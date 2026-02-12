Carnaval terá transporte público gratuito com programa Vai de Graça - (crédito: Tony Oliveira/Agência Brasília)

Por João Pedro Zamora—O carnaval no DF contará com os benefícios do programa Vai de Graça para garantir transporte público coletivo gratuito entre os dias de sábado (14/2) e terça-feira (17/2) nas linhas de ônibus e metrô. A ação entra em vigor a partir de 0h de sábado e se encerra às 23h59 de terça-feira.

As linhas de ônibus contarão com 110 unidades para aumentar a oferta de viagens. A Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob-DF) autorizou as empresas de transporte a dar atenção especial para as áreas da Esplanada dos Ministérios, Setor de Indústria e Abastecimento (Sia) e locais onde se encontram instituições de ensino. Vale ressaltar que, apesar da programação voltar ao normal quarta-feira (18/2), ainda haverá reforço entre 11h e 13h.

Segundo a Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec-DF), a programação de carnaval do DF está prevista para alcançar regiões como Plano Piloto, Gama, Ceilândia, Taguatinga, Águas Claras, Sobradinho, Planaltina, Riacho Fundo, São Sebastião, Cruzeiro, Guará, Estrutural, Recanto das Emas, Núcleo Bandeirante, Água Quente e Fercal. Com objetivo de alcançar ao máximo possível a população do DF a ser incluída nas festas.

Veja aqui a programação das linhas de ônibus:

14/2 (sábado): programação de sábado, reforços em horários de encerramento e durante o dia, conforme a demanda;

15/2 (domingo): programação de domingos e feriados, com reforços em horários de encerramento e durante o dia, conforme a demanda;

16/2 (segunda-feira): programação de dia útil, devido ao ponto facultativo, haverá flexibilização para linhas que atendem Esplanada dos Ministérios e instituições de ensino. Com mais reforços em horários de encerramento e durante o dia, conforme a demanda;

17/2 (terça-feira): programação de sábado, com flexibilização para linhas da Esplanada, instituições de ensino e Sia, além de reforços em horários de encerramento e durante o dia, conforme a demanda;

18/2 (quarta-feira): programação normal de dia útil, com atenção especial no período de 11h e 13h devido ao início do expediente público às 14h.

Veja aqui a programação das linhas de metrô:

14/2 (sábado): Entre 5h30 e 23h30, todas as estações abertas para embarque e desembarque;

Entre 23h30 e 1h do dia 15/2, apenas a Estação Central estará aberta para embarque e desembarque, com as demais abertas apenas para desembarques;

15/2 (domingo): Entre 7h e 23h30, todas as estações abertas para embarque e desembarque;

Entre 23h30 e 1h do dia 16/2, apenas a Estação Central estará aberta para embarque e desembarque, com as demais abertas apenas para desembarques;

16/2 (segunda): Entre 5h30 e 23h30, todas as estações abertas para embarque e desembarque;

Entre 23h30 e 1h do dia 17/2, apenas a Estação Central estará aberta para embarque e desembarque, com as demais abertas apenas para desembarques;

17/2 (terça): Entre 5h30 e 23h30;

18/2 (quarta): Entre 5h30 e 23h30.

