Motociclista morre após colisão com carro em Samambaia

Um motociclista morreu na manhã desta segunda-feira (10/2) após se envolver em uma grave colisão de trânsito no balão da 26ª Delegacia de Polícia (Samambaia Norte). A batida mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

De acordo com o CBMDF, duas viaturas de socorro foram empregadas na ocorrência. No local, os militares encontraram a vítima, um homem, caída ao solo após a motocicleta que conduzia colidir com um carro.

A vítima recebeu atendimento imediato, seguindo os protocolos de trauma, em uma ação conjunta entre bombeiros e uma unidade avançada do SAMU. Apesar das manobras de reanimação cardiopulmonar (RCP) realizadas por alguns minutos, o motociclista não resistiu à gravidade dos ferimentos. O óbito foi declarado ainda no local pela médica do Samu.

O condutor do carro envolvido no acidente foi avaliado pelas equipes de socorro, mas não precisou ser encaminhado a uma unidade de saúde.

Durante o atendimento, o trânsito na região precisou ser parcialmente interditado, o que causou impactos no fluxo de veículos. A medida foi adotada para garantir a segurança das equipes de resgate e dos demais motoristas que passavam pelo local.

Até o momento, não há informações sobre a dinâmica do acidente. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) esteve no local e ficou responsável pelas providências cabíveis.