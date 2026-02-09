Calouros comemoram aprovação no PAS

Listão dos aprovados no Programa de Avaliação Seriada (PAS) da Universidade de Brasília (UnB) foi divulgado ontem. A tradicional espera no Teatro de Arena, do câmpus Darcy Ribeiro, em frente ao mural, atraiu calouros, veteranos, pais, professores e amigos, que celebraram as aprovações com gritos de alegria, cartazes improvisados, tinta e farinha jogadas ao ar. Foram 1.716 aprovados entre 11.347 inscritos.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Em momento de alívio e conquista entre tantos nomes comemorados, a história de amizade e dedicação de dois jovens chamou atenção. Santiago Ghesti Galvão, 17 anos, e Vinicius Cavalcante de Albuquerque, 17, conquistaram o primeiro e o segundo lugar, respectivamente, no concorrido curso de medicina da UnB. Colegas desde o 8º ano no Colégio Pódion, sentavam lado a lado na sala de aula e dividiram uma rotina intensa de estudos. Agora, compartilham a alegria de entrar na graduação. Em comemoração, os dois rasparam a cabeça.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
“Estudamos muito tempo juntos. Era uma expectativa muito grande. Foi muita dedicação. Sem cursinho, apenas com o apoio da escola. Depois da aula, a gente ficava fazendo provas antigas e revisando as matérias específicas. A maioria dos dias ficávamos até de noite na escola”, contou Santiago, que além do PAS também garantiu o primeiro lugar em medicina no vestibular da UnB.
A escolha pela medicina, para os melhores amigos, surgiu da junção entre o interesse pela biologia e o desejo de cuidar de pessoas. “Sempre adorei ajudar as pessoas. O corpo humano é algo que me fascina, e a medicina é uma área muito ampla. Espero, algum dia, salvar a vida de alguém”, projeta Vinicius.
Orgulho
A emoção também tomou conta dos pais, que acompanharam de perto o momento da descoberta. Stela Cavalcante, 50, arquiteta e mãe de Vinícius, não escondia o orgulho. “Desde muito cedo ele esteve firme e forte no objetivo dele”, contou.
Já Ivania Ghesti, 53, especialista em primeira infância e mãe de Santiago, atribuiu o resultado a um processo construído desde os primeiros anos de vida. “Tudo começa do começo. O Santiago participou desde pequeno de ações baseadas na promoção do desenvolvimento humano integral. O cuidado, o afeto, o brincar… acredito que esse é o segredo para o resultado”.
- Leia também: UnB libera listão dos aprovados na 3ª etapa do PAS
Para o diretor de projetos e professor do Colégio Pódion, Victor Tiburcio, o resultado é consequência de um trabalho que une preparação acadêmica e cuidado com a formação humana. “O PAS exige uma dedicação diferenciada, com foco específico em cada ano e no cumprimento integral da matriz da prova. Além disso, temos uma equipe de professores escolhida a dedo e um ambiente pensado para que o aluno se desenvolva de forma saudável.”
Segundo ele, o colégio também investe na preparação emocional dos estudantes, especialmente em um contexto de alta ansiedade entre os jovens. “Não é só conteúdo. O aluno precisa estar bem psicologicamente para chegar a esse nível. Trabalhamos com a filosofia da disciplina consciente, formando não apenas bons alunos, mas pessoas íntegras. A prática tira o medo da prova. Criamos simulações muito próximas do modelo da UnB, para que eles conheçam o exame e se sintam confiantes. Ver a aprovação desse alunos é o que recompensa a nossa profissão. O sentimento é de felicidade imensa, como se fosse um filho nosso, que vimos crescer ”, afirmou.
Persistência
Emocionada, Geovana Bezerra, 17, gritou: “Eu passei na UnB em psicologia”. A jovem estudou sozinha no último ano da escola enquanto trabalhava, na parte da tarde. A rotina puxada a obrigava a ir para escola de manhã, trabalhar no período contrário e finalizar o dia com mais estudos. Tudo isso para poder, hoje, ligar para os pais emocionada e contar a alegria de ser a nova caloura da UnB. Com o auxílio de professores, provas antigas e muita revisão, conseguiu a tão sonhada aprovação. Para os que ainda tentam passar na faculdade, a jovem lança uma mensagem de esperança: “Não desistam, corram atrás das suas vontades”.
Outro aprovado foi Felipe Franco, 18, que garantiu vaga em história. “Estou super feliz. É a segunda aprovação, passei também em museologia pelo vestibular, mas vou escolher história porque sempre foi a área com a qual me identifiquei”, explicou. Para ele, estudar na UnB representa a realização de um sonho. “É uma faculdade muito boa, com reconhecimento, que merece ser cada vez mais valorizada”.
Morador do Gama, Miguel Cardoso, 16, conquistou uma vaga em engenharia da computação. O jovem sempre estudou em colégios da rede pública. “É um sentimento maravilhoso. Comecei adiantado na escola e acabei amadurecendo muito rápido”, disse.
A escolha pelo curso foi cercada de dúvidas, mas influenciada pelo histórico familiar na área. “Às vezes eu via a grade horária e pensava que não iria gostar. Se eu fosse me deixar levar por isso, não entraria em curso nenhum”, relatou. Com dificuldades para estudar em casa, Miguel contou com a ajuda da escola e de um cursinho on-line assinado pela mãe. “Juntei tudo isso para ter um bom desempenho e passar na faculdade”.
Aos 24 anos, Gabriel Vinícius, de Sobradinho II, também comemorava a aprovação, desta vez no curso de Línguas Estrangeiras Aplicadas (LEA). Formado em letras inglês, ele busca ampliar a formação. “O currículo de LEA me impressiona porque permite sair falando três idiomas. Eu gosto muito de linguística, então me cativou”, explicou.
Mesmo já tendo passado pela universidade, Gabriel diz viver, agora, uma experiência inédita. “Na minha primeira graduação, eu entrei no meio do ano e não vivi o momento de calouro. É como se fosse a primeira vez. Quero aproveitar e ver até aonde consigo ir com os estudos”.
Acolhimento
A divulgação do listão também marcou o início do acolhimento aos novos estudantes. A veterana de audiovisual Giovana Caridade, 19, participou da recepção organizada pela empresa júnior Pupila, voltada aos calouros do curso.
“Está sendo incrível. Eu nem vi o meu próprio listão na época, então recepcioná-los agora é uma alegria enorme”, contou. Segundo ela, o acolhimento faz diferença, especialmente em áreas muitas vezes desvalorizadas pelo mercado. “A gente encoraja, mostra como é boa a área. Chegar e ser acolhido assim deixa o estudante mais seguro e ansioso, de um jeito bom, para as aulas começarem”, afirmou. “A galera da comunicação é muito unida”.
Lista de Aprovados - PAS 2023-2025
|Nome
|Curso
|Adrielle Lima de Sousa
|Darcy Ribeiro - Direito (Bacharelado) - Diurno
|Adryan Rodrigues Bem
|Darcy Ribeiro - Física (Bacharelado) - Diurno
|Agatha Abrantes Andrade
|Darcy Ribeiro - Relações Internacionais (Bacharelado) - Diurno
|Agatha Christie Silva
|Darcy Ribeiro - Ciência Política (Bacharelado) - Diurno
|Aila Maria Dias da Silva dos Santos
|Darcy Ribeiro - Administração (Bacharelado) - Noturno
|Aishling Brito
|UnB Ceilândia - Farmácia (Bacharelado) - Diurno
|Alessandra Gabriely Costa Silva
|UnB Ceilândia - Fisioterapia (Bacharelado) - Diurno
|Alessandra Mendes Bandeira
|Darcy Ribeiro - Ciências Biológicas (Bacharelado) - Diurno
|Alex Pasca
|Darcy Ribeiro - Geografia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Alexandre Cardoso Fernandes
|Darcy Ribeiro - Gestão de Políticas Públicas (Bacharelado) - Noturno
|Alexandre Costa Nogueira
|UnB Ceilândia - Terapia Ocupacional (Bacharelado) - Diurno
|Alexandre Marcal Braga
|Darcy Ribeiro - Administração (Bacharelado) - Diurno
|Alexandre Tavares Lutz Pinheiro
|Darcy Ribeiro - Computação (Licenciatura) - Noturno
|Alice Alves Guimaraes Neves
|UnB Ceilândia - Fisioterapia (Bacharelado) - Diurno
|Alice Cavalcante Alvares
|Darcy Ribeiro - Ciências Sociais – Antropologia/Sociologia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Alice Christine Matos
|UnB Ceilândia - Fisioterapia (Bacharelado) - Diurno
|Alice de Sousa Moura
|Darcy Ribeiro - Pedagogia (Licenciatura) - Diurno
|Alice dos Santos Silva
|Darcy Ribeiro - Educação Física Ciclo Básico (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Alice Elaine dos Santos Cavalcante
|Darcy Ribeiro - Medicina (Bacharelado) - Diurno
|Alice Ferraz Lopes
|UnB Ceilândia - Enfermagem (Bacharelado) - Diurno
|Alice Oliveira Rocha
|Darcy Ribeiro - Ciências Econômicas (Bacharelado) - Diurno
|Alice Ornelas Eloi Brauna
|Darcy Ribeiro - Agronomia (Bacharelado) - Diurno
|Alice Rodrigues Morelo
|Darcy Ribeiro - Ciência Política (Bacharelado) - Diurno
|Alice Saenger Wurmbauer
|Darcy Ribeiro - Ciências Biológicas (Bacharelado) - Diurno
|Alice Sousa de Farias
|Darcy Ribeiro - Comunicação Organizacional (Bacharelado) - Noturno
|Alice Sousa Dias
|Darcy Ribeiro - Geografia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Alicia Cruz Porfirio
|Darcy Ribeiro - Arquitetura e Urbanismo (Bacharelado) - Diurno
|Alicia de Jesus Santos
|Darcy Ribeiro - Medicina Veterinária (Bacharelado) - Diurno
|Aline Elize Lima de Carvalho
|Darcy Ribeiro - Gestão de Políticas Públicas (Bacharelado) - Noturno
|Aline Silva Barbosa
|Darcy Ribeiro - Biotecnologia (Bacharelado) - Diurno
|Allan Victor Ferreira de Alcantara
|Darcy Ribeiro - Enfermagem (Bacharelado) - Diurno
|Allegra Cia Penoni
|Darcy Ribeiro - Engenharia de Produção (Bacharelado) - Noturno
|Alvaro Gabriel Azevedo de Castro
|Darcy Ribeiro - Educação Física Ciclo Básico (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Alvaro Machado Viero
|Darcy Ribeiro - Música (Licenciatura) - Diurno
|Alvaro Oliveira Larrosa
|Darcy Ribeiro - Geologia (Bacharelado) - Diurno
|Alvaro Ribeiro Furtado
|Darcy Ribeiro - Direito (Bacharelado) - Diurno
|Alyce Fernandes de Souza
|UnB Ceilândia - Saúde Coletiva (Bacharelado) - Diurno
|Amanda Alves dos Santos
|Darcy Ribeiro - Ciência da Computação (Bacharelado) - Diurno
|Amanda da Silva Garcia
|Darcy Ribeiro - Matemática (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Amanda de Fatima Jacomini Aparecida
|Darcy Ribeiro - Farmácia (Bacharelado) - Noturno
|Amanda de Morais Heckert
|Darcy Ribeiro - Ciências Econômicas (Bacharelado) - Diurno
|Amanda de Sales Fernandes
|Darcy Ribeiro - Línguas Estrangeiras Aplicadas (Bacharelado) - Diurno
|Amanda Fernandes Monteiro
|Darcy Ribeiro - Ciências Sociais – Antropologia/Sociologia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Amanda Geovana Fernandes de Oliveira
|Darcy Ribeiro - Engenharia Mecânica (Bacharelado) - Diurno
|Amanda Julianna Ferreira Nominato
|Darcy Ribeiro - Pedagogia (Licenciatura) - Diurno
|Amanda Nascimento Sousa da Cruz
|Darcy Ribeiro - Enfermagem (Bacharelado) - Diurno
|Amanda Pires Pedreira
|Darcy Ribeiro - Matemática (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Amanda Quaresma de Almeida
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Amanda Ribeiro Santana
|Darcy Ribeiro - Saúde Coletiva (Bacharelado) - Noturno
|Amanda Rodrigues Gouveia
|Darcy Ribeiro - Gestão de Políticas Públicas (Bacharelado) - Noturno
|Amy Lee Oliveira de Souza Dias Santana
|Darcy Ribeiro - Comunicação Organizacional (Bacharelado) - Noturno
|Ana Alice Queiroz Selveira
|Darcy Ribeiro - Ciências Biológicas (Bacharelado) - Diurno
|Ana Barbara Barreto Dalcin
|Darcy Ribeiro - Nutrição (Bacharelado) - Diurno
|Ana Beatriz Alves Siqueira Zanqui
|Darcy Ribeiro - Arquivologia (Bacharelado) - Noturno
|Ana Beatriz da Silva Vieira
|Darcy Ribeiro - Psicologia (Bacharelado/Licenciatura/Psicólogo) - Diurno
|Ana Beatriz de Jesus Passos
|Darcy Ribeiro - Matemática (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Ana Beatriz Ferreira Santos
|Darcy Ribeiro - Biblioteconomia (Bacharelado) - Diurno
|Ana Beatriz Maia Lima
|Darcy Ribeiro - Engenharia Civil (Bacharelado) - Diurno
|Ana Beatriz Martins Farias
|Darcy Ribeiro - Arquitetura e Urbanismo (Bacharelado) - Noturno
|Ana Beatriz Santana Leite
|Darcy Ribeiro - Enfermagem (Bacharelado) - Diurno
|Ana Beatriz Silva Mendes
|Darcy Ribeiro - Ciências Econômicas (Bacharelado) - Diurno
|Ana Beatriz Souza Atanasio
|Darcy Ribeiro - Nutrição (Bacharelado) - Diurno
|Ana Beatriz Teixeira Louzeiro Silva
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Ana Carolina de Lira Ribeiro
|UnB Ceilândia - Fonoaudiologia (Bacharelado) - Diurno
|Ana Carolina de Oliveira
|Darcy Ribeiro - Artes Cênicas (Bacharelado) - Diurno
|Ana Carolina de Oliveira Lima e Siqueira
|Darcy Ribeiro - Geologia (Bacharelado) - Diurno
|Ana Carolina Farias Dias
|Darcy Ribeiro - Arquitetura e Urbanismo (Bacharelado) - Diurno
|Ana Carolina Ferreira Camargos
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Ana Carolina Pacheco da Silva
|Darcy Ribeiro - Ciências Sociais – Antropologia/Sociologia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Ana Carolina Silva de Castro Dias
|Darcy Ribeiro - Medicina Veterinária (Bacharelado) - Diurno
|Ana Carolyna Colen de Souza
|Darcy Ribeiro - Letras Tradução Inglês (Bacharelado) - Diurno
|Ana Cecilia da Silva Ferreira
|Darcy Ribeiro - Pedagogia (Licenciatura) - Diurno
|Ana Cecilia Soares Feitosa
|UnB Ceilândia - Terapia Ocupacional (Bacharelado) - Diurno
|Ana Clara Barros de Sousa
|Darcy Ribeiro - Engenharia Química (Bacharelado) - Diurno
|Ana Clara Batista
|Darcy Ribeiro - Direito (Bacharelado) - Noturno
|Ana Clara Batista da Silva Morais
|UnB Ceilândia - Enfermagem (Bacharelado) - Diurno
|Ana Clara Costa Rodrigues
|Darcy Ribeiro - Geologia (Bacharelado) - Diurno
|Ana Clara de Medeiros Pessoa
|Darcy Ribeiro - Farmácia (Bacharelado) - Noturno
|Ana Clara de Oliveira Junqueira
|Darcy Ribeiro - Serviço Social (Bacharelado) - Noturno
|Ana Clara do Nascimento
|UnB Planaltina - Gestão do Agronegócio (Bacharelado) - Diurno
|Ana Clara Fernandes Carvalho da Mata
|Darcy Ribeiro - Nutrição (Bacharelado) - Diurno
|Ana Clara Fernandes Cavalcante
|UnB Ceilândia - Terapia Ocupacional (Bacharelado) - Diurno
|Ana Clara Goncalves Dias Xavier
|Darcy Ribeiro - Administração (Bacharelado) - Diurno
|Ana Clara Hozana Andrade
|Darcy Ribeiro - Comunicação Social – Publicidade e Propaganda (Bacharelado) - Diurno
|Ana Clara Lima Nascimento
|Darcy Ribeiro - Artes Visuais (Bacharelado) - Diurno
|Ana Clara Marinho da Cunha
|Darcy Ribeiro - Biblioteconomia (Bacharelado) - Diurno
|Ana Clara Mendonca Oliveira
|Darcy Ribeiro - Comunicação Social – Audiovisual (Bacharelado) - Diurno
|Ana Clara Oliveira Brito
|Darcy Ribeiro - Geologia (Bacharelado) - Diurno
|Ana Clara Rabelo Goulart
|Darcy Ribeiro - Matemática (Licenciatura) - Noturno
|Ana Clara Ribeiro Galvao Diniz
|Darcy Ribeiro - Direito (Bacharelado) - Noturno
|Ana Clara Rodrigues Marques
|Darcy Ribeiro - História (Licenciatura) - Noturno
|Ana Clara Silva Bispo
|Darcy Ribeiro - Agronomia (Bacharelado) - Diurno
|Ana Clara Souza de Oliveira
|Darcy Ribeiro - Engenharia Mecatrônica (Bacharelado) - Diurno
|Ana Clara Teixeira dos Santos
|Darcy Ribeiro - Relações Internacionais (Bacharelado) - Diurno
|Ana Clara Zimmer Fernandes
|Darcy Ribeiro - Engenharia de Computação (Bacharelado) - Diurno
|Ana Claudia de Souza Cure
|Darcy Ribeiro - Ciências Ambientais (Bacharelado) - Noturno
|Ana Elisa Silva de Medeiros
|Darcy Ribeiro - Gestão de Políticas Públicas (Bacharelado) - Noturno
|Ana Flavia de Oliveira Cunha
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Ana Flavia Medeiros Ribeiro
|Darcy Ribeiro - Psicologia (Bacharelado/Licenciatura/Psicólogo) - Diurno
|Ana Flavia Silva Barboza
|Darcy Ribeiro - Direito (Bacharelado) - Noturno
|Ana Gabriela Lacerda Silva
|Darcy Ribeiro - Biblioteconomia (Bacharelado) - Diurno
|Ana Gabrielly Costa
|Darcy Ribeiro - Saúde Coletiva (Bacharelado) - Noturno
|Ana Helena Dias da Silva
|Darcy Ribeiro - Comunicação Organizacional (Bacharelado) - Noturno
|Ana Hikary Kamada Amaral
|Darcy Ribeiro - Psicologia (Bacharelado/Licenciatura/Psicólogo) - Diurno
|Ana Julia de Sousa Lopes
|Darcy Ribeiro - Administração (Bacharelado) - Noturno
|Ana Julia Fernandes Ribeiro
|Darcy Ribeiro - Agronomia (Bacharelado) - Diurno
|Ana Julia Fragoso Alves
|Darcy Ribeiro - Saúde Coletiva (Bacharelado) - Noturno
|Ana Julia Leite Prates
|Darcy Ribeiro - Design (Bacharelado) - Diurno
|Ana Julia Miyasaki Fernandes
|Darcy Ribeiro - Medicina Veterinária (Bacharelado) - Diurno
|Ana Julia Oliveira de Sousa
|Darcy Ribeiro - Ciências Sociais – Antropologia/Sociologia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Ana Julia Oliveira Lopes
|Darcy Ribeiro - Ciências Contábeis (Bacharelado) - Noturno
|Ana Julia Pereira da Conceicao
|Darcy Ribeiro - Ciências Contábeis (Bacharelado) - Diurno
|Ana Julia Pignataro Lange
|Darcy Ribeiro - Arquitetura e Urbanismo (Bacharelado) - Diurno
|Ana Julia Rodrigues Lopes
|Darcy Ribeiro - Arquitetura e Urbanismo (Bacharelado) - Diurno
|Ana Karolina de Oliveira Silva
|Darcy Ribeiro - Pedagogia (Licenciatura) - Noturno
|Ana Lais Teixeira de Sousa
|Darcy Ribeiro - Língua Francesa (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Ana Laura Alves Mendonca
|Darcy Ribeiro - Ciências Sociais – Antropologia/Sociologia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Ana Laura Casimiro Costa
|Darcy Ribeiro - Administração (Bacharelado) - Noturno
|Ana Laura Ulhoa Barreto Ribeiro
|Darcy Ribeiro - Engenharia de Produção (Bacharelado) - Noturno
|Ana Leticia Medeiros Steffens
|Darcy Ribeiro - Língua Francesa (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Ana Leticia Ribeiro da Silva
|Darcy Ribeiro - Pedagogia (Licenciatura) - Noturno
|Ana Leticia Tavares de Oliveira
|Darcy Ribeiro - Direito (Bacharelado) - Noturno
|Ana Liz Schwerz Reis
|Darcy Ribeiro - Artes Cênicas (Licenciatura) - Diurno
|Ana Lucia Neves Silveira
|Darcy Ribeiro - Serviço Social (Bacharelado) - Diurno
|Ana Luisa Coury Andrade
|Darcy Ribeiro - Química Tecnológica (Bacharelado) - Diurno
|Ana Luisa Lopes Pereira de Oliveira
|UnB Ceilândia - Farmácia (Bacharelado) - Diurno
|Ana Luisa Silva Ferreira
|Darcy Ribeiro - Pedagogia (Licenciatura) - Diurno
|Ana Luiza Carvalho de Melo
|Darcy Ribeiro - Ciência da Computação (Bacharelado) - Diurno
|Ana Luiza Costa de Souza
|UnB Ceilândia - Fisioterapia (Bacharelado) - Diurno
|Ana Luiza Costa Santini
|Darcy Ribeiro - Artes Cênicas (Licenciatura) - Diurno
|Ana Luiza Dias Nonato
|Darcy Ribeiro - Ciências Sociais – Antropologia/Sociologia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Ana Luiza Fonseca Santos
|UnB Planaltina - Gestão do Agronegócio (Bacharelado) - Diurno
|Ana Luiza Gomes Feliz
|Darcy Ribeiro - Artes Cênicas (Bacharelado) - Diurno
|Ana Luiza Sousa Silveira
|Darcy Ribeiro - Engenharia Florestal (Bacharelado) - Diurno
|Ana Rafaela da Silva Santos
|Darcy Ribeiro - Engenharia Florestal (Bacharelado) - Diurno
|Ana Raquel Martins Carvalho
|UnB Ceilândia - Farmácia (Bacharelado) - Diurno
|Ana Regina Souza Conceicao
|Darcy Ribeiro - Biotecnologia (Bacharelado) - Diurno
|Ana Rosa Rezende de Lima Mendes
|Darcy Ribeiro - Química (Licenciatura) - Noturno
|Ana Sofia Marcelino dos Santos Silva
|Darcy Ribeiro - Relações Internacionais (Bacharelado) - Diurno
|Ana Stopa Mazer
|Darcy Ribeiro - Farmácia (Bacharelado) - Diurno
|Ana Vitoria de Almeida Melo
|Darcy Ribeiro - Língua Francesa (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Ana Vitoria do Nascimento Valadares
|Darcy Ribeiro - Biblioteconomia (Bacharelado) - Diurno
|Ana Vitoria Oliveira dos Santos
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Ana Vitoria Silva de Lima
|Darcy Ribeiro - Ciências Econômicas (Bacharelado) - Diurno
|Analissa Lino Prado
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Anderson Tyrka
|Darcy Ribeiro - Turismo (Bacharelado) - Diurno
|Andre Guimaraes Paiva
|Darcy Ribeiro - Educação Física Ciclo Básico (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Andre Luis Rocha Lopes de Aguiar
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Andre Luiz Cardoso de Paula
|Darcy Ribeiro - Pedagogia (Licenciatura) - Noturno
|Andre Luiz Goncalves Dias
|Darcy Ribeiro - Língua Inglesa (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Andre Luiz Inacio Rocha
