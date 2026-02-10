Obituário: 39 funerais no DF nesta terça-feira (10/2); veja lista

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta terça-feira (10/2):

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Campo da Esperança

Ademar Fernandes de Souza, 61 anos



Adriana Silva de Mesquita, 48 anos



Airton Ferreira de Oliveira, 73 anos



Anita Maria da Silva, 74 anos



Célio Batista Cunha, 64 anos



Etelino José de Brito, 87 anos



Jair Fontenelle Peçanha, 70 anos



Jessica Alves da Silva, 32 anos



Jorge Messias Piloto de Lima, 58 anos



Lindomar Gonçalves Ramalho, 62 anos



Luciano Mazini Ribeiro Fardin, 50 anos



Maria Batista Parentes, 90 anos



Maria Cleonice Maciel Marques, 90 anos



Maria Umbelina Volpini Pellegrini, 99 anos



Nagib Soares Raslan, 73 anos



Rayla Vanessa Ribeiro da Silva, 39 anos



Rosemary Pereira Chaves dos Santos, 52 anos



Theresa de Oliveira Silva, 88 anos

Taguatinga



Francisco José dos Santos, 78 anos



Inácio de Jesus Lima, 67 anos



Júlia Batista Cavalcante, 81 anos



Lara Sthefane Pericoli Silva Loiola, 26 anos



Manoel Feitoria Neto, 89 anos



Maria Helena dos Santos, 65 anos



Maria Lícia Teixeira, 78 anos



Moacyr João de Moraes, 77 anos



Oneida Maria de Morais da Silva, 64 anos



Pietro Gael Alves de Sousa, menos de 1 ano

Gama



Radila Ranner Ferreira dos Santos Silva, 34 anos



Rita Veras dos Santos, 87 anos



Wirna Guimarães de Melo, 29 anos

Planaltina



Emanuel Oliveira Batista, 6 anos



Enzo Borges Pereira, 16 anos



Iraci Lino Gomes, 64 anos



Joana Maria de Oliveira, 78 anos

Brazlândia



Bruno Santos Martins, 36 anos

Sobradinho



Manoel Gomes de Oliveira, 74 anos



Wallace Henrique da Silva, 50 anos

Jardim Metropolitano



Thamara Alves Lopes, 34 anos

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular