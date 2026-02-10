Zoo inaugura exposição interativa para incentivar a consciência ambiental

O Zoológico de Brasília apresenta, a partir desta quarta-feira (11/1), a exposição imersiva Experiência Animal, que propõe ao público uma nova forma de vivenciar a vida selvagem. Gratuita, acessível e voltada a todas as idades, a iniciativa combina educação ambiental, tecnologia e atividades lúdicas em um percurso interativo.
Ao longo do circuito, os visitantes são convidados a ouvir sons da fauna, tocar texturas que reproduzem pelos e penas e explorar cenários inspirados em diferentes ecossistemas. Com mediação pedagógica e recursos de acessibilidade, a exposição foi desenvolvida para aproximar as pessoas do universo animal, fortalecendo a conexão com a natureza. A proposta é despertar curiosidade, emoção e consciência ambiental de maneira envolvente e educativa.
Ao final da visita, o público poderá levar para casa lembranças educativas que incentivam o cuidado com o meio ambiente mesmo após a saída do parque.
Confira as principais atrações da mostra
Zona 1 – Savana das Patas
Espaço interativo onde os visitantes podem testar força e velocidade no patadômetro e na esteira de tração, comparando seu desempenho ao de animais como o guepardo. O ambiente conta ainda com o painel tátil “De quem é a pata?”, que apresenta curiosidades sobre diferentes pegadas.
Zona 2 – Bosque dos Sentidos Selvagens
Área dedicada à imersão sensorial, com foco no tato e na audição. O público encontra um painel de texturas e um cenário de floresta com árvores cenográficas, além do jogo “Que som é esse?”, um desafio auditivo.
Zona 3 – Ateliê das Criaturas Encantadas
Espaço educativo com quizzes interativos e a atividade “Monte sua espécie”, em que os visitantes criam animais por meio de painéis magnéticos. O local também reúne vídeos sobre o ciclo das borboletas e uma mesa de pintura voltada para o público infantil.
Zona 4 – Cúpula da Sabedoria Animal
Na expedição fluvial, tablets apresentam curiosidades sobre espécies como o peixe-boi e a ariranha. Já o Mergulho Encantado utiliza projeções e televisores para revelar anfíbios raros, como o pequeno sapinho-pulga.
Experiência Animal
Local: Zoológico de Brasília
Período: de quarta-feira (11) a 11 de maio
Horário: de terça a domingo, das 10h às 16h
Entrada: gratuita, mediante ingresso regular do Zoológico (a entrada no zoo é gratuita aos domingos e feriados)
Classificação: livre.
