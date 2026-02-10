InícioCidades DF
Crime

Pai de santo acusado de estuprar 5 mulheres é preso em Sobradinho

Leandro Mota Pereira estava foragido desde agosto de 2025. Segundo a investigação, o suspeito usava a posição de pai de santo para cometer os crimes

Leandro cometia os abusos no terreiro, em Planaltina - (crédito: Material cedido ao Correio)
Foragido desde agosto de 2025, o pai de santo Leandro Mota Pereira foi capturado, nesta terça-feira (10/2), após troca de informações entre o centro de inteligência da Polícia Militar e a 4ª Promotoria de Justiça de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente do DF. O religioso é acusado de abusar e estuprar ao menos cinco pessoas na capital.

O mandado de prisão, expedido pela Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e do Adolescente (VVDFCA), foi cumprido por policiais do Batalhão de Operações Especiais (Bope). Leandro foi capturado no Condomínio Vale das Acácias, em Sobradinho.

Os abusos teriam ocorrido entre 2024 e 2025, no terreiro que ele administrava, em Planaltina. Segundo as investigações, Leandro se aproveitava da posição de entidade religiosa para a prática dos estupros. Os crimes eram regados por ameaças e coação para que as vítimas não o denunciassem nem procurassem ajuda.

Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura da área de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 10/02/2026 23:09