|Darcy Ribeiro - Estatística (Bacharelado) - Diurno
|Andreia Roque Oliveira
|Darcy Ribeiro - Comunicação Organizacional (Bacharelado) - Noturno
|Andressa Alves Pereira
|Darcy Ribeiro - Pedagogia (Licenciatura) - Diurno
|Andressa Clemonez Mendonca
|Darcy Ribeiro - Língua Portuguesa (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Andressa da Silva Barbosa Teles
|UnB Ceilândia - Terapia Ocupacional (Bacharelado) - Diurno
|Andressa Vilela Franca
|Darcy Ribeiro - Pedagogia (Licenciatura) - Noturno
|Andrey Alves Monteiro
|Darcy Ribeiro - Computação (Licenciatura) - Noturno
|Angela Almeida Santos
|UnB Ceilândia - Terapia Ocupacional (Bacharelado) - Diurno
|Angela Gadelha da Silva
|Darcy Ribeiro - Direito (Bacharelado) - Diurno
|Angelo Paulo Alves
|Darcy Ribeiro - Arquivologia (Bacharelado) - Noturno
|Anna Beatriz Botelho Marques de Andrade
|Darcy Ribeiro - Ciências Contábeis (Bacharelado) - Noturno
|Anna Carolina Magalhaes Sampaio
|Darcy Ribeiro - Biblioteconomia (Bacharelado) - Diurno
|Anna Clara Alves Macedo
|Darcy Ribeiro - Letras Tradução Francês (Bacharelado) - Diurno
|Anna Clara Morais Meneses
|Darcy Ribeiro - Pedagogia (Licenciatura) - Diurno
|Anna Clara Pereira Viana Rocha
|Darcy Ribeiro - Pedagogia (Licenciatura) - Diurno
|Anna Elisa Caixeta de Souza
|Darcy Ribeiro - Farmácia (Bacharelado) - Noturno
|Anna Gabriela Ferreira Philbert Lane
|Darcy Ribeiro - Comunicação Organizacional (Bacharelado) - Noturno
|Anna Ji Zheng
|Darcy Ribeiro - Teoria Crítica e História da Arte (Bacharelado) - Noturno
|Anna Julia Lopes da Silva
|Darcy Ribeiro - Relações Internacionais (Bacharelado) - Diurno
|Anna Julia Magalhaes de Oliveira
|Darcy Ribeiro - Enfermagem (Bacharelado) - Diurno
|Anna Julia Quintiliano Rodrigues
|Darcy Ribeiro - Psicologia (Bacharelado/Licenciatura/Psicólogo) - Diurno
|Anna Luiza Alves
|Darcy Ribeiro - Engenharia Mecatrônica (Bacharelado) - Diurno
|Anna Luiza Bessa de Lima Lopes
|Darcy Ribeiro - Serviço Social (Bacharelado) - Noturno
|Anna Luiza Lima da Mata
|Darcy Ribeiro - Química (Bacharelado) - Diurno
|Anna Vivyan Soares Nunes
|Darcy Ribeiro - Pedagogia (Licenciatura) - Noturno
|Anne Gabrielly de Souza
|UnB Ceilândia - Enfermagem (Bacharelado) - Diurno
|Anny Carvalho de Novais
|Darcy Ribeiro - Arquivologia (Bacharelado) - Noturno
|Antonio Carlos Dias Dias
|Darcy Ribeiro - Direito (Bacharelado) - Noturno
|Antonio Machado de Resende
|Darcy Ribeiro - Administração (Bacharelado) - Diurno
|Antonio Mendes da Silva Neto
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Antony Gustavo de Sales Martins
|UnB Planaltina - Ciências Naturais (Licenciatura) - Diurno
|Any Beatriz Ferreira da Silva Sousa
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Aquiles Boner Leo Alcacio
|Darcy Ribeiro - Administração (Bacharelado) - Noturno
|Aquiles Pontes Capote
|Darcy Ribeiro - Direito (Bacharelado) - Diurno
|Arthur Alves de Oliveira
|Darcy Ribeiro - História (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Arthur Correa Barbosa
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Arthur Cortizo Quintanilha do Nascimento
|Darcy Ribeiro - Direito (Bacharelado) - Diurno
|Arthur Couto Lopes Vieira
|Darcy Ribeiro - Ciências Contábeis (Bacharelado) - Noturno
|Arthur de Oliveira Favacho
|Darcy Ribeiro - Agronomia (Bacharelado) - Diurno
|Arthur de Oliveira Salvador
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Arthur do Couto Moreira Souza
|Darcy Ribeiro - Relações Internacionais (Bacharelado) - Diurno
|Arthur Drago Franceschi de Azevedo
|Darcy Ribeiro - Engenharia Química (Bacharelado) - Diurno
|Arthur Emanoel Lima da Silva
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Arthur Felipe Souza Silva
|Darcy Ribeiro - Administração (Bacharelado) - Noturno
|Arthur Fernandes Bertoli
|UnB Ceilândia - Terapia Ocupacional (Bacharelado) - Diurno
|Arthur Gabriel da Silva Pimentel
|Darcy Ribeiro - Educação Física Ciclo Básico (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Arthur Gustavo Flores de Oliveira
|Darcy Ribeiro - Engenharia de Redes de Comunicação (Bacharelado) - Diurno
|Arthur Langamer de Oliveira Peixoto
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Arthur Lira da Silveira
|Darcy Ribeiro - Computação (Licenciatura) - Noturno
|Arthur Maia Gomes
|Darcy Ribeiro - Medicina Veterinária (Bacharelado) - Diurno
|Arthur Miguel Souza de Paula
|Darcy Ribeiro - Serviço Social (Bacharelado) - Diurno
|Arthur Nepomuceno Rotatori
|Darcy Ribeiro - Engenharia de Produção (Bacharelado) - Noturno
|Arthur Nobrega Neves
|Darcy Ribeiro - Administração (Bacharelado) - Noturno
|Arthur Oliveira Reges
|Darcy Ribeiro - Engenharia de Redes de Comunicação (Bacharelado) - Diurno
|Arthur Pereira Duarte
|Darcy Ribeiro - Serviço Social (Bacharelado) - Diurno
|Arthur Pires de Souza Barros
|Darcy Ribeiro - Física (Bacharelado) - Diurno
|Arthur Ribeiro Barbosa
|Darcy Ribeiro - Ciências Contábeis (Bacharelado) - Noturno
|Arthur Rodrigues Trajano
|Darcy Ribeiro - Estatística (Bacharelado) - Diurno
|Arthur Sampaio Souza
|Darcy Ribeiro - Ciências Contábeis (Bacharelado) - Noturno
|Arthur Santos Pinheiro Codenotti
|Darcy Ribeiro - Pedagogia (Licenciatura) - Diurno
|Arthur Silva Soares
|Darcy Ribeiro - Engenharia Civil (Bacharelado) - Diurno
|Arthur Vitor da Silva Nepomuceno
|Darcy Ribeiro - Ciência da Computação (Bacharelado) - Diurno
|Artur Anacleto da Silva
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Artur Avanci Laval
|Darcy Ribeiro - Farmácia (Bacharelado) - Diurno
|Artur Fonseca Neiva
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Artur Gontijo Curcino
|Darcy Ribeiro - Engenharia Civil (Bacharelado) - Diurno
|Artur Lago da Cunha Barboza
|Darcy Ribeiro - Física (Bacharelado) - Diurno
|Assuelque Estrela Dias
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Augusto Andrade Teixeira
|Darcy Ribeiro - Artes Visuais (Bacharelado) - Diurno
|Augusto Portela Farikoski
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Augustus de Aguiar Mattos
|Darcy Ribeiro - Engenharia Química (Bacharelado) - Diurno
|Barbara da Silva Inacio Lima
|UnB Ceilândia - Terapia Ocupacional (Bacharelado) - Diurno
|Beatrice Moya Fernandes Lopes Pains
|Darcy Ribeiro - Administração (Bacharelado) - Diurno
|Beatriz Albuquerque da Paixao
|UnB Planaltina - Ciências Naturais (Licenciatura) - Diurno
|Beatriz Alves da Costa Moreira
|Darcy Ribeiro - Engenharia de Produção (Bacharelado) - Noturno
|Beatriz Alves da Trindade
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Beatriz Balter Martins da Silva
|Darcy Ribeiro - Psicologia (Bacharelado/Licenciatura/Psicólogo) - Diurno
|Beatriz Bezerra Rufino Ferreira Paiva
|Darcy Ribeiro - Engenharia Mecatrônica (Bacharelado) - Diurno
|Beatriz Borges Barroso Moura
|Darcy Ribeiro - Comunicação Social – Audiovisual (Bacharelado) - Diurno
|Beatriz da Cunha Abreu
|UnB Ceilândia - Enfermagem (Bacharelado) - Diurno
|Beatriz de Sousa Cardoso
|UnB Ceilândia - Enfermagem (Bacharelado) - Diurno
|Beatriz de Souza Maia
|Darcy Ribeiro - Enfermagem (Bacharelado) - Diurno
|Beatriz dos Santos Barros
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Beatriz dos Santos Marques
|Darcy Ribeiro - Educação Física Ciclo Básico (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Beatriz Felix Lima
|Darcy Ribeiro - Educação Física Ciclo Básico (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Beatriz Holanda Durao Sampaio
|Darcy Ribeiro - Nutrição (Bacharelado) - Diurno
|Beatriz Lourenco Soares
|Darcy Ribeiro - Design (Bacharelado) - Diurno
|Beatriz Melo e Crespo Negrao
|Darcy Ribeiro - Gestão de Agronegócio (Bacharelado) - Noturno
|Beatriz Moreno Simoes Zaconeta
|Darcy Ribeiro - Língua Inglesa (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Beatriz Nunes de Carvalho
|Darcy Ribeiro - Ciências Contábeis (Bacharelado) - Noturno
|Beatriz Ponte Carvalho
|Darcy Ribeiro - Pedagogia (Licenciatura) - Diurno
|Beatriz Quirino Lemos
|Darcy Ribeiro - Engenharia Civil (Bacharelado) - Diurno
|Beatriz Rizzo Takano
|Darcy Ribeiro - Matemática (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Beatriz Soares Teixeira
|Darcy Ribeiro - Engenharia Civil (Bacharelado) - Diurno
|Beatriz Torrezan Pereira da Luz
|Darcy Ribeiro - Engenharia Química (Bacharelado) - Diurno
|Beatriz Willik Pires Pimentel
|UnB Ceilândia - Farmácia (Bacharelado) - Diurno
|Bento Amorim e Faria
|Darcy Ribeiro - Engenharia Florestal (Bacharelado) - Diurno
|Bento Tiburcio Mendes
|Darcy Ribeiro - Música (Bacharelado) - Diurno
|Bernardo Celestino Ferreira
|Darcy Ribeiro - Ciências Ambientais (Bacharelado) - Noturno
|Bernardo Leao Campelo
|Darcy Ribeiro - Engenharia de Produção (Bacharelado) - Noturno
|Bernardo Monferino Nunes Campos
|Darcy Ribeiro - Engenharia Elétrica (Bacharelado) - Diurno
|Bernardo Tarouquella Oliveira
|Darcy Ribeiro - Engenharia de Redes de Comunicação (Bacharelado) - Diurno
|Bernardo Vieira Carvalho
|Darcy Ribeiro - Língua Portuguesa (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Bianca Almeida Ramos
|Darcy Ribeiro - História (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Bianca Campos da Silva
|Darcy Ribeiro - Pedagogia (Licenciatura) - Diurno
|Bianca da Silva Cordeiro Martins
|Darcy Ribeiro - Ciências Contábeis (Bacharelado) - Noturno
|Bianca de Oliveira Rocha
|UnB Ceilândia - Terapia Ocupacional (Bacharelado) - Diurno
|Bianca Lucena Guterres
|Darcy Ribeiro - Língua Portuguesa (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Bianca Marques da Silva
|Darcy Ribeiro - Agronomia (Bacharelado) - Diurno
|Bianca Santos Siqueira Leite
|Darcy Ribeiro - Farmácia (Bacharelado) - Noturno
|Bianca Tawanne Sousa Veloso
|Darcy Ribeiro - Arquitetura e Urbanismo (Bacharelado) - Noturno
|Brenda Camili Reinaldo Ribeiro
|Darcy Ribeiro - Ciências Contábeis (Bacharelado) - Diurno
|Brenda Fernandes Amaral
|Darcy Ribeiro - Comunicação Organizacional (Bacharelado) - Noturno
|Brenno Rudha Costa Vieira
|Darcy Ribeiro - Administração (Bacharelado) - Diurno
|Breno Garcia Goncalves
|Darcy Ribeiro - Direito (Bacharelado) - Diurno
|Breno Rios da Silva
|Darcy Ribeiro - Ciência da Computação (Bacharelado) - Diurno
|Brianda Rodrigues Dantas
|Darcy Ribeiro - Serviço Social (Bacharelado) - Noturno
|Bruna Alves Neves da Silva
|Darcy Ribeiro - Biblioteconomia (Bacharelado) - Diurno
|Bruna Barbosa Carvalho
|Darcy Ribeiro - Ciência Política (Bacharelado) - Diurno
|Bruna Coelho da Silva
|Darcy Ribeiro - Administração (Bacharelado) - Noturno
|Bruna Cruvinel Nascimento
|Darcy Ribeiro - Nutrição (Bacharelado) - Diurno
|Bruna Eduarda Soares Silva
|Darcy Ribeiro - Gestão de Políticas Públicas (Bacharelado) - Noturno
|Bruna Lemos Rodrigues
|Darcy Ribeiro - Pedagogia (Licenciatura) - Diurno
|Bruna Martins Batista Teles
|Darcy Ribeiro - Farmácia (Bacharelado) - Diurno
|Bruna Mitie Yamada Ramos
|Darcy Ribeiro - Odontologia (Bacharelado) - Diurno
|Bruna Oliveira Brigueti
|Darcy Ribeiro - Biblioteconomia (Bacharelado) - Diurno
|Bruna Raquel Melo Fonseca Robias
|Darcy Ribeiro - Química (Bacharelado) - Diurno
|Bruna Sara Braganca de Oliveira
|Darcy Ribeiro - Relações Internacionais (Bacharelado) - Diurno
|Bruno Bicalho Souza
|Darcy Ribeiro - Educação Física Ciclo Básico (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Bruno Cunha Rego Filgueiras Pohl
|Darcy Ribeiro - Direito (Bacharelado) - Noturno
|Bruno Ferreira da Silva
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Bruno Gontijo Barreto
|Darcy Ribeiro - Engenharia Mecânica (Bacharelado) - Diurno
|Bruno Reschke da Cunha Copolla Amaral
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Bruno Rodrigues de Souza Carvalho
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Bruno Silva Carneiro
|Darcy Ribeiro - Engenharia Civil (Bacharelado) - Diurno
|Bruno Siqueira de La Plata
|Darcy Ribeiro - Engenharia Mecânica (Bacharelado) - Diurno
|Caio Alexander Fernandes de Abreu
|Darcy Ribeiro - Ciências Sociais – Antropologia/Sociologia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Caio Andrade de Oliveira
|Darcy Ribeiro - Ciência da Computação (Bacharelado) - Diurno
|Caio Bernardo Costa da Rocha
|Darcy Ribeiro - Estatística (Bacharelado) - Diurno
|Caio Cesar Lima Martins
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Caio Cesar Silva de Araujo
|UnB Ceilândia - Saúde Coletiva (Bacharelado) - Diurno
|Caio Cunha Carvalho
|Darcy Ribeiro - Matemática (Licenciatura) - Noturno
|Caio Daniel Pereira
|Darcy Ribeiro - Serviço Social (Bacharelado) - Diurno
|Caio Diran Romao Veiga
|Darcy Ribeiro - Ciências Econômicas (Bacharelado) - Diurno
|Caio Goncalves Terra
|Darcy Ribeiro - Música (Licenciatura) - Diurno
|Caio Lima de Andrade Oliveira
|Darcy Ribeiro - Engenharia de Redes de Comunicação (Bacharelado) - Diurno
|Caio Miyakoda Macabu
|Darcy Ribeiro - Direito (Bacharelado) - Diurno
|Caio Queiroz de Oliveira
|Darcy Ribeiro - Engenharia Mecânica (Bacharelado) - Diurno
|Calebe Sousa Machado
|Darcy Ribeiro - Gestão de Políticas Públicas (Bacharelado) - Noturno
|Calel Muriack Nunes Esteves de Peixoto
|Darcy Ribeiro - Biotecnologia (Bacharelado) - Diurno
|Camila Alves Ferreira
|Darcy Ribeiro - Administração (Bacharelado) - Diurno
|Camila Alves Ribeiro
|Darcy Ribeiro - Gestão de Agronegócio (Bacharelado) - Noturno
|Camila da Silva dos Santos
|UnB Ceilândia - Enfermagem (Bacharelado) - Diurno
|Camila Emidia Cavalcanti Barros
|Darcy Ribeiro - Ciência Política (Bacharelado) - Diurno
|Camila Mendes Brito
|Darcy Ribeiro - Ciências Sociais – Antropologia/Sociologia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Camila Silva Carneiro
|Darcy Ribeiro - Ciências Biológicas (Bacharelado) - Diurno
|Camila Vitoria de Andrade Souza Silva
|Darcy Ribeiro - Jornalismo (Bacharelado) - Diurno
|Camilla Araujo Ribeiro
|Darcy Ribeiro - Odontologia (Bacharelado) - Diurno
|Camille Schulli Silva
|Darcy Ribeiro - Enfermagem (Bacharelado) - Diurno
|Camylla Lopes da Mota
|Darcy Ribeiro - Língua Inglesa (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Carlos Alberto Bandeira de Brito Franco
|Darcy Ribeiro - Ciências Econômicas (Bacharelado) - Diurno
|Carlos Augusto Magalhaes da Silva
|Darcy Ribeiro - Agronomia (Bacharelado) - Diurno
|Carlos Eduardo Dias Pinto Marques
|Darcy Ribeiro - Artes Cênicas (Licenciatura) - Diurno
|Carlos Henrique dos Santos Carvalho
|Darcy Ribeiro - Engenharia Mecatrônica (Bacharelado) - Diurno
|Carlos Henrique Tavares Lima
|Darcy Ribeiro - Engenharia Química (Bacharelado) - Diurno
|Carolina Evelyn Brito Ribeiro
|Darcy Ribeiro - Pedagogia (Licenciatura) - Noturno
|Carolina Feitosa Valverde
|Darcy Ribeiro - Farmácia (Bacharelado) - Diurno
|Carolina Horigoshi Maximino
|Darcy Ribeiro - Direito (Bacharelado) - Diurno
|Caroline Xavier Cury
|Darcy Ribeiro - Engenharia Ambiental (Bacharelado) - Diurno
|Carolinna Araujo Ribeiro
|Darcy Ribeiro - Educação Física Ciclo Básico (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Catarina Costa Sales
|Darcy Ribeiro - Psicologia (Bacharelado/Licenciatura/Psicólogo) - Diurno
|Catarina Parnaiba de Santana
|Darcy Ribeiro - Matemática (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Catarina Penteado Cunha
|Darcy Ribeiro - Ciências Biológicas (Bacharelado) - Diurno
|Caterina Viana Gepp
|Darcy Ribeiro - Engenharia Civil (Bacharelado) - Diurno
|Caua de Aquino Lemos
|Darcy Ribeiro - Ciências Contábeis (Bacharelado) - Diurno
|Caua Gabriel de Souza Oliveira
|UnB Planaltina - Ciências Naturais (Licenciatura) - Diurno
|Caua Lucrecio de Sousa Brasil
|Darcy Ribeiro - Filosofia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Caua Oliveira Alves
|Darcy Ribeiro - Engenharia Florestal (Bacharelado) - Diurno
|Caue Ruas Vieira Araujo
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Caue Tomas Batista
|Darcy Ribeiro - Engenharia de Redes de Comunicação (Bacharelado) - Diurno
|Cecilia Alves Chaves Costa
|Darcy Ribeiro - Ciências Contábeis (Bacharelado) - Diurno
|Cecilia Batista dos Santos Souza
|UnB Ceilândia - Fonoaudiologia (Bacharelado) - Diurno
|Cecilia Claro Moura Cavalcante
|Darcy Ribeiro - Ciências Contábeis (Bacharelado) - Diurno
|Cecilia Dias Medeiros
|Darcy Ribeiro - Engenharia Química (Bacharelado) - Diurno
|Cecilia Duarte Uchoa
|Darcy Ribeiro - Medicina Veterinária (Bacharelado) - Diurno
|Cecilia Gruber Santana
|Darcy Ribeiro - Medicina Veterinária (Bacharelado) - Diurno
|Cecilia Lopes Andrade
|Darcy Ribeiro - Letras Tradução Inglês (Bacharelado) - Diurno
|Cecilia Venturelli Machado
|UnB Ceilândia - Enfermagem (Bacharelado) - Diurno
|Chayron Pedro de Sousa Lopes
|Darcy Ribeiro - Direito (Bacharelado) - Noturno
|Christian Gabriel Alves de Godoy Dias Magalhaes
|UnB Ceilândia - Saúde Coletiva (Bacharelado) - Diurno
|Clara Alexandre do Carmo
|Darcy Ribeiro - Comunicação Organizacional (Bacharelado) - Noturno
|Clara Beatriz Santos da Silva
|Darcy Ribeiro - Ciência da Computação (Bacharelado) - Diurno
|Clara Capovilla Godoy de Lima
|Darcy Ribeiro - Pedagogia (Licenciatura) - Diurno
|Clara da Silva Rangel
|Darcy Ribeiro - Turismo (Bacharelado) - Diurno
|Clara Lopes Mussel
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Clara Martins Monteiro Belo
|Darcy Ribeiro - Biotecnologia (Bacharelado) - Diurno
|Clara Rosa Henrique Sena de Paiva Madeira
|Darcy Ribeiro - Ciência Política (Bacharelado) - Diurno
|Clarice Lima Fraga Sesana
|Darcy Ribeiro - Psicologia (Bacharelado/Licenciatura/Psicólogo) - Diurno
|Clarice Vaz Peres Torelly
|Darcy Ribeiro - Engenharia Civil (Bacharelado) - Diurno
|Clarisse Ferreira Amaral dos Santo
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Claudia Vitoria Goncalves de Oliveira
|Darcy Ribeiro - Educação Física Ciclo Básico (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Cleiton Pereira de Oliveira
|Darcy Ribeiro - Agronomia (Bacharelado) - Diurno
|Crislayne do Nascimento Rocha
|Darcy Ribeiro - Farmácia (Bacharelado) - Noturno
|Cybelle Eduarda Ramos da Silva
|Darcy Ribeiro - Pedagogia (Licenciatura) - Noturno
|Cynthia Rodrigues de Sousa
|Darcy Ribeiro - Língua Portuguesa (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Dandara Gurgel Muniz
|Darcy Ribeiro - Farmácia (Bacharelado) - Diurno
|Daniel Bravo Lima
|Darcy Ribeiro - Direito (Bacharelado) - Noturno
|Daniel Carneiro Simplicio
|Darcy Ribeiro - Relações Internacionais (Bacharelado) - Diurno
|Daniel Curado Barbosa
|Darcy Ribeiro - Engenharia Florestal (Bacharelado) - Diurno
|Daniel da Costa Ribeiro
|Darcy Ribeiro - Jornalismo (Bacharelado) - Diurno
|Daniel Damato Belmock
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Daniel Fernandes Oliveira
|Darcy Ribeiro - Ciências Contábeis (Bacharelado) - Diurno
|Daniel Ferreira de Melo
|Darcy Ribeiro - Ciência da Computação (Bacharelado) - Diurno
|Daniel Lopes Reis
|Darcy Ribeiro - Estatística (Bacharelado) - Diurno
|Daniel Querino Mattei
|Darcy Ribeiro - Estatística (Bacharelado) - Diurno
|Daniel Ribeiro da Silva
|Darcy Ribeiro - Engenharia Mecânica (Bacharelado) - Diurno
|Daniel Rodrigues Couto
|Darcy Ribeiro - Ciências Biológicas (Licenciatura) - Noturno
|Daniel Rodrigues Gouvea
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Daniel Soares de Sousa
|Darcy Ribeiro - Engenharia de Redes de Comunicação (Bacharelado) - Diurno
|Daniel Sousa Batista
|Darcy Ribeiro - Física (Bacharelado) - Diurno
|Daniel Souza de Carvalho
|Darcy Ribeiro - Medicina (Bacharelado) - Diurno
|Daniel Souza Emerick Martins
|Darcy Ribeiro - Ciências Econômicas (Bacharelado) - Diurno
|Daniel Villas Boas Angelim
|Darcy Ribeiro - Engenharia Mecatrônica (Bacharelado) - Diurno
|Daniela Deboni Silva de Mello
|Darcy Ribeiro - Matemática (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Danielle Alves Nogueira
|Darcy Ribeiro - História (Licenciatura) - Noturno
|Danielle Espirito Santo Alves
|Darcy Ribeiro - Arquitetura e Urbanismo (Bacharelado) - Diurno
|Danielly Oliveira Aguiar
|Darcy Ribeiro - Engenharia de Produção (Bacharelado) - Noturno
|Danilo de Castro Alves
|Darcy Ribeiro - Ciências Contábeis (Bacharelado) - Diurno
|Danilo de Castro Lacerda
|Darcy Ribeiro - Engenharia Elétrica (Bacharelado) - Diurno
|Danilo Fonseca Lima Carvalho Pereira
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Danilo Goncalves Rego
