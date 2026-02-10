Fritadeiras causam princípio de incêndio na Churrascaria Rio Brasa

Após incêndio em fritadeira de cozinha, a parte lateral da Churrascaria Rio Brasa, localizada na 901 Sul, foi tomada por fumaça na manhã desta terça-feira (10/2). Dois funcionários foram atendidos por inalação de fumaça, mas não precisaram ser encaminhados à unidade de saúde.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Leia também: Motociclista morre após colisão com carro em Samambaia
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
Cozinheiros do estabelecimento contaram ao Correio que as duas fritadeiras industriais estavam desligadas durante o ocorrido, e começaram a queimar o óleo aos poucos, o que os levou a acionar o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF). Os bombeiros atribuem o ocorrido a um curto-circuito no equipamento e realizam perícia no local.
Leia também: Trabalhador morre após ficar preso em máquina de misturar concreto
Segundo a Tenente Dulcilamar, o CBMDF foi acionado por volta das 11h e controu o incêndio ainda em estado inicial, com uso de mangueiras e exaustores, durando cerca de 10 minutos. Foram empregadas cinco viaturas dos bombeiros. A rua que dá acesso à churrascaria, a SHS Quadra 6, foi interditada pela Polícia Militar do DF.
Saiba Mais
- Cidades DF Vacas e bois são encontrados em situação degradante em Brazlândia; polícia investiga
- Cidades DF Combustíveis puxam inflação de Brasília no início do ano
- Cidades DF Motociclista que morreu em colisão era dono de distribuidora em Samambaia
- Cidades DF Motociclista morre após colisão com carro em Samambaia
- Cidades DF Trabalhador morre após ficar preso em máquina de misturar concreto