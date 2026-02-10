InícioCidades DF
PRINCÍPIO DE INCÊNDIO

Fritadeiras causam princípio de incêndio na Churrascaria Rio Brasa

A parte lateral do estabelecimento foi tomada por fumaça na manhã desta terça-feira (10/2). Não houve vítimas

O princípio de incêndio foi contido pelo CBMDF em 10 minutos - (crédito: Ana Carolina Alli/CB/D.A Press)
O princípio de incêndio foi contido pelo CBMDF em 10 minutos - (crédito: Ana Carolina Alli/CB/D.A Press)

Após incêndio em fritadeira de cozinha, a parte lateral da Churrascaria Rio Brasa, localizada na 901 Sul, foi tomada por fumaça na manhã desta terça-feira (10/2). Dois funcionários foram atendidos por inalação de fumaça, mas não precisaram ser encaminhados à unidade de saúde.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Leia também: Motociclista morre após colisão com carro em Samambaia

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Cozinheiros do estabelecimento contaram ao Correio que as duas fritadeiras industriais estavam desligadas durante o ocorrido, e começaram a queimar o óleo aos poucos, o que os levou a acionar o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF). Os bombeiros atribuem o ocorrido a um curto-circuito no equipamento e realizam perícia no local.

Leia também: Trabalhador morre após ficar preso em máquina de misturar concreto

Segundo a Tenente Dulcilamar, o CBMDF foi acionado por volta das 11h e controu o incêndio ainda em estado inicial, com uso de mangueiras e exaustores, durando cerca de 10 minutos. Foram empregadas cinco viaturas dos bombeiros. A rua que dá acesso à churrascaria, a SHS Quadra 6, foi interditada pela Polícia Militar do DF.

Saiba Mais

 

  • Google Discover Icon

Artur Maldaner*

Trabalho e Formação/ Eu Estudante

Jornalista em andamento.

Por Artur Maldaner*
postado em 10/02/2026 13:47 / atualizado em 10/02/2026 14:00
SIGA
x