|Darcy Ribeiro - Saúde Coletiva (Bacharelado) - Noturno
|Danilo Macedo Gomes
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Dante Silva Calvet
|Darcy Ribeiro - Comunicação Organizacional (Bacharelado) - Noturno
|Davi Arantes de Almeida Luciano
|Darcy Ribeiro - Engenharia Florestal (Bacharelado) - Diurno
|Davi Augusto Accioly de Carvalho
|Darcy Ribeiro - Geologia (Bacharelado) - Diurno
|Davi Bezerra Teixeira
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Davi da Silva Sant Ana
|Darcy Ribeiro - Medicina (Bacharelado) - Diurno
|Davi de Oliveira Mundim
|Darcy Ribeiro - Música (Bacharelado) - Diurno
|Davi Duarte de Sousa
|Darcy Ribeiro - Medicina Veterinária (Bacharelado) - Diurno
|Davi Emanoel Balduino da Silva Costa
|Darcy Ribeiro - Engenharia Química (Bacharelado) - Diurno
|Davi Galiza de Freitas
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Davi Henrique Siqueira de Sousa
|Darcy Ribeiro - Agronomia (Bacharelado) - Diurno
|Davi Lemos de Souza
|Darcy Ribeiro - Física (Bacharelado) - Diurno
|Davi Lima Braga dos Santos
|Darcy Ribeiro - Engenharia Mecânica (Bacharelado) - Diurno
|Davi Lima de Jesus
|Darcy Ribeiro - Física (Licenciatura) - Noturno
|Davi Macedo Matos
|Darcy Ribeiro - Ciências Biológicas (Licenciatura) - Noturno
|Davi Martins Mendes da Silva
|Darcy Ribeiro - Medicina (Bacharelado) - Diurno
|Davi Medeiros Melo
|Darcy Ribeiro - Arquivologia (Bacharelado) - Noturno
|Davi Moura Grossmann
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Davi Oliveira Duraes
|Darcy Ribeiro - Psicologia (Bacharelado/Licenciatura/Psicólogo) - Diurno
|Davi Pereira Braga de Sousa
|Darcy Ribeiro - Medicina (Bacharelado) - Diurno
|Davi Ponte Monteiro
|Darcy Ribeiro - Farmácia (Bacharelado) - Diurno
|Davi Rykelmy Fontes Ribeiro
|Darcy Ribeiro - Física (Bacharelado) - Diurno
|Davi Santos Albuquerque
|Darcy Ribeiro - Engenharia Civil (Bacharelado) - Diurno
|Davi Silva de Lima
|Darcy Ribeiro - Ciências Contábeis (Bacharelado) - Diurno
|Davi Tanezini Mota
|Darcy Ribeiro - Educação Física Ciclo Básico (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Davi Tiveron Borges
|Darcy Ribeiro - Engenharia Mecânica (Bacharelado) - Diurno
|Davi Vieira Vasconcelos
|Darcy Ribeiro - Agronomia (Bacharelado) - Diurno
|Debora da Silva
|Darcy Ribeiro - Serviço Social (Bacharelado) - Diurno
|Debora Pinheiro Soares
|UnB Ceilândia - Farmácia (Bacharelado) - Diurno
|Debora Santos da Rocha
|Darcy Ribeiro - Direito (Bacharelado) - Diurno
|Delali Sofia Defor
|Darcy Ribeiro - Engenharia Química (Bacharelado) - Diurno
|Denyel Rogeres Leles dos Santos
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Deyse Kelly Mendes de Moraes
|Darcy Ribeiro - Artes Cênicas (Licenciatura) - Diurno
|Dhara Julia de Abreu Silva
|Darcy Ribeiro - Língua Inglesa (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Dhieny Horrany Ferreira Luna
|Darcy Ribeiro - Engenharia Mecatrônica (Bacharelado) - Diurno
|Diego Cardozo Araujo
|Darcy Ribeiro - Pedagogia (Licenciatura) - Noturno
|Diego Ferreira de Azevedo Camilo
|Darcy Ribeiro - Língua Portuguesa (Licenciatura) - Noturno
|Diego Marques Amorim Ferreira
|Darcy Ribeiro - Direito (Bacharelado) - Noturno
|Diulliany da Mota Ferreira
|Darcy Ribeiro - Engenharia Florestal (Bacharelado) - Diurno
|Douglas Gabriel da Silva
|UnB Ceilândia - Saúde Coletiva (Bacharelado) - Diurno
|Duanne Fernanda Alves Goncalves Pereira
|Darcy Ribeiro - Letras Português do Brasil como Seg. Língua (Licenciatura) - Diurno
|Edhuarda Negreiros Soares
|Darcy Ribeiro - História (Licenciatura) - Noturno
|Eduarda da Costa Silva
|Darcy Ribeiro - Ciências Sociais – Antropologia/Sociologia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Eduarda Gomes Rocha
|Darcy Ribeiro - Língua Inglesa (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Eduarda Isabelly Corcino de Sousa
|UnB Ceilândia - Farmácia (Bacharelado) - Diurno
|Eduarda Oliveira
|UnB Ceilândia - Terapia Ocupacional (Bacharelado) - Diurno
|Eduarda Rodrigues dos Santos
|Darcy Ribeiro - Ciências Sociais – Antropologia/Sociologia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Eduarda Santana Santiago
|Darcy Ribeiro - Engenharia Civil (Bacharelado) - Diurno
|Eduarda Santiago Freitas Borges
|UnB Ceilândia - Farmácia (Bacharelado) - Diurno
|Eduardo Dias da Silva e Sa
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Eduardo Fernandes de Souza
|Darcy Ribeiro - Língua Inglesa (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Eduardo Kohlsdorf
|Darcy Ribeiro - Direito (Bacharelado) - Diurno
|Eduardo Lima Aragao
|Darcy Ribeiro - Línguas Estrangeiras Aplicadas (Bacharelado) - Diurno
|Eduardo Lopes Oliveira
|Darcy Ribeiro - Engenharia de Computação (Bacharelado) - Diurno
|Eduardo Marconi Rodrigues Vieira
|Darcy Ribeiro - Serviço Social (Bacharelado) - Diurno
|Eduardo Massao Ribeiro Miki
|Darcy Ribeiro - Psicologia (Bacharelado/Licenciatura/Psicólogo) - Diurno
|Eduardo Melo Vergne Dainez Resende
|Darcy Ribeiro - Ciências Econômicas (Bacharelado) - Diurno
|Eduardo Meneses Franca
|Darcy Ribeiro - Psicologia (Bacharelado/Licenciatura/Psicólogo) - Diurno
|Eduardo Nogueira Nunes da Silva
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Eduardo Peixoto Falleiros
|Darcy Ribeiro - Filosofia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Eduardo Pereira Botelho
|Darcy Ribeiro - Arquivologia (Bacharelado) - Noturno
|Eduardo Pietro Rocha Martins
|Darcy Ribeiro - Administração (Bacharelado) - Noturno
|Eduardo Rodrigues Torres
|Darcy Ribeiro - Ciência da Computação (Bacharelado) - Diurno
|Elen Vitoria Gomes dos Santos
|UnB Ceilândia - Terapia Ocupacional (Bacharelado) - Diurno
|Elias Oliveira de Sousa
|Darcy Ribeiro - Física (Licenciatura) - Noturno
|Elis de Marcos Rabelo Teixeira
|Darcy Ribeiro - Engenharia Mecânica (Bacharelado) - Diurno
|Elisa Araujo Skrobot
|Darcy Ribeiro - Relações Internacionais (Bacharelado) - Diurno
|Elisa da Veiga Jardim Neves
|Darcy Ribeiro - Ciências Biológicas (Bacharelado) - Diurno
|Elisa Guimaraes Freitas
|Darcy Ribeiro - Serviço Social (Bacharelado) - Diurno
|Elisa Jube Machado
|Darcy Ribeiro - Língua Portuguesa (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Ellen Lopes da Silva
|Darcy Ribeiro - Serviço Social (Bacharelado) - Diurno
|Ellida Tavares Magalhaes
|Darcy Ribeiro - Biblioteconomia (Bacharelado) - Diurno
|Eloah Farina Zago
|Darcy Ribeiro - Agronomia (Bacharelado) - Diurno
|Eloah Martinez Lupatini Goes
|Darcy Ribeiro - Biotecnologia (Bacharelado) - Diurno
|Emanuel Queiroz Lacerda
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Emanuele Souza Lopes Almeida
|Darcy Ribeiro - Artes Visuais (Bacharelado) - Diurno
|Emanuelle Cristina Gomes dos Santos
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Emanuelle da Silva Pamplona
|Darcy Ribeiro - Matemática (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Emanuelle Gomes Fernandes
|Darcy Ribeiro - Letras Tradução Inglês (Bacharelado) - Diurno
|Emanuelle Landim Farias
|UnB Ceilândia - Terapia Ocupacional (Bacharelado) - Diurno
|Emanuelle Salles Pessoa
|Darcy Ribeiro - Engenharia Mecatrônica (Bacharelado) - Diurno
|Emanuelly de Maria Rego Lourenco
|Darcy Ribeiro - Agronomia (Bacharelado) - Diurno
|Emilly Balica de Oliveira
|Darcy Ribeiro - Farmácia (Bacharelado) - Diurno
|Emilly de Souza Fagundes
|Darcy Ribeiro - Matemática (Licenciatura) - Noturno
|Emilly de Souza Leite
|Darcy Ribeiro - Comunicação Organizacional (Bacharelado) - Noturno
|Emilly Kamilly de Oliveira Jacauna
|UnB Ceilândia - Fonoaudiologia (Bacharelado) - Diurno
|Emilly Lorrany Lacerda de Almeida
|Darcy Ribeiro - Biotecnologia (Bacharelado) - Diurno
|Emily Reis de Souza Mello
|Darcy Ribeiro - Enfermagem (Bacharelado) - Diurno
|Emmanuel Hooper Amaral
|Darcy Ribeiro - Gestão de Políticas Públicas (Bacharelado) - Noturno
|Emyle Mendes Santos
|Darcy Ribeiro - Direito (Bacharelado) - Diurno
|Endryos Cristopher de Souza Guerra
|UnB Ceilândia - Saúde Coletiva (Bacharelado) - Diurno
|Enrico Mercon Sa Vieira
|Darcy Ribeiro - Estatística (Bacharelado) - Diurno
|Enya Silveira Alves
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Enzo Brandao Cantuaria
|Darcy Ribeiro - Geologia (Bacharelado) - Diurno
|Enzo Felipe Brevilata Moura
|Darcy Ribeiro - Biotecnologia (Bacharelado) - Diurno
|Enzo Gabriel Marques Ferreira da Encarnacao
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Enzo Gabriel Rodrigues Mack
|Darcy Ribeiro - Letras Tradução Inglês (Bacharelado) - Diurno
|Enzo Gomes Rocha
|Darcy Ribeiro - Direito (Bacharelado) - Noturno
|Enzo Henrique de Brito Medeiros
|Darcy Ribeiro - Odontologia (Bacharelado) - Diurno
|Enzo Mariano Messias de Morais
|Darcy Ribeiro - Engenharia Mecânica (Bacharelado) - Diurno
|Enzo Martins Costa
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Enzo Martins Polito
|Darcy Ribeiro - Física (Licenciatura) - Noturno
|Enzo Rosa Durante Lima
|Darcy Ribeiro - Engenharia de Produção (Bacharelado) - Noturno
|Enzo Torres de Carvalho
|UnB Ceilândia - Fisioterapia (Bacharelado) - Diurno
|Enzzo Antonio Ramos Marques Marangon
|UnB Ceilândia - Fisioterapia (Bacharelado) - Diurno
|Eric Claudino da Cruz
|Darcy Ribeiro - Farmácia (Bacharelado) - Diurno
|Erica Ferreira da Luz Rosa
|Darcy Ribeiro - Ciências Contábeis (Bacharelado) - Diurno
|Esperanca Pantoja Araujo
|Darcy Ribeiro - Engenharia Química (Bacharelado) - Diurno
|Ester Cardoso da Silva Morais
|UnB Ceilândia - Enfermagem (Bacharelado) - Diurno
|Ester Cordeiro de Siqueira
|Darcy Ribeiro - Biblioteconomia (Bacharelado) - Diurno
|Ester Pinheiro da Silva
|Darcy Ribeiro - Engenharia Ambiental (Bacharelado) - Diurno
|Ester Xavier e Costa
|Darcy Ribeiro - Relações Internacionais (Bacharelado) - Diurno
|Esther Cristina Goncalves Silva
|Darcy Ribeiro - Ciência Política (Bacharelado) - Diurno
|Esther Vallentina Soares Barbosa
|Darcy Ribeiro - Farmácia (Bacharelado) - Noturno
|Eva Giovanna Pereira Lira
|Darcy Ribeiro - Arquitetura e Urbanismo (Bacharelado) - Diurno
|Eva Vitoria de Almeida Cardoso
|Darcy Ribeiro - Odontologia (Bacharelado) - Diurno
|Evelly Eduarda Nunes de Oliveira
|Darcy Ribeiro - Pedagogia (Licenciatura) - Diurno
|Evelly Raquel de Oliveira Galdino
|Darcy Ribeiro - Pedagogia (Licenciatura) - Diurno
|Evellyn Brandao de Oliveira
|Darcy Ribeiro - Farmácia (Bacharelado) - Diurno
|Evellyn dos Anjos Sabino de Moura
|Darcy Ribeiro - Enfermagem (Bacharelado) - Diurno
|Evellyn Goncalves Moraes
|Darcy Ribeiro - Ciências Biológicas (Bacharelado) - Diurno
|Evelyn Hellmann Vilela
|Darcy Ribeiro - Museologia (Bacharelado) - Diurno
|Evelyn Lorrane de Oliveira
|Darcy Ribeiro - Ciências Sociais – Antropologia/Sociologia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Fabio Henrique Pereira Cardoso
|Darcy Ribeiro - Engenharia Mecânica (Bacharelado) - Diurno
|Fabio Souza Amorim
|Darcy Ribeiro - Engenharia de Redes de Comunicação (Bacharelado) - Diurno
|Fabricia Ferreira Moura
|Darcy Ribeiro - Letras Tradução Espanhol (Bacharelado) - Noturno
|Fabricio Guedes Viana
|Darcy Ribeiro - Relações Internacionais (Bacharelado) - Diurno
|Fabrizio Frageti Santoro
|Darcy Ribeiro - Medicina (Bacharelado) - Diurno
|Felipe Alves Delgado
|Darcy Ribeiro - Arquitetura e Urbanismo (Bacharelado) - Diurno
|Felipe Barros Coelho
|Darcy Ribeiro - Ciências Econômicas (Bacharelado) - Diurno
|Felipe Brasil de Moura
|Darcy Ribeiro - Engenharia Mecânica (Bacharelado) - Diurno
|Felipe Carvalho Antunes
|Darcy Ribeiro - Engenharia de Computação (Bacharelado) - Diurno
|Felipe Franco Cavalcanti Dantas
|Darcy Ribeiro - História (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Felipe Franco Lucas
|Darcy Ribeiro - Ciências Contábeis (Bacharelado) - Noturno
|Felipe Guimaraes Damasceno
|Darcy Ribeiro - Engenharia Química (Bacharelado) - Diurno
|Felipe Kunz Dias
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Felipe Mendes Meira
|Darcy Ribeiro - Ciências Ambientais (Bacharelado) - Noturno
|Felipe Pereira de Freitas de Mesquita
|Darcy Ribeiro - Ciências Econômicas (Bacharelado) - Diurno
|Felipe Queiroz Santos
|Darcy Ribeiro - Medicina (Bacharelado) - Diurno
|Felipe Salles Borges Sebalho
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Felipe Santos
|Darcy Ribeiro - Engenharia Mecânica (Bacharelado) - Diurno
|Felipe Silva Feijo
|Darcy Ribeiro - Engenharia de Produção (Bacharelado) - Noturno
|Felipe Soares de Paiva
|UnB Ceilândia - Farmácia (Bacharelado) - Diurno
|Felipe Souza Martins Souto
|Darcy Ribeiro - Geologia (Bacharelado) - Diurno
|Felipe Venzi Farias
|Darcy Ribeiro - Estatística (Bacharelado) - Diurno
|Fernanda Araujo da Silva Goncalves
|Darcy Ribeiro - Direito (Bacharelado) - Noturno
|Fernanda Fernandes dos Santos
|Darcy Ribeiro - Direito (Bacharelado) - Diurno
|Fernanda Ferreira Moura
|Darcy Ribeiro - Administração (Bacharelado) - Noturno
|Fernanda Lima dos Santos
|Darcy Ribeiro - Biblioteconomia (Bacharelado) - Diurno
|Fernanda Mendes Frazao
|Darcy Ribeiro - Pedagogia (Licenciatura) - Diurno
|Fernanda Terra Brandini
|Darcy Ribeiro - Nutrição (Bacharelado) - Diurno
|Fernando Consule Moura Beninca
|Darcy Ribeiro - Administração (Bacharelado) - Noturno
|Fernando Gomes Adorno
|Darcy Ribeiro - Ciência da Computação (Bacharelado) - Diurno
|Fernando Goncalves Medeiros de Paula Pessoa
|Darcy Ribeiro - Geologia (Bacharelado) - Diurno
|Fernando Hortencio Correa
|Darcy Ribeiro - Odontologia (Bacharelado) - Diurno
|Fernando Praciano Guimaraes
|Darcy Ribeiro - Engenharia Mecatrônica (Bacharelado) - Diurno
|Fernando Rodrigues Marciano Silva
|Darcy Ribeiro - Engenharia de Computação (Bacharelado) - Diurno
|Fernando Santos Barbalho
|Darcy Ribeiro - Engenharia de Produção (Bacharelado) - Noturno
|Filipe Araujo Hohmann
|Darcy Ribeiro - Ciências Econômicas (Bacharelado) - Diurno
|Filipe Vieira Guimaraes Fialho
|Darcy Ribeiro - Ciências Biológicas (Licenciatura) - Noturno
|Filippe Amadeu Melo dos Santos
|Darcy Ribeiro - Ciências Contábeis (Bacharelado) - Diurno
|Flavia Dias de Freitas
|Darcy Ribeiro - Geografia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Flavia Moraes de Oliveira
|UnB Ceilândia - Saúde Coletiva (Bacharelado) - Diurno
|Flavia Oliveira Rodrigues
|Darcy Ribeiro - Pedagogia (Licenciatura) - Diurno
|Francisco Brito Bassi Peres
|Darcy Ribeiro - Língua Portuguesa (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Francisco Gonzaga
|Darcy Ribeiro - Engenharia Florestal (Bacharelado) - Diurno
|Francisco Vieira da Costa Jorge
|Darcy Ribeiro - Comunicação Social – Audiovisual (Bacharelado) - Diurno
|Frederico de Araujo Teles Filho
|Darcy Ribeiro - Computação (Licenciatura) - Noturno
|Frida Mariana Ferreira Moreira
|UnB Planaltina - Gestão do Agronegócio (Bacharelado) - Diurno
|Gabriel Alcantara dos Santos
|Darcy Ribeiro - Matemática (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Gabriel Almeida Hanai
|Darcy Ribeiro - Computação (Licenciatura) - Noturno
|Gabriel Araujo da Silva
|Darcy Ribeiro - Geofísica (Bacharelado) - Diurno
|Gabriel Arcanjo Batista Vieira
|Darcy Ribeiro - História (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Gabriel Barbosa da Silva
|UnB Planaltina - Ciências Naturais (Licenciatura) - Diurno
|Gabriel Belem Lima Borba
|Darcy Ribeiro - Administração (Bacharelado) - Noturno
|Gabriel Britto Colling de Souza
|Darcy Ribeiro - Computação (Licenciatura) - Noturno
|Gabriel de Brito Barboza da Costa
|Darcy Ribeiro - Matemática (Licenciatura) - Noturno
|Gabriel de Holanda Arruda Agostinho
|Darcy Ribeiro - Engenharia Mecatrônica (Bacharelado) - Diurno
|Gabriel Demoliner Kubota
|Darcy Ribeiro - Computação (Licenciatura) - Noturno
|Gabriel Di Pace Aragao
|Darcy Ribeiro - Geologia (Bacharelado) - Diurno
|Gabriel Dias Vidal Azevedo
|Darcy Ribeiro - Língua Portuguesa (Licenciatura) - Noturno
|Gabriel do Nascimento Alves
|Darcy Ribeiro - Geografia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Gabriel Ferreira de Almeida
|Darcy Ribeiro - Química (Bacharelado) - Diurno
|Gabriel Ferreira de Souza
|Darcy Ribeiro - Filosofia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Gabriel Gomes da Silva
|Darcy Ribeiro - Ciências Sociais – Antropologia/Sociologia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Gabriel Goncalves de Medeiros
|Darcy Ribeiro - Engenharia Mecânica (Bacharelado) - Diurno
|Gabriel Kuhn de Oliveira
|Darcy Ribeiro - Administração (Bacharelado) - Noturno
|Gabriel Lima Bruno
|Darcy Ribeiro - Medicina (Bacharelado) - Diurno
|Gabriel Linhares Sautchuk
|Darcy Ribeiro - Engenharia de Produção (Bacharelado) - Noturno
|Gabriel Matos Santarem
|Darcy Ribeiro - Psicologia (Bacharelado/Licenciatura/Psicólogo) - Diurno
|Gabriel Moreira Machado Landin
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Gabriel Oliveira Chiapetti
|Darcy Ribeiro - Filosofia (Licenciatura) - Noturno
|Gabriel Oliveira Lima
|Darcy Ribeiro - Pedagogia (Licenciatura) - Diurno
|Gabriel Orlandi Rubim
|Darcy Ribeiro - Educação Física Ciclo Básico (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Gabriel Paes Cordeiro
|Darcy Ribeiro - Engenharia de Computação (Bacharelado) - Diurno
|Gabriel Parente Moraes
|Darcy Ribeiro - Computação (Licenciatura) - Noturno
|Gabriel Pereira Araujo dos Santos
|Darcy Ribeiro - Computação (Licenciatura) - Noturno
|Gabriel Ribeiro Alvares
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Gabriel Santiago Dourado Costa
|Darcy Ribeiro - Administração (Bacharelado) - Diurno
|Gabriel Viana Brasil
|Darcy Ribeiro - Geografia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Gabriel Vidal Garcia
|Darcy Ribeiro - Engenharia Ambiental (Bacharelado) - Diurno
|Gabriel Vieira Franco
|Darcy Ribeiro - Computação (Licenciatura) - Noturno
|Gabriel Vieira Xavier
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Gabriel Yoshihiro Ashiuchi Bertucci
|UnB Ceilândia - Fisioterapia (Bacharelado) - Diurno
|Gabriela Antonia Norberto Peixoto
|UnB Ceilândia - Enfermagem (Bacharelado) - Diurno
|Gabriela Araujo de Oliveira
|Darcy Ribeiro - Engenharia de Produção (Bacharelado) - Noturno
|Gabriela Azevedo Lopes do Nascimento
|Darcy Ribeiro - Arquitetura e Urbanismo (Bacharelado) - Noturno
|Gabriela da Silva Sudario Lopes
|Darcy Ribeiro - Ciências Biológicas (Bacharelado) - Diurno
|Gabriela de Oliveira Falcao
|Darcy Ribeiro - Direito (Bacharelado) - Noturno
|Gabriela Dias Peroni
|Darcy Ribeiro - Turismo (Bacharelado) - Diurno
|Gabriela dos Santos Torres
|UnB Ceilândia - Fonoaudiologia (Bacharelado) - Diurno
|Gabriela Henrique de Jesus Silva
|Darcy Ribeiro - Odontologia (Bacharelado) - Diurno
|Gabriela Landim Dantas
|Darcy Ribeiro - Direito (Bacharelado) - Noturno
|Gabriela Mello Almeida
|Darcy Ribeiro - Ciências Econômicas (Bacharelado) - Diurno
|Gabriela Morcelles Feitosa Nogueira de Sousa
|Darcy Ribeiro - Gestão de Políticas Públicas (Bacharelado) - Noturno
|Gabriela Oliveira Barbosa do Monte
|Darcy Ribeiro - Farmácia (Bacharelado) - Noturno
|Gabriela Siqueira Moor Wagner
|Darcy Ribeiro - Agronomia (Bacharelado) - Diurno
|Gabriela Socrates Torres
|Darcy Ribeiro - Engenharia de Produção (Bacharelado) - Noturno
|Gabriele Peixe dos Santos
|Darcy Ribeiro - Medicina Veterinária (Bacharelado) - Diurno
|Gabriele Rodrigues Peronico
|Darcy Ribeiro - Educação Física Ciclo Básico (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Gabriella Batista Cecilio Negromonte
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Gabriella Soares de Sousa Paz
|Darcy Ribeiro - História (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Gabrielle Cardoso Ribeiro
|Darcy Ribeiro - Educação Física Ciclo Básico (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Gabrielle Dias Santos
|UnB Planaltina - Gestão do Agronegócio (Bacharelado) - Diurno
|Gabrielle do Nascimento Leandro Gomes
|UnB Ceilândia - Enfermagem (Bacharelado) - Diurno
|Gabrielle dos Santos Silva
|Darcy Ribeiro - Ciências Sociais – Antropologia/Sociologia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Gabrielle Guedes Ferreira
|Darcy Ribeiro - Agronomia (Bacharelado) - Diurno
|Gabrielle Mitsue de Souza Brockveld
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Gabrielly Barreto Santos
