacharelado) - Noturno Maria Eduarda Carvalho dos Santos Darcy Ribeiro - Direito (Bacharelado) - Diurno Maria Eduarda Castelo Branco Barreto Galeno Darcy Ribeiro - Serviço Social (Bacharelado) - Diurno Maria Eduarda Coimbra de Oliveira Darcy Ribeiro - Gestão de Políticas Públicas (Bacharelado) - Noturno Maria Eduarda Couto Machado Darcy Ribeiro - Língua Portuguesa (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno Maria Eduarda de Oliveira Martins Darcy Ribeiro - Ciências Contábeis (Bacharelado) - Noturno Maria Eduarda de Souza Caixeta UnB Ceilândia - Saúde Coletiva (Bacharelado) - Diurno Maria Eduarda dos Santos Alves Darcy Ribeiro - Enfermagem (Bacharelado) - Diurno Maria Eduarda dos Santos Correia Darcy Ribeiro - Língua Espanhola e Literatura Espanhola e Hispano - Americana (Licenciatura) - Noturno Maria Eduarda dos Santos Fernandes Darcy Ribeiro - Arquivologia (Bacharelado) - Noturno Maria Eduarda dos Santos Lima Darcy Ribeiro - Ciências Contábeis (Bacharelado) - Diurno Maria Eduarda Felix Portella Darcy Ribeiro - Engenharia Química (Bacharelado) - Diurno Maria Eduarda Ferreira Dantas Darcy Ribeiro - Línguas Estrangeiras Aplicadas (Bacharelado) - Diurno Maria Eduarda Galvao de Carvalho UnB Ceilândia - Terapia Ocupacional (Bacharelado) - Diurno Maria Eduarda Gomes de Almeida Darcy Ribeiro - Ciências Sociais – Antropologia/Sociologia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno Maria Eduarda Maia de Carvalho Darcy Ribeiro - Administração (Bacharelado) - Diurno Maria Eduarda Mendes Baltar Darcy Ribeiro - Farmácia (Bacharelado) - Noturno Maria Eduarda Naccor Ribeiro Darcy Ribeiro - Ciências Biológicas (Bacharelado) - Diurno Maria Eduarda Nunes Ferreira Darcy Ribeiro - Artes Cênicas (Licenciatura) - Diurno Maria Eduarda Nunes Maciel UnB Ceilândia - Fisioterapia (Bacharelado) - Diurno Maria Eduarda Oliveira Valentim Darcy Ribeiro - História (Licenciatura) - Noturno Maria Eduarda Pereira Costa Darcy Ribeiro - Geofísica (Bacharelado) - Diurno Maria Eduarda Ribeiro Martins Darcy Ribeiro - Nutrição (Bacharelado) - Diurno Maria Eduarda Ribeiro Pinheiro Darcy Ribeiro - Ciências Sociais – Antropologia/Sociologia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno Maria Eduarda Rozycki Soares Darcy Ribeiro - Arquitetura e Urbanismo (Bacharelado) - Noturno Maria Eduarda Santana Colidio Coimbra Darcy Ribeiro - Letras Português do Brasil como Seg. Língua (Licenciatura) - Diurno Maria Eduarda Santana dos Reis Barbalho Darcy Ribeiro - Pedagogia (Licenciatura) - Diurno Maria Eduarda Santos Batista Darcy Ribeiro - Farmácia (Bacharelado) - Noturno Maria Eduarda Soares dos Santos UnB Ceilândia - Fonoaudiologia (Bacharelado) - Diurno Maria Eduarda Viana Bezerra Costa Darcy Ribeiro - Arquitetura e Urbanismo (Bacharelado) - Noturno Maria Elina Lima Barbosa Darcy Ribeiro - Enfermagem (Bacharelado) - Diurno Maria Ester Dias Rezende Darcy Ribeiro - Letras Tradução Inglês (Bacharelado) - Diurno Maria Fernanda Bandeira Goncalves Darcy Ribeiro - Língua Portuguesa (Licenciatura) - Noturno Maria Fernanda Chaves Silva Darcy Ribeiro - Agronomia (Bacharelado) - Diurno Maria Fernanda Fernandes Costa Darcy Ribeiro - Serviço Social (Bacharelado) - Noturno Maria Fernanda Leite Bittencourt Barroso Darcy Ribeiro - Ciências Biológicas (Licenciatura) - Noturno Maria Fernanda Lima Andrade Darcy Ribeiro - Ciências Contábeis (Bacharelado) - Noturno Maria Fernanda Sousa Rocha UnB Ceilândia - Terapia Ocupacional (Bacharelado) - Diurno Maria Flor Alencar dos Santos Jacintho Darcy Ribeiro - Serviço Social (Bacharelado) - Diurno Maria Gabriela Arraes Darcy Ribeiro - Medicina Veterinária (Bacharelado) - Diurno Maria Gabriely Soares Andrade Darcy Ribeiro - Engenharia Civil (Bacharelado) - Diurno Maria Geovana Laurentino Oliveira Silva Darcy Ribeiro - Pedagogia (Licenciatura) - Noturno Maria Heloisa Bento Goncalves Darcy Ribeiro - Direito (Bacharelado) - Diurno Maria Isabel Rezende de Assis Darcy Ribeiro - Filosofia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno Maria Isabel Ribeiro Lopes Darcy Ribeiro - Pedagogia (Licenciatura) - Diurno Maria Isabela Cardoso da Costa Darcy Ribeiro - Ciência Política (Bacharelado) - Diurno Maria Julia Alves da Silva Darcy Ribeiro - Arquivologia (Bacharelado) - Noturno Maria Julia Camargo Capiberibe Darcy Ribeiro - Ciências Sociais – Antropologia/Sociologia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno Maria Laura de Carvalho Curi Darcy Ribeiro - Agronomia (Bacharelado) - Diurno Maria Luisa Barbosa Vilaca Darcy Ribeiro - Matemática (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno Maria Luisa Braga Barcelos UnB Ceilândia - Fonoaudiologia (Bacharelado) - Diurno Maria Luisa da Cunha Silveira Darcy Ribeiro - Medicina Veterinária (Bacharelado) - Diurno Maria Luisa de Souza Cunha UnB Ceilândia - Terapia Ocupacional (Bacharelado) - Diurno Maria Luisa Deusdara Sousa UnB Ceilândia - Saúde Coletiva (Bacharelado) - Diurno Maria Luisa Fabelicio Rocha Pinheiro Darcy Ribeiro - Gestão de Políticas Públicas (Bacharelado) - Noturno Maria Luisa Farias Dias Darcy Ribeiro - Comunicação Social – Publicidade e Propaganda (Bacharelado) - Diurno Maria Luisa Fernandes Daud Hermida UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno Maria Luisa Ferreira Nascimento UnB Ceilândia - Farmácia (Bacharelado) - Diurno Maria Luisa Marques Silva UnB Ceilândia - Farmácia (Bacharelado) - Diurno Maria Luiza da Silva Cruz Darcy Ribeiro - Psicologia (Bacharelado/Licenciatura/Psicólogo) - Diurno Maria Luiza de Holanda Goncalves Darcy Ribeiro - Turismo (Bacharelado) - Diurno Maria Luiza dos Santos Reis UnB Ceilândia - Fonoaudiologia (Bacharelado) - Diurno Maria Luiza Fioretti Loureiro Darcy Ribeiro - Química Tecnológica (Bacharelado) - Diurno Maria Luiza Garcia Nunes Darcy Ribeiro - Artes Cênicas (Bacharelado) - Diurno Maria Luiza Lopes de Melo Darcy Ribeiro - Ciências Biológicas (Bacharelado) - Diurno Maria Luiza Mota Santos Darcy Ribeiro - História (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno Maria Rebeca Dantas de Lima Darcy Ribeiro - Engenharia Elétrica (Bacharelado) - Diurno Maria Rita Almeida de Castro UnB Ceilândia - Terapia Ocupacional (Bacharelado) - Diurno Maria Rita Ferreira Pessoa Darcy Ribeiro - Matemática (Licenciatura) - Noturno Maria Rita Tomaz da Silva Xavier UnB Ceilândia - Farmácia (Bacharelado) - Diurno Maria Rizza Araujo Gomes Coghi Darcy Ribeiro - Artes Cênicas (Bacharelado) - Diurno Maria Sophia Borba Mahmud UnB Ceilândia - Fisioterapia (Bacharelado) - Diurno Maria Teresa Furtado Jaco de Oliveira Darcy Ribeiro - Pedagogia (Licenciatura) - Diurno Maria Thauanny dos Santos Sousa Darcy Ribeiro - Serviço Social (Bacharelado) - Diurno Maria Valentina dos Santos Lima Darcy Ribeiro - Gestão de Agronegócio (Bacharelado) - Noturno Maria Victoria Fernandes da Silva Darcy Ribeiro - Língua Portuguesa (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno Maria Vitoria da Silva Borges Darcy Ribeiro - Educação Física Ciclo Básico (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno Maria Vitoria Ferreira Tavares Darcy Ribeiro - Engenharia Mecânica (Bacharelado) - Diurno Maria Vitoria Rocha de Oliveira UnB Ceilândia - Fisioterapia (Bacharelado) - Diurno Maria Vitoria Silva Rocha UnB Ceilândia - Farmácia (Bacharelado) - Diurno Maria Vitoria Soares de Oliveira UnB Ceilândia - Fonoaudiologia (Bacharelado) - Diurno Mariana Braga Barros Darcy Ribeiro - Nutrição (Bacharelado) - Diurno Mariana Carvalho Borges Darcy Ribeiro - Educação Física Ciclo Básico (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno Mariana Dias da Nobrega UnB Ceilândia - Enfermagem (Bacharelado) - Diurno Mariana Duarte de Avelar Darcy Ribeiro - Engenharia Ambiental (Bacharelado) - Diurno Mariana Lavinny Vieira da Silva Darcy Ribeiro - Química (Licenciatura) - Noturno Mariana Lima de Morais UnB Ceilândia - Fisioterapia (Bacharelado) - Diurno Mariana Luize Barbosa Menezes Darcy Ribeiro - Educação Física Ciclo Básico (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno Mariana Miller Soares Darcy Ribeiro - Artes Visuais (Bacharelado) - Diurno Mariana Miyu Borges Vilela Sanbuichi Darcy Ribeiro - História (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno Mariana Nogueira Viana Darcy Ribeiro - Química (Bacharelado) - Diurno Mariana Pereira Bonfim UnB Ceilândia - Fonoaudiologia (Bacharelado) - Diurno Mariana Pereira de Souza Darcy Ribeiro - Química Tecnológica (Bacharelado) - Diurno Mariana Peres de Souza UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno Mariana Rodrigues Brito Darcy Ribeiro - Ciência Política (Bacharelado) - Diurno Mariana Souza Mendes Darcy Ribeiro - Pedagogia (Licenciatura) - Diurno Marianne Matias da Silva Almeida Darcy Ribeiro - Engenharia Florestal (Bacharelado) - Diurno Marianne Silva Martins Darcy Ribeiro - História (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno Mariany Istefanely Alves Souza Darcy Ribeiro - História (Licenciatura) - Noturno Marina Batista de Oliveira Santos Darcy Ribeiro - Comunicação Social – Audiovisual (Bacharelado) - Diurno Marina Drumond Marques Costa Lima Darcy Ribeiro - Administração (Bacharelado) - Diurno Marina Jovita Fernandes Darcy Ribeiro - Administração (Bacharelado) - Diurno Marina Lima Morais Soyer Darcy Ribeiro - Serviço Social (Bacharelado) - Diurno Marina Lourenco Goes Darcy Ribeiro - Jornalismo (Bacharelado) - Diurno Marina Meira Genu Darcy Ribeiro - Comunicação Social – Publicidade e Propaganda (Bacharelado) - Diurno Marina Miranda Machado Darcy Ribeiro - Educação Física Ciclo Básico (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno Marina Monteiro Lobato da Cruz Darcy Ribeiro - Relações Internacionais (Bacharelado) - Diurno Marina Nunes Bezerra Darcy Ribeiro - Relações Internacionais (Bacharelado) - Diurno Marina Rios Mota Darcy Ribeiro - Física (Bacharelado) - Diurno Marlon Santos Rocha Darcy Ribeiro - Farmácia (Bacharelado) - Diurno Mary Isabel Martins Delmiro Darcy Ribeiro - Direito (Bacharelado) - Diurno Maryane Fonseca Batista Darcy Ribeiro - Línguas Estrangeiras Aplicadas (Bacharelado) - Diurno Maryyani Oliveira Santos Darcy Ribeiro - Línguas Estrangeiras Aplicadas (Bacharelado) - Diurno Mateo Macfadem Russo Darcy Ribeiro - Farmácia (Bacharelado) - Diurno Mateus Antunes Soares Barichello Darcy Ribeiro - Engenharia Química (Bacharelado) - Diurno Mateus Arruda Barbosa Darcy Ribeiro - Engenharia de Redes de Comunicação (Bacharelado) - Diurno Mateus Broetto de Sousa Darcy Ribeiro - Física (Bacharelado) - Diurno Mateus da Costa de Azevedo Darcy Ribeiro - Língua Portuguesa (Licenciatura) - Noturno Mateus do Nascimento Araujo Darcy Ribeiro - Gestão de Políticas Públicas (Bacharelado) - Noturno Mateus Dutra Mota Darcy Ribeiro - Arquivologia (Bacharelado) - Noturno Mateus Gomes de Freitas UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno Mateus Henrique Lima Teixeira UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno Mateus Jossuan da Silva Sousa Darcy Ribeiro - História (Licenciatura) - Noturno Mateus Oliveira Silva UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno Mateus Oliveira Soares UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno Mateus Parente Costa do Nascimento Darcy Ribeiro - Ciências Sociais – Antropologia/Sociologia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno Mateus Protasio Pinto Darcy Ribeiro - Direito (Bacharelado) - Noturno Mateus Razem de Lima Darcy Ribeiro - Engenharia Elétrica (Bacharelado) - Diurno Mateus Rodrigues Jacome Darcy Ribeiro - Matemática (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno Mateus Soares da Silva Darcy Ribeiro - Ciência Política (Bacharelado) - Diurno Mateus Vilela Sampaio UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno Mateus