Ave rara é resgatada de cativeiro clandestino no Recanto das Emas

Ave rara é apreendida pela PMDF no Recanto das Emas - (crédito: PMDF/Divulgação)

Nove aves foram resgatadas de cativeiro clandestino no Recanto das Emas. Entre os animais encontrados, estava um exemplar de azulão, espécie considerada ameaçada de extinção, o que agravou a gravidade da ocorrência e motivou a responsabilização imediata dos envolvidos no crime ambiental.

A ação foi realizada na segunda-feira (9/2), pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), por meio do Grupamento de Operações no Cerrado (GOC), com apoio de informações do serviço de inteligência ambiental. Durante a fiscalização, os policiais localizaram as aves em condições ilegais e efetuaram a prisão dos suspeitos, que foram detidos no local.

As aves resgatadas foram encaminhadas ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas/Ibama), onde passarão por avaliação veterinária, processo de reabilitação e, se possível, posterior reintrodução ao habitat natural.