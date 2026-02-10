InícioCidades DF
FOGO

Incêndio em churrascaria no Setor Hoteleiro Sul mobiliza bombeiros

Perícia vai trabalhar para descobrir as causas do incêndio. Restaurante estava cheio no momento do ocorrido

Princípio de incêndio em churrascaria mobiliza Corpo de Bombeiros - (crédito: CBMDF)
Um incêndio em uma churrascaria localizada no Setor Hoteleiro Sul (SHS) mobilizou o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), que mobilizou cinco viaturas para o local. Situação está controlada, mas o local precisou ser evacuado após o ocorrido.

Aguarde mais informações 

 

Mila Ferreira

Repórter

Jornalista graduada pelo IESB e pós-graduada em Direitos Humanos, Responsabilidade Social e Cidadania Global pela PUC-RS. Experiência como roteirista e assessora de comunicação pública e corporativa. Repórter na editoria de Cidades do Correio Braziliense

Por Mila Ferreira
postado em 10/02/2026 13:44