Vinicius Guerra e Franca Darcy Ribeiro - Administração (Bacharelado) - Noturno Matheus Aguiar Rosa Darcy Ribeiro - Odontologia (Bacharelado) - Diurno Matheus Araujo Darcy Ribeiro - Turismo (Bacharelado) - Diurno Matheus Claudino de Andrade Darcy Ribeiro - Engenharia Elétrica (Bacharelado) - Diurno Matheus Costa Giuvenduto Darcy Ribeiro - Engenharia de Computação (Bacharelado) - Diurno Matheus Feitosa Carvalho Darcy Ribeiro - Farmácia (Bacharelado) - Noturno Matheus Figueredo de Oliveira Lobato Ribeiro Darcy Ribeiro - Engenharia Mecatrônica (Bacharelado) - Diurno Matheus Guanabara de Oliveira Darcy Ribeiro - Design (Bacharelado) - Diurno Matheus Guilherme de Brito Leite Mendes Darcy Ribeiro - Ciências Contábeis (Bacharelado) - Diurno Matheus Guo Yang Darcy Ribeiro - Engenharia de Redes de Comunicação (Bacharelado) - Diurno Matheus Henrique de Oliveira Darcy Ribeiro - Odontologia (Bacharelado) - Diurno Matheus Henrique Mendonca de Lira Darcy Ribeiro - Ciências Contábeis (Bacharelado) - Diurno Matheus Henrique Rodrigues do Prado Braga UnB Ceilândia - Fonoaudiologia (Bacharelado) - Diurno Matheus Lima Macedo Darcy Ribeiro - Engenharia Mecatrônica (Bacharelado) - Diurno Matheus Lopes Costa Pereira UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno Matheus Ramos Ferreira Darcy Ribeiro - Estatística (Bacharelado) - Diurno Matheus Rezende dos Santos Darcy Ribeiro - Engenharia de Redes de Comunicação (Bacharelado) - Diurno Matheus Sousa Roseira Darcy Ribeiro - Ciência da Computação (Bacharelado) - Diurno Matheus Souza de Jesus Darcy Ribeiro - Geofísica (Bacharelado) - Diurno Matheus Vitorio Sousa Araujo Darcy Ribeiro - Ciência da Computação (Bacharelado) - Diurno Melissa Lino Bomfim Fialkoski Darcy Ribeiro - Gestão de Políticas Públicas (Bacharelado) - Noturno Melissa Mota Cardoso Darcy Ribeiro - Estatística (Bacharelado) - Diurno Melissa Mussolini Fregolente Peixoto de Souza Darcy Ribeiro - Psicologia (Bacharelado/Licenciatura/Psicólogo) - Diurno Melissa Oliveira dos Reis Darcy Ribeiro - Comunicação Organizacional (Bacharelado) - Noturno Micael Alquimim Soares Darcy Ribeiro - Serviço Social (Bacharelado) - Diurno Micaela Schroeder de Paiva Darcy Ribeiro - Artes Visuais (Bacharelado) - Diurno Micaely Figueiredo dos Santos Darcy Ribeiro - Nutrição (Bacharelado) - Diurno Miftahul Jannat Khadija UnB Ceilândia - Farmácia (Bacharelado) - Diurno Miguel Arcanjo Carvalho Araujo UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno Miguel Bezerra Rodrigues de Brito Darcy Ribeiro - Engenharia Florestal (Bacharelado) - Diurno Miguel Cardoso Ferreira Darcy Ribeiro - Engenharia de Computação (Bacharelado) - Diurno Miguel de Andrade Maciel Darcy Ribeiro - Física (Bacharelado) - Diurno Miguel de Carvalho Santos Darcy Ribeiro - Engenharia de Computação (Bacharelado) - Diurno Miguel Duarte Guedes Bicalho UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno Miguel Martino Peres Godoy Darcy Ribeiro - Medicina Veterinária (Bacharelado) - Diurno Miguel Mendonca Decastro Santana Darcy Ribeiro - Ciências Contábeis (Bacharelado) - Noturno Miguel Meneses Gouveia Darcy Ribeiro - Química (Bacharelado) - Diurno Miguel Pereira Branquinho Darcy Ribeiro - Comunicação Social – Audiovisual (Bacharelado) - Diurno Mikael da Silva Nascimento UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno Milena Guedes Batista Darcy Ribeiro - Jornalismo (Bacharelado) - Diurno Milena Sardinha Sousa Darcy Ribeiro - Engenharia Química (Bacharelado) - Diurno Millena Aragao Tavares Darcy Ribeiro - Engenharia Florestal (Bacharelado) - Diurno Millena Camily de Souza Carvalho UnB Ceilândia - Enfermagem (Bacharelado) - Diurno Mirelly Jaqueline da Silva Santos Darcy Ribeiro - Odontologia (Bacharelado) - Diurno Miriam Kristine Dias da Cruz Darcy Ribeiro - Design (Bacharelado) - Diurno Mizael Alves Cunegundes de Souza Darcy Ribeiro - Engenharia Civil (Bacharelado) - Diurno Moises Luiz Gomes Pimentel UnB Planaltina - Gestão do Agronegócio (Bacharelado) - Diurno Monalisa Rodrigues da Costa Darcy Ribeiro - Línguas Estrangeiras Aplicadas (Bacharelado) - Diurno Monike Victoria da Silva Nunes Darcy Ribeiro - Administração (Bacharelado) - Noturno Murilo Abreu Nogueira UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno Murilo Teixeira de Assis UnB Ceilândia - Farmácia (Bacharelado) - Diurno Myllena Aparecida Borges Pereira Darcy Ribeiro - Direito (Bacharelado) - Noturno Naiara Luana Colodetti da Silva Menezes Darcy Ribeiro - Línguas Estrangeiras Aplicadas (Bacharelado) - Diurno Naiara Ribeiro de Sousa Darcy Ribeiro - Ciências Contábeis (Bacharelado) - Diurno Naira Camily de Castro Alves UnB Ceilândia - Fisioterapia (Bacharelado) - Diurno Natalia Salgado Campos UnB Ceilândia - Saúde Coletiva (Bacharelado) - Diurno Natan Pietro de Melo Pinheiro Darcy Ribeiro - História (Licenciatura) - Noturno Natanael Quintas Rendeiro Darcy Ribeiro - Ciências Contábeis (Bacharelado) - Diurno Nathalia Lory Fernandes Vieira UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno Nathalia Luisa Nunes Pereira Darcy Ribeiro - Artes Cênicas (Licenciatura) - Noturno Nathalia Oliveira Lima UnB Ceilândia - Fisioterapia (Bacharelado) - Diurno Nathalia Rafaela Maria da Costa Darcy Ribeiro - Medicina (Bacharelado) - Diurno Nathalia Rodrigues dos Santos Darcy Ribeiro - Ciências Contábeis (Bacharelado) - Diurno Nayara de Jesus Vieira Darcy Ribeiro - Língua e Literatura Japonesa (Licenciatura) - Noturno Nayara Fernandes Oliveira Darcy Ribeiro - História (Licenciatura) - Noturno Nelly Farias Darcy Ribeiro - Artes Cênicas (Licenciatura) - Diurno Nickolas Lima de Azevedo Darcy Ribeiro - Engenharia Mecatrônica (Bacharelado) - Diurno Nicolas Alexandre Caconia de Souza UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno Nicolas Carlos Lima de Abreu Darcy Ribeiro - Química (Bacharelado) - Diurno Nicolas Moreira Garcia Darcy Ribeiro - Educação Física Ciclo Básico (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno Nicolas Ricardo Mesquita Dias Darcy Ribeiro - Estatística (Bacharelado) - Diurno Nicolas Xavier da Silva Darcy Ribeiro - Letras Tradução Inglês (Bacharelado) - Diurno Nicole Alves Sena Darcy Ribeiro - Engenharia Química (Bacharelado) - Diurno Nicole Bagatini Cardoso Darcy Ribeiro - Medicina (Bacharelado) - Diurno Nicole Bastos Pereira Redondo Darcy Ribeiro - Pedagogia (Licenciatura) - Diurno Nicole Brandao Vieira Darcy Ribeiro - História (Licenciatura) - Noturno Nicole Coelho Terlecki da Fonseca Darcy Ribeiro - Ciência Política (Bacharelado) - Diurno Nicole Leal de Queiroz Monteiro Darcy Ribeiro - História (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno Nicole Santos Amorim Darcy Ribeiro - Matemática (Licenciatura) - Noturno Nicole Valadao Ribeiro Darcy Ribeiro - Ciências Sociais – Antropologia/Sociologia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno Nicolle Albuquerque Lacerda Darcy Ribeiro - Artes Visuais (Bacharelado) - Diurno Nicolle de Oliveira Ferreira Darcy Ribeiro - Gestão de Agronegócio (Bacharelado) - Noturno Nicolle Kamers Darcy Ribeiro - Ciências Biológicas (Bacharelado) - Diurno Nicolly Alves Rodrigues UnB Planaltina - Gestão do Agronegócio (Bacharelado) - Diurno Nicolly Eduarda Pereira Dias Darcy Ribeiro - Turismo (Bacharelado) - Diurno Nicoly de Sousa Lopes Darcy Ribeiro - Serviço Social (Bacharelado) - Diurno Nicoly Rodrigues Leite Darcy Ribeiro - Ciências Sociais – Antropologia/Sociologia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno Nina Rego Machado Marra Darcy Ribeiro - Relações Internacionais (Bacharelado) - Diurno Noam Santos da Cunha Darcy Ribeiro - Geofísica (Bacharelado) - Diurno Noemi Cavalcante Rocha Darcy Ribeiro - Física (Bacharelado) - Diurno Nycolas Oliveira da Costa Darcy Ribeiro - Agronomia (Bacharelado) - Diurno Olivia Beatriz Burity Silveira Darcy Ribeiro - Artes Visuais (Bacharelado) - Diurno Olivia Cristina Machado Nunes Dantas dos Santos Darcy Ribeiro - Biotecnologia (Bacharelado) - Diurno Olivia Moura Rodrigues UnB Ceilândia - Fisioterapia (Bacharelado) - Diurno Olivia Ohana Chagas Darcy Ribeiro - Medicina (Bacharelado) - Diurno Otavio Augusto Soares de Oliveira Darcy Ribeiro - Ciências Biológicas (Licenciatura) - Noturno Otavio de Castro UnB Ceilândia - Enfermagem (Bacharelado) - Diurno Otto Mello de Moraes Darcy Ribeiro - Arquitetura e Urbanismo (Bacharelado) - Noturno Pablo Henrique Ribeiro Oliveira Margon Darcy Ribeiro - Engenharia Civil (Bacharelado) - Diurno Pablo Ricardo Santos da Costa Darcy Ribeiro - Arquivologia (Bacharelado) - Noturno Pamela Borges de Sousa Darcy Ribeiro - Nutrição (Bacharelado) - Diurno Paola Sofia Leon Piquera Darcy Ribeiro - Medicina Veterinária (Bacharelado) - Diurno Paula Fernanda Avelino Fernandes Darcy Ribeiro - Letras Tradução Inglês (Bacharelado) - Diurno Paulo Dourado Braga Darcy Ribeiro - Direito (Bacharelado) - Diurno Paulo Estevao Camia Laranjeira Darcy Ribeiro - Engenharia Elétrica (Bacharelado) - Diurno Paulo Fonseca Ramos Darcy Ribeiro - Engenharia Química (Bacharelado) - Diurno Paulo Henrique Silva Ramos Darcy Ribeiro - Educação Física Ciclo Básico (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno Paulo Victor Bueno Oliveira Darcy Ribeiro - Ciências Contábeis (Bacharelado) - Diurno Pedro Albuquerque Guimaraes Darcy Ribeiro - Ciência Política (Bacharelado) - Diurno Pedro Alvarenga Silva UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno Pedro Anselmo da Conceicao Nascimento Darcy Ribeiro - Gestão de Políticas Públicas (Bacharelado) - Noturno Pedro Arthur Borges Bezerra Elage UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno Pedro Augusto Davi Rocha Darcy Ribeiro - Ciências Sociais – Antropologia/Sociologia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno Pedro Augusto Mateus Goncalves Darcy Ribeiro - Agronomia (Bacharelado) - Diurno Pedro Bernardes Siqueira Darcy Ribeiro - Engenharia Florestal (Bacharelado) - Diurno Pedro Brasil Barthy Ferraz de Camargo Darcy Ribeiro - Ciência Política (Bacharelado) - Diurno Pedro Caixeta Camargo Mesquita UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno Pedro David Vilela UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno Pedro Gabriel Azeredo Thome Darcy Ribeiro - Engenharia Civil (Bacharelado) - Diurno Pedro Gabriel da Silva Laranjeiras Darcy Ribeiro - Engenharia Elétrica (Bacharelado) - Diurno Pedro Guedes de Oliveira UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno Pedro Guimaraes Rezende Melo Darcy Ribeiro - Gestão de Políticas Públicas (Bacharelado) - Noturno Pedro Henrick da Silva de Sousa UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno Pedro Henrique Barros Silva Darcy Ribeiro - Língua Portuguesa (Licenciatura) - Noturno Pedro Henrique Cunha Cortes UnB Ceilândia - Farmácia (Bacharelado) - Diurno Pedro Henrique de Carvalho Fernandes Darcy Ribeiro - Direito (Bacharelado) - Diurno Pedro Henrique de Souza Pinheiro Darcy Ribeiro - Ciências Contábeis (Bacharelado) - Noturno Pedro Henrique Ferreira Araujo Souza Darcy Ribeiro - Ciências Contábeis (Bacharelado) - Diurno Pedro Henrique Ferreira dos Santos Darcy Ribeiro - Ciência Política (Bacharelado) - Diurno Pedro Henrique Ferreira Zancanaro Darcy Ribeiro - Agronomia (Bacharelado) - Diurno Pedro Henrique Gomes Horovits UnB Planaltina - Gestão do Agronegócio (Bacharelado) - Diurno Pedro Henrique Lacerda de Jesus Darcy Ribeiro - Educação Física Ciclo Básico (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno Pedro Henrique Sarges de Araujo Darcy Ribeiro - Educação Física Ciclo Básico (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno Pedro Lagares Maia Darcy Ribeiro - Ciência Política (Bacharelado) - Diurno Pedro Lucas Silva de Carvalho Darcy Ribeiro - Engenharia de Computação (Bacharelado) - Diurno Pedro Mariano