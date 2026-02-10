Incêndio em churrascaria no Setor Hoteleiro Sul mobiliza bombeiros

Um incêndio em uma churrascaria localizada no Setor Hoteleiro Sul (SHS) mobilizou o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), que mobilizou cinco viaturas para o local. Situação está controlada, mas o local precisou ser evacuado após o ocorrido.

