Queimaduras e fraturas: pais são presos por torturar filhos no DF

Uma mulher e um homem foram presos depois de torturarem e agredirem brutalmente os dois filhos, de 1 ano e 7 meses e um bebê de 7 meses. As vítimas apresentavam queimaduras, lacerações no couro cabeludo, múltiplos hematomas e fratura nas costelas.

A prisão ocorreu na noite de segunda-feira (9/2) e foi efetuada pelos policiais civis da 26ª Delegacia de Polícia (Samambaia Norte), após acionamento do Conselho Tutelar. As equipes alertaram os agentes para a existência de fortes indícios de maus-tratos envolvendo os menores.

Por volta das 21h30, os policiais prenderam o casal, de 22 e 23 anos. Durante as diligências, o bebê de 7 meses precisou ser levado com urgência ao hospital por gravidade no quadro clínico. O relatório médico preliminar apontou que o bebê apresentava hematomas extensos nos membros superiores e inferiores, lacerações na região do lábio inferior e no couro cabeludo, além de lesões compatíveis com queimaduras, possivelmente provocadas pelo apagamento de cigarro sobre a pele.

Indiciamento

Pai e mãe foram autuados pelos crimes de tortura e lesão corporal gravíssima, permanecendo à disposição da Justiça. As investigações seguem com o objetivo de apurar todas as circunstâncias dos fatos, inclusive a dinâmica das agressões e eventual participação de terceiros.

As crianças permanecem sob acompanhamento médico especializado, além de estarem sendo assistidas pelos órgãos de proteção à infância, que acompanham o caso de forma integrada.