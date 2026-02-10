Pai de santo acusado de estuprar 5 mulheres é preso em Sobradinho



Foragido desde agosto de 2025, o pai de santo Leandro Mota Pereira foi capturado, nesta terça-feira (10/2), após troca de informações entre o centro de inteligência da Polícia Militar e a 4ª Promotoria de Justiça de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente do DF. O religioso é acusado de abusar e estuprar ao menos cinco pessoas na capital.



O mandado de prisão, expedido pela Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e do Adolescente (VVDFCA), foi cumprido por policiais do Batalhão de Operações Especiais (Bope). Leandro foi capturado no Condomínio Vale das Acácias, em Sobradinho.

Os abusos teriam ocorrido entre 2024 e 2025, no terreiro que ele administrava, em Planaltina. Segundo as investigações, Leandro se aproveitava da posição de entidade religiosa para a prática dos estupros. Os crimes eram regados por ameaças e coação para que as vítimas não o denunciassem nem procurassem ajuda.

