DF Legal interdita creche no Park Way após denúncias

A Secretaria DF Legal interditou, na manhã desta terça-feira (10/2), a creche Casa da Mãe Preta, localizada no Park Way, após receber denúncias de irregularidades no funcionamento da unidade. Durante a fiscalização, a equipe verificou que o estabelecimento não possuía licença válida do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), que estava indeferida, o que motivou a interdição imediata.
Segundo a DF Legal, a atividade de creche é classificada como de risco pela legislação vigente. “A DF Legal interditou sumariamente o local e determinou o fechamento até que a situação seja regularizada. Um eventual descumprimento da interdição pode acarretar em multa e responsabilização na esfera criminal, com envio do caso à Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) para apuração do crime de desobediência”.
A creche é alvo de uma série de denúncias feitas por funcionários e familiares de crianças atendidas pela instituição. Os relatos apontam irregularidades graves na gestão da unidade, incluindo assédio moral, perseguições internas, demissões arbitrárias, adoecimento psicológico de trabalhadores e problemas sanitários que colocariam em risco a saúde das crianças, especialmente no início do ano letivo de 2026. Segundo relatos, o Conselho Tutelar e a Vigilância Sanitária teriam identificado focos de escorpiões dentro da instituição, inclusive em áreas de recreação infantil.
As denúncias foram encaminhadas de forma anônima ao Ministério Público do Trabalho (MPT) e ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT). Até a regularização da situação, a creche permanece interditada e impedida de retomar as atividades.
A reportagem entrou em contato com a diretora da Casa da Mãe Preta, porém não obteve retorno até a publicação desta matéria. O espaço permanece aberto para manifestações.
