Zoo inaugura exposição interativa para incentivar a consciência ambiental

Na exposição Experiência Animal, os visitantes são convidados a ouvir sons da fauna, tocar texturas que reproduzem pelos e penas e explorar cenários inspirados em diferentes ecossistemas - (crédito: | Fotos: Divulgação/Zoológico de Brasília)

O Zoológico de Brasília apresenta, a partir desta quarta-feira (11/1), a exposição imersiva Experiência Animal, que propõe ao público uma nova forma de vivenciar a vida selvagem. Gratuita, acessível e voltada a todas as idades, a iniciativa combina educação ambiental, tecnologia e atividades lúdicas em um percurso interativo.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Ao longo do circuito, os visitantes são convidados a ouvir sons da fauna, tocar texturas que reproduzem pelos e penas e explorar cenários inspirados em diferentes ecossistemas. Com mediação pedagógica e recursos de acessibilidade, a exposição foi desenvolvida para aproximar as pessoas do universo animal, fortalecendo a conexão com a natureza. A proposta é despertar curiosidade, emoção e consciência ambiental de maneira envolvente e educativa.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Ao final da visita, o público poderá levar para casa lembranças educativas que incentivam o cuidado com o meio ambiente mesmo após a saída do parque.

Confira as principais atrações da mostra

Zona 1 – Savana das Patas

Espaço interativo onde os visitantes podem testar força e velocidade no patadômetro e na esteira de tração, comparando seu desempenho ao de animais como o guepardo. O ambiente conta ainda com o painel tátil “De quem é a pata?”, que apresenta curiosidades sobre diferentes pegadas.

Zona 2 – Bosque dos Sentidos Selvagens

Área dedicada à imersão sensorial, com foco no tato e na audição. O público encontra um painel de texturas e um cenário de floresta com árvores cenográficas, além do jogo “Que som é esse?”, um desafio auditivo.

Zona 3 – Ateliê das Criaturas Encantadas

Espaço educativo com quizzes interativos e a atividade “Monte sua espécie”, em que os visitantes criam animais por meio de painéis magnéticos. O local também reúne vídeos sobre o ciclo das borboletas e uma mesa de pintura voltada para o público infantil.

Zona 4 – Cúpula da Sabedoria Animal

Na expedição fluvial, tablets apresentam curiosidades sobre espécies como o peixe-boi e a ariranha. Já o Mergulho Encantado utiliza projeções e televisores para revelar anfíbios raros, como o pequeno sapinho-pulga.

Experiência Animal

Local: Zoológico de Brasília

Período: de quarta-feira (11) a 11 de maio

Horário: de terça a domingo, das 10h às 16h

Entrada: gratuita, mediante ingresso regular do Zoológico (a entrada no zoo é gratuita aos domingos e feriados)

Classificação: livre.