|Darcy Ribeiro - Artes Visuais (Bacharelado) - Diurno
|Gabrielly dos Santos Dourado
|Darcy Ribeiro - História (Licenciatura) - Noturno
|Gabrielly Lopes Pacheco Barbosa
|Darcy Ribeiro - Arquivologia (Bacharelado) - Noturno
|Georgia Dourado Pinto Franca
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Georgia Duraes Santos
|Darcy Ribeiro - Arquitetura e Urbanismo (Bacharelado) - Diurno
|Geovana Beatryz Menezes Guimaraes Santos
|Darcy Ribeiro - Relações Internacionais (Bacharelado) - Diurno
|Geovana Bezerra Guedes
|UnB Ceilândia - Farmácia (Bacharelado) - Diurno
|Geovana Carvalho Marinho
|Darcy Ribeiro - Administração (Bacharelado) - Diurno
|Geovana Dorneles Kos
|Darcy Ribeiro - Ciências Contábeis (Bacharelado) - Noturno
|Geovana Gabriela Ferreira Paulino
|Darcy Ribeiro - Geografia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Geovana Gomes Ribeiro
|UnB Ceilândia - Fisioterapia (Bacharelado) - Diurno
|Geovana Rodrigues Moreira
|Darcy Ribeiro - Ciências Contábeis (Bacharelado) - Diurno
|Geovanna Alves Freitas
|Darcy Ribeiro - Comunicação Social – Audiovisual (Bacharelado) - Diurno
|Geovanna Diniz Oliveira
|Darcy Ribeiro - Física (Licenciatura) - Noturno
|Geovanna Eloiza Pereira da Silva
|Darcy Ribeiro - Medicina (Bacharelado) - Diurno
|Germano Victor Rocha Costa
|Darcy Ribeiro - Agronomia (Bacharelado) - Diurno
|Gian Felipe Goncalves Bezerra
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Giovana da Silva Bandeira
|Darcy Ribeiro - Farmácia (Bacharelado) - Noturno
|Giovana de Melo de Queiroz
|Darcy Ribeiro - Farmácia (Bacharelado) - Noturno
|Giovana Emiliana Peterle Bezerra
|Darcy Ribeiro - Arquitetura e Urbanismo (Bacharelado) - Noturno
|Giovana Ferreira Dias
|Darcy Ribeiro - Arquivologia (Bacharelado) - Noturno
|Giovana Machado Falcao
|Darcy Ribeiro - Ciências Contábeis (Bacharelado) - Noturno
|Giovana Maria Ferro Szepaniuk
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Giovana Miranda de Morais
|Darcy Ribeiro - Museologia (Bacharelado) - Diurno
|Giovana Santos Albuquerque
|UnB Ceilândia - Farmácia (Bacharelado) - Diurno
|Giovane Nobre da Silva
|Darcy Ribeiro - Enfermagem (Bacharelado) - Diurno
|Giovane Valentim Bessa da Costa
|Darcy Ribeiro - Agronomia (Bacharelado) - Diurno
|Giovanna Almeida Urzedo
|Darcy Ribeiro - Engenharia Civil (Bacharelado) - Diurno
|Giovanna Barbosa dos Santos
|Darcy Ribeiro - Educação Física Ciclo Básico (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Giovanna Carneiro Borges
|Darcy Ribeiro - Biotecnologia (Bacharelado) - Diurno
|Giovanna de Souza Goncalves
|Darcy Ribeiro - Odontologia (Bacharelado) - Diurno
|Giovanna dos Santos Oliveira
|Darcy Ribeiro - Comunicação Organizacional (Bacharelado) - Noturno
|Giovanna Fernandes Ponciano
|Darcy Ribeiro - Geologia (Bacharelado) - Diurno
|Giovanna Lopes de Araujo
|Darcy Ribeiro - Ciências Biológicas (Licenciatura) - Noturno
|Giovanna Manuelly Ferreira de Souza
|Darcy Ribeiro - Psicologia (Bacharelado/Licenciatura/Psicólogo) - Diurno
|Giovanna Pereira de Queiroz
|Darcy Ribeiro - Gestão de Agronegócio (Bacharelado) - Noturno
|Giovanna Pinheiro Mendes de Oliveira
|Darcy Ribeiro - Línguas Estrangeiras Aplicadas (Bacharelado) - Diurno
|Giovanna Tomasi Francica
|Darcy Ribeiro - Letras Português do Brasil como Seg. Língua (Licenciatura) - Diurno
|Giovanni Gonzaga Mezzarobba
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Gisele Ribeiro de Brito
|Darcy Ribeiro - Ciência Política (Bacharelado) - Diurno
|Giulia Barcellos Moraes
|Darcy Ribeiro - Relações Internacionais (Bacharelado) - Diurno
|Giulia Santos Borges
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Giullia de Souza Santos
|Darcy Ribeiro - Relações Internacionais (Bacharelado) - Diurno
|Gleyciane Silva Birino
|Darcy Ribeiro - Jornalismo (Bacharelado) - Diurno
|Grasielle Carvalho de Farias Borges
|UnB Ceilândia - Terapia Ocupacional (Bacharelado) - Diurno
|Guilherme Albanez Figueredo
|Darcy Ribeiro - Agronomia (Bacharelado) - Diurno
|Guilherme Almeida Rodrigues Magalhaes
|Darcy Ribeiro - Computação (Licenciatura) - Noturno
|Guilherme Alves Rodrigues
|Darcy Ribeiro - Agronomia (Bacharelado) - Diurno
|Guilherme Badia Hecksher
|Darcy Ribeiro - Direito (Bacharelado) - Noturno
|Guilherme Bezerra de Oliveira
|Darcy Ribeiro - Ciências Contábeis (Bacharelado) - Diurno
|Guilherme de Oliveira Freire
|Darcy Ribeiro - Agronomia (Bacharelado) - Diurno
|Guilherme Inacio Braga Coutinho
|Darcy Ribeiro - Relações Internacionais (Bacharelado) - Diurno
|Guilherme Laurindo Barros
|Darcy Ribeiro - Ciências Contábeis (Bacharelado) - Noturno
|Guilherme Maia da Silva
|Darcy Ribeiro - Engenharia Mecatrônica (Bacharelado) - Diurno
|Guilherme Melo da Cunha
|Darcy Ribeiro - Relações Internacionais (Bacharelado) - Diurno
|Guilherme Miranda Esteves
|Darcy Ribeiro - Engenharia de Computação (Bacharelado) - Diurno
|Guilherme Ribeiro dos Santos
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Guilherme Rodrigues Vitorino
|Darcy Ribeiro - Comunicação Social – Audiovisual (Bacharelado) - Diurno
|Guilherme Roriz de Miranda Rego
|Darcy Ribeiro - Engenharia de Redes de Comunicação (Bacharelado) - Diurno
|Guilherme Silva Fratari
|Darcy Ribeiro - Engenharia Mecânica (Bacharelado) - Diurno
|Guilherme Silva Vidal
|Darcy Ribeiro - Administração (Bacharelado) - Noturno
|Gustavo Alves Santana
|Darcy Ribeiro - Ciências Sociais – Antropologia/Sociologia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Gustavo Alves Viana
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Gustavo Anjos dos Santos
|Darcy Ribeiro - Engenharia Ambiental (Bacharelado) - Diurno
|Gustavo Atila Rodrigues Medeiros
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Gustavo Azevedo Sarmento
|Darcy Ribeiro - Engenharia Elétrica (Bacharelado) - Diurno
|Gustavo Bonifacio
|UnB Planaltina - Ciências Naturais (Licenciatura) - Diurno
|Gustavo Caetano de Souza Araujo
|Darcy Ribeiro - Gestão de Políticas Públicas (Bacharelado) - Noturno
|Gustavo da Silva Santos
|Darcy Ribeiro - Educação Física Ciclo Básico (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Gustavo de Oliveira Guimaraes
|Darcy Ribeiro - Ciências Biológicas (Bacharelado) - Diurno
|Gustavo dos Prazeres Silva
|Darcy Ribeiro - Administração (Bacharelado) - Diurno
|Gustavo Goncalves Oliveira
|Darcy Ribeiro - Administração (Bacharelado) - Noturno
|Gustavo Marques Moraes
|Darcy Ribeiro - Engenharia Ambiental (Bacharelado) - Diurno
|Gustavo Martins Nascimento
|Darcy Ribeiro - Farmácia (Bacharelado) - Diurno
|Gustavo Nogueira Almeida
|Darcy Ribeiro - Engenharia Ambiental (Bacharelado) - Diurno
|Gustavo Oliveira Farias
|Darcy Ribeiro - Engenharia de Computação (Bacharelado) - Diurno
|Gustavo Oliveira Silva
|Darcy Ribeiro - Medicina (Bacharelado) - Diurno
|Gustavo Rocha Campos Nogueira
|Darcy Ribeiro - Engenharia de Produção (Bacharelado) - Noturno
|Gustavo Soares de Rezende Albernaz
|Darcy Ribeiro - Química (Licenciatura) - Noturno
|Hadassa Brito Alves Honorato
|Darcy Ribeiro - Administração (Bacharelado) - Diurno
|Hanna Maria Silva Brandao
|Darcy Ribeiro - Química Tecnológica (Bacharelado) - Diurno
|Hannah Cristina Mota da Cunha Reis
|Darcy Ribeiro - Estatística (Bacharelado) - Diurno
|Hayane de Souza Farias
|Darcy Ribeiro - Arquivologia (Bacharelado) - Noturno
|Hebert William de Sousa Nunes
|Darcy Ribeiro - Geografia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Heitor Alves da Silva
|Darcy Ribeiro - Ciências Contábeis (Bacharelado) - Noturno
|Heitor Curado Maciel Lopes
|UnB Planaltina - Ciências Naturais (Licenciatura) - Diurno
|Heitor Jeronimo da Silva Freitas
|Darcy Ribeiro - Computação (Licenciatura) - Noturno
|Heitor Mazaron Ribeiro
|Darcy Ribeiro - Medicina (Bacharelado) - Diurno
|Heitor Ribeiro Bezerra
|Darcy Ribeiro - Direito (Bacharelado) - Noturno
|Heitor Vargas Nascimento
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Helen Ferreira Silva
|Darcy Ribeiro - Saúde Coletiva (Bacharelado) - Noturno
|Helena Canario Pimentel
|Darcy Ribeiro - História (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Helena Cardoso de Mattos
|Darcy Ribeiro - Arquitetura e Urbanismo (Bacharelado) - Diurno
|Helena Cestari Castello Branco
|Darcy Ribeiro - Engenharia de Produção (Bacharelado) - Noturno
|Helena Henriques Chagas
|Darcy Ribeiro - Ciências Econômicas (Bacharelado) - Diurno
|Helena Reis Gomes Barbosa
|UnB Ceilândia - Terapia Ocupacional (Bacharelado) - Diurno
|Helena Trad Aguilar
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Heloisa de Oliveira Andrade
|UnB Ceilândia - Farmácia (Bacharelado) - Diurno
|Heloisa Lopes da Silva
|Darcy Ribeiro - Engenharia Civil (Bacharelado) - Diurno
|Helyse Maereen Borges de Santana
|Darcy Ribeiro - Saúde Coletiva (Bacharelado) - Noturno
|Henrique Alves Kreimer
|Darcy Ribeiro - Ciência Política (Bacharelado) - Diurno
|Henrique Bastos Lino
|Darcy Ribeiro - Ciências Biológicas (Licenciatura) - Noturno
|Henrique Chaves Oliveira
|Darcy Ribeiro - Farmácia (Bacharelado) - Diurno
|Henrique da Rosa de Souza
|Darcy Ribeiro - Ciências Econômicas (Bacharelado) - Diurno
|Henrique Ferreira Pimentel Castro
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Henrique Koehler Barbosa
|Darcy Ribeiro - Engenharia Civil (Bacharelado) - Diurno
|Henrique Ricardo Argolo Ferreira
|Darcy Ribeiro - Agronomia (Bacharelado) - Diurno
|Henrique Rosemberg Coelho da Fonseca
|Darcy Ribeiro - Engenharia de Produção (Bacharelado) - Noturno
|Henrique Tomaz de Aquino
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Henrique Vieira de Carvalho
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Heric Alencar da Silva Pinto
|Darcy Ribeiro - Estatística (Bacharelado) - Diurno
|Hevelyn Sousa Vaz
|Darcy Ribeiro - Ciências Contábeis (Bacharelado) - Noturno
|Hiago Henrique Dantas Ribeiro
|Darcy Ribeiro - Ciências Contábeis (Bacharelado) - Diurno
|Higor dos Santos Carvalho
|Darcy Ribeiro - Engenharia Civil (Bacharelado) - Diurno
|Hugo Canavarro Costa
|Darcy Ribeiro - Química (Bacharelado) - Diurno
|Hugo Leandro Rocha de Moraes
|Darcy Ribeiro - Engenharia Civil (Bacharelado) - Diurno
|Hugo Lisauskas Campos
|Darcy Ribeiro - Psicologia (Bacharelado/Licenciatura/Psicólogo) - Diurno
|Hugo Oliveira Xavier
|Darcy Ribeiro - Educação Física Ciclo Básico (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Iago Guimaraes de Oliveira
|UnB Planaltina - Gestão do Agronegócio (Bacharelado) - Diurno
|Iago Muniz Teles Vale
|Darcy Ribeiro - Filosofia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Ialrety Barbosa Silva
|Darcy Ribeiro - Matemática (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Ian de Lannoy
|Darcy Ribeiro - Ciências Sociais – Antropologia/Sociologia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Iana Flor Rocha Evangelista
|Darcy Ribeiro - Arquitetura e Urbanismo (Bacharelado) - Noturno
|Ianny de Figueiredo Machado
|Darcy Ribeiro - Estatística (Bacharelado) - Diurno
|Iasmim Lima da Silva
|Darcy Ribeiro - Língua Espanhola e Literatura Espanhola e Hispano - Americana (Licenciatura) - Noturno
|Iasmin Goncalves Costa
|Darcy Ribeiro - Saúde Coletiva (Bacharelado) - Noturno
|Igor Cavalcanti da Silva
|Darcy Ribeiro - Letras Português do Brasil como Seg. Língua (Licenciatura) - Diurno
|Igor Oliveira Lima
|Darcy Ribeiro - Educação Física Ciclo Básico (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Inacio Maeda Mendanha
|Darcy Ribeiro - Ciência Política (Bacharelado) - Diurno
|Ingrid Clemente Rezende
|Darcy Ribeiro - Enfermagem (Bacharelado) - Diurno
|Ingrid Gabrielle de Sousa Pereira
|Darcy Ribeiro - Língua Francesa (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Ingrid Marques da Costa Timbo
|Darcy Ribeiro - Ciências Biológicas (Licenciatura) - Noturno
|Ingrid Novais Costa
|Darcy Ribeiro - Pedagogia (Licenciatura) - Diurno
|Ingrid Souza Silverio
|Darcy Ribeiro - Pedagogia (Licenciatura) - Diurno
|Ingrid Torres dos Santos
|Darcy Ribeiro - Biotecnologia (Bacharelado) - Diurno
|Iorany Alves da Silva
|Darcy Ribeiro - Artes Visuais (Bacharelado) - Diurno
|Isaac Alves Loiola Sampaio
|Darcy Ribeiro - Ciências Sociais – Antropologia/Sociologia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Isaac Campos Gama Oliveira
|UnB Ceilândia - Terapia Ocupacional (Bacharelado) - Diurno
|Isaac Matias Sousa
|Darcy Ribeiro - Língua Espanhola e Literatura Espanhola e Hispano - Americana (Licenciatura) - Noturno
|Isabel Torres Carvalho
|Darcy Ribeiro - Engenharia de Redes de Comunicação (Bacharelado) - Diurno
|Isabel Vieira Lins
|Darcy Ribeiro - Ciências Biológicas (Licenciatura) - Noturno
|Isabela Alves Carvalho Grangeiro
|Darcy Ribeiro - Administração (Bacharelado) - Noturno
|Isabela Alves Ferreira
|Darcy Ribeiro - Serviço Social (Bacharelado) - Diurno
|Isabela Cabral Pellicione Sulz Gonsalves
|Darcy Ribeiro - Engenharia de Produção (Bacharelado) - Noturno
|Isabela Carmo Rosa
|Darcy Ribeiro - Odontologia (Bacharelado) - Diurno
|Isabela de Gois Vieira
|Darcy Ribeiro - Psicologia (Bacharelado/Licenciatura/Psicólogo) - Diurno
|Isabela Duarte de Souza
|UnB Ceilândia - Terapia Ocupacional (Bacharelado) - Diurno
|Isabela Duraes Fonseca Fernandes
|Darcy Ribeiro - Pedagogia (Licenciatura) - Diurno
|Isabela Guimaraes do Vale
|Darcy Ribeiro - Nutrição (Bacharelado) - Diurno
|Isabela Inacio Brandao
|Darcy Ribeiro - Gestão de Políticas Públicas (Bacharelado) - Noturno
|Isabela Jarjour Jardim Cavalcante
|Darcy Ribeiro - Nutrição (Bacharelado) - Diurno
|Isabela Machado Tomaz
|Darcy Ribeiro - Enfermagem (Bacharelado) - Diurno
|Isabela Marques Resende Dias
|Darcy Ribeiro - Direito (Bacharelado) - Noturno
|Isabela Nogueira Rodrigues de Oliveira
|Darcy Ribeiro - História (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Isabela Oliveira da Silva
|UnB Ceilândia - Terapia Ocupacional (Bacharelado) - Diurno
|Isabela Pinheiro Dantas
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Isabela Sampaio Correa
|Darcy Ribeiro - Arquitetura e Urbanismo (Bacharelado) - Diurno
|Isabela Silva Rodrigues
|Darcy Ribeiro - Comunicação Organizacional (Bacharelado) - Noturno
|Isabela Tuler Veloso
|Darcy Ribeiro - Ciências Biológicas (Licenciatura) - Noturno
|Isabela Vieira Senra Sacramento
|Darcy Ribeiro - Direito (Bacharelado) - Noturno
|Isabella Alves Gama
|Darcy Ribeiro - Língua Portuguesa (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Isabella Cristina Bessa Rabelo
|Darcy Ribeiro - Enfermagem (Bacharelado) - Diurno
|Isabella Cristina Medeiros de Saboia e Souza
|Darcy Ribeiro - Relações Internacionais (Bacharelado) - Diurno
|Isabella de Souza Cezilio
|Darcy Ribeiro - Engenharia de Produção (Bacharelado) - Noturno
|Isabella Moreira Azevedo
|Darcy Ribeiro - Arquitetura e Urbanismo (Bacharelado) - Noturno
|Isabella Nascimento Abreu
|Darcy Ribeiro - Ciências Biológicas (Licenciatura) - Noturno
|Isabella Paixao dos Santos
|Darcy Ribeiro - Ciências Biológicas (Bacharelado) - Diurno
|Isabella Rodrigues de Souza
|Darcy Ribeiro - Línguas Estrangeiras Aplicadas (Bacharelado) - Diurno
|Isabella Sampaio Fae
|Darcy Ribeiro - Odontologia (Bacharelado) - Diurno
|Isabella Santos Seabra
|UnB Ceilândia - Enfermagem (Bacharelado) - Diurno
|Isabella Vidal Lucas Batista
|Darcy Ribeiro - Ciências Contábeis (Bacharelado) - Diurno
|Isabelle Cristina Gomes de Alcantara
|UnB Ceilândia - Farmácia (Bacharelado) - Diurno
|Isabelle Giovanna Matias Vitoriano
|Darcy Ribeiro - Turismo (Bacharelado) - Diurno
|Isabelle Paiva de Souza
|Darcy Ribeiro - Ciências Ambientais (Bacharelado) - Noturno
|Isabelly Moreira Cabral
|Darcy Ribeiro - Geografia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Isabelly Sophia Cunha de Sousa
|Darcy Ribeiro - Pedagogia (Licenciatura) - Diurno
|Isac da Costa Brito
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Isadora Alda Meirelles da Silva Vaz
|Darcy Ribeiro - História (Licenciatura) - Noturno
|Isadora Corado Batista
|Darcy Ribeiro - Ciências Biológicas (Licenciatura) - Noturno
|Isadora de Araujo Xavier
|Darcy Ribeiro - Administração (Bacharelado) - Diurno
|Isadora Fagundes Macario
|Darcy Ribeiro - Relações Internacionais (Bacharelado) - Diurno
|Isadora Ferreira Bittencourt
|Darcy Ribeiro - Odontologia (Bacharelado) - Diurno
|Isadora Ferreira Lopes
|Darcy Ribeiro - Farmácia (Bacharelado) - Noturno
|Isadora Ferreira Reis
|Darcy Ribeiro - História (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Isadora Goncalves Cabral
|Darcy Ribeiro - Museologia (Bacharelado) - Diurno
|Isadora Goursand Guanabara
|Darcy Ribeiro - Física (Bacharelado) - Diurno
|Isadora Holanda Correa
|Darcy Ribeiro - Arquitetura e Urbanismo (Bacharelado) - Diurno
|Isadora Mendes de Oliveira Azevedo
|UnB Ceilândia - Fonoaudiologia (Bacharelado) - Diurno
|Isadora Rodrigues Rocha
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Isadora Santos de Carvalho Monteles
|Darcy Ribeiro - Letras Tradução Inglês (Bacharelado) - Diurno
|Isadora Tavares Almeida
|Darcy Ribeiro - Comunicação Social – Publicidade e Propaganda (Bacharelado) - Diurno
|Isadora Tolentino Garcia
|Darcy Ribeiro - Engenharia Ambiental (Bacharelado) - Diurno
|Isaias Ferreira dos Santos
|Darcy Ribeiro - Artes Visuais (Bacharelado) - Diurno
|Isaque de Souza Daniel
|Darcy Ribeiro - História (Licenciatura) - Noturno
|Ishamana da Cunha Garcia
|Darcy Ribeiro - Engenharia Ambiental (Bacharelado) - Diurno
|Isis Maria Lobo Araujo
|Darcy Ribeiro - Engenharia Florestal (Bacharelado) - Diurno
|Italo Augusto Paiva de Souza
|Darcy Ribeiro - Letras Tradução Inglês (Bacharelado) - Diurno
|Italo Diego Moura Barbosa
|Darcy Ribeiro - Ciências Sociais – Antropologia/Sociologia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Iuri Lunardi Barboza
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Ivan Lafeta de Melo Rezende
|Darcy Ribeiro - Engenharia Elétrica (Bacharelado) - Diurno
|Izabela Malamin de Queiroz
|UnB Ceilândia - Terapia Ocupacional (Bacharelado) - Diurno
|Izabelly Catharine Ferreira da Silva
|UnB Ceilândia - Terapia Ocupacional (Bacharelado) - Diurno
|Jackeline Vieira de Castro
|Darcy Ribeiro - Direito (Bacharelado) - Diurno
|Jade Moura Barbosa
|Darcy Ribeiro - Comunicação Social – Audiovisual (Bacharelado) - Diurno
|Jade Pereira Lira Schelle
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Jamilly Christtiny Miranda Pacheco
|Darcy Ribeiro - Ciências Sociais – Antropologia/Sociologia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Jamilly Gabriele da Silva Almeida
|Darcy Ribeiro - Ciência Política (Bacharelado) - Diurno
|Jaqueline Ferreira Soares
|Darcy Ribeiro - Pedagogia (Licenciatura) - Diurno
|Jaqueline Pereira Barbosa
|UnB Ceilândia - Fisioterapia (Bacharelado) - Diurno
|Jessica de Oliveira Martins
|Darcy Ribeiro - Letras Português do Brasil como Seg. Língua (Licenciatura) - Diurno
|Jessica Duarte Raslan
|Darcy Ribeiro - Estatística (Bacharelado) - Diurno
|Jessica Santos de Sousa
|Darcy Ribeiro - Gestão de Políticas Públicas (Bacharelado) - Noturno
|Jessika Ferreira da Nobrega
|Darcy Ribeiro - Química (Bacharelado) - Diurno
|Jhennyfer Paixao Souza
|Darcy Ribeiro - Pedagogia (Licenciatura) - Diurno
|Jhully Karolyne Batista Andrade
|Darcy Ribeiro - Ciências Sociais – Antropologia/Sociologia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Joana Brandi Regato de Almeida
|Darcy Ribeiro - Gestão de Políticas Públicas (Bacharelado) - Noturno
|Joana Pauli Leitao
|Darcy Ribeiro - Pedagogia (Licenciatura) - Diurno
|Joanna Figueiredo Xavier
|UnB Ceilândia - Enfermagem (Bacharelado) - Diurno
|Joao Akira Gimenes Toyama
|Darcy Ribeiro - Engenharia Elétrica (Bacharelado) - Diurno
|Joao Alexandre Silva Oliveira
|Darcy Ribeiro - Engenharia Elétrica (Bacharelado) - Diurno
|Joao Antonio Gomes Batista de Oliveira
|Darcy Ribeiro - Filosofia (Licenciatura) - Noturno
|Joao Arthur de Almeida Pereira
|Darcy Ribeiro - Ciências Econômicas (Bacharelado) - Diurno
|Joao Augusto Martins Alves
|Darcy Ribeiro - Estatística (Bacharelado) - Diurno
|Joao Cavalcanti Medeiros
|Darcy Ribeiro - Ciência da Computação (Bacharelado) - Diurno
|Joao Fellipi Pereira Soares
|Darcy Ribeiro - Turismo (Bacharelado) - Diurno
|Joao Gabriel Azevedo Rocha
