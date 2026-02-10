Fritadeiras causam princípio de incêndio na Churrascaria Rio Brasa

O princípio de incêndio foi contido pelo CBMDF em 10 minutos - (crédito: Ana Carolina Alli/CB/D.A Press)

Após incêndio em fritadeira de cozinha, a parte lateral da Churrascaria Rio Brasa, localizada na 901 Sul, foi tomada por fumaça na manhã desta terça-feira (10/2). Dois funcionários foram atendidos por inalação de fumaça, mas não precisaram ser encaminhados à unidade de saúde.

Cozinheiros do estabelecimento contaram ao Correio que as duas fritadeiras industriais estavam desligadas durante o ocorrido, e começaram a queimar o óleo aos poucos, o que os levou a acionar o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF). Os bombeiros atribuem o ocorrido a um curto-circuito no equipamento e realizam perícia no local.

Segundo a Tenente Dulcilamar, o CBMDF foi acionado por volta das 11h e controu o incêndio ainda em estado inicial, com uso de mangueiras e exaustores, durando cerca de 10 minutos. Foram empregadas cinco viaturas dos bombeiros. A rua que dá acesso à churrascaria, a SHS Quadra 6, foi interditada pela Polícia Militar do DF.