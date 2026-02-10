Mais de 500 vagas de emprego no DF nesta terça-feira (10/2); confira

Oportunidade destaque é para mecânico de automóveis e caminhões no Guará - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

As agências do trabalhador do Distrito Federal disponibilizam 503 vagas de emprego nesta terça-feira (10/2), com salários que chegam a R$ 4,6 mil. As oportunidades contemplam diferentes áreas, com destaque para comércio e varejo, além de postos para mecânicos, eletricistas, açougueiros e terapeutas ocupacionais.

A oportunidade com melhor remuneração é uma vaga para mecânico de automóveis e caminhões no Guará. Também se destacam as vagas para mecânico de veículos automotores a diesel, com salário de R$ 3.843,90, e um para eletricista de instalações de veículos automotores, por R$ 2.813,80, em Águas Lindas de Goiás.

O setor de comércio e varejo concentra alto número de oportunidades. Empregadores buscam por 86 operadores de caixa, 80 repositores de mercadorias, 58 atendentes de lojas, 50 fiscais de prevenção e perdas, entre outras profissões.

Há vagas para pessoas com deficiência, estágios para estudantes e chances distribuídas em diversas regiões administrativas.

Os interessados podem se candidatar pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital ou presencialmente em uma das 16 unidades, das 8h às 17h, durante a semana. Mesmo que nenhuma das chances do dia seja atraente ao candidato, o cadastro vale para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.