Obituário: 39 funerais no DF nesta terça-feira (10/2); veja lista

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta terça-feira (10/2):
Campo da Esperança
- Ademar Fernandes de Souza, 61 anos
- Adriana Silva de Mesquita, 48 anos
- Airton Ferreira de Oliveira, 73 anos
- Anita Maria da Silva, 74 anos
- Célio Batista Cunha, 64 anos
- Etelino José de Brito, 87 anos
- Jair Fontenelle Peçanha, 70 anos
- Jessica Alves da Silva, 32 anos
- Jorge Messias Piloto de Lima, 58 anos
- Lindomar Gonçalves Ramalho, 62 anos
- Luciano Mazini Ribeiro Fardin, 50 anos
- Maria Batista Parentes, 90 anos
- Maria Cleonice Maciel Marques, 90 anos
- Maria Umbelina Volpini Pellegrini, 99 anos
- Nagib Soares Raslan, 73 anos
- Rayla Vanessa Ribeiro da Silva, 39 anos
- Rosemary Pereira Chaves dos Santos, 52 anos
- Theresa de Oliveira Silva, 88 anos
Taguatinga
- Francisco José dos Santos, 78 anos
- Inácio de Jesus Lima, 67 anos
- Júlia Batista Cavalcante, 81 anos
- Lara Sthefane Pericoli Silva Loiola, 26 anos
- Manoel Feitoria Neto, 89 anos
- Maria Helena dos Santos, 65 anos
- Maria Lícia Teixeira, 78 anos
- Moacyr João de Moraes, 77 anos
- Oneida Maria de Morais da Silva, 64 anos
- Pietro Gael Alves de Sousa, menos de 1 ano
Gama
- Radila Ranner Ferreira dos Santos Silva, 34 anos
- Rita Veras dos Santos, 87 anos
- Wirna Guimarães de Melo, 29 anos
Planaltina
- Emanuel Oliveira Batista, 6 anos
- Enzo Borges Pereira, 16 anos
- Iraci Lino Gomes, 64 anos
- Joana Maria de Oliveira, 78 anos
Brazlândia
- Bruno Santos Martins, 36 anos
Sobradinho
- Manoel Gomes de Oliveira, 74 anos
- Wallace Henrique da Silva, 50 anos
Jardim Metropolitano
- Thamara Alves Lopes, 34 anos
postado em 10/02/2026 17:38