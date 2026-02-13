InícioCidades DF
FESTIVIDADES

Fercal participa do DF Folia pela primeira vez com bloco de carnaval

A região realizará o CarnaFercal, na terça-feira, (17/2), no galpão da Feira Permanente da Fercal

Fercal participa do DF Folia pela primeira vez - (crédito: Divulgação)
Fercal participa do DF Folia pela primeira vez - (crédito: Divulgação)

Este ano, a Região Administrativa da Fercal integra, pela primeira vez, as programações carnavalescas do DF Folia. Em 2026, a região realizará o CarnaFercal, na terça-feira (17/2), no galpão da Feira Permanente da Fercal.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

 Leia também: Carnaval: PMDF vai reforçar segurança com drones e reconhecimento facial

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Reconhecida como primeira “cidade operária” do Distrito Federal, a Fercal é a 31ª Região Administrativa da unidade federativa, criada em 2012. Para a Secretaria de Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec-DF), a realização inédita do carnaval na Fercal representa um avanço na política de descentralização cultural do DF, de forma a ampliar o acesso da população às manifestações da cultura popular.

 Leia também: Dois homens são detidos por furtar oficina mecânica no DF; Confira o vídeo:

O DF Folia 2026 é uma iniciativa da Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec-DF) e do Governo do Distrito Federal (GDF) de fomento aos blocos e eventos carnavalescos da capital. O projeto funciona como um grande guarda-chuva que reúne blocos de rua organizados, palcos oficiais com shows, apoio logístico, campanhas de saúde e prevenção e estrutura para ambulantes e foliões.

* Estagiária sob supervisão de Nahima Maciel

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Walkyria Lagaci

Estudante de Jornalismo da Universidade de Brasília (UnB), atualmente estagiando na editoria Cidades DF do Correio Braziliense.

Por Walkyria Lagaci
postado em 13/02/2026 12:02
SIGA
x