Brasília vive expectativa por um carnaval mais seguro

Eventos realizados próximos a áreas residenciais deverão ser encerrados até as 23h; em áreas não residenciais, o horário é até 1h da manhã - (crédito: Material cedido ao Correio )

O carnaval é a época em que foliões de todo o Distrito Federal (é até de fora) rumam para Brasília, para curtir as diversas festas espalhadas pelo quadradinho. Para garantir que a folia ocorra sem problemas, há um complexo planejamento operacional de inúmeros órgãos e pastas para que os brasilienses possam pular nos bloquinhos sem se preocupar.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Ao todo, 183 blocos foram cadastrados para o período carnavalesco, com eventos distribuídos por diversas regiões administrativas. A Esplanada dos Ministérios concentrará parte significativa da programação, reunindo grandes blocos e estruturas de apoio para o público.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Um dos motivos de grande atenção é a segurança. Por isso, o Distrito Federal definiu o planejamento operacional, reunido no Protocolo de Operações Integradas (POI). O documento orienta a atuação conjunta das forças de segurança, órgãos do Governo do Distrito Federal (GDF) e representantes dos blocos carnavalescos, com acompanhamento do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT).

Leia também: Carnaval exige atenção redobrada para quem usa canetas emagrecedoras



De acordo com as regras definidas no planejamento, eventos realizados próximos a áreas residenciais deverão ser encerrados até as 23h. Em áreas não residenciais, os blocos poderão funcionar até a 1h da manhã, com encerramento acompanhado de forma rigorosa pelas equipes de segurança e fiscalização. Não haverá autorização para a realização de eventos em áreas estritamente residenciais, conforme recomendação do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT).

Atuação integrada

A Polícia Militar do DF manterá o policiamento diário nos eventos do Plano Piloto e das demais regiões administrativas durante o carnaval 2026. O efetivo será reforçado com múltiplas camadas de segurança nas áreas de maior concentração de foliões.

Durante o período carnavalesco, policiais militares atuarão diariamente em todo o DF, com policiamento a pé, motorizado e especializado. O reforço inclui agentes do Patamo, Rotam, Policiamento Montado e do Batalhão de Policiamento com Cães (BPCães), especialmente nas linhas de revista. A ação tem como objetivo retirar objetos que possam comprometer a segurança, como armas brancas, drogas, armas de fogo e munições.

Haverá pontos de abordagem e revista em diferentes territórios carnavalescos, além do reforço do policiamento em estações do metrô e na Rodoviária do Plano Piloto, locais que concentram grande fluxo de pessoas, especialmente nos momentos de dispersão dos eventos.

Sala Lilás

Como parte do planejamento operacional, a PMDF implementará a Sala Lilás Itinerante, um espaço de atendimento especializado e humanizado voltado ao acolhimento de mulheres que eventualmente sejam vítimas de violência de gênero durante as festividades. A iniciativa prevê escuta qualificada, orientação e encaminhamento adequado, em articulação com outros órgãos do GDF.

Leia também: Carnaval terá transporte público gratuito com programa Vai de Graça

Na Sala Lilás, equipes do Policiamento de Prevenção Orientada à Violência Doméstica (Provid), formadas por policiais capacitados, farão o atendimento técnico e humanizado. A iniciativa também prevê ações preventivas e estímulo à denúncia.

A operação contará, ainda, com emprego ampliado de tecnologia. A PMDF utilizará drones equipados com câmeras termais e transmissão em tempo real para o comando da operação, além de sistemas integrados de identificação de pessoas com mandados de prisão em aberto, em parceria com a SSP-DF.

Não à importunação

Durante o carnaval, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) também intensificará a atuação nos eventos e nas redes sociais com a campanha "Pedi pra parar, parou! Depois do não, tudo é importunação". A iniciativa tem como objetivo conscientizar os foliões sobre o direito das mulheres de aproveitar a festa sem sofrer importunações, assédio ou qualquer tipo de violação de direitos.

A ação é promovida pela Procuradoria Distrital dos Direitos do Cidadão (PDDC) e pelo Núcleo de Gênero (NG) e terá equipes de fiscalização do MPDFT circulando pelos blocos e festas. Serão distribuídos, também, materiais informativos, como leques, máscaras, tatuagens temporárias, adesivos e bottons, todos com a mensagem "Não é Não". O conteúdo da campanha também será divulgado nos canais oficiais da instituição nas redes sociais.

Além da atuação direta nos eventos, as equipes do MPDFT realizarão visitas aos centros de operação da segurança pública, com o objetivo de acompanhar os trabalhos integrados e os registros de ocorrências durante o período carnavalesco. A Ouvidoria das Mulheres do MPDFT funcionará em regime de plantão, das 12h às 18h, para receber denúncias pelo WhatsApp (61) 99847-7592 e pelo telefone 127, com ligação gratuita. As vítimas também poderão buscar apoio junto aos seguranças dos blocos, à Polícia Militar ou registrar ocorrência na delegacia mais próxima.

A Secretaria da Mulher do Distrito Federal (SMDF) informou que intensificará as ações de prevenção e enfrentamento ao assédio e à violência contra as mulheres. A pasta lançou o calendário de atividades da campanha Carnaval Sem Assédio, que está em sua quarta edição.

A estratégia prevê ações de conscientização, orientação e acolhimento em pontos de grande circulação de foliões. A campanha também reforça a divulgação dos canais de denúncia disponíveis para vítimas e testemunhas de violência de gênero, além de alertar sobre condutas como beijo forçado, toques inapropriados e abordagens invasivas, que configuram crime e não devem ser naturalizadas durante o carnaval.

Com o slogan "Não Acabe Com a Minha Festa", a Secretaria da Mulher iniciou, em 2 de fevereiro, a distribuição de cerca de 3 mil cartazes e adesivos informativos. Os materiais estão sendo afixados em locais estratégicos, como banheiros e entradas de bares e restaurantes, ampliando o alcance das mensagens educativas junto ao público.

Folia limpa

Quem também atuará na folia é o Serviço de Limpeza Urbana (SLU) do Distrito Federal, com a campanha Folia Limpa, que vai reconhecer e premiar blocos carnavalescos engajados na promoção do descarte correto de resíduos sólidos. A iniciativa tem caráter educativo e busca estimular práticas sustentáveis durante um dos períodos de maior concentração de público nas ruas do DF.

Leia também: Trânsito sofre alterações em diversas regiões para a folia brasiliense



Poderão participar da campanha os blocos do carnaval de rua de 2026 devidamente autorizados e incluídos na lista oficial organizada pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec-DF). A ação contempla exclusivamente manifestações carnavalescas realizadas em logradouros públicos, de caráter cultural, festivo e sem fins lucrativos, não sendo consideradas programações realizadas em espaços privados.

Os blocos que adotarem iniciativas positivas em prol da limpeza urbana poderão ser reconhecidos pelo SLU, desde que comprovem ações como o incentivo ao uso de lixeiras, a coleta de resíduos durante o evento, a divulgação de orientações ambientais nas redes sociais e a veiculação de mensagens educativas durante ou após a dispersão dos foliões. A comprovação das ações poderá ser feita por meio de registros fotográficos ou em vídeo.

O material comprobatório deverá ser enviado até o dia 25 de fevereiro, por meio da marcação do SLU nas redes sociais ou pelo envio de fotos e vídeos para os e-mails institucionais da autarquia. É necessário identificar claramente o bloco responsável pela ação para validação da participação na campanha.