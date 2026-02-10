André Luiz Frambach é escalado para o elenco de "Coração Acelerado"

André Luiz Frambach, que está longe das novelas há quase dois anos, foi escalado para o elenco de Coração Acelerado, atual trama das sete da Globo.
Segundo informações do jornal O Globo, o ator formará par romântico com Isabelle Drummond, e interpretará Gael, que trabalha nas fazendas da família da antagonista, Naiane, e é um homem rústico, que promete movimentar as emoções dela.
A expectativa é de que o personagem de André Luiz Frambach surja em Coração Acelerado por volta do 70º capítulo, previsto para o início do mês de abril. Além das telinhas, o ator fará um filme com a esposa, Larissa Manoela – no ar em Êta Mundo Melhor!. As gravações do longa serão iniciadas em abril.
Nos últimos meses, inclusive, o ator gravou o piloto de Vidas Paralelas, uma novela curta criada e escrita por Walcyr Carrasco, e que é tida como uma das apostas para um novo formato de folhetins produzidos pela Globo, inspirados em "doramas".