|Darcy Ribeiro - Educação Física Ciclo Básico (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Joao Gabriel de Santana Sainz
|Darcy Ribeiro - Computação (Licenciatura) - Noturno
|Joao Gabriel dos Santos Costa
|Darcy Ribeiro - Enfermagem (Bacharelado) - Diurno
|Joao Gabriel Trindade Vittorassi
|Darcy Ribeiro - Engenharia Civil (Bacharelado) - Diurno
|Joao Guilherme Rodrigues da Silva
|Darcy Ribeiro - Educação Física Ciclo Básico (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Joao Henrique de Camargo Macedo
|Darcy Ribeiro - Direito (Bacharelado) - Diurno
|Joao Henrique Rabelo de Araujo
|Darcy Ribeiro - Geologia (Bacharelado) - Diurno
|Joao Lucas Campos Oliveira
|Darcy Ribeiro - Ciência da Computação (Bacharelado) - Diurno
|Joao Lucas de Souza Risso
|Darcy Ribeiro - Computação (Licenciatura) - Noturno
|Joao Lucas Fernandes Alves
|Darcy Ribeiro - Medicina Veterinária (Bacharelado) - Diurno
|Joao Luiz Vieira Rodrigues
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Joao Marcos de Oliveira Silva
|Darcy Ribeiro - Engenharia Ambiental (Bacharelado) - Diurno
|Joao Marcos Rocha Lopes de Aguiar
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Joao Miguel Dias Ferreira
|Darcy Ribeiro - Ciências Contábeis (Bacharelado) - Diurno
|Joao Pacheco Arraes Jardim
|Darcy Ribeiro - Engenharia Mecatrônica (Bacharelado) - Diurno
|Joao Paulo Beneton Valim
|Darcy Ribeiro - Engenharia de Computação (Bacharelado) - Diurno
|Joao Paulo Cardoso da Silva
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Joao Paulo de Moraes Barbosa
|Darcy Ribeiro - Agronomia (Bacharelado) - Diurno
|Joao Paulo de Oliveira Moreira Ibiapina
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Joao Paulo Elias Batista
|Darcy Ribeiro - Engenharia de Produção (Bacharelado) - Noturno
|Joao Paulo Fernandes da Cruz
|Darcy Ribeiro - Relações Internacionais (Bacharelado) - Diurno
|Joao Paulo Liberio Gomes Santos
|Darcy Ribeiro - Geologia (Bacharelado) - Diurno
|Joao Paulo Neres da Silva
|UnB Planaltina - Ciências Naturais (Licenciatura) - Diurno
|Joao Pedro Avelino Alves
|Darcy Ribeiro - Engenharia Mecatrônica (Bacharelado) - Diurno
|Joao Pedro Camara Leao
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Joao Pedro Costa Bolzani Torres
|Darcy Ribeiro - Administração (Bacharelado) - Noturno
|Joao Pedro dos Santos Benvenuto Goncalves
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Joao Pedro Isaias Santana
|Darcy Ribeiro - Música (Licenciatura) - Diurno
|Joao Pedro Jeunon Vieira Cruz
|Darcy Ribeiro - Administração (Bacharelado) - Noturno
|Joao Pedro Nascimento Silva
|UnB Ceilândia - Fisioterapia (Bacharelado) - Diurno
|Joao Pedro Oliveira Ventura dos Santos
|Darcy Ribeiro - Ciência da Computação (Bacharelado) - Diurno
|Joao Pedro Pacheco dos Santos
|Darcy Ribeiro - Educação Física Ciclo Básico (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Joao Pedro Pinho de Lima
|Darcy Ribeiro - Engenharia Mecatrônica (Bacharelado) - Diurno
|Joao Rafael de Medeiros Marques
|Darcy Ribeiro - Design (Bacharelado) - Diurno
|Joao Roberto Farias Martins
|Darcy Ribeiro - Administração (Bacharelado) - Noturno
|Joao Rocha de Almeida
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Joao Victor de Souza Cortez
|Darcy Ribeiro - Matemática (Licenciatura) - Noturno
|Joao Victor Furtado Yallico
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Joao Victor Guedelha Santana
|Darcy Ribeiro - Ciência Política (Bacharelado) - Diurno
|Joao Victor Peixoto Fernandes
|Darcy Ribeiro - Comunicação Social – Publicidade e Propaganda (Bacharelado) - Diurno
|Joao Victor Silva Goncalves
|Darcy Ribeiro - Educação Física Ciclo Básico (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Joao Vitor Artine Lopes de Souza
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Joao Vitor Barradas Galvao
|Darcy Ribeiro - Saúde Coletiva (Bacharelado) - Noturno
|Joao Vitor Fernandino da Silva
|Darcy Ribeiro - Medicina (Bacharelado) - Diurno
|Joao Vitor Ferreira Ludgero
|Darcy Ribeiro - Comunicação Organizacional (Bacharelado) - Noturno
|Joao Vitor Gomes da Silva
|Darcy Ribeiro - Filosofia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Joao Vitor Marano Teixeira
|Darcy Ribeiro - Agronomia (Bacharelado) - Diurno
|Joao Vitor Mendonca dos Santos
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Joao Vitor Resende Ramalho Barros
|Darcy Ribeiro - Engenharia Química (Bacharelado) - Diurno
|Joao Vitor Valverde Nascimento
|Darcy Ribeiro - Língua Portuguesa (Licenciatura) - Noturno
|Joaquim Carneiro Valadares Neto
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Joaquim Carvalho Araujo Pires
|Darcy Ribeiro - Geografia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Joaquim Manoel Rodrigues dos Santos
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|John Wesley Santana da Silva
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Jorge Henrique Pereira dos Santos
|Darcy Ribeiro - Ciências Contábeis (Bacharelado) - Noturno
|Jose Barros Neto
|Darcy Ribeiro - Engenharia de Computação (Bacharelado) - Diurno
|Jose Bernardo Cavalcante Sampaio Nogueira
|Darcy Ribeiro - Ciências Econômicas (Bacharelado) - Diurno
|Jose Carlos Nunes de Siqueira Neto
|Darcy Ribeiro - Ciência da Computação (Bacharelado) - Diurno
|Jose Gabriel Pereira Pinto
|Darcy Ribeiro - Computação (Licenciatura) - Noturno
|Josue Batista Oliveira Araujo
|Darcy Ribeiro - História (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Josue da Silva Rocha
|Darcy Ribeiro - Ciências Contábeis (Bacharelado) - Diurno
|Josue Pereira Machado
|Darcy Ribeiro - Ciências Contábeis (Bacharelado) - Noturno
|Julia Alves Marin
|Darcy Ribeiro - Direito (Bacharelado) - Noturno
|Julia Alves Passos
|Darcy Ribeiro - Educação Física Ciclo Básico (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Julia Baars Milward
|Darcy Ribeiro - Química (Licenciatura) - Noturno
|Julia Barbosa Lemos dos Santos
|Darcy Ribeiro - Engenharia Mecânica (Bacharelado) - Diurno
|Julia Barbosa Silva
|Darcy Ribeiro - Direito (Bacharelado) - Diurno
|Julia Barros Ribeiro
|Darcy Ribeiro - Engenharia de Produção (Bacharelado) - Noturno
|Julia Brito Piquia
|UnB Ceilândia - Fonoaudiologia (Bacharelado) - Diurno
|Julia Bronzo de Pinho
|Darcy Ribeiro - Farmácia (Bacharelado) - Diurno
|Julia Carneiro Panquestor
|Darcy Ribeiro - Farmácia (Bacharelado) - Diurno
|Julia Coser de Oliveira
|Darcy Ribeiro - Arquitetura e Urbanismo (Bacharelado) - Diurno
|Julia da Costa Esteves Amorim
|UnB Ceilândia - Fonoaudiologia (Bacharelado) - Diurno
|Julia de Araujo Campos
|Darcy Ribeiro - Arquitetura e Urbanismo (Bacharelado) - Diurno
|Julia de Araujo Freitas
|UnB Ceilândia - Fisioterapia (Bacharelado) - Diurno
|Julia de Oliveira Rodrigues
|UnB Ceilândia - Enfermagem (Bacharelado) - Diurno
|Julia de Sales Monteiro
|Darcy Ribeiro - Arquitetura e Urbanismo (Bacharelado) - Noturno
|Julia de Sousa Rodrigues
|Darcy Ribeiro - História (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Julia Defilipo Venancio
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Julia Dias Marques
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Julia Ferreira de Sa
|UnB Ceilândia - Enfermagem (Bacharelado) - Diurno
|Julia Ferreira Fernandes
|Darcy Ribeiro - Agronomia (Bacharelado) - Diurno
|Julia Franco Soares
|Darcy Ribeiro - Administração (Bacharelado) - Diurno
|Julia Gabriela Domingues Ferreira
|Darcy Ribeiro - Educação Física Ciclo Básico (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Julia Gabriella Araujo Souza
|Darcy Ribeiro - Educação Física Ciclo Básico (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Julia Goncalves Trevizolo de Souza
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Julia Gontijo da Silva
|Darcy Ribeiro - Comunicação Organizacional (Bacharelado) - Noturno
|Julia Gusmao Pio da Costa
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Julia Kauanne de Jesus Fernandes
|Darcy Ribeiro - Comunicação Organizacional (Bacharelado) - Noturno
|Julia Kiffer Santos Macedo Araujo
|Darcy Ribeiro - Química (Bacharelado) - Diurno
|Julia Lacerda Brito
|Darcy Ribeiro - Ciências Biológicas (Licenciatura) - Noturno
|Julia Luz Dias
|Darcy Ribeiro - Jornalismo (Bacharelado) - Diurno
|Julia Macieski Antunes
|Darcy Ribeiro - Biotecnologia (Bacharelado) - Diurno
|Julia Magalhaes Mota
|Darcy Ribeiro - Farmácia (Bacharelado) - Diurno
|Julia Maranhao Oliveira das Neves
|Darcy Ribeiro - Ciências Contábeis (Bacharelado) - Diurno
|Julia Maria de Holanda
|Darcy Ribeiro - Pedagogia (Licenciatura) - Diurno
|Julia Maria Trompieri Barreto
|Darcy Ribeiro - Ciência Política (Bacharelado) - Diurno
|Julia Medeiros Porto
|Darcy Ribeiro - Engenharia Florestal (Bacharelado) - Diurno
|Julia Melo da Silva
|Darcy Ribeiro - Pedagogia (Licenciatura) - Diurno
|Julia Melo Franca
|Darcy Ribeiro - Educação Física Ciclo Básico (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Julia Mena Pereira Lopes
|Darcy Ribeiro - Ciências Sociais – Antropologia/Sociologia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Julia Naves de Saboia Ximenes
|Darcy Ribeiro - Ciências Biológicas (Bacharelado) - Diurno
|Julia Novais Ferreira
|Darcy Ribeiro - Química (Bacharelado) - Diurno
|Julia Oliveira Montagner Melatti
|Darcy Ribeiro - Administração (Bacharelado) - Diurno
|Julia Pedreira Correa
|Darcy Ribeiro - Administração (Bacharelado) - Noturno
|Julia Pedrosa Nunes
|Darcy Ribeiro - Ciências Econômicas (Bacharelado) - Diurno
|Julia Pereira Andrade
|Darcy Ribeiro - Ciências Biológicas (Bacharelado) - Diurno
|Julia Perini de Faria
|Darcy Ribeiro - Agronomia (Bacharelado) - Diurno
|Julia Queiroz da Rocha Oliveira
|Darcy Ribeiro - Comunicação Organizacional (Bacharelado) - Noturno
|Julia Querino Britto
|UnB Ceilândia - Fisioterapia (Bacharelado) - Diurno
|Julia Ramos Rezende
|Darcy Ribeiro - Língua Portuguesa (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Julia Rodrigues Bernardo
|Darcy Ribeiro - Arquivologia (Bacharelado) - Noturno
|Julia Rodrigues Trajano
|Darcy Ribeiro - Física (Bacharelado) - Diurno
|Julia Rondon Franco
|Darcy Ribeiro - Engenharia Florestal (Bacharelado) - Diurno
|Julia Rosa Chaves Pereira
|Darcy Ribeiro - Física (Bacharelado) - Diurno
|Juliana Farias Lopes
|Darcy Ribeiro - Língua Portuguesa (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Juliana Ferreira Santana
|Darcy Ribeiro - Educação Física Ciclo Básico (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Juliane de Sousa Mundim
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Julio Bibiano da Silva Neto
|Darcy Ribeiro - Ciências Biológicas (Licenciatura) - Noturno
|Julio Cesar Brito de Sousa
|Darcy Ribeiro - Língua Inglesa (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Julio Cordeiro Ribeiro
|Darcy Ribeiro - Comunicação Organizacional (Bacharelado) - Noturno
|Julio Ruan Pablo dos Santos Ferreira
|Darcy Ribeiro - Artes Visuais (Bacharelado) - Diurno
|Jullia Alves da Silva
|Darcy Ribeiro - Gestão de Políticas Públicas (Bacharelado) - Noturno
|Jullia Maria dos Santos Gomes
|Darcy Ribeiro - Pedagogia (Licenciatura) - Diurno
|Jullya Soares da Silva
|Darcy Ribeiro - Gestão de Políticas Públicas (Bacharelado) - Noturno
|Julyana Paula Periera Lima
|Darcy Ribeiro - Educação Física Ciclo Básico (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Kadu Gabriel Linhares Santos
|Darcy Ribeiro - Educação Física Ciclo Básico (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Kaio Bitencourt Raspante
|Darcy Ribeiro - Engenharia de Redes de Comunicação (Bacharelado) - Diurno
|Karina Maciel Mota
|Darcy Ribeiro - Engenharia de Computação (Bacharelado) - Diurno
|Karine do Nascimento Rodrigues
|Darcy Ribeiro - Língua Inglesa (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Karine Vitoria Lemos Braga
|UnB Ceilândia - Enfermagem (Bacharelado) - Diurno
|Karla Lauanny Camargo de Morais
|Darcy Ribeiro - Física (Bacharelado) - Diurno
|Kathleen Jamilly Cimino de Jesus
|Darcy Ribeiro - Biotecnologia (Bacharelado) - Diurno
|Kathleen Sousa Barbosa
|Darcy Ribeiro - Arquitetura e Urbanismo (Bacharelado) - Diurno
|Katlyn Lorranny Peixoto da Silva
|Darcy Ribeiro - Letras Português do Brasil como Seg. Língua (Licenciatura) - Diurno
|Kaua Martins dos Santos
|Darcy Ribeiro - Educação Física Ciclo Básico (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Kaua Nogueira Barbosa da Silva
|Darcy Ribeiro - Comunicação Social – Audiovisual (Bacharelado) - Diurno
|Kauan Andrade Sampaio
|UnB Ceilândia - Enfermagem (Bacharelado) - Diurno
|Kauan dos Santos Xavier
|Darcy Ribeiro - Educação Física Ciclo Básico (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Kawa Paiva Araujo
|Darcy Ribeiro - Ciências Biológicas (Licenciatura) - Noturno
|Kawany Ketlen Rodrigues dos Santos
|UnB Ceilândia - Saúde Coletiva (Bacharelado) - Diurno
|Kaynan Rocha Correia
|Darcy Ribeiro - Agronomia (Bacharelado) - Diurno
|Kelly Cristina da Conceicao Farias
|Darcy Ribeiro - Matemática (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Kenned Barbosa de Araujo
|Darcy Ribeiro - Engenharia de Redes de Comunicação (Bacharelado) - Diurno
|Kethelen de Sousa Figueredo
|Darcy Ribeiro - Farmácia (Bacharelado) - Noturno
|Kethllen Eloah de Almeida Santos
|Darcy Ribeiro - Ciências Contábeis (Bacharelado) - Diurno
|Kethylen Emanuele Alves dos Santos
|Darcy Ribeiro - Letras Português do Brasil como Seg. Língua (Licenciatura) - Diurno
|Ketley Mariana Carvalho Sousa
|Darcy Ribeiro - Engenharia Química (Bacharelado) - Diurno
|Keven dos Santos Araujo Guimaraes
|Darcy Ribeiro - Turismo (Bacharelado) - Diurno
|Kiara Alves Fagundes
|Darcy Ribeiro - Enfermagem (Bacharelado) - Diurno
|Lailla Marques Maciel
|UnB Ceilândia - Enfermagem (Bacharelado) - Diurno
|Lais Guimaraes Santos de Miranda
|Darcy Ribeiro - Engenharia de Computação (Bacharelado) - Diurno
|Lais Santana da Silva
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Laiza Sousa Silva
|Darcy Ribeiro - Ciências Sociais – Antropologia/Sociologia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Lana Rodrigues Santos Tosta
|UnB Ceilândia - Enfermagem (Bacharelado) - Diurno
|Lara Almeida da Costa
|Darcy Ribeiro - Ciências Sociais – Antropologia/Sociologia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Lara Barros Freitas Brito
|UnB Ceilândia - Enfermagem (Bacharelado) - Diurno
|Lara Lis Oliveira Filgueira
|Darcy Ribeiro - Química (Bacharelado) - Diurno
|Lara Maria Kurimori Vieira Guimaraes
|Darcy Ribeiro - Estatística (Bacharelado) - Diurno
|Lara Reis Araujo
|Darcy Ribeiro - Língua Inglesa (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Larissa Botelho de Azevedo
|Darcy Ribeiro - Enfermagem (Bacharelado) - Diurno
|Larissa Campos Silva
|Darcy Ribeiro - Ciências Contábeis (Bacharelado) - Noturno
|Larissa Moreira Duraes
|UnB Ceilândia - Farmácia (Bacharelado) - Diurno
|Larissa Rodrigues Coelho
|Darcy Ribeiro - Artes Cênicas (Bacharelado) - Diurno
|Larissa Tymburiba Sade Reis
|Darcy Ribeiro - Agronomia (Bacharelado) - Diurno
|Laryssa Stephanny de Oliveira Santos
|Darcy Ribeiro - Turismo (Bacharelado) - Diurno
|Lauany Regina Alves Santos
|Darcy Ribeiro - Ciências Sociais – Antropologia/Sociologia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Laura Alves Lamounier
|Darcy Ribeiro - Letras Português do Brasil como Seg. Língua (Licenciatura) - Diurno
|Laura Castanho Correa Naranjo
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Laura Cibelly Araujo Lima
|Darcy Ribeiro - Psicologia (Bacharelado/Licenciatura/Psicólogo) - Diurno
|Laura Costa da Silva
|Darcy Ribeiro - Engenharia Mecânica (Bacharelado) - Diurno
|Laura Emanuelle de Figueiredo Fernandes
|Darcy Ribeiro - História (Licenciatura) - Noturno
|Laura Gabriela Guimaraes Brandao
|Darcy Ribeiro - Ciências Econômicas (Bacharelado) - Diurno
|Laura Galvao Magalhaes
|UnB Ceilândia - Fisioterapia (Bacharelado) - Diurno
|Laura Ramos Roriz
|Darcy Ribeiro - Engenharia Mecânica (Bacharelado) - Diurno
|Laura Rezende de Mendonca
|Darcy Ribeiro - Arquitetura e Urbanismo (Bacharelado) - Diurno
|Laura Rodrigues Fernandes de Santanna
|Darcy Ribeiro - Arquitetura e Urbanismo (Bacharelado) - Noturno
|Laura Sousa Saldanha
|Darcy Ribeiro - Engenharia Química (Bacharelado) - Diurno
|Laura Souza Paes Landim Ribeiro
|Darcy Ribeiro - Ciência Política (Bacharelado) - Diurno
|Laura Suelen Siriano Ferreira
|UnB Ceilândia - Saúde Coletiva (Bacharelado) - Diurno
|Laura Vargas da Silva
|UnB Ceilândia - Enfermagem (Bacharelado) - Diurno
|Lauryane Maloney Barros
|Darcy Ribeiro - Engenharia de Redes de Comunicação (Bacharelado) - Diurno
|Lavinia Rezende de Oliveira
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Layza Cristina Gomes Santos
|Darcy Ribeiro - Administração (Bacharelado) - Noturno
|Leandro Ferreira da Silva
|Darcy Ribeiro - Geografia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Leandro Gnone Moreira
|Darcy Ribeiro - Nutrição (Bacharelado) - Diurno
|Leandro Monteiro de Sa Rabelo
|Darcy Ribeiro - Engenharia Ambiental (Bacharelado) - Diurno
|Lena Gabrieli Rodrigues de Carvalho
|Darcy Ribeiro - Biotecnologia (Bacharelado) - Diurno
|Leonardo Albuquerque Lima
|Darcy Ribeiro - Computação (Licenciatura) - Noturno
|Leonardo Barbosa Alves de Macedo Santos
|Darcy Ribeiro - Ciências Contábeis (Bacharelado) - Noturno
|Leonardo de Melo Reis
|Darcy Ribeiro - Ciências Biológicas (Bacharelado) - Diurno
|Leonardo de Moura Guimaraes
|Darcy Ribeiro - Administração (Bacharelado) - Diurno
|Leonardo Freire de Holanda Alencar
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Leonardo Jesiel dos Santos Ramos
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Leonardo Ribeiro de Araujo
|Darcy Ribeiro - Museologia (Bacharelado) - Diurno
|Leonardo Sales de Paula
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Leticia Albino Rodrigues Queiroz
|Darcy Ribeiro - Ciências Sociais – Antropologia/Sociologia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Leticia Almeida Gebrim
|Darcy Ribeiro - Turismo (Bacharelado) - Diurno
|Leticia Borela Campello
|Darcy Ribeiro - Artes Cênicas (Licenciatura) - Diurno
|Leticia Gabriella Pereira de Souza
|Darcy Ribeiro - Administração (Bacharelado) - Diurno
|Leticia Luana Rocha da Silva
|Darcy Ribeiro - Geologia (Bacharelado) - Diurno
|Leticia Manciola Lobo
|Darcy Ribeiro - Administração (Bacharelado) - Diurno
|Leticia Maroccolo de Aquino
|Darcy Ribeiro - Engenharia Florestal (Bacharelado) - Diurno
|Leticia Marques Baptista
|Darcy Ribeiro - Gestão de Agronegócio (Bacharelado) - Noturno
|Leticia Monteiro dos Santos
|Darcy Ribeiro - Ciências Sociais – Antropologia/Sociologia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Leticia Moreira de Oliveira
|Darcy Ribeiro - História (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Leticia Rodrigues Magalhaes
|Darcy Ribeiro - História (Licenciatura) - Noturno
|Leticia Sena da Silva Castro
|Darcy Ribeiro - Arquitetura e Urbanismo (Bacharelado) - Diurno
|Leticia Soares Firmino da Silva
|Darcy Ribeiro - Ciências Biológicas (Licenciatura) - Noturno
|Levi Araujo Rego
|Darcy Ribeiro - Computação (Licenciatura) - Noturno
|Levi de Abreu Barbosa Junior
|Darcy Ribeiro - Educação Física Ciclo Básico (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Lidia Beatriz Guimaraes Brandao
|UnB Ceilândia - Farmácia (Bacharelado) - Diurno
|Lidia Pereira Dias
|Darcy Ribeiro - Jornalismo (Bacharelado) - Diurno
|Lidia Viana de Lima
|Darcy Ribeiro - Serviço Social (Bacharelado) - Diurno
|Lidiany Pereira de Oliveira
|Darcy Ribeiro - Engenharia de Redes de Comunicação (Bacharelado) - Diurno
|Linda Fideles Franca
|Darcy Ribeiro - Física (Bacharelado) - Diurno
|Lindsay Nicoly Silva Martins
|Darcy Ribeiro - Engenharia Elétrica (Bacharelado) - Diurno
|Lisa Revert Usami Neiva
|Darcy Ribeiro - Administração (Bacharelado) - Diurno
|Livia Damaris David Vieira
|Darcy Ribeiro - Pedagogia (Licenciatura) - Diurno
|Livia Maria Ramos Sena
|Darcy Ribeiro - Jornalismo (Bacharelado) - Diurno
|Lorena da Costa Coelho Veras
|Darcy Ribeiro - Arquitetura e Urbanismo (Bacharelado) - Noturno
|Lorena Durans
|Darcy Ribeiro - Jornalismo (Bacharelado) - Diurno
|Lorena Noronha Alves
|UnB Ceilândia - Fisioterapia (Bacharelado) - Diurno
