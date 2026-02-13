Fercal participa do DF Folia pela primeira vez com bloco de carnaval

Fercal participa do DF Folia pela primeira vez - (crédito: Divulgação)

Este ano, a Região Administrativa da Fercal integra, pela primeira vez, as programações carnavalescas do DF Folia. Em 2026, a região realizará o CarnaFercal, na terça-feira (17/2), no galpão da Feira Permanente da Fercal.

Reconhecida como primeira “cidade operária” do Distrito Federal, a Fercal é a 31ª Região Administrativa da unidade federativa, criada em 2012. Para a Secretaria de Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec-DF), a realização inédita do carnaval na Fercal representa um avanço na política de descentralização cultural do DF, de forma a ampliar o acesso da população às manifestações da cultura popular.

O DF Folia 2026 é uma iniciativa da Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec-DF) e do Governo do Distrito Federal (GDF) de fomento aos blocos e eventos carnavalescos da capital. O projeto funciona como um grande guarda-chuva que reúne blocos de rua organizados, palcos oficiais com shows, apoio logístico, campanhas de saúde e prevenção e estrutura para ambulantes e foliões.

* Estagiária sob supervisão de Nahima Maciel