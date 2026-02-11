Polícia Civil do DF conclui caso de homicídio após 5 anos de investigação

Por João Pedro Zamora*

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) concluiu nesta quarta-feira (11/2) as investigações relacionadas a um assassinato ocorrido em São Sebastião, em abril de 2021. Tanto a vítima quanto o autor do crime não tiveram os nomes divulgados.

Após o encerramento do caso, o mandado de prisão foi cumprido e o indivíduo, da prisão que já cumpre, recebeu da sentença uma proibição total de visitas no complexo. O detento agora responde tanto por homicídio quanto por coação do processo. Mesmo encarcerado, ele utilizou familiares para enviar ameaças a uma testemunha essencial, ordenando que assumisse posse da arma do crime.

O crime havia ocorrido no Residencial do Bosque, em São Sebastião, quando a vítima foi alvo de diversos disparos de arma de fogo. A perícia concluiu que a motivação do ataque foi uma rivalidade entre grupos criminosos que disputavam território de venda de drogas na região administrativa.

A investigação foi concluída após análise de um projétil retirado do corpo da vítima, disparado pela mesma arma encontrada dias após o ocorrido. No dia, o indiciado fugiu das autoridades.

Com a nova medida, o Judiciário procura acabar com a cadeia de comando criminosa e garantir a integridade da instrução processual. A Vara de Execuções Penais (VEP) já possui ofício para cumprimento imediato da restrição.

