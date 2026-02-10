Incêndio atinge apartamento na SQN 205 e mata cachorro

Na foto, o apartamento aparece durante atendimento dos bombeiros, com o fogo já contido - (crédito: Artur Maldaner/CB/D.A Press)

Um apartamento na SQN 205, bloco E, Asa Norte, foi atingido por um incêndio na tarde desta terça-feira (10/2). Moravam no local um casal de idosos e uma cuidadora, que precisaram deixar o ambiente, mas sem ferimentos. Os moradores possuíam um cachorro de estimação, que faleceu após inalar fumaça tóxica.

O fogo teve início em um quarto da casa, de onde os idosos foram retirados com auxílio da cuidadora e de um vizinho. O cachorro foi resgatado posteriormente, mas acabou sofrendo uma parada cardiorrespiratória. Os bombeiros fizeram animação cardiopulmonar durante cinco minutos no animal, que não resistiu.

Quando as equipes do Corpo de Bombeiros Militares do DF (CBMDF) chegaram ao local, por volta das 13h, alguns moradores do prédio já haviam evacuado o local e estavam na portaria. Os bombeiros retiraram o restante das pessoas e iniciaram o controle das chamas, com mangueiras de incêndio e exaustores.

Segundo a tenente Dulcilamar, o fogo ficou restrito, principalmente, a um quarto da casa, afastado de outros cômodos. Não há informações sobre o que pode ter causado o acidente. Veja abaixo um vídeo que mostra o apartamento quando as chamas já haviam sido apagadas.

Moradores do prédio relataram ao Correio que o processo de evacuação foi tranquilo e organizado e que os moradores foram notificados pelo interfone, com tempo suficiente para fechar janelas e desligar o quadro de luz. “Não foi nada caótico”, disse um vizinho e amigo do casal de idosos, emocionado pela perda do cachorro de estimação.

O porteiro do prédio ao lado, Antônio Silva, testemunhou o incêndio e contou que as chamas se espalharam de forma muito rápida. “Comecei a ouvir gritos de ajuda vindos de lá, e um morador daqui foi ajudá-los.”

*Estagiário sob a supervisão de Tharsila Prates