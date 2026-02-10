Remanescente da Operação Último Comando na Vila Cauhy é capturado

Um dos principais alvos remanescentes da Operação Último Comando foi preso, no Guará II. O homem, investigado por envolvimento com o tráfico de drogas na Vila Cauhy, estava foragido desde o fim de janeiro e foi localizado por volta das 23h30, na Área Especial 2A. O homem era considerado um dos principais alvos que haviam escapado do cerco policial durante a segunda fase da operação.

A prisão foi realizada por policiais militares do 4º Batalhão, nesta segunda-feira (9/2), que chegaram ao suspeito após um intenso trabalho de monitoramento e troca de informações com setores de inteligência. A captura é um desdobramento direto da ofensiva realizada pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) no dia 28 de janeiro, com foco no combate ao tráfico de drogas e à associação criminosa atuante na região. Na ocasião, dos 18 mandados de prisão expedidos, quatro investigados conseguiram fugir e passaram a ser monitorados pelas forças de segurança.

Durante o acompanhamento, a PMDF identificou que um dos foragidos havia se deslocado para o Guará II. Após o cruzamento de dados com a 4ª Delegacia de Polícia, equipes de área intensificaram a vigilância em frente a um prédio residencial. O suspeito foi abordado ao sair do local, e os policiais confirmaram a existência de um mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas.

Classificado como de alta periculosidade, o detido possui uma extensa ficha criminal, com registros por roubo de veículos, duas ocorrências de porte ilegal de arma de fogo, furtos a estabelecimentos comerciais e envolvimento direto com associação para o tráfico.

Após a prisão, o homem foi encaminhado à 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul) para o cumprimento da ordem judicial. A prisão preventiva havia sido decretada pela 4ª Vara de Entorpecentes do Distrito Federal no dia 27 de janeiro de 2026.