Vieira Nolasco UnB Planaltina - Gestão do Agronegócio (Bacharelado) - Diurno Pedro Muniz Leao Darcy Ribeiro - Ciências Contábeis (Bacharelado) - Diurno Pedro Omar dos Santos Darcy Ribeiro - Geografia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno Pedro Rodrigues Martins Darcy Ribeiro - Engenharia Florestal (Bacharelado) - Diurno Pedro Santana Fioravanti Aguiar Darcy Ribeiro - Engenharia de Computação (Bacharelado) - Diurno Pedro Silva Couto Arcanjo Darcy Ribeiro - Engenharia de Produção (Bacharelado) - Noturno Pedro Sousa Costa Darcy Ribeiro - Ciências Contábeis (Bacharelado) - Noturno Pedro Sousa Santos Darcy Ribeiro - Ciências Contábeis (Bacharelado) - Diurno Pedro Viana Bernardes Darcy Ribeiro - Ciências Biológicas (Bacharelado) - Diurno Pedro Victor Granjeiro Paz Darcy Ribeiro - Educação Física Ciclo Básico (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno Pietra Costa Avila Oliveira Darcy Ribeiro - Ciências Biológicas (Licenciatura) - Noturno Pietra Oliveira Diniz Darcy Ribeiro - Ciências Sociais – Antropologia/Sociologia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno Pietro Henry Sales de Souza Darcy Ribeiro - Agronomia (Bacharelado) - Diurno Rafael Braga Sampaio Darcy Ribeiro - Engenharia Química (Bacharelado) - Diurno Rafael Costa UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno Rafael Cutrim Calixto Darcy Ribeiro - Matemática (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno Rafael de Almeida Matias Darcy Ribeiro - Engenharia de Produção (Bacharelado) - Noturno Rafael de Barcelos Fernandes UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno Rafael de Souza Alves Darcy Ribeiro - Artes Visuais (Bacharelado) - Diurno Rafael Ferreira de Andrade Darcy Ribeiro - Ciências Biológicas (Bacharelado) - Diurno Rafael Fontenele Veras Darcy Ribeiro - Arquivologia (Bacharelado) - Noturno Rafael Franca de Souza Darcy Ribeiro - Gestão de Agronegócio (Bacharelado) - Noturno Rafael Henrique Vieira Lima Darcy Ribeiro - Ciências Econômicas (Bacharelado) - Diurno Rafael Lourenco da Silva Darcy Ribeiro - Ciências Contábeis (Bacharelado) - Diurno Rafael Luidi Gomes de Freitas Darcy Ribeiro - Engenharia Elétrica (Bacharelado) - Diurno Rafael Luna de Arruda UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno Rafael Miranda de Almeida Severino Darcy Ribeiro - Ciências Contábeis (Bacharelado) - Diurno Rafael Moraes Simoes Darcy Ribeiro - Odontologia (Bacharelado) - Diurno Rafael Neves de Souza Bilar Darcy Ribeiro - Farmácia (Bacharelado) - Diurno Rafael Okahara Goncalves Darcy Ribeiro - Ciência da Computação (Bacharelado) - Diurno Rafael Ribeiro de Andrade Darcy Ribeiro - Engenharia Florestal (Bacharelado) - Diurno Rafael Silva Gordo Darcy Ribeiro - Administração (Bacharelado) - Noturno Rafaela Botelho Castro Tupy Darcy Ribeiro - Comunicação Organizacional (Bacharelado) - Noturno Rafaela Izumi Nagase Bandeira Darcy Ribeiro - Comunicação Social – Audiovisual (Bacharelado) - Diurno Rafaela Maria Ribeiro Goncalves Darcy Ribeiro - Língua Inglesa (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno Rafaela Rodrigues Torres Darcy Ribeiro - Pedagogia (Licenciatura) - Diurno Rafaela Santana Cunha Darcy Ribeiro - Gestão de Políticas Públicas (Bacharelado) - Noturno Rafaela Soares Silva Darcy Ribeiro - Direito (Bacharelado) - Noturno Rafaella de Godoy Oliveira Darcy Ribeiro - Serviço Social (Bacharelado) - Noturno Rafaella Santana Varela Alves da Silva Darcy Ribeiro - Ciências Sociais – Antropologia/Sociologia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno Raphael Augusto Silva Prissinote Darcy Ribeiro - Engenharia Florestal (Bacharelado) - Diurno Raphael de Oliveira Gomes UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno Raphael Gentile Lessa Darcy Ribeiro - Direito (Bacharelado) - Diurno Raquel da Silva Souza Darcy Ribeiro - Agronomia (Bacharelado) - Diurno Raquel de Souza Nascimento Darcy Ribeiro - Medicina Veterinária (Bacharelado) - Diurno Raquel Ribeiro Jacomo Darcy Ribeiro - Biotecnologia (Bacharelado) - Diurno Raylana Alves de Carvalho Darcy Ribeiro - Ciências Contábeis (Bacharelado) - Noturno Raylla Martins Botelho Darcy Ribeiro - Engenharia Ambiental (Bacharelado) - Diurno Rayssa Evelyn Frutuoso Coelho Darcy Ribeiro - Química Tecnológica (Bacharelado) - Diurno Rayssa Thaaty Goncalves Siqueira Darcy Ribeiro - Administração (Bacharelado) - Noturno Rebeca Dias Bezerra Darcy Ribeiro - Comunicação Social – Publicidade e Propaganda (Bacharelado) - Diurno Rebeca Fonsecade Freitas Darcy Ribeiro - Ciências Sociais – Antropologia/Sociologia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno Rebeca Melgaco Barbosa Darcy Ribeiro - Comunicação Organizacional (Bacharelado) - Noturno Rebeca Nascimento Moura Viana Darcy Ribeiro - Medicina (Bacharelado) - Diurno Rebeca Oliveira Nunes Darcy Ribeiro - Pedagogia (Licenciatura) - Noturno Regina Gabriella Pereira Chissolucombe Darcy Ribeiro - Artes Visuais (Bacharelado) - Diurno Renan Ferreira de Souza UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno Renan Luiz Ferreira Maia UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno Renata Freire de Melo Darcy Ribeiro - Administração (Bacharelado) - Diurno Renato Gomez Lunetta Darcy Ribeiro - Engenharia de Produção (Bacharelado) - Noturno Renato Henrique Martins Torres UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno Rhanna Maria Eduarda de Souza Darcy Ribeiro - Administração (Bacharelado) - Diurno Ricardo Felix Guedes Silva Nonato Darcy Ribeiro - Ciência da Computação (Bacharelado) - Diurno Ricardo Martins de Araujo Darcy Ribeiro - Geografia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno Ricardo Santos Viana Darcy Ribeiro - Física (Bacharelado) - Diurno Rick Toshio Miyano Raulino Darcy Ribeiro - Computação (Licenciatura) - Noturno Riel Radespiel Fernandes da Silva Darcy Ribeiro - Direito (Bacharelado) - Noturno Roberta Martins de Oliveira UnB Planaltina - Ciências Naturais (Licenciatura) - Diurno Roberta Pereira Barbosa Darcy Ribeiro - Filosofia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno Rodrigo Feltrin Heringer Darcy Ribeiro - Ciências Biológicas (Licenciatura) - Noturno Rodrigo Lima de Oliveira Darcy Ribeiro - Administração (Bacharelado) - Diurno Rodrigo Mendes Gil UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno Rodrigo Souto Valente Motta Darcy Ribeiro - Estatística (Bacharelado) - Diurno Romes Joabe Ferreira Lima Darcy Ribeiro - Língua Portuguesa (Licenciatura) - Noturno Roxanne Sophia Lopes Cavalcante Darcy Ribeiro - Ciência Política (Bacharelado) - Diurno Ruan Hantony Pereira de Oliveira UnB Planaltina - Ciências Naturais (Licenciatura) - Diurno Ruan Pablo Macedo Santana Darcy Ribeiro - Ciências Sociais – Antropologia/Sociologia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno Ruben Gabriel Amancio de Oliveira Cavalcante Darcy Ribeiro - Gestão de Políticas Públicas (Bacharelado) - Noturno Ryan Roffman Marques Morais UnB Planaltina - Ciências Naturais (Licenciatura) - Diurno Ryan Vieira Costa Darcy Ribeiro - Química Tecnológica (Bacharelado) - Diurno Sabrina Alves da Silva Darcy Ribeiro - Ciências Contábeis (Bacharelado) - Noturno Sabrina Yani Alves de Souza Darcy Ribeiro - Serviço Social (Bacharelado) - Diurno Salatiel Lucas Martins Vieira Darcy Ribeiro - Ciências Sociais – Antropologia/Sociologia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno Samara Evangelina Pereira Martins UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno Samara Shemariah dos Santos Moura Darcy Ribeiro - Enfermagem (Bacharelado) - Diurno Samara Vitoria da Silva Guedes Darcy Ribeiro - Psicologia (Bacharelado/Licenciatura/Psicólogo) - Diurno Samuel Alves Diogo Darcy Ribeiro - Química (Bacharelado) - Diurno Samuel Bicalho Saigg Darcy Ribeiro - Biotecnologia (Bacharelado) - Diurno Samuel Cruzeiro Peixoto Darcy Ribeiro - Ciências Biológicas (Licenciatura) - Noturno Samuel Duarte Cordeiro de Moura UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno Samuel Gomes Anastacio Darcy Ribeiro - Engenharia Elétrica (Bacharelado) - Diurno Samuel Haddad Calvet UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno Samuel Henrique Alves Feitosa Pinheiro Freitas Darcy Ribeiro - História (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno Samuel Johann Perez Bitencourt Darcy Ribeiro - Administração (Bacharelado) - Noturno Samuel Jose Sergio e Silva UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno Samuel Mendonca Soares Darcy Ribeiro - Engenharia Elétrica (Bacharelado) - Diurno Samuel Rodrigues Uchida Darcy Ribeiro - Filosofia (Licenciatura) - Noturno Samuel Silva Duarte Darcy Ribeiro - Ciências Econômicas (Bacharelado) - Diurno Santiago Araujo de Oliveira Darcy Ribeiro - Engenharia Elétrica (Bacharelado) - Diurno Santiago Ghesti Galvao Darcy Ribeiro - Medicina (Bacharelado) - Diurno Sara Alves da Costa Vieira Darcy Ribeiro - Engenharia Ambiental (Bacharelado) - Diurno Sara Araujo Silva Darcy Ribeiro - Línguas Estrangeiras Aplicadas (Bacharelado) - Diurno Sara Carvalho Silva Darcy Ribeiro - Matemática (Licenciatura) - Noturno Sara Cirino Pereira Darcy Ribeiro - Engenharia Ambiental (Bacharelado) - Diurno Sara Estefany Carvalho Fernandes Darcy Ribeiro - Medicina Veterinária (Bacharelado) - Diurno Sara Passos Barcellos Nunes da Silva Darcy Ribeiro - Física (Bacharelado) - Diurno Sara Rodrigues de Medeiros Darcy Ribeiro - Biotecnologia (Bacharelado) - Diurno Sara Vitoria Costa Teixeira Viana Darcy Ribeiro - Agronomia (Bacharelado) - Diurno Sarah de Quadros Santos Darcy Ribeiro - Ciências Contábeis (Bacharelado) - Diurno Sarah Gomes Cazer Darcy Ribeiro - Física (Bacharelado) - Diurno Sarah Mendes Soares Darcy Ribeiro - Direito (Bacharelado) - Noturno Sarah Moreira Rocha Manso Darcy Ribeiro - Pedagogia (Licenciatura) - Diurno Sarah Pinheiro Barros Darcy Ribeiro - Educação Física Ciclo Básico (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno Sarah Rebeca Maciel Pereira Darcy Ribeiro - Gestão de Agronegócio (Bacharelado) - Noturno Sarah Ribeiro Andrade Darcy Ribeiro - História (Licenciatura) - Noturno Sarah Silva Xavier UnB Ceilândia - Terapia Ocupacional (Bacharelado) - Diurno Sarah Teles Brito UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno Saulo Torres de Almeida e Silva Darcy Ribeiro - História (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno Shayane Franco Teixeira Darcy Ribeiro - Serviço Social (Bacharelado) - Diurno Siany Marquez de Barros Darcy Ribeiro - Serviço Social (Bacharelado) - Diurno Silfranklin de Oliveira Moreira Ibiapina UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno Sofia Apostolova Almeida Darcy Ribeiro - Ciências Econômicas (Bacharelado) - Diurno Sofia Castro de Oliveira Darcy Ribeiro - Museologia (Bacharelado) - Diurno Sofia Cosmo de Barros Darcy Ribeiro - Relações Internacionais (Bacharelado) - Diurno Sofia Gambirasi Costa Shiraishi Darcy Ribeiro - Direito (Bacharelado) - Noturno Sofia Guimaraes Salgado Darcy Ribeiro - Biotecnologia (Bacharelado) - Diurno Sofia Marinho Rodrigues Darcy Ribeiro - Engenharia de Computação (Bacharelado) - Diurno Sofia Mendes Cardoso Darcy Ribeiro - Direito (Bacharelado) - Diurno Sofia Morais Nascimento Darcy Ribeiro - Educação Física Ciclo Básico (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno Sofia Satomi Hatano Routledge Darcy Ribeiro - Administração (Bacharelado) - Diurno Sofia Silva Lino UnB Ceilândia - Terapia Ocupacional (Bacharelado) - Diurno Sofia Veloso Soares de Paula Darcy Ribeiro - Ciências Biológicas (Bacharelado) - Diurno Sofia Vieira da Ressurreicao Darcy Ribeiro - Comunicação Organizacional (Bacharelado) - Noturno Sofia Vieira Gois Moreira Campos Darcy Ribeiro - Relações Internacionais (Bacharelado) - Diurno Sophia Ellen Torres Batista Darcy Ribeiro - História (Licenciatura) - Noturno Sophia Gomes Fernandes UnB Ceilândia - Fonoaudiologia (Bacharelado) - Diurno Sophia Leite Martins UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno Sophia Marques Rangel Darcy Ribeiro - Letras Português do Brasil como Seg. Língua (Licenciatura) - Diurno Sophia Milena Zaluski Santos UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno Sophia Sarah Sanches Barbieri Darcy Ribeiro - Medicina Veterinária (Bacharelado) - Diurno Stefane Borja de Souza Darcy Ribeiro - Biblioteconomia (Bacharelado) - Diurno Stefany Alves Almeida Darcy Ribeiro - Comunicação Social – Publicidade e Propaganda (Bacharelado) - Diurno Stella Cardoso de Sousa Neves Darcy Ribeiro - Matemática (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno Stephane Ferreira Guedes Darcy Ribeiro - Administração (Bacharelado) - Diurno Stephany de Sousa Pinheiro Darcy Ribeiro - Arquivologia (Bacharelado) - Noturno Stephany Santana de Araujo UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno Suzana de Sousa Brandizzi Darcy Ribeiro - Arquitetura e Urbanismo (Bacharelado) - Diurno Taina Rodrigues Santos UnB Ceilândia - Terapia Ocupacional (Bacharelado) - Diurno Tainara Gomes Lima UnB Ceilândia - Fisioterapia (Bacharelado) - Diurno Tales Fernandes Guimaraes UnB Ceilândia - Farmácia (Bacharelado) - Diurno Tales Ramos Tavares Abrahao Costa Darcy Ribeiro - Geologia (Bacharelado) - Diurno Talita de Souza Santana Darcy Ribeiro - Ciências Contábeis (Bacharelado) - Diurno Tamyres de Franca Vidal Darcy Ribeiro - Design (Bacharelado) - Diurno Tauana Silva de Paulo Darcy Ribeiro - Administração (Bacharelado) - Diurno Thaiane Samarah Sousa Crisostomo UnB Ceilândia - Farmácia (Bacharelado) - Diurno Thais Mariane Teixeira de Almeida Darcy Ribeiro - Engenharia Ambiental (Bacharelado) - Diurno Thais Silva Kurokawa Darcy Ribeiro - Direito (Bacharelado) - Diurno Thamyna Barbosa Lima Darcy Ribeiro - Língua Portuguesa (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno Thauane Batista Teixeira Darcy Ribeiro - Agronomia (Bacharelado) - Diurno Thawany Rodrigues dos Santos Darcy Ribeiro - Comunicação Social – Publicidade e Propaganda (Bacharelado) - Diurno Thayanne Aparecida de Souza Rocha Darcy Ribeiro - Língua Portuguesa (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno Thayla de Souza Santos Darcy Ribeiro - Artes Visuais (Bacharelado) - Diurno Theo Quaresma Rocha de Oliveira Darcy Ribeiro - Matemática (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno Thiago Araujo da Silva Darcy Ribeiro - Estatística (Bacharelado) - Diurno Thiago Diniz Di Padua Oliveira Darcy Ribeiro - Administração (Bacharelado) - Diurno Thiago Fernandes Rezende UnB Planaltina - Ciências Naturais (Licenciatura) - Diurno Thiago Guimaraes Martins Darcy Ribeiro - Computação (Licenciatura) - Noturno Thiago Lima Braga Darcy Ribeiro - Direito (Bacharelado) - Diurno Thiago Magalhaes Azeredo Darcy Ribeiro - Ciências Contábeis (Bacharelado) - Diurno Thomas Mendes Teixeira da Silva Darcy Ribeiro - Biotecnologia (Bacharelado) - Diurno Tiago Bernardes Alcantara UnB Ceilândia - Farmácia (Bacharelado) - Diurno Tiago de Araujo Liberal Darcy Ribeiro - Relações Internacionais (Bacharelado) - Diurno Tiago Lopes Lima Darcy Ribeiro - Turismo (Bacharelado) - Diurno Tiago Marques Oliveira Darcy Ribeiro - Filosofia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno Tiago Mateus da Silveira Lopes Darcy Ribeiro - Ciências Sociais – Antropologia/Sociologia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno Tiago Rabelo Camargos UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno Tiago Rafael Silva Cardia de Franca Darcy Ribeiro - Nutrição (Bacharelado) - Diurno Tomas Falcao Ferrari da Costa Darcy Ribeiro - Direito (Bacharelado) - Diurno Tomas Pontes Monteiro de Carvalho Darcy Ribeiro - Ciência da Computação (Bacharelado) - Diurno Tomaz Mello Lima de Almeida UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno Trulher Moreira Costa Darcy Ribeiro - Engenharia de Computação (Bacharelado) - Diurno Valentina Cabral Padua Troccoli Darcy Ribeiro - Agronomia (Bacharelado) - Diurno Valentina Matos List Darcy Ribeiro - Psicologia (Bacharelado/Licenciatura/Psicólogo) - Diurno Valentina Morais Nazareno Darcy Ribeiro - Agronomia (Bacharelado) - Diurno Valentine Gomes Freire Darcy Ribeiro - Engenharia de Redes de Comunicação (Bacharelado) - Diurno Valeska Maria Matos de Souza Darcy Ribeiro - Administração (Bacharelado) - Diurno Vanessa Branquinho Fragelli Darcy Ribeiro - Design (Bacharelado) - Diurno Victor Alecrim Zuany Botelho Darcy Ribeiro - Ciências Sociais – Antropologia/Sociologia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno Victor Almeida de Sousa Maciel Darcy Ribeiro - História (Licenciatura) - Noturno Victor Almeida Maciel Darcy Ribeiro - Ciência Política (Bacharelado) - Diurno Victor Augustor Ribeiro Silva Darcy Ribeiro - Design (Bacharelado) - Diurno Victor Bandeira Fenelon Santos Darcy Ribeiro - Ciências Contábeis (Bacharelado) - Diurno Victor Brum dos Santos Goncalves Darcy Ribeiro - Engenharia Florestal (Bacharelado) - Diurno Victor Kaua Moreira Alves Darcy Ribeiro - Letras Tradução Inglês (Bacharelado) - Diurno Victor Santos de Araujo Darcy Ribeiro - Engenharia Florestal (Bacharelado) - Diurno Victoria Fernandes Cardoso Darcy Ribeiro - Ciências Sociais – Antropologia/Sociologia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno Victoria Tavares Pereira Costa Darcy Ribeiro - Língua Francesa (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno Vinicius Buruque Panza Rodrigues Ponciano Darcy Ribeiro - Computação (Licenciatura) - Noturno Vinicius Cavalcante de Albuquerque Darcy Ribeiro - Medicina (Bacharelado) - Diurno Vinicius Conceicao da Silva Darcy Ribeiro - Nutrição (Bacharelado) - Diurno Vinicius do Nascimento Almeida Darcy Ribeiro - Nutrição (Bacharelado) - Diurno Vinicius Marcovich de Araujo UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno Vinicius Martha Freitas Darcy Ribeiro - Administração (Bacharelado) - Noturno Vinicius Pereira Bessa Darcy Ribeiro - Ciência Política (Bacharelado) - Diurno Vinicius Rodrigues Xavier Darcy Ribeiro - Computação (Licenciatura) - Noturno Vinicius Silva Souza Darcy Ribeiro - Educação Física Ciclo Básico (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno Vinicius Trindade de Oliveira Darcy Ribeiro - Ciência da Computação (Bacharelado) - Diurno Vitor Bakuzis Magalhaes Darcy Ribeiro - Psicologia (Bacharelado/Licenciatura/Psicólogo) - Diurno Vitor Brun Ferreira Darcy Ribeiro - Engenharia de Redes de Comunicação (Bacharelado) - Diurno Vitor Doornik Torrezan Nunes Darcy Ribeiro - Direito (Bacharelado) - Diurno Vitor Henrique Stella Darcy Ribeiro - Engenharia Mecatrônica (Bacharelado) - Diurno Vitor Hugo Souza Rocha UnB Ceilândia - Farmácia (Bacharelado) - Diurno Vitor Kelui Oliveira Moreira Darcy Ribeiro - Artes Cênicas (Bacharelado) - Diurno Vitor Magno Dantas Ramos Darcy Ribeiro - Estatística (Bacharelado) - Diurno Vitor Mascarenhas Souza Ferreira Darcy Ribeiro - Química (Bacharelado) - Diurno Vitor Mateus Luz de Jesus Darcy Ribeiro - Direito (Bacharelado) - Noturno Vitor Nogueira Tavares UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno Vitor Peres Mendes de Assumpcao Darcy Ribeiro - Ciências Contábeis (Bacharelado) - Noturno Vitor Vidal Aquino Magalhaes Darcy Ribeiro - Engenharia Mecânica (Bacharelado) - Diurno Vitoria de Sousa Santiago Reis Darcy Ribeiro - Enfermagem (Bacharelado) - Diurno Vitoria Farias de Sousa Darcy Ribeiro - Farmácia (Bacharelado) - Diurno Vitoria Gomes Martins UnB Ceilândia - Enfermagem (Bacharelado) - Diurno Vitoria Inacio dos Santos Darcy Ribeiro - Direito (Bacharelado) - Noturno Vitoria Leticia Alves Gontijo Coelho Darcy Ribeiro - Ciências Sociais – Antropologia/Sociologia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno Vitoria Luizi Oliveira de Sousa Darcy Ribeiro - Design (Bacharelado) - Diurno Vitoria Marinho dos Santos Darcy Ribeiro - Direito (Bacharelado) - Diurno Vitoria Rodrigues Machado da Silva Darcy Ribeiro - Turismo (Bacharelado) - Diurno Vitoria Vilarim Muniz de Souza Darcy Ribeiro - Pedagogia (Licenciatura) - Diurno Vivian Santiago de Oliveira dos Santos Darcy Ribeiro - Língua e Literatura Japonesa (Licenciatura) - Noturno Viviann Sophia Ferreira Rocha de Sa UnB Ceilândia - Fonoaudiologia (Bacharelado) - Diurno Wanderkledyson Bento de Jesus Nogueira Darcy Ribeiro - Filosofia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno Wanessa Alves de Paulo Ferreira Darcy Ribeiro - Farmácia (Bacharelado) - Noturno Wanessa Rejany Alves da Silva Darcy Ribeiro - Biblioteconomia (Bacharelado) - Diurno Webert Nobre da Silva Darcy Ribeiro - Artes Cênicas (Licenciatura) - Noturno Weickmam Ferreira Machado Darcy Ribeiro - Engenharia de Redes de Comunicação (Bacharelado) - Diurno Welison Borges de Moura Darcy Ribeiro - Engenharia Elétrica (Bacharelado) - Diurno Wensly Gabriel Mendes Guimaraes Camara Amaral Darcy Ribeiro - Engenharia Mecatrônica (Bacharelado) - Diurno Wiara Saraiva de Matos Darcy Ribeiro - Biblioteconomia (Bacharelado) - Diurno Willian Matheus Ximenes Santos Darcy Ribeiro - Línguas Estrangeiras Aplicadas (Bacharelado) - Diurno Willyam Santos da Silva Darcy Ribeiro - Arquitetura e Urbanismo (Bacharelado) - Noturno Wolf Hormann Thomaz Darcy Ribeiro - Química (Bacharelado) - Diurno Yago Bonfim Lima Darcy Ribeiro - Engenharia Ambiental (Bacharelado) - Diurno Yago Silva Marinho UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno Yan Guilherme Rodrigues Lima Darcy Ribeiro - Ciências Contábeis (Bacharelado) - Noturno Yan Hallan Ra Lourenco Mitraud Darcy Ribeiro - Matemática (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno Yan Lucas de Araujo Costa Darcy Ribeiro - Língua Inglesa (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno Yan Vianna Pereira Darcy Ribeiro - Arquivologia (Bacharelado) - Noturno Yara Melissa Panza Brandao Darcy Ribeiro - Ciências Sociais – Antropologia/Sociologia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno Yasmim da Silva Araujo Darcy Ribeiro - Pedagogia (Licenciatura) - Noturno Yasmim Silva Brandao Darcy Ribeiro - Direito (Bacharelado) - Noturno Yasmim Vitoria Pereira de Oliveira Darcy Ribeiro - Medicina Veterinária (Bacharelado) - Diurno Yasmin de Araujo Firmiano UnB Ceilândia - Fonoaudiologia (Bacharelado) - Diurno Yasmin Juliana Oliveira de Santana Darcy Ribeiro - Direito (Bacharelado) - Noturno Yasmin Lopes Pereira Darcy Ribeiro - Química (Bacharelado) - Diurno Yasmin Martins Romao Papa Darcy Ribeiro - Filosofia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno Yasmin Morbeck Rocha Darcy Ribeiro - Arquitetura e Urbanismo (Bacharelado) - Diurno Yasmin Santana de Sena Darcy Ribeiro - Direito (Bacharelado) - Noturno Yasminn Dantas Magalhaes Darcy Ribeiro - Psicologia (Bacharelado/Licenciatura/Psicólogo) - Diurno Ygor de Souza Peixoto Darcy Ribeiro - Computação (Licenciatura) - Noturno Yohanna Laryssa de Sousa Diodato Darcy Ribeiro - Comunicação Social – Publicidade e Propaganda (Bacharelado) - Diurno Yonna Vyctoria Rodrigues Souza Darcy Ribeiro - Jornalismo (Bacharelado) - Diurno Yorrana Gabrielle de Sousa Rocha UnB Planaltina - Gestão do Agronegócio (Bacharelado) - Diurno Ysabella Fonseca Novaes Frota Darcy Ribeiro - Agronomia (Bacharelado) - Diurno Ysis Fernanda Siqueira dos Santos Darcy Ribeiro - Língua Francesa (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno Yuki Pablo Rak Cunha Darcy Ribeiro - Geografia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno Yuri Belo Aguiar Darcy Ribeiro - Língua e Literatura Japonesa (Licenciatura) - Noturno Zuek Bastos dos Reis Darcy Ribeiro - Ciências Econômicas (Bacharelado) - Diurno