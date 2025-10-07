Pai de santo é preso suspeito de torturar e abusar sexualmente de crianças

De acordo com os depoimentos, o pai de santo simulava a incorporação de entidades espirituais para justificar as agressões - (crédito: Material cedido ao Correio)

Um pai de santo foi preso, nesta terça-feira (7/10), acusado de liderar uma rede de crimes hediondos contra mulheres, crianças e adolescentes, no Recanto das Emas. Ele é suspeito de praticar atos de tortura, estupro de vulnerável, violência doméstica e exploração patrimonial, mascarando os crimes como práticas religiosas. Veja o momento da prisão:

A investigação, conduzida pela Seção de Atendimento à Mulher da 27ª Delegacia de Polícia (Recanto das Emas), começou em 8 de setembro. Os policiais revelaram que o investigado se aproveitava da posição de pai de santo de religiões de matriz africana para submeter seguidores a um regime de terror.

De acordo com os depoimentos, ele simulava a incorporação de entidades espirituais para justificar as agressões. Crianças e adolescentes eram submetidos a sessões de tortura que incluíam agressões com chicotes, queimaduras com facas, enforcamentos e cortes com facões, enquanto as vítimas eram obrigadas a ficar completamente nuas.

Durante a ação, foram apreendidos bisturis, medicações e equipamentos utilizados em cirurgias "espirituais" (foto: Material cedido ao Correio)

Segundo a investigação, meninas e meninos eram forçados a participar de constrangimentos sexuais coletivos, com exposição íntima e atos libidinosos, como apalpamentos e beijos forçados. Em um dos casos mais graves, houve tentativa de estupro contra um menino de 11 anos. Relatos dão conta de que as vítimas eram coagidas a ingerir bebidas alcoólicas. Uma adolescente teria sido punida com uma queimadura intencional no rosto, feita com uma faca aquecida.

De acordo com a polícia, o pai de santo se valia da fé e do medo das famílias para silenciar as vítimas e perpetuar o ciclo de violência. Diante das provas, a Justiça autorizou a prisão dele. Nesta terça-feira, a Polícia Civil cumpriu um mandado de prisão preventiva contra o suspeito e um mandado de busca e apreensão na casa dele.

Durante a ação, foram apreendidos equipamentos eletrônicos que serão submetidos à perícia criminal. O objetivo é aprofundar as investigações e identificar outras vítimas que ainda não tiveram coragem de formalizar denúncias. O pai de santo agora se encontra à disposição da Justiça.