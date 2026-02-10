InícioCidades DF
Irregularidades

DF Legal interdita creche no Park Way após denúncias

Unidade de educação infantil Casa da Mãe Preta foi fechada de forma imediata por não possuir licença válida do Corpo de Bombeiros

Até a regularização da situação, creche permanece impedida de retomar as atividades - (crédito: Material cedido ao Correio)
Até a regularização da situação, creche permanece impedida de retomar as atividades - (crédito: Material cedido ao Correio)

A Secretaria DF Legal interditou, na manhã desta terça-feira (10/2), a creche Casa da Mãe Preta, localizada no Park Way, após receber denúncias de irregularidades no funcionamento da unidade. Durante a fiscalização, a equipe verificou que o estabelecimento não possuía licença válida do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), que estava indeferida, o que motivou a interdição imediata.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Segundo a DF Legal, a atividade de creche é classificada como de risco pela legislação vigente. “A DF Legal interditou sumariamente o local e determinou o fechamento até que a situação seja regularizada. Um eventual descumprimento da interdição pode acarretar em multa e responsabilização na esfera criminal, com envio do caso à Polícia Civil do Distrito Federal  (PCDF) para apuração do crime de desobediência”.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A creche é alvo de uma série de denúncias feitas por funcionários e familiares de crianças atendidas pela instituição. Os relatos apontam irregularidades graves na gestão da unidade, incluindo assédio moral, perseguições internas, demissões arbitrárias, adoecimento psicológico de trabalhadores e problemas sanitários que colocariam em risco a saúde das crianças, especialmente no início do ano letivo de 2026. Segundo relatos, o Conselho Tutelar e a Vigilância Sanitária teriam identificado focos de escorpiões dentro da instituição, inclusive em áreas de recreação infantil.

As denúncias foram encaminhadas de forma anônima ao Ministério Público do Trabalho (MPT) e ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT). Até a regularização da situação, a creche permanece interditada e impedida de retomar as atividades.

A reportagem entrou em contato com a diretora da Casa da Mãe Preta, porém não obteve retorno até a publicação desta matéria. O espaço permanece aberto para manifestações.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Vitória Torres

Repórter

Repórter na editoria de Cidades. Jornalista em formação pela Universidade Católica de Brasília (UCB). Atuou nas editorias de Política, Economia e Brasil.

Luiz Fellipe Alves

Brasiliense, estudante de jornalismo do Centro universitário Udf e estagiário do Correio Braziliense.

Por Vitória Torres e Luiz Fellipe Alves
postado em 10/02/2026 14:52
SIGA
x