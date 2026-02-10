InícioCidades DF
LUTO

Obituário: 39 funerais no DF nesta terça-feira (10/2); veja lista

Confira quais foram os sepultamentos em 10 de fevereiro de 2026 nos cemitérios do Distrito Federal e de Valparaíso (GO)

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)
Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta terça-feira (10/2): 

Campo da Esperança

  • Ademar Fernandes de Souza, 61 anos
  • Adriana Silva de Mesquita, 48 anos
  • Airton Ferreira de Oliveira, 73 anos
  • Anita Maria da Silva, 74 anos
  • Célio Batista Cunha, 64 anos
  • Etelino José de Brito, 87 anos
  • Jair Fontenelle Peçanha, 70 anos
  • Jessica Alves da Silva, 32 anos
  • Jorge Messias Piloto de Lima, 58 anos
  • Lindomar Gonçalves Ramalho, 62 anos
  • Luciano Mazini Ribeiro Fardin, 50 anos
  • Maria Batista Parentes, 90 anos
  • Maria Cleonice Maciel Marques, 90 anos
  • Maria Umbelina Volpini Pellegrini, 99 anos
  • Nagib Soares Raslan, 73 anos
  • Rayla Vanessa Ribeiro da Silva, 39 anos
  • Rosemary Pereira Chaves dos Santos, 52 anos
  • Theresa de Oliveira Silva, 88 anos

Taguatinga

  • Francisco José dos Santos, 78 anos
  • Inácio de Jesus Lima, 67 anos
  • Júlia Batista Cavalcante, 81 anos
  • Lara Sthefane Pericoli Silva Loiola, 26 anos
  • Manoel Feitoria Neto, 89 anos
  • Maria Helena dos Santos, 65 anos
  • Maria Lícia Teixeira, 78 anos
  • Moacyr João de Moraes, 77 anos
  • Oneida Maria de Morais da Silva, 64 anos
  • Pietro Gael Alves de Sousa, menos de 1 ano

Gama

  • Radila Ranner Ferreira dos Santos Silva, 34 anos
  • Rita Veras dos Santos, 87 anos
  • Wirna Guimarães de Melo, 29 anos

Planaltina

  • Emanuel Oliveira Batista, 6 anos
  • Enzo Borges Pereira, 16 anos
  • Iraci Lino Gomes, 64 anos
  • Joana Maria de Oliveira, 78 anos

Brazlândia

  • Bruno Santos Martins, 36 anos

Sobradinho

  • Manoel Gomes de Oliveira, 74 anos
  • Wallace Henrique da Silva, 50 anos

Jardim Metropolitano

  • Thamara Alves Lopes, 34 anos