|Lorenzo Baiocchi Cappi Guimaraes
|Darcy Ribeiro - Relações Internacionais (Bacharelado) - Diurno
|Lorenzo Boner Leo Alcacio
|Darcy Ribeiro - Ciências Contábeis (Bacharelado) - Noturno
|Lorranny Almeida Goncalves
|Darcy Ribeiro - Educação Física Ciclo Básico (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Lorrany Alves Candido
|Darcy Ribeiro - Pedagogia (Licenciatura) - Diurno
|Lorrany de Souza Fernandes
|Darcy Ribeiro - Odontologia (Bacharelado) - Diurno
|Lorrany Pereira Bomfim
|Darcy Ribeiro - Ciências Ambientais (Bacharelado) - Noturno
|Luan Alexandre Reis Belchior
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Luan Almeida Rodrigues
|Darcy Ribeiro - Ciências Biológicas (Licenciatura) - Noturno
|Luan Bolson Pires de Almeida
|Darcy Ribeiro - Música (Licenciatura) - Diurno
|Luan Cosme Lopes
|Darcy Ribeiro - Engenharia de Computação (Bacharelado) - Diurno
|Luan Oliveira Matos
|Darcy Ribeiro - Administração (Bacharelado) - Diurno
|Luan Rafael Marques da Silva
|Darcy Ribeiro - Educação Física Ciclo Básico (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Luan Vasques Rodrigues
|Darcy Ribeiro - Biblioteconomia (Bacharelado) - Diurno
|Luana Caroline de Santana de Morais
|Darcy Ribeiro - Química Tecnológica (Bacharelado) - Diurno
|Luana Demo Fiuza
|Darcy Ribeiro - Ciências Biológicas (Bacharelado) - Diurno
|Luana dos Santos Silva
|Darcy Ribeiro - Biotecnologia (Bacharelado) - Diurno
|Luana Gabriel Bezerra
|Darcy Ribeiro - Letras Tradução Inglês (Bacharelado) - Diurno
|Luana Mattar Altoe Reinehr
|Darcy Ribeiro - Medicina Veterinária (Bacharelado) - Diurno
|Luana Paiva da Costa Pereira
|Darcy Ribeiro - Serviço Social (Bacharelado) - Diurno
|Luana Vasconcelos Fragoso
|Darcy Ribeiro - Língua Portuguesa (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Luara Barbosa de Araujo
|Darcy Ribeiro - Comunicação Social – Publicidade e Propaganda (Bacharelado) - Diurno
|Lucas Brasil Calvet Santos
|Darcy Ribeiro - Engenharia de Produção (Bacharelado) - Noturno
|Lucas Canfran Vaz
|Darcy Ribeiro - Ciência Política (Bacharelado) - Diurno
|Lucas Cavalcante de Souza
|Darcy Ribeiro - História (Licenciatura) - Noturno
|Lucas da Silva Gomes
|Darcy Ribeiro - Medicina Veterinária (Bacharelado) - Diurno
|Lucas de Araujo Silva de Assis
|Darcy Ribeiro - Agronomia (Bacharelado) - Diurno
|Lucas de Oliveira Isa
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Lucas Denipoti Costa
|Darcy Ribeiro - Engenharia Elétrica (Bacharelado) - Diurno
|Lucas dos Santos Fernandes
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Lucas Eduardo Lira dos Santos
|Darcy Ribeiro - Medicina (Bacharelado) - Diurno
|Lucas Gabriel Silva de Oliveira
|Darcy Ribeiro - Educação Física Ciclo Básico (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Lucas Goncalves do Nascimento
|Darcy Ribeiro - História (Licenciatura) - Noturno
|Lucas Goncalves Lima
|Darcy Ribeiro - Turismo (Bacharelado) - Diurno
|Lucas Henrique da Neves Costa
|Darcy Ribeiro - Engenharia Ambiental (Bacharelado) - Diurno
|Lucas Martins Santos
|Darcy Ribeiro - Ciência da Computação (Bacharelado) - Diurno
|Lucas Miguel Almeida Goncalves
|Darcy Ribeiro - Engenharia de Computação (Bacharelado) - Diurno
|Lucas Nazareno Halabi
|Darcy Ribeiro - Direito (Bacharelado) - Diurno
|Lucas Resende Camargo
|Darcy Ribeiro - Gestão de Agronegócio (Bacharelado) - Noturno
|Lucas Souza Neiva
|Darcy Ribeiro - Engenharia Elétrica (Bacharelado) - Diurno
|Lucas Tatsch Maciel
|Darcy Ribeiro - Ciências Econômicas (Bacharelado) - Diurno
|Lucca Lazaro
|Darcy Ribeiro - Estatística (Bacharelado) - Diurno
|Lucca Oliveira Ximenes
|Darcy Ribeiro - Direito (Bacharelado) - Diurno
|Luciano Freitas Belo
|Darcy Ribeiro - Ciências Contábeis (Bacharelado) - Noturno
|Luciano Gramosa Negalho
|Darcy Ribeiro - História (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Ludimila Christine da Silva Correia
|Darcy Ribeiro - Educação Física Ciclo Básico (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Lui Marc Mesquita da Costa Silva
|Darcy Ribeiro - Comunicação Social – Audiovisual (Bacharelado) - Diurno
|Luis Eduardo Machado Lourenco
|Darcy Ribeiro - Química Tecnológica (Bacharelado) - Diurno
|Luis Felipe Fonseca Nunes Alves
|Darcy Ribeiro - Engenharia de Redes de Comunicação (Bacharelado) - Diurno
|Luis Gabriel da Silva Brandao
|Darcy Ribeiro - Direito (Bacharelado) - Noturno
|Luis Henrique Valverde Coelho Neto
|Darcy Ribeiro - Matemática (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Luisa Antonia de Moura Lima
|Darcy Ribeiro - Ciências Sociais – Antropologia/Sociologia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Luisa Bernardes Souza Santos
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Luisa Boquady e Silva
|Darcy Ribeiro - Administração (Bacharelado) - Noturno
|Luisa Cristina da Silva Peres
|Darcy Ribeiro - Educação Física Ciclo Básico (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Luisa de Souza Nascimento
|Darcy Ribeiro - Artes Visuais (Bacharelado) - Diurno
|Luisa Florencio de Oliveira Lima
|Darcy Ribeiro - Engenharia Mecatrônica (Bacharelado) - Diurno
|Luisa Quintao Frade
|Darcy Ribeiro - Design (Bacharelado) - Diurno
|Luiz Antonio Goncalves de Araujo
|Darcy Ribeiro - Gestão de Políticas Públicas (Bacharelado) - Noturno
|Luiz Eduardo Fabri Barbosa
|Darcy Ribeiro - Ciências Contábeis (Bacharelado) - Noturno
|Luiz Eduardo Mendes Souza
|Darcy Ribeiro - Administração (Bacharelado) - Noturno
|Luiz Felipe Fernandes de Oliveira
|Darcy Ribeiro - Educação Física Ciclo Básico (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Luiz Fernando Rodrigues de Brito
|Darcy Ribeiro - História (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Luiz Gustavo Neiva Amaral
|Darcy Ribeiro - Engenharia de Produção (Bacharelado) - Noturno
|Luiz Henrique Fonseca da Silva
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Luiz Otavio Feitosa dos Santos
|Darcy Ribeiro - Engenharia Elétrica (Bacharelado) - Diurno
|Luiza Chimplinganond Borborema
|Darcy Ribeiro - Psicologia (Bacharelado/Licenciatura/Psicólogo) - Diurno
|Luiza Gabriele Silva de Oliveira
|UnB Ceilândia - Enfermagem (Bacharelado) - Diurno
|Luiza Monira Rodrigues de Araujo
|Darcy Ribeiro - Engenharia Ambiental (Bacharelado) - Diurno
|Luiza Mota Ayres
|Darcy Ribeiro - Administração (Bacharelado) - Noturno
|Luiza Queiroz Silva
|Darcy Ribeiro - Farmácia (Bacharelado) - Diurno
|Luiza Rocha de Almeida
|Darcy Ribeiro - Comunicação Social – Publicidade e Propaganda (Bacharelado) - Diurno
|Luiza Vieira de Mello Campos
|Darcy Ribeiro - Agronomia (Bacharelado) - Diurno
|Luna Beatriz Rodrigues da Costa
|Darcy Ribeiro - Enfermagem (Bacharelado) - Diurno
|Luna de Andrade Almeida Silva
|Darcy Ribeiro - Medicina Veterinária (Bacharelado) - Diurno
|Lyvia Carolline Resende Braes
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Maira Eloa Silva de Oliveira
|Darcy Ribeiro - Química (Bacharelado) - Diurno
|Maira Kely Calado de Andrade
|Darcy Ribeiro - Ciências Sociais – Antropologia/Sociologia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Manoel Eudoxio Martins Rodrigues de Sousa
|Darcy Ribeiro - Geografia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Manuela de Souza Beraldo
|Darcy Ribeiro - Geologia (Bacharelado) - Diurno
|Manuela dos Reis Colli
|UnB Ceilândia - Fisioterapia (Bacharelado) - Diurno
|Manuela Jacobs Teixeira
|Darcy Ribeiro - Ciências Econômicas (Bacharelado) - Diurno
|Manuela Jardon de Faria
|Darcy Ribeiro - Arquitetura e Urbanismo (Bacharelado) - Noturno
|Manuella Maria Borges Pires
|UnB Ceilândia - Fonoaudiologia (Bacharelado) - Diurno
|Manuella Rodrigues Bittencourt
|Darcy Ribeiro - Engenharia de Produção (Bacharelado) - Noturno
|Manuelle Simoes Guedes
|Darcy Ribeiro - História (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Marcela Cardoso Nardelli Barbosa
|Darcy Ribeiro - Ciências Contábeis (Bacharelado) - Diurno
|Marcelle Mayumi Shimizu
|Darcy Ribeiro - Teoria Crítica e História da Arte (Bacharelado) - Noturno
|Marcelo Evangelista dos Santos Abreu
|Darcy Ribeiro - Física (Licenciatura) - Noturno
|Marcelo Henrique de Sousa Rodrigues
|Darcy Ribeiro - Engenharia Mecatrônica (Bacharelado) - Diurno
|Marcio Gabriel de Jesus Nascimento
|Darcy Ribeiro - Engenharia Química (Bacharelado) - Diurno
|Marco Antonio de Sousa Machado
|Darcy Ribeiro - Biotecnologia (Bacharelado) - Diurno
|Marcos Antonio
|Darcy Ribeiro - Computação (Licenciatura) - Noturno
|Marcos Antonio Goncalves Caldas
|Darcy Ribeiro - Medicina (Bacharelado) - Diurno
|Marcos Mendonca Pinheiro
|Darcy Ribeiro - Geologia (Bacharelado) - Diurno
|Marcus Flavio Costa Magalhaes
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Marcus Vinicius Monteiro Ferraz
|Darcy Ribeiro - Engenharia Mecânica (Bacharelado) - Diurno
|Maria Adelaide Duarte Vieira Sampaio
|Darcy Ribeiro - Pedagogia (Licenciatura) - Diurno
|Maria Alice de Paula Carvalho de Santana
|Darcy Ribeiro - Turismo (Bacharelado) - Diurno
|Maria Beatriz Carvalho e Silva
|Darcy Ribeiro - Psicologia (Bacharelado/Licenciatura/Psicólogo) - Diurno
|Maria Cecilia Castro Nogueira
|UnB Ceilândia - Fisioterapia (Bacharelado) - Diurno
|Maria Cecilia Jesus Ribeiro
|Darcy Ribeiro - Ciências Econômicas (Bacharelado) - Diurno
|Maria Cecilia Sousa Santos
|Darcy Ribeiro - Gestão de Políticas Públicas (Bacharelado) - Noturno
|Maria Clara Becker Cavalcante
|Darcy Ribeiro - Biblioteconomia (Bacharelado) - Diurno
|Maria Clara Candido Amarante
|Darcy Ribeiro - Arquitetura e Urbanismo (Bacharelado) - Noturno
|Maria Clara Costa de Souza
|Darcy Ribeiro - Agronomia (Bacharelado) - Diurno
|Maria Clara de Lima Mendes
|Darcy Ribeiro - Língua Portuguesa (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Maria Clara Ferreira da Costa
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Maria Clara Ferreira Marques
|Darcy Ribeiro - Matemática (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Maria Clara Flores de Miranda
|Darcy Ribeiro - Psicologia (Bacharelado/Licenciatura/Psicólogo) - Diurno
|Maria Clara Gomes da Silva
|Darcy Ribeiro - Direito (Bacharelado) - Diurno
|Maria Clara Mamedia Siqueira de Souza Morais
|Darcy Ribeiro - Arquitetura e Urbanismo (Bacharelado) - Diurno
|Maria Clara Marinho da Silva
|UnB Ceilândia - Fonoaudiologia (Bacharelado) - Diurno
|Maria Clara Martins dos Santos
|Darcy Ribeiro - Administração (Bacharelado) - Diurno
|Maria Clara Melo Silva
|Darcy Ribeiro - Línguas Estrangeiras Aplicadas (Bacharelado) - Diurno
|Maria Clara Oliveira Brandao
|Darcy Ribeiro - Psicologia (Bacharelado/Licenciatura/Psicólogo) - Diurno
|Maria Clara Pacce de Miranda
|Darcy Ribeiro - Jornalismo (Bacharelado) - Diurno
|Maria Clara Piedade Juvenal Dutra
|UnB Ceilândia - Fisioterapia (Bacharelado) - Diurno
|Maria Clara Santana
|Darcy Ribeiro - Farmácia (Bacharelado) - Diurno
|Maria Clara Santana Lima
|Darcy Ribeiro - Arquitetura e Urbanismo (Bacharelado) - Diurno
|Maria Clara Silva de Carvalho
|Darcy Ribeiro - Administração (Bacharelado) - Noturno
|Maria Clara Souza Santos
|Darcy Ribeiro - Ciências Sociais – Antropologia/Sociologia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Maria Claudia Martins de Souza
|UnB Ceilândia - Saúde Coletiva (Bacharelado) - Diurno
|Maria Cristina Vieira Rosa Borges
|Darcy Ribeiro - Museologia (Bacharelado) - Diurno
|Maria Eduarda Alves Maia
|Darcy Ribeiro - Gestão de Políticas Públicas (Bacharelado) - Noturno
|Maria Eduarda Alves Mercandelli
|Darcy Ribeiro - Ciências Contábeis (Bacharelado) - Noturno
|Maria Eduarda Amancio Quirino
|Darcy Ribeiro - Educação Física Ciclo Básico (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Maria Eduarda Barreto dos Santos
|Darcy Ribeiro - Arquivologia (Bacharelado) - Noturno
|Maria Eduarda Carvalho dos Santos
|Darcy Ribeiro - Direito (Bacharelado) - Diurno
|Maria Eduarda Castelo Branco Barreto Galeno
|Darcy Ribeiro - Serviço Social (Bacharelado) - Diurno
|Maria Eduarda Coimbra de Oliveira
|Darcy Ribeiro - Gestão de Políticas Públicas (Bacharelado) - Noturno
|Maria Eduarda Couto Machado
|Darcy Ribeiro - Língua Portuguesa (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Maria Eduarda de Oliveira Martins
|Darcy Ribeiro - Ciências Contábeis (Bacharelado) - Noturno
|Maria Eduarda de Souza Caixeta
|UnB Ceilândia - Saúde Coletiva (Bacharelado) - Diurno
|Maria Eduarda dos Santos Alves
|Darcy Ribeiro - Enfermagem (Bacharelado) - Diurno
|Maria Eduarda dos Santos Correia
|Darcy Ribeiro - Língua Espanhola e Literatura Espanhola e Hispano - Americana (Licenciatura) - Noturno
|Maria Eduarda dos Santos Fernandes
|Darcy Ribeiro - Arquivologia (Bacharelado) - Noturno
|Maria Eduarda dos Santos Lima
|Darcy Ribeiro - Ciências Contábeis (Bacharelado) - Diurno
|Maria Eduarda Felix Portella
|Darcy Ribeiro - Engenharia Química (Bacharelado) - Diurno
|Maria Eduarda Ferreira Dantas
|Darcy Ribeiro - Línguas Estrangeiras Aplicadas (Bacharelado) - Diurno
|Maria Eduarda Galvao de Carvalho
|UnB Ceilândia - Terapia Ocupacional (Bacharelado) - Diurno
|Maria Eduarda Gomes de Almeida
|Darcy Ribeiro - Ciências Sociais – Antropologia/Sociologia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Maria Eduarda Maia de Carvalho
|Darcy Ribeiro - Administração (Bacharelado) - Diurno
|Maria Eduarda Mendes Baltar
|Darcy Ribeiro - Farmácia (Bacharelado) - Noturno
|Maria Eduarda Naccor Ribeiro
|Darcy Ribeiro - Ciências Biológicas (Bacharelado) - Diurno
|Maria Eduarda Nunes Ferreira
|Darcy Ribeiro - Artes Cênicas (Licenciatura) - Diurno
|Maria Eduarda Nunes Maciel
|UnB Ceilândia - Fisioterapia (Bacharelado) - Diurno
|Maria Eduarda Oliveira Valentim
|Darcy Ribeiro - História (Licenciatura) - Noturno
|Maria Eduarda Pereira Costa
|Darcy Ribeiro - Geofísica (Bacharelado) - Diurno
|Maria Eduarda Ribeiro Martins
|Darcy Ribeiro - Nutrição (Bacharelado) - Diurno
|Maria Eduarda Ribeiro Pinheiro
|Darcy Ribeiro - Ciências Sociais – Antropologia/Sociologia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Maria Eduarda Rozycki Soares
|Darcy Ribeiro - Arquitetura e Urbanismo (Bacharelado) - Noturno
|Maria Eduarda Santana Colidio Coimbra
|Darcy Ribeiro - Letras Português do Brasil como Seg. Língua (Licenciatura) - Diurno
|Maria Eduarda Santana dos Reis Barbalho
|Darcy Ribeiro - Pedagogia (Licenciatura) - Diurno
|Maria Eduarda Santos Batista
|Darcy Ribeiro - Farmácia (Bacharelado) - Noturno
|Maria Eduarda Soares dos Santos
|UnB Ceilândia - Fonoaudiologia (Bacharelado) - Diurno
|Maria Eduarda Viana Bezerra Costa
|Darcy Ribeiro - Arquitetura e Urbanismo (Bacharelado) - Noturno
|Maria Elina Lima Barbosa
|Darcy Ribeiro - Enfermagem (Bacharelado) - Diurno
|Maria Ester Dias Rezende
|Darcy Ribeiro - Letras Tradução Inglês (Bacharelado) - Diurno
|Maria Fernanda Bandeira Goncalves
|Darcy Ribeiro - Língua Portuguesa (Licenciatura) - Noturno
|Maria Fernanda Chaves Silva
|Darcy Ribeiro - Agronomia (Bacharelado) - Diurno
|Maria Fernanda Fernandes Costa
|Darcy Ribeiro - Serviço Social (Bacharelado) - Noturno
|Maria Fernanda Leite Bittencourt Barroso
|Darcy Ribeiro - Ciências Biológicas (Licenciatura) - Noturno
|Maria Fernanda Lima Andrade
|Darcy Ribeiro - Ciências Contábeis (Bacharelado) - Noturno
|Maria Fernanda Sousa Rocha
|UnB Ceilândia - Terapia Ocupacional (Bacharelado) - Diurno
|Maria Flor Alencar dos Santos Jacintho
|Darcy Ribeiro - Serviço Social (Bacharelado) - Diurno
|Maria Gabriela Arraes
|Darcy Ribeiro - Medicina Veterinária (Bacharelado) - Diurno
|Maria Gabriely Soares Andrade
|Darcy Ribeiro - Engenharia Civil (Bacharelado) - Diurno
|Maria Geovana Laurentino Oliveira Silva
|Darcy Ribeiro - Pedagogia (Licenciatura) - Noturno
|Maria Heloisa Bento Goncalves
|Darcy Ribeiro - Direito (Bacharelado) - Diurno
|Maria Isabel Rezende de Assis
|Darcy Ribeiro - Filosofia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Maria Isabel Ribeiro Lopes
|Darcy Ribeiro - Pedagogia (Licenciatura) - Diurno
|Maria Isabela Cardoso da Costa
|Darcy Ribeiro - Ciência Política (Bacharelado) - Diurno
|Maria Julia Alves da Silva
|Darcy Ribeiro - Arquivologia (Bacharelado) - Noturno
|Maria Julia Camargo Capiberibe
|Darcy Ribeiro - Ciências Sociais – Antropologia/Sociologia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Maria Laura de Carvalho Curi
|Darcy Ribeiro - Agronomia (Bacharelado) - Diurno
|Maria Luisa Barbosa Vilaca
|Darcy Ribeiro - Matemática (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Maria Luisa Braga Barcelos
|UnB Ceilândia - Fonoaudiologia (Bacharelado) - Diurno
|Maria Luisa da Cunha Silveira
|Darcy Ribeiro - Medicina Veterinária (Bacharelado) - Diurno
|Maria Luisa de Souza Cunha
|UnB Ceilândia - Terapia Ocupacional (Bacharelado) - Diurno
|Maria Luisa Deusdara Sousa
|UnB Ceilândia - Saúde Coletiva (Bacharelado) - Diurno
|Maria Luisa Fabelicio Rocha Pinheiro
|Darcy Ribeiro - Gestão de Políticas Públicas (Bacharelado) - Noturno
|Maria Luisa Farias Dias
|Darcy Ribeiro - Comunicação Social – Publicidade e Propaganda (Bacharelado) - Diurno
|Maria Luisa Fernandes Daud Hermida
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Maria Luisa Ferreira Nascimento
|UnB Ceilândia - Farmácia (Bacharelado) - Diurno
|Maria Luisa Marques Silva
|UnB Ceilândia - Farmácia (Bacharelado) - Diurno
|Maria Luiza da Silva Cruz
|Darcy Ribeiro - Psicologia (Bacharelado/Licenciatura/Psicólogo) - Diurno
|Maria Luiza de Holanda Goncalves
|Darcy Ribeiro - Turismo (Bacharelado) - Diurno
|Maria Luiza dos Santos Reis
|UnB Ceilândia - Fonoaudiologia (Bacharelado) - Diurno
|Maria Luiza Fioretti Loureiro
|Darcy Ribeiro - Química Tecnológica (Bacharelado) - Diurno
|Maria Luiza Garcia Nunes
|Darcy Ribeiro - Artes Cênicas (Bacharelado) - Diurno
|Maria Luiza Lopes de Melo
|Darcy Ribeiro - Ciências Biológicas (Bacharelado) - Diurno
|Maria Luiza Mota Santos
|Darcy Ribeiro - História (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Maria Rebeca Dantas de Lima
|Darcy Ribeiro - Engenharia Elétrica (Bacharelado) - Diurno
|Maria Rita Almeida de Castro
|UnB Ceilândia - Terapia Ocupacional (Bacharelado) - Diurno
|Maria Rita Ferreira Pessoa
|Darcy Ribeiro - Matemática (Licenciatura) - Noturno
|Maria Rita Tomaz da Silva Xavier
|UnB Ceilândia - Farmácia (Bacharelado) - Diurno
|Maria Rizza Araujo Gomes Coghi
|Darcy Ribeiro - Artes Cênicas (Bacharelado) - Diurno
|Maria Sophia Borba Mahmud
|UnB Ceilândia - Fisioterapia (Bacharelado) - Diurno
|Maria Teresa Furtado Jaco de Oliveira
|Darcy Ribeiro - Pedagogia (Licenciatura) - Diurno
|Maria Thauanny dos Santos Sousa
|Darcy Ribeiro - Serviço Social (Bacharelado) - Diurno
|Maria Valentina dos Santos Lima
|Darcy Ribeiro - Gestão de Agronegócio (Bacharelado) - Noturno
|Maria Victoria Fernandes da Silva
|Darcy Ribeiro - Língua Portuguesa (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Maria Vitoria da Silva Borges
|Darcy Ribeiro - Educação Física Ciclo Básico (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Maria Vitoria Ferreira Tavares
|Darcy Ribeiro - Engenharia Mecânica (Bacharelado) - Diurno
|Maria Vitoria Rocha de Oliveira
|UnB Ceilândia - Fisioterapia (Bacharelado) - Diurno
|Maria Vitoria Silva Rocha
|UnB Ceilândia - Farmácia (Bacharelado) - Diurno
|Maria Vitoria Soares de Oliveira
|UnB Ceilândia - Fonoaudiologia (Bacharelado) - Diurno
|Mariana Braga Barros
|Darcy Ribeiro - Nutrição (Bacharelado) - Diurno
|Mariana Carvalho Borges
|Darcy Ribeiro - Educação Física Ciclo Básico (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Mariana Dias da Nobrega
|UnB Ceilândia - Enfermagem (Bacharelado) - Diurno
|Mariana Duarte de Avelar
|Darcy Ribeiro - Engenharia Ambiental (Bacharelado) - Diurno
|Mariana Lavinny Vieira da Silva
|Darcy Ribeiro - Química (Licenciatura) - Noturno
|Mariana Lima de Morais
|UnB Ceilândia - Fisioterapia (Bacharelado) - Diurno
|Mariana Luize Barbosa Menezes
|Darcy Ribeiro - Educação Física Ciclo Básico (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Mariana Miller Soares
|Darcy Ribeiro - Artes Visuais (Bacharelado) - Diurno
|Mariana Miyu Borges Vilela Sanbuichi
|Darcy Ribeiro - História (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Mariana Nogueira Viana
|Darcy Ribeiro - Química (Bacharelado) - Diurno
