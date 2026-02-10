Dupla é presa por furtar R$ 280 mil em joias em shopping

Dois homens foram presos preventivamente após um furtarem R$ 280 mil em um shopping de Taguatinga. A dupla é suspeita de subtrair joias e outros bens de alto valor durante a madrugada. As investigações apontam que os criminosos aplicavam o “golpe da dormidinha”, em que os indivíduos entram no shopping durante o horário de funcionamento e se escondem em áreas de pouco fluxo, permanecendo no local até o fechamento.

Durante a madrugada, com o ambiente vazio, os criminosos saíam do esconderijo e praticavam os furtos em lojas previamente escolhidas. A dupla tinha como alvo as lojas e mercadorias com um elevado valor agregado. Após o roubo, a fuga ocorria apenas na manhã seguinte, quando tentavam se misturar aos funcionários.

A prisão foi realizada pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da Coordenação de Repressão aos Crimes Patrimoniais (CORPATRI). Foram detidos J.P.S.A., de 21 anos, e R.G.M.F., de 20 anos, apontados como autores diretos do crime. Segundo a corporação, a medida é essencial para preservar a ordem pública e impedir a reiteração de delitos patrimoniais com alto grau de sofisticação.

Os suspeitos irão responder por furto qualificado, crime que pode resultar em pena de até oito anos de reclusão, além de multa. As investigações continuam para identificar possíveis outros envolvidos e recuperar os bens subtraídos.