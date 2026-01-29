MPGO investiga atuação de braço do PCC no Entorno do DF

Investigados têm histórico de crimes envolvendo homicídio, tráfico de drogas, corrupção de menores, entre outros - (crédito: Divulgação)

Na manhã desta quarta-feira (28/1), o Ministério Público do Estado de Goiás (MPGO) deflagrou a Operação Rasante, que investiga a atuação da organização criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC) em Goiás e no entorno do Distrito Federal. A operação foi feita por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco).

Conforme as informações, os criminosos teriam ingressado na organização criminosa enquanto estavam reclusos em unidades prisionais, como por exemplo, o de Águas Lindas de Goiás; entre os investigados há condenados por homicídio, latrocínio, tráfico de drogas e corrupção de menores, entre outros. Também foram reunidos em investigações anteriores, que apontaram indícios de ingresso e adesão de indivíduos à organização criminosa. Com o aprofundamento das investigações, foi possível identificar parte dos suspeitos.

Além disso, verificou a utilização de comunicações internas denominadas “rasantes”, por meio das quais seriam transmitidas orientações e recados relacionados à atuação do grupo no Estado, inclusive com determinações voltadas ao recrutamento e ao ingresso de jovens e adolescentes.

Além da Gaeco, também participaram da ação a Diretoria-Geral de Polícia Penal de Goiás (DGPP), da Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO) e da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal (Seape/DF).