Missa de sétimo dia de Rodrigo Castanheira será nesta sexta-feira (13/2)

A missa de sétimo dia de Rodrigo Castanheira, assassinado aos 16 anos após ser agredido, ocorrerá às 19h desta sexta-feira (13/2), na Paróquia Nossa Senhora da Esperança, em Vicente Pires. O adolescente morreu no último sábado (7/2), depois de ficar 16 dias internado, em coma, na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Brasília Águas Claras.

Nesta quinta-feira (12/2), o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) negou o quarto pedido de habeas corpus apresentado pela defesa de Pedro Arthur Turra Basso, 19, acusado de agredir Rodrigo em 23 de janeiro, na saída de uma festa, em Vicente Pires.

A decisão da 2ª Turma Criminal que manteve a prisão preventiva do ex-piloto de Fórmula Delta foi proferida um dia depois de o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) denunciá-lo, na quarta-feira (11/2), por homicídio doloso por motivo fútil, quando há intenção de matar.

Comoção

A morte de Rodrigo gerou comoção em todo o DF, repercutindo nacionalmente. Em seu sepultamento, centenas de pessoas compareceram ao Cemitério Campo da Esperança, na Asa Sul, para se despedir. O momento foi antecedido por um cortejo das forças de segurança do DF, que homenagearam e levaram o caixão do adolescente.

Nesta semana, a mãe do adolescente, Rejane Fleury, fez uma publicação nas redes sociais em homenagem ao filho. No texto, ela relembrou sonhos, planos e descreveu os últimos momentos antes da partida de Rodrigo, nos quais ele havia compartilhado o desejo de seguir carreira como bombeiro militar.

"Rodrigo me disse, no fim do ano passado, que queria ser bombeiro e eu o chamei para nadar comigo para treinar para o TAF! Isso não vai acontecer, nem formar, casar e me dar um neto! DEUS buscou seu filho antes de tudo isso acontecer", escreveu.

Rejane também relatou o momento em que, diante do quadro clínico do filho, disse ter feito uma oração de entrega a Deus. “Mas eu entreguei meu filho para Ele e disse ‘faça a sua vontade!’ Eu chorei e o entreguei de verdade na sexta-feira a noite, sozinha, no chuveiro, aos prantos e ele se foi no sábado!”, disse a mãe do jovem.