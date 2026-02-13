Esquema de segurança para o carnaval 2026 foi anunciado nesta sexta-feira (13/2) - (crédito: Mila Ferreira/CB/DA Press)

O esquema de segurança para o carnaval de 2026 em Brasília contará com três novidades para reforçar o monitoramento nas ruas. Além de drones e equipamento de reconhecimento facial que vão ajudar a encontrar foragidos da Justiça, a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) vai colocar uma sala itinerante nas ruas especificamente para acolher mulheres que tenham sofrido violência de gênero. As novidades foram anunciadas pela comandante-geral, coronel Ana Paula Habka.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Fim de semana de carnaval terá tempo ensolarado no DF

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Além das novidades, o efetivo será ampliado com estratégias de policiamento ostensivo e atuação integrada nos principais blocos de carnaval. Um total de 15 drones estarão nas ruas para ajudar neste trabalho. "O esquema é focado na proteção, prevenção e resposta rápida", explicou a comandante-geral. "Os drones têm câmera termal e conseguem ser utilizados tanto de dia quanto à noite para ajudar a mapear o que está acontecendo nos blocos em tempo real", informou.

A Sala Lilás itinerante vai ter uma equipe preparada para atender mulheres que tenham sofrido violência de gênero. "A mulher vai ter oportunidade, caso se sinta vulnerável, de ser encaminhada a essa sala. É só pedir para qualquer policial militar", detalhou Ana Paula Habka.

Leia também: Carnaval: PMDF vai reforçar segurança com drones e reconhecimento facial

Os equipamentos de reconhecimento facial servirão para reconhecer algum foragido com mandado de prisão que esteja passando pelos blocos. "Caso seja identificado alguém, será possível chamar um policial ou uma viatura mais próxima para efetuar a prisão", disse a comandante.