Trabalhador morre após ficar preso em máquina de misturar concreto

Homem realizava a limpeza da máquina quando o equipamento foi ligado. Com múltiplos ferimentos nas mãos, pés, orelhas e crânio, ele sofreu uma parada cardiorrespiratória e não resistiu

Trabalhador sofreu múltiplos ferimentos no corpo e não resistiu - (crédito: Divulgação/CBMGO)
Um trabalhador da construção civil, 36 anos, morreu após ficar preso em uma betoneira industrial, máquina misturadora de concreto, no Setor Jardim América IV, em Águas Lindas de Goiás (GO). Segundo testemunhas, o homem limpava a betoneira quando, de forma inadvertida, o equipamento foi ligado, ocasionando seu aprisionamento contra estruturas metálicas internas. 

Quando as equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO) chegaram ao local, a máquina já havia sido desligada por funcionários da empresa. Antes da chegada dos socorristas, colegas de trabalho realizaram o corte parcial da estrutura metálica para liberar a vítima, removendo parte das ferragens que a mantinham presa. O caso ocorreu na manhã dessa segunda-feira (9/2). 

Maquinário é responsável por misturar concreto
Após ser retirado da betoneira, o trabalhador passou por procedimentos de atendimento pré-hospitalar. Com múltiplos ferimentos nas mãos, pés, orelhas e crânio, ele sofreu uma parada cardiorrespiratória. Foram iniciadas, com apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), manobras de ressuscitação cardiopulmonar, com compressões torácicas e ventilação com oxigênio suplementar. 

Mesmo realizadas de forma contínua por aproximadamente 40 minutos, as manobras não tiveram efeito. O trabalhador teve o óbito declarado ainda no local do acidente. O corpo ficou aos cuidados da Polícia Militar, responsável pela preservação do local até a chegada do Instituto Médico Legal (IML), para adoção das providências legais e periciais cabíveis.

Letícia Mouhamad

Repórter

Jornalista graduanda pelo IESB e formada em Letras pela UnB. Teve experiência na Revista do Correio e, desde 2023, atua na editoria de Cidades. Tem interesse por temas ligados à saúde mental e à mobilidade urbana. Venceu os prêmios Sebrae e ABP.

Por Letícia Mouhamad
postado em 10/02/2026 11:27