|Mariana Pereira Bonfim
|UnB Ceilândia - Fonoaudiologia (Bacharelado) - Diurno
|Mariana Pereira de Souza
|Darcy Ribeiro - Química Tecnológica (Bacharelado) - Diurno
|Mariana Peres de Souza
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Mariana Rodrigues Brito
|Darcy Ribeiro - Ciência Política (Bacharelado) - Diurno
|Mariana Souza Mendes
|Darcy Ribeiro - Pedagogia (Licenciatura) - Diurno
|Marianne Matias da Silva Almeida
|Darcy Ribeiro - Engenharia Florestal (Bacharelado) - Diurno
|Marianne Silva Martins
|Darcy Ribeiro - História (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Mariany Istefanely Alves Souza
|Darcy Ribeiro - História (Licenciatura) - Noturno
|Marina Batista de Oliveira Santos
|Darcy Ribeiro - Comunicação Social – Audiovisual (Bacharelado) - Diurno
|Marina Drumond Marques Costa Lima
|Darcy Ribeiro - Administração (Bacharelado) - Diurno
|Marina Jovita Fernandes
|Darcy Ribeiro - Administração (Bacharelado) - Diurno
|Marina Lima Morais Soyer
|Darcy Ribeiro - Serviço Social (Bacharelado) - Diurno
|Marina Lourenco Goes
|Darcy Ribeiro - Jornalismo (Bacharelado) - Diurno
|Marina Meira Genu
|Darcy Ribeiro - Comunicação Social – Publicidade e Propaganda (Bacharelado) - Diurno
|Marina Miranda Machado
|Darcy Ribeiro - Educação Física Ciclo Básico (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Marina Monteiro Lobato da Cruz
|Darcy Ribeiro - Relações Internacionais (Bacharelado) - Diurno
|Marina Nunes Bezerra
|Darcy Ribeiro - Relações Internacionais (Bacharelado) - Diurno
|Marina Rios Mota
|Darcy Ribeiro - Física (Bacharelado) - Diurno
|Marlon Santos Rocha
|Darcy Ribeiro - Farmácia (Bacharelado) - Diurno
|Mary Isabel Martins Delmiro
|Darcy Ribeiro - Direito (Bacharelado) - Diurno
|Maryane Fonseca Batista
|Darcy Ribeiro - Línguas Estrangeiras Aplicadas (Bacharelado) - Diurno
|Maryyani Oliveira Santos
|Darcy Ribeiro - Línguas Estrangeiras Aplicadas (Bacharelado) - Diurno
|Mateo Macfadem Russo
|Darcy Ribeiro - Farmácia (Bacharelado) - Diurno
|Mateus Antunes Soares Barichello
|Darcy Ribeiro - Engenharia Química (Bacharelado) - Diurno
|Mateus Arruda Barbosa
|Darcy Ribeiro - Engenharia de Redes de Comunicação (Bacharelado) - Diurno
|Mateus Broetto de Sousa
|Darcy Ribeiro - Física (Bacharelado) - Diurno
|Mateus da Costa de Azevedo
|Darcy Ribeiro - Língua Portuguesa (Licenciatura) - Noturno
|Mateus do Nascimento Araujo
|Darcy Ribeiro - Gestão de Políticas Públicas (Bacharelado) - Noturno
|Mateus Dutra Mota
|Darcy Ribeiro - Arquivologia (Bacharelado) - Noturno
|Mateus Gomes de Freitas
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Mateus Henrique Lima Teixeira
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Mateus Jossuan da Silva Sousa
|Darcy Ribeiro - História (Licenciatura) - Noturno
|Mateus Oliveira Silva
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Mateus Oliveira Soares
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Mateus Parente Costa do Nascimento
|Darcy Ribeiro - Ciências Sociais – Antropologia/Sociologia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Mateus Protasio Pinto
|Darcy Ribeiro - Direito (Bacharelado) - Noturno
|Mateus Razem de Lima
|Darcy Ribeiro - Engenharia Elétrica (Bacharelado) - Diurno
|Mateus Rodrigues Jacome
|Darcy Ribeiro - Matemática (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Mateus Soares da Silva
|Darcy Ribeiro - Ciência Política (Bacharelado) - Diurno
|Mateus Vilela Sampaio
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Mateus Vinicius Guerra e Franca
|Darcy Ribeiro - Administração (Bacharelado) - Noturno
|Matheus Aguiar Rosa
|Darcy Ribeiro - Odontologia (Bacharelado) - Diurno
|Matheus Araujo
|Darcy Ribeiro - Turismo (Bacharelado) - Diurno
|Matheus Claudino de Andrade
|Darcy Ribeiro - Engenharia Elétrica (Bacharelado) - Diurno
|Matheus Costa Giuvenduto
|Darcy Ribeiro - Engenharia de Computação (Bacharelado) - Diurno
|Matheus Feitosa Carvalho
|Darcy Ribeiro - Farmácia (Bacharelado) - Noturno
|Matheus Figueredo de Oliveira Lobato Ribeiro
|Darcy Ribeiro - Engenharia Mecatrônica (Bacharelado) - Diurno
|Matheus Guanabara de Oliveira
|Darcy Ribeiro - Design (Bacharelado) - Diurno
|Matheus Guilherme de Brito Leite Mendes
|Darcy Ribeiro - Ciências Contábeis (Bacharelado) - Diurno
|Matheus Guo Yang
|Darcy Ribeiro - Engenharia de Redes de Comunicação (Bacharelado) - Diurno
|Matheus Henrique de Oliveira
|Darcy Ribeiro - Odontologia (Bacharelado) - Diurno
|Matheus Henrique Mendonca de Lira
|Darcy Ribeiro - Ciências Contábeis (Bacharelado) - Diurno
|Matheus Henrique Rodrigues do Prado Braga
|UnB Ceilândia - Fonoaudiologia (Bacharelado) - Diurno
|Matheus Lima Macedo
|Darcy Ribeiro - Engenharia Mecatrônica (Bacharelado) - Diurno
|Matheus Lopes Costa Pereira
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Matheus Ramos Ferreira
|Darcy Ribeiro - Estatística (Bacharelado) - Diurno
|Matheus Rezende dos Santos
|Darcy Ribeiro - Engenharia de Redes de Comunicação (Bacharelado) - Diurno
|Matheus Sousa Roseira
|Darcy Ribeiro - Ciência da Computação (Bacharelado) - Diurno
|Matheus Souza de Jesus
|Darcy Ribeiro - Geofísica (Bacharelado) - Diurno
|Matheus Vitorio Sousa Araujo
|Darcy Ribeiro - Ciência da Computação (Bacharelado) - Diurno
|Melissa Lino Bomfim Fialkoski
|Darcy Ribeiro - Gestão de Políticas Públicas (Bacharelado) - Noturno
|Melissa Mota Cardoso
|Darcy Ribeiro - Estatística (Bacharelado) - Diurno
|Melissa Mussolini Fregolente Peixoto de Souza
|Darcy Ribeiro - Psicologia (Bacharelado/Licenciatura/Psicólogo) - Diurno
|Melissa Oliveira dos Reis
|Darcy Ribeiro - Comunicação Organizacional (Bacharelado) - Noturno
|Micael Alquimim Soares
|Darcy Ribeiro - Serviço Social (Bacharelado) - Diurno
|Micaela Schroeder de Paiva
|Darcy Ribeiro - Artes Visuais (Bacharelado) - Diurno
|Micaely Figueiredo dos Santos
|Darcy Ribeiro - Nutrição (Bacharelado) - Diurno
|Miftahul Jannat Khadija
|UnB Ceilândia - Farmácia (Bacharelado) - Diurno
|Miguel Arcanjo Carvalho Araujo
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Miguel Bezerra Rodrigues de Brito
|Darcy Ribeiro - Engenharia Florestal (Bacharelado) - Diurno
|Miguel Cardoso Ferreira
|Darcy Ribeiro - Engenharia de Computação (Bacharelado) - Diurno
|Miguel de Andrade Maciel
|Darcy Ribeiro - Física (Bacharelado) - Diurno
|Miguel de Carvalho Santos
|Darcy Ribeiro - Engenharia de Computação (Bacharelado) - Diurno
|Miguel Duarte Guedes Bicalho
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Miguel Martino Peres Godoy
|Darcy Ribeiro - Medicina Veterinária (Bacharelado) - Diurno
|Miguel Mendonca Decastro Santana
|Darcy Ribeiro - Ciências Contábeis (Bacharelado) - Noturno
|Miguel Meneses Gouveia
|Darcy Ribeiro - Química (Bacharelado) - Diurno
|Miguel Pereira Branquinho
|Darcy Ribeiro - Comunicação Social – Audiovisual (Bacharelado) - Diurno
|Mikael da Silva Nascimento
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Milena Guedes Batista
|Darcy Ribeiro - Jornalismo (Bacharelado) - Diurno
|Milena Sardinha Sousa
|Darcy Ribeiro - Engenharia Química (Bacharelado) - Diurno
|Millena Aragao Tavares
|Darcy Ribeiro - Engenharia Florestal (Bacharelado) - Diurno
|Millena Camily de Souza Carvalho
|UnB Ceilândia - Enfermagem (Bacharelado) - Diurno
|Mirelly Jaqueline da Silva Santos
|Darcy Ribeiro - Odontologia (Bacharelado) - Diurno
|Miriam Kristine Dias da Cruz
|Darcy Ribeiro - Design (Bacharelado) - Diurno
|Mizael Alves Cunegundes de Souza
|Darcy Ribeiro - Engenharia Civil (Bacharelado) - Diurno
|Moises Luiz Gomes Pimentel
|UnB Planaltina - Gestão do Agronegócio (Bacharelado) - Diurno
|Monalisa Rodrigues da Costa
|Darcy Ribeiro - Línguas Estrangeiras Aplicadas (Bacharelado) - Diurno
|Monike Victoria da Silva Nunes
|Darcy Ribeiro - Administração (Bacharelado) - Noturno
|Murilo Abreu Nogueira
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Murilo Teixeira de Assis
|UnB Ceilândia - Farmácia (Bacharelado) - Diurno
|Myllena Aparecida Borges Pereira
|Darcy Ribeiro - Direito (Bacharelado) - Noturno
|Naiara Luana Colodetti da Silva Menezes
|Darcy Ribeiro - Línguas Estrangeiras Aplicadas (Bacharelado) - Diurno
|Naiara Ribeiro de Sousa
|Darcy Ribeiro - Ciências Contábeis (Bacharelado) - Diurno
|Naira Camily de Castro Alves
|UnB Ceilândia - Fisioterapia (Bacharelado) - Diurno
|Natalia Salgado Campos
|UnB Ceilândia - Saúde Coletiva (Bacharelado) - Diurno
|Natan Pietro de Melo Pinheiro
|Darcy Ribeiro - História (Licenciatura) - Noturno
|Natanael Quintas Rendeiro
|Darcy Ribeiro - Ciências Contábeis (Bacharelado) - Diurno
|Nathalia Lory Fernandes Vieira
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Nathalia Luisa Nunes Pereira
|Darcy Ribeiro - Artes Cênicas (Licenciatura) - Noturno
|Nathalia Oliveira Lima
|UnB Ceilândia - Fisioterapia (Bacharelado) - Diurno
|Nathalia Rafaela Maria da Costa
|Darcy Ribeiro - Medicina (Bacharelado) - Diurno
|Nathalia Rodrigues dos Santos
|Darcy Ribeiro - Ciências Contábeis (Bacharelado) - Diurno
|Nayara de Jesus Vieira
|Darcy Ribeiro - Língua e Literatura Japonesa (Licenciatura) - Noturno
|Nayara Fernandes Oliveira
|Darcy Ribeiro - História (Licenciatura) - Noturno
|Nelly Farias
|Darcy Ribeiro - Artes Cênicas (Licenciatura) - Diurno
|Nickolas Lima de Azevedo
|Darcy Ribeiro - Engenharia Mecatrônica (Bacharelado) - Diurno
|Nicolas Alexandre Caconia de Souza
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Nicolas Carlos Lima de Abreu
|Darcy Ribeiro - Química (Bacharelado) - Diurno
|Nicolas Moreira Garcia
|Darcy Ribeiro - Educação Física Ciclo Básico (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Nicolas Ricardo Mesquita Dias
|Darcy Ribeiro - Estatística (Bacharelado) - Diurno
|Nicolas Xavier da Silva
|Darcy Ribeiro - Letras Tradução Inglês (Bacharelado) - Diurno
|Nicole Alves Sena
|Darcy Ribeiro - Engenharia Química (Bacharelado) - Diurno
|Nicole Bagatini Cardoso
|Darcy Ribeiro - Medicina (Bacharelado) - Diurno
|Nicole Bastos Pereira Redondo
|Darcy Ribeiro - Pedagogia (Licenciatura) - Diurno
|Nicole Brandao Vieira
|Darcy Ribeiro - História (Licenciatura) - Noturno
|Nicole Coelho Terlecki da Fonseca
|Darcy Ribeiro - Ciência Política (Bacharelado) - Diurno
|Nicole Leal de Queiroz Monteiro
|Darcy Ribeiro - História (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Nicole Santos Amorim
|Darcy Ribeiro - Matemática (Licenciatura) - Noturno
|Nicole Valadao Ribeiro
|Darcy Ribeiro - Ciências Sociais – Antropologia/Sociologia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Nicolle Albuquerque Lacerda
|Darcy Ribeiro - Artes Visuais (Bacharelado) - Diurno
|Nicolle de Oliveira Ferreira
|Darcy Ribeiro - Gestão de Agronegócio (Bacharelado) - Noturno
|Nicolle Kamers
|Darcy Ribeiro - Ciências Biológicas (Bacharelado) - Diurno
|Nicolly Alves Rodrigues
|UnB Planaltina - Gestão do Agronegócio (Bacharelado) - Diurno
|Nicolly Eduarda Pereira Dias
|Darcy Ribeiro - Turismo (Bacharelado) - Diurno
|Nicoly de Sousa Lopes
|Darcy Ribeiro - Serviço Social (Bacharelado) - Diurno
|Nicoly Rodrigues Leite
|Darcy Ribeiro - Ciências Sociais – Antropologia/Sociologia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Nina Rego Machado Marra
|Darcy Ribeiro - Relações Internacionais (Bacharelado) - Diurno
|Noam Santos da Cunha
|Darcy Ribeiro - Geofísica (Bacharelado) - Diurno
|Noemi Cavalcante Rocha
|Darcy Ribeiro - Física (Bacharelado) - Diurno
|Nycolas Oliveira da Costa
|Darcy Ribeiro - Agronomia (Bacharelado) - Diurno
|Olivia Beatriz Burity Silveira
|Darcy Ribeiro - Artes Visuais (Bacharelado) - Diurno
|Olivia Cristina Machado Nunes Dantas dos Santos
|Darcy Ribeiro - Biotecnologia (Bacharelado) - Diurno
|Olivia Moura Rodrigues
|UnB Ceilândia - Fisioterapia (Bacharelado) - Diurno
|Olivia Ohana Chagas
|Darcy Ribeiro - Medicina (Bacharelado) - Diurno
|Otavio Augusto Soares de Oliveira
|Darcy Ribeiro - Ciências Biológicas (Licenciatura) - Noturno
|Otavio de Castro
|UnB Ceilândia - Enfermagem (Bacharelado) - Diurno
|Otto Mello de Moraes
|Darcy Ribeiro - Arquitetura e Urbanismo (Bacharelado) - Noturno
|Pablo Henrique Ribeiro Oliveira Margon
|Darcy Ribeiro - Engenharia Civil (Bacharelado) - Diurno
|Pablo Ricardo Santos da Costa
|Darcy Ribeiro - Arquivologia (Bacharelado) - Noturno
|Pamela Borges de Sousa
|Darcy Ribeiro - Nutrição (Bacharelado) - Diurno
|Paola Sofia Leon Piquera
|Darcy Ribeiro - Medicina Veterinária (Bacharelado) - Diurno
|Paula Fernanda Avelino Fernandes
|Darcy Ribeiro - Letras Tradução Inglês (Bacharelado) - Diurno
|Paulo Dourado Braga
|Darcy Ribeiro - Direito (Bacharelado) - Diurno
|Paulo Estevao Camia Laranjeira
|Darcy Ribeiro - Engenharia Elétrica (Bacharelado) - Diurno
|Paulo Fonseca Ramos
|Darcy Ribeiro - Engenharia Química (Bacharelado) - Diurno
|Paulo Henrique Silva Ramos
|Darcy Ribeiro - Educação Física Ciclo Básico (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Paulo Victor Bueno Oliveira
|Darcy Ribeiro - Ciências Contábeis (Bacharelado) - Diurno
|Pedro Albuquerque Guimaraes
|Darcy Ribeiro - Ciência Política (Bacharelado) - Diurno
|Pedro Alvarenga Silva
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Pedro Anselmo da Conceicao Nascimento
|Darcy Ribeiro - Gestão de Políticas Públicas (Bacharelado) - Noturno
|Pedro Arthur Borges Bezerra Elage
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Pedro Augusto Davi Rocha
|Darcy Ribeiro - Ciências Sociais – Antropologia/Sociologia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Pedro Augusto Mateus Goncalves
|Darcy Ribeiro - Agronomia (Bacharelado) - Diurno
|Pedro Bernardes Siqueira
|Darcy Ribeiro - Engenharia Florestal (Bacharelado) - Diurno
|Pedro Brasil Barthy Ferraz de Camargo
|Darcy Ribeiro - Ciência Política (Bacharelado) - Diurno
|Pedro Caixeta Camargo Mesquita
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Pedro David Vilela
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Pedro Gabriel Azeredo Thome
|Darcy Ribeiro - Engenharia Civil (Bacharelado) - Diurno
|Pedro Gabriel da Silva Laranjeiras
|Darcy Ribeiro - Engenharia Elétrica (Bacharelado) - Diurno
|Pedro Guedes de Oliveira
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Pedro Guimaraes Rezende Melo
|Darcy Ribeiro - Gestão de Políticas Públicas (Bacharelado) - Noturno
|Pedro Henrick da Silva de Sousa
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Pedro Henrique Barros Silva
|Darcy Ribeiro - Língua Portuguesa (Licenciatura) - Noturno
|Pedro Henrique Cunha Cortes
|UnB Ceilândia - Farmácia (Bacharelado) - Diurno
|Pedro Henrique de Carvalho Fernandes
|Darcy Ribeiro - Direito (Bacharelado) - Diurno
|Pedro Henrique de Souza Pinheiro
|Darcy Ribeiro - Ciências Contábeis (Bacharelado) - Noturno
|Pedro Henrique Ferreira Araujo Souza
|Darcy Ribeiro - Ciências Contábeis (Bacharelado) - Diurno
|Pedro Henrique Ferreira dos Santos
|Darcy Ribeiro - Ciência Política (Bacharelado) - Diurno
|Pedro Henrique Ferreira Zancanaro
|Darcy Ribeiro - Agronomia (Bacharelado) - Diurno
|Pedro Henrique Gomes Horovits
|UnB Planaltina - Gestão do Agronegócio (Bacharelado) - Diurno
|Pedro Henrique Lacerda de Jesus
|Darcy Ribeiro - Educação Física Ciclo Básico (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Pedro Henrique Sarges de Araujo
|Darcy Ribeiro - Educação Física Ciclo Básico (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Pedro Lagares Maia
|Darcy Ribeiro - Ciência Política (Bacharelado) - Diurno
|Pedro Lucas Silva de Carvalho
|Darcy Ribeiro - Engenharia de Computação (Bacharelado) - Diurno
|Pedro Mariano Vieira Nolasco
|UnB Planaltina - Gestão do Agronegócio (Bacharelado) - Diurno
|Pedro Muniz Leao
|Darcy Ribeiro - Ciências Contábeis (Bacharelado) - Diurno
|Pedro Omar dos Santos
|Darcy Ribeiro - Geografia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Pedro Rodrigues Martins
|Darcy Ribeiro - Engenharia Florestal (Bacharelado) - Diurno
|Pedro Santana Fioravanti Aguiar
|Darcy Ribeiro - Engenharia de Computação (Bacharelado) - Diurno
|Pedro Silva Couto Arcanjo
|Darcy Ribeiro - Engenharia de Produção (Bacharelado) - Noturno
|Pedro Sousa Costa
|Darcy Ribeiro - Ciências Contábeis (Bacharelado) - Noturno
|Pedro Sousa Santos
|Darcy Ribeiro - Ciências Contábeis (Bacharelado) - Diurno
|Pedro Viana Bernardes
|Darcy Ribeiro - Ciências Biológicas (Bacharelado) - Diurno
|Pedro Victor Granjeiro Paz
|Darcy Ribeiro - Educação Física Ciclo Básico (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Pietra Costa Avila Oliveira
|Darcy Ribeiro - Ciências Biológicas (Licenciatura) - Noturno
|Pietra Oliveira Diniz
|Darcy Ribeiro - Ciências Sociais – Antropologia/Sociologia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Pietro Henry Sales de Souza
|Darcy Ribeiro - Agronomia (Bacharelado) - Diurno
|Rafael Braga Sampaio
|Darcy Ribeiro - Engenharia Química (Bacharelado) - Diurno
|Rafael Costa
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Rafael Cutrim Calixto
|Darcy Ribeiro - Matemática (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Rafael de Almeida Matias
|Darcy Ribeiro - Engenharia de Produção (Bacharelado) - Noturno
|Rafael de Barcelos Fernandes
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Rafael de Souza Alves
|Darcy Ribeiro - Artes Visuais (Bacharelado) - Diurno
|Rafael Ferreira de Andrade
|Darcy Ribeiro - Ciências Biológicas (Bacharelado) - Diurno
|Rafael Fontenele Veras
|Darcy Ribeiro - Arquivologia (Bacharelado) - Noturno
|Rafael Franca de Souza
|Darcy Ribeiro - Gestão de Agronegócio (Bacharelado) - Noturno
|Rafael Henrique Vieira Lima
|Darcy Ribeiro - Ciências Econômicas (Bacharelado) - Diurno
|Rafael Lourenco da Silva
|Darcy Ribeiro - Ciências Contábeis (Bacharelado) - Diurno
|Rafael Luidi Gomes de Freitas
|Darcy Ribeiro - Engenharia Elétrica (Bacharelado) - Diurno
|Rafael Luna de Arruda
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Rafael Miranda de Almeida Severino
|Darcy Ribeiro - Ciências Contábeis (Bacharelado) - Diurno
|Rafael Moraes Simoes
|Darcy Ribeiro - Odontologia (Bacharelado) - Diurno
|Rafael Neves de Souza Bilar
|Darcy Ribeiro - Farmácia (Bacharelado) - Diurno
|Rafael Okahara Goncalves
|Darcy Ribeiro - Ciência da Computação (Bacharelado) - Diurno
|Rafael Ribeiro de Andrade
|Darcy Ribeiro - Engenharia Florestal (Bacharelado) - Diurno
|Rafael Silva Gordo
|Darcy Ribeiro - Administração (Bacharelado) - Noturno
|Rafaela Botelho Castro Tupy
|Darcy Ribeiro - Comunicação Organizacional (Bacharelado) - Noturno
|Rafaela Izumi Nagase Bandeira
|Darcy Ribeiro - Comunicação Social – Audiovisual (Bacharelado) - Diurno
|Rafaela Maria Ribeiro Goncalves
|Darcy Ribeiro - Língua Inglesa (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Rafaela Rodrigues Torres
|Darcy Ribeiro - Pedagogia (Licenciatura) - Diurno
|Rafaela Santana Cunha
|Darcy Ribeiro - Gestão de Políticas Públicas (Bacharelado) - Noturno
|Rafaela Soares Silva
|Darcy Ribeiro - Direito (Bacharelado) - Noturno
|Rafaella de Godoy Oliveira
|Darcy Ribeiro - Serviço Social (Bacharelado) - Noturno
|Rafaella Santana Varela Alves da Silva
|Darcy Ribeiro - Ciências Sociais – Antropologia/Sociologia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Raphael Augusto Silva Prissinote
|Darcy Ribeiro - Engenharia Florestal (Bacharelado) - Diurno
|Raphael de Oliveira Gomes
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Raphael Gentile Lessa
|Darcy Ribeiro - Direito (Bacharelado) - Diurno
|Raquel da Silva Souza
|Darcy Ribeiro - Agronomia (Bacharelado) - Diurno
|Raquel de Souza Nascimento
|Darcy Ribeiro - Medicina Veterinária (Bacharelado) - Diurno
|Raquel Ribeiro Jacomo
|Darcy Ribeiro - Biotecnologia (Bacharelado) - Diurno
|Raylana Alves de Carvalho
|Darcy Ribeiro - Ciências Contábeis (Bacharelado) - Noturno
|Raylla Martins Botelho
|Darcy Ribeiro - Engenharia Ambiental (Bacharelado) - Diurno
|Rayssa Evelyn Frutuoso Coelho
|Darcy Ribeiro - Química Tecnológica (Bacharelado) - Diurno
|Rayssa Thaaty Goncalves Siqueira
|Darcy Ribeiro - Administração (Bacharelado) - Noturno
|Rebeca Dias Bezerra
|Darcy Ribeiro - Comunicação Social – Publicidade e Propaganda (Bacharelado) - Diurno
|Rebeca Fonsecade Freitas
|Darcy Ribeiro - Ciências Sociais – Antropologia/Sociologia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Rebeca Melgaco Barbosa
|Darcy Ribeiro - Comunicação Organizacional (Bacharelado) - Noturno
|Rebeca Nascimento Moura Viana
|Darcy Ribeiro - Medicina (Bacharelado) - Diurno
|Rebeca Oliveira Nunes
|Darcy Ribeiro - Pedagogia (Licenciatura) - Noturno
|Regina Gabriella Pereira Chissolucombe
|Darcy Ribeiro - Artes Visuais (Bacharelado) - Diurno
|Renan Ferreira de Souza
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Renan Luiz Ferreira Maia
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Renata Freire de Melo
|Darcy Ribeiro - Administração (Bacharelado) - Diurno
|Renato Gomez Lunetta
|Darcy Ribeiro - Engenharia de Produção (Bacharelado) - Noturno
|Renato Henrique Martins Torres
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Rhanna Maria Eduarda de Souza
|Darcy Ribeiro - Administração (Bacharelado) - Diurno
|Ricardo Felix Guedes Silva Nonato
|Darcy Ribeiro - Ciência da Computação (Bacharelado) - Diurno
|Ricardo Martins de Araujo
|Darcy Ribeiro - Geografia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Ricardo Santos Viana
|Darcy Ribeiro - Física (Bacharelado) - Diurno
|Rick Toshio Miyano Raulino
|Darcy Ribeiro - Computação (Licenciatura) - Noturno
|Riel Radespiel Fernandes da Silva
|Darcy Ribeiro - Direito (Bacharelado) - Noturno
|Roberta Martins de Oliveira
|UnB Planaltina - Ciências Naturais (Licenciatura) - Diurno
|Roberta Pereira Barbosa
|Darcy Ribeiro - Filosofia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Rodrigo Feltrin Heringer
|Darcy Ribeiro - Ciências Biológicas (Licenciatura) - Noturno
|Rodrigo Lima de Oliveira
|Darcy Ribeiro - Administração (Bacharelado) - Diurno
|Rodrigo Mendes Gil
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Rodrigo Souto Valente Motta
|Darcy Ribeiro - Estatística (Bacharelado) - Diurno
|Romes Joabe Ferreira Lima
|Darcy Ribeiro - Língua Portuguesa (Licenciatura) - Noturno
|Roxanne Sophia Lopes Cavalcante
|Darcy Ribeiro - Ciência Política (Bacharelado) - Diurno
|Ruan Hantony Pereira de Oliveira
|UnB Planaltina - Ciências Naturais (Licenciatura) - Diurno
|Ruan Pablo Macedo Santana
|Darcy Ribeiro - Ciências Sociais – Antropologia/Sociologia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Ruben Gabriel Amancio de Oliveira Cavalcante
|Darcy Ribeiro - Gestão de Políticas Públicas (Bacharelado) - Noturno
|Ryan Roffman Marques Morais
|UnB Planaltina - Ciências Naturais (Licenciatura) - Diurno
|Ryan Vieira Costa
|Darcy Ribeiro - Química Tecnológica (Bacharelado) - Diurno
|Sabrina Alves da Silva
|Darcy Ribeiro - Ciências Contábeis (Bacharelado) - Noturno
|Sabrina Yani Alves de Souza
|Darcy Ribeiro - Serviço Social (Bacharelado) - Diurno
|Salatiel Lucas Martins Vieira
|Darcy Ribeiro - Ciências Sociais – Antropologia/Sociologia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Samara Evangelina Pereira Martins
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Samara Shemariah dos Santos Moura
|Darcy Ribeiro - Enfermagem (Bacharelado) - Diurno
|Samara Vitoria da Silva Guedes
|Darcy Ribeiro - Psicologia (Bacharelado/Licenciatura/Psicólogo) - Diurno
|Samuel Alves Diogo
|Darcy Ribeiro - Química (Bacharelado) - Diurno
|Samuel Bicalho Saigg
|Darcy Ribeiro - Biotecnologia (Bacharelado) - Diurno
|Samuel Cruzeiro Peixoto
|Darcy Ribeiro - Ciências Biológicas (Licenciatura) - Noturno
|Samuel Duarte Cordeiro de Moura
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Samuel Gomes Anastacio
|Darcy Ribeiro - Engenharia Elétrica (Bacharelado) - Diurno
|Samuel Haddad Calvet
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Samuel Henrique Alves Feitosa Pinheiro Freitas
|Darcy Ribeiro - História (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Samuel Johann Perez Bitencourt
|Darcy Ribeiro - Administração (Bacharelado) - Noturno
|Samuel Jose Sergio e Silva
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Samuel Mendonca Soares
|Darcy Ribeiro - Engenharia Elétrica (Bacharelado) - Diurno
|Samuel Rodrigues Uchida
|Darcy Ribeiro - Filosofia (Licenciatura) - Noturno
|Samuel Silva Duarte
|Darcy Ribeiro - Ciências Econômicas (Bacharelado) - Diurno
|Santiago Araujo de Oliveira
|Darcy Ribeiro - Engenharia Elétrica (Bacharelado) - Diurno
|Santiago Ghesti Galvao
|Darcy Ribeiro - Medicina (Bacharelado) - Diurno
|Sara Alves da Costa Vieira
|Darcy Ribeiro - Engenharia Ambiental (Bacharelado) - Diurno
|Sara Araujo Silva
|Darcy Ribeiro - Línguas Estrangeiras Aplicadas (Bacharelado) - Diurno
|Sara Carvalho Silva
|Darcy Ribeiro - Matemática (Licenciatura) - Noturno
|Sara Cirino Pereira
|Darcy Ribeiro - Engenharia Ambiental (Bacharelado) - Diurno
|Sara Estefany Carvalho Fernandes
|Darcy Ribeiro - Medicina Veterinária (Bacharelado) - Diurno
|Sara Passos Barcellos Nunes da Silva
|Darcy Ribeiro - Física (Bacharelado) - Diurno
|Sara Rodrigues de Medeiros
|Darcy Ribeiro - Biotecnologia (Bacharelado) - Diurno
|Sara Vitoria Costa Teixeira Viana
|Darcy Ribeiro - Agronomia (Bacharelado) - Diurno
|Sarah de Quadros Santos
|Darcy Ribeiro - Ciências Contábeis (Bacharelado) - Diurno
|Sarah Gomes Cazer
|Darcy Ribeiro - Física (Bacharelado) - Diurno
|Sarah Mendes Soares
|Darcy Ribeiro - Direito (Bacharelado) - Noturno
|Sarah Moreira Rocha Manso
|Darcy Ribeiro - Pedagogia (Licenciatura) - Diurno
|Sarah Pinheiro Barros
|Darcy Ribeiro - Educação Física Ciclo Básico (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Sarah Rebeca Maciel Pereira
|Darcy Ribeiro - Gestão de Agronegócio (Bacharelado) - Noturno
|Sarah Ribeiro Andrade
|Darcy Ribeiro - História (Licenciatura) - Noturno
|Sarah Silva Xavier
|UnB Ceilândia - Terapia Ocupacional (Bacharelado) - Diurno
|Sarah Teles Brito
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Saulo Torres de Almeida e Silva
|Darcy Ribeiro - História (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Shayane Franco Teixeira
|Darcy Ribeiro - Serviço Social (Bacharelado) - Diurno
|Siany Marquez de Barros
|Darcy Ribeiro - Serviço Social (Bacharelado) - Diurno
|Silfranklin de Oliveira Moreira Ibiapina
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Sofia Apostolova Almeida
|Darcy Ribeiro - Ciências Econômicas (Bacharelado) - Diurno
|Sofia Castro de Oliveira
|Darcy Ribeiro - Museologia (Bacharelado) - Diurno
|Sofia Cosmo de Barros
|Darcy Ribeiro - Relações Internacionais (Bacharelado) - Diurno
|Sofia Gambirasi Costa Shiraishi
|Darcy Ribeiro - Direito (Bacharelado) - Noturno
|Sofia Guimaraes Salgado
|Darcy Ribeiro - Biotecnologia (Bacharelado) - Diurno
|Sofia Marinho Rodrigues
|Darcy Ribeiro - Engenharia de Computação (Bacharelado) - Diurno
|Sofia Mendes Cardoso
|Darcy Ribeiro - Direito (Bacharelado) - Diurno
|Sofia Morais Nascimento
|Darcy Ribeiro - Educação Física Ciclo Básico (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Sofia Satomi Hatano Routledge
|Darcy Ribeiro - Administração (Bacharelado) - Diurno
|Sofia Silva Lino
|UnB Ceilândia - Terapia Ocupacional (Bacharelado) - Diurno
|Sofia Veloso Soares de Paula
|Darcy Ribeiro - Ciências Biológicas (Bacharelado) - Diurno
|Sofia Vieira da Ressurreicao
|Darcy Ribeiro - Comunicação Organizacional (Bacharelado) - Noturno
|Sofia Vieira Gois Moreira Campos
|Darcy Ribeiro - Relações Internacionais (Bacharelado) - Diurno
|Sophia Ellen Torres Batista
|Darcy Ribeiro - História (Licenciatura) - Noturno
|Sophia Gomes Fernandes
|UnB Ceilândia - Fonoaudiologia (Bacharelado) - Diurno
|Sophia Leite Martins
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Sophia Marques Rangel
|Darcy Ribeiro - Letras Português do Brasil como Seg. Língua (Licenciatura) - Diurno
|Sophia Milena Zaluski Santos
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Sophia Sarah Sanches Barbieri
|Darcy Ribeiro - Medicina Veterinária (Bacharelado) - Diurno
|Stefane Borja de Souza
|Darcy Ribeiro - Biblioteconomia (Bacharelado) - Diurno
|Stefany Alves Almeida
|Darcy Ribeiro - Comunicação Social – Publicidade e Propaganda (Bacharelado) - Diurno
|Stella Cardoso de Sousa Neves
|Darcy Ribeiro - Matemática (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Stephane Ferreira Guedes
|Darcy Ribeiro - Administração (Bacharelado) - Diurno
|Stephany de Sousa Pinheiro
|Darcy Ribeiro - Arquivologia (Bacharelado) - Noturno
|Stephany Santana de Araujo
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Suzana de Sousa Brandizzi
|Darcy Ribeiro - Arquitetura e Urbanismo (Bacharelado) - Diurno
|Taina Rodrigues Santos
|UnB Ceilândia - Terapia Ocupacional (Bacharelado) - Diurno
|Tainara Gomes Lima
|UnB Ceilândia - Fisioterapia (Bacharelado) - Diurno
|Tales Fernandes Guimaraes
|UnB Ceilândia - Farmácia (Bacharelado) - Diurno
|Tales Ramos Tavares Abrahao Costa
|Darcy Ribeiro - Geologia (Bacharelado) - Diurno
|Talita de Souza Santana
|Darcy Ribeiro - Ciências Contábeis (Bacharelado) - Diurno
|Tamyres de Franca Vidal
|Darcy Ribeiro - Design (Bacharelado) - Diurno
|Tauana Silva de Paulo
|Darcy Ribeiro - Administração (Bacharelado) - Diurno
|Thaiane Samarah Sousa Crisostomo
|UnB Ceilândia - Farmácia (Bacharelado) - Diurno
|Thais Mariane Teixeira de Almeida
|Darcy Ribeiro - Engenharia Ambiental (Bacharelado) - Diurno
|Thais Silva Kurokawa
|Darcy Ribeiro - Direito (Bacharelado) - Diurno
|Thamyna Barbosa Lima
|Darcy Ribeiro - Língua Portuguesa (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Thauane Batista Teixeira
|Darcy Ribeiro - Agronomia (Bacharelado) - Diurno
|Thawany Rodrigues dos Santos
|Darcy Ribeiro - Comunicação Social – Publicidade e Propaganda (Bacharelado) - Diurno
|Thayanne Aparecida de Souza Rocha
|Darcy Ribeiro - Língua Portuguesa (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Thayla de Souza Santos
|Darcy Ribeiro - Artes Visuais (Bacharelado) - Diurno
|Theo Quaresma Rocha de Oliveira
|Darcy Ribeiro - Matemática (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Thiago Araujo da Silva
|Darcy Ribeiro - Estatística (Bacharelado) - Diurno
|Thiago Diniz Di Padua Oliveira
|Darcy Ribeiro - Administração (Bacharelado) - Diurno
|Thiago Fernandes Rezende
|UnB Planaltina - Ciências Naturais (Licenciatura) - Diurno
|Thiago Guimaraes Martins
|Darcy Ribeiro - Computação (Licenciatura) - Noturno
|Thiago Lima Braga
|Darcy Ribeiro - Direito (Bacharelado) - Diurno
|Thiago Magalhaes Azeredo
|Darcy Ribeiro - Ciências Contábeis (Bacharelado) - Diurno
|Thomas Mendes Teixeira da Silva
|Darcy Ribeiro - Biotecnologia (Bacharelado) - Diurno
|Tiago Bernardes Alcantara
|UnB Ceilândia - Farmácia (Bacharelado) - Diurno
|Tiago de Araujo Liberal
|Darcy Ribeiro - Relações Internacionais (Bacharelado) - Diurno
|Tiago Lopes Lima
|Darcy Ribeiro - Turismo (Bacharelado) - Diurno
|Tiago Marques Oliveira
|Darcy Ribeiro - Filosofia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Tiago Mateus da Silveira Lopes
|Darcy Ribeiro - Ciências Sociais – Antropologia/Sociologia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Tiago Rabelo Camargos
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Tiago Rafael Silva Cardia de Franca
|Darcy Ribeiro - Nutrição (Bacharelado) - Diurno
|Tomas Falcao Ferrari da Costa
|Darcy Ribeiro - Direito (Bacharelado) - Diurno
|Tomas Pontes Monteiro de Carvalho
|Darcy Ribeiro - Ciência da Computação (Bacharelado) - Diurno
|Tomaz Mello Lima de Almeida
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Trulher Moreira Costa
|Darcy Ribeiro - Engenharia de Computação (Bacharelado) - Diurno
|Valentina Cabral Padua Troccoli
|Darcy Ribeiro - Agronomia (Bacharelado) - Diurno
|Valentina Matos List
|Darcy Ribeiro - Psicologia (Bacharelado/Licenciatura/Psicólogo) - Diurno
|Valentina Morais Nazareno
|Darcy Ribeiro - Agronomia (Bacharelado) - Diurno
|Valentine Gomes Freire
|Darcy Ribeiro - Engenharia de Redes de Comunicação (Bacharelado) - Diurno
|Valeska Maria Matos de Souza
|Darcy Ribeiro - Administração (Bacharelado) - Diurno
|Vanessa Branquinho Fragelli
|Darcy Ribeiro - Design (Bacharelado) - Diurno
|Victor Alecrim Zuany Botelho
|Darcy Ribeiro - Ciências Sociais – Antropologia/Sociologia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Victor Almeida de Sousa Maciel
|Darcy Ribeiro - História (Licenciatura) - Noturno
|Victor Almeida Maciel
|Darcy Ribeiro - Ciência Política (Bacharelado) - Diurno
|Victor Augustor Ribeiro Silva
|Darcy Ribeiro - Design (Bacharelado) - Diurno
|Victor Bandeira Fenelon Santos
|Darcy Ribeiro - Ciências Contábeis (Bacharelado) - Diurno
|Victor Brum dos Santos Goncalves
|Darcy Ribeiro - Engenharia Florestal (Bacharelado) - Diurno
|Victor Kaua Moreira Alves
|Darcy Ribeiro - Letras Tradução Inglês (Bacharelado) - Diurno
|Victor Santos de Araujo
|Darcy Ribeiro - Engenharia Florestal (Bacharelado) - Diurno
|Victoria Fernandes Cardoso
|Darcy Ribeiro - Ciências Sociais – Antropologia/Sociologia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Victoria Tavares Pereira Costa
|Darcy Ribeiro - Língua Francesa (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Vinicius Buruque Panza Rodrigues Ponciano
|Darcy Ribeiro - Computação (Licenciatura) - Noturno
|Vinicius Cavalcante de Albuquerque
|Darcy Ribeiro - Medicina (Bacharelado) - Diurno
|Vinicius Conceicao da Silva
|Darcy Ribeiro - Nutrição (Bacharelado) - Diurno
|Vinicius do Nascimento Almeida
|Darcy Ribeiro - Nutrição (Bacharelado) - Diurno
|Vinicius Marcovich de Araujo
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Vinicius Martha Freitas
|Darcy Ribeiro - Administração (Bacharelado) - Noturno
|Vinicius Pereira Bessa
|Darcy Ribeiro - Ciência Política (Bacharelado) - Diurno
|Vinicius Rodrigues Xavier
|Darcy Ribeiro - Computação (Licenciatura) - Noturno
|Vinicius Silva Souza
|Darcy Ribeiro - Educação Física Ciclo Básico (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Vinicius Trindade de Oliveira
|Darcy Ribeiro - Ciência da Computação (Bacharelado) - Diurno
|Vitor Bakuzis Magalhaes
|Darcy Ribeiro - Psicologia (Bacharelado/Licenciatura/Psicólogo) - Diurno
|Vitor Brun Ferreira
|Darcy Ribeiro - Engenharia de Redes de Comunicação (Bacharelado) - Diurno
|Vitor Doornik Torrezan Nunes
|Darcy Ribeiro - Direito (Bacharelado) - Diurno
|Vitor Henrique Stella
|Darcy Ribeiro - Engenharia Mecatrônica (Bacharelado) - Diurno
|Vitor Hugo Souza Rocha
|UnB Ceilândia - Farmácia (Bacharelado) - Diurno
|Vitor Kelui Oliveira Moreira
|Darcy Ribeiro - Artes Cênicas (Bacharelado) - Diurno
|Vitor Magno Dantas Ramos
|Darcy Ribeiro - Estatística (Bacharelado) - Diurno
|Vitor Mascarenhas Souza Ferreira
|Darcy Ribeiro - Química (Bacharelado) - Diurno
|Vitor Mateus Luz de Jesus
|Darcy Ribeiro - Direito (Bacharelado) - Noturno
|Vitor Nogueira Tavares
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Vitor Peres Mendes de Assumpcao
|Darcy Ribeiro - Ciências Contábeis (Bacharelado) - Noturno
|Vitor Vidal Aquino Magalhaes
|Darcy Ribeiro - Engenharia Mecânica (Bacharelado) - Diurno
|Vitoria de Sousa Santiago Reis
|Darcy Ribeiro - Enfermagem (Bacharelado) - Diurno
|Vitoria Farias de Sousa
|Darcy Ribeiro - Farmácia (Bacharelado) - Diurno
|Vitoria Gomes Martins
|UnB Ceilândia - Enfermagem (Bacharelado) - Diurno
|Vitoria Inacio dos Santos
|Darcy Ribeiro - Direito (Bacharelado) - Noturno
|Vitoria Leticia Alves Gontijo Coelho
|Darcy Ribeiro - Ciências Sociais – Antropologia/Sociologia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Vitoria Luizi Oliveira de Sousa
|Darcy Ribeiro - Design (Bacharelado) - Diurno
|Vitoria Marinho dos Santos
|Darcy Ribeiro - Direito (Bacharelado) - Diurno
|Vitoria Rodrigues Machado da Silva
|Darcy Ribeiro - Turismo (Bacharelado) - Diurno
|Vitoria Vilarim Muniz de Souza
|Darcy Ribeiro - Pedagogia (Licenciatura) - Diurno
|Vivian Santiago de Oliveira dos Santos
|Darcy Ribeiro - Língua e Literatura Japonesa (Licenciatura) - Noturno
|Viviann Sophia Ferreira Rocha de Sa
|UnB Ceilândia - Fonoaudiologia (Bacharelado) - Diurno
|Wanderkledyson Bento de Jesus Nogueira
|Darcy Ribeiro - Filosofia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Wanessa Alves de Paulo Ferreira
|Darcy Ribeiro - Farmácia (Bacharelado) - Noturno
|Wanessa Rejany Alves da Silva
|Darcy Ribeiro - Biblioteconomia (Bacharelado) - Diurno
|Webert Nobre da Silva
|Darcy Ribeiro - Artes Cênicas (Licenciatura) - Noturno
|Weickmam Ferreira Machado
|Darcy Ribeiro - Engenharia de Redes de Comunicação (Bacharelado) - Diurno
|Welison Borges de Moura
|Darcy Ribeiro - Engenharia Elétrica (Bacharelado) - Diurno
|Wensly Gabriel Mendes Guimaraes Camara Amaral
|Darcy Ribeiro - Engenharia Mecatrônica (Bacharelado) - Diurno
|Wiara Saraiva de Matos
|Darcy Ribeiro - Biblioteconomia (Bacharelado) - Diurno
|Willian Matheus Ximenes Santos
|Darcy Ribeiro - Línguas Estrangeiras Aplicadas (Bacharelado) - Diurno
|Willyam Santos da Silva
|Darcy Ribeiro - Arquitetura e Urbanismo (Bacharelado) - Noturno
|Wolf Hormann Thomaz
|Darcy Ribeiro - Química (Bacharelado) - Diurno
|Yago Bonfim Lima
|Darcy Ribeiro - Engenharia Ambiental (Bacharelado) - Diurno
|Yago Silva Marinho
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Yan Guilherme Rodrigues Lima
|Darcy Ribeiro - Ciências Contábeis (Bacharelado) - Noturno
|Yan Hallan Ra Lourenco Mitraud
|Darcy Ribeiro - Matemática (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Yan Lucas de Araujo Costa
|Darcy Ribeiro - Língua Inglesa (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Yan Vianna Pereira
|Darcy Ribeiro - Arquivologia (Bacharelado) - Noturno
|Yara Melissa Panza Brandao
|Darcy Ribeiro - Ciências Sociais – Antropologia/Sociologia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Yasmim da Silva Araujo
|Darcy Ribeiro - Pedagogia (Licenciatura) - Noturno
|Yasmim Silva Brandao
|Darcy Ribeiro - Direito (Bacharelado) - Noturno
|Yasmim Vitoria Pereira de Oliveira
|Darcy Ribeiro - Medicina Veterinária (Bacharelado) - Diurno
|Yasmin de Araujo Firmiano
|UnB Ceilândia - Fonoaudiologia (Bacharelado) - Diurno
|Yasmin Juliana Oliveira de Santana
|Darcy Ribeiro - Direito (Bacharelado) - Noturno
|Yasmin Lopes Pereira
|Darcy Ribeiro - Química (Bacharelado) - Diurno
|Yasmin Martins Romao Papa
|Darcy Ribeiro - Filosofia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Yasmin Morbeck Rocha
|Darcy Ribeiro - Arquitetura e Urbanismo (Bacharelado) - Diurno
|Yasmin Santana de Sena
|Darcy Ribeiro - Direito (Bacharelado) - Noturno
|Yasminn Dantas Magalhaes
|Darcy Ribeiro - Psicologia (Bacharelado/Licenciatura/Psicólogo) - Diurno
|Ygor de Souza Peixoto
|Darcy Ribeiro - Computação (Licenciatura) - Noturno
|Yohanna Laryssa de Sousa Diodato
|Darcy Ribeiro - Comunicação Social – Publicidade e Propaganda (Bacharelado) - Diurno
|Yonna Vyctoria Rodrigues Souza
|Darcy Ribeiro - Jornalismo (Bacharelado) - Diurno
|Yorrana Gabrielle de Sousa Rocha
|UnB Planaltina - Gestão do Agronegócio (Bacharelado) - Diurno
|Ysabella Fonseca Novaes Frota
|Darcy Ribeiro - Agronomia (Bacharelado) - Diurno
|Ysis Fernanda Siqueira dos Santos
|Darcy Ribeiro - Língua Francesa (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Yuki Pablo Rak Cunha
|Darcy Ribeiro - Geografia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Yuri Belo Aguiar
|Darcy Ribeiro - Língua e Literatura Japonesa (Licenciatura) - Noturno
|Zuek Bastos dos Reis
|
Darcy Ribeiro - Ciências Econômicas (Bacharelado) - Diurno
Saiba Mais
- Cidades DF Homem armado assalta duas mulheres em sequência em quadras do Guará 1
- Cidades DF Inscrições abertas para curso de atendimento ao público LGBTQIA+
- Cidades DF Vídeo: motorista de app abusa de passageira de 17 anos durante corrida
- Cidades DF Hospital de Base enfrenta sobrecarga e restringe atendimentos
- Cidades DF Carnapatinhas: Bloco de Carnaval terá vacinação gratuita e microchipagem para cães
- Cidades DF "A dor é imensa ao contemplar a interrupção da vida", diz tio de Rodrigo Castanheira
Vitória Torres - Correio BrazilienseRepórter
Repórter na editoria de Cidades. Jornalista em formação pela Universidade Católica de Brasília (UCB). Atuou nas editorias de Política, Economia e Brasil.
Alice Meira - Correio Braziliense*Estagiaria
Estudante de Jornalismo da Universidade de Brasília (UnB). Atualmente estagiando na editoria Eu,Estudante do Correio Braziliense. Interessada por assuntos envolvendo educação e política.