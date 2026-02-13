Dois homens são detidos por furtar oficina mecânica no DF; Confira o vídeo:

Dupla é detida durante furto de oficina em Vicente Pires - (crédito: Divulgação / PMDF)

Na última quinta-feira (12/2), dois homem foram detidos suspeitos de furtar equipamentos de uma oficina mecânica em Vicente Pires. Equipes do 17º Batalhão foram acionadas após o proprietário do estabelecimento flagrar o crime, às 14h30. Os autores subtraíram baterias, peças e cabos de cobre do local antes de tentarem fugir.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Confira o vídeo:

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Os policiais militares encontraram os envolvidos na Rua 3C, já contidos por moradores e funcionários da oficina. Os dois homens estavam imobilizados, com os pés amarrados por fios de cobre.

Os suspeitos apresentavam diversas escoriações e queixavam-se de dores nas pernas e nas costas, alegando terem sido agredidos com barras de ferro, socos e chutes por pessoas que presenciaram a fuga.

Leia também: Justiça nega quarto habeas corpus de Pedro Turra; veja decisão

O dono do estabelecimento mostrou vídeos das câmeras de segurança aos policiais que registram a dupla no interior do estabelecimento. Com os suspeitos detidos, todos os itens furtados foram recuperados.

Leia também: Polícia do DF divulga imagem de foragido por estupro de vulnerável

Devido aos ferimentos decorrentes da contenção popular, o Corpo de Bombeiros foi acionado e os indivíduos receberam atendimento médico antes de serem conduzidos à delegacia.

A ocorrência de furto foi registrada na 8ª DP. Os itens recuperados foram restituídos ao dono da oficina e os detidos permanecem à disposição da Justiça.

* Estagiária sob supervisão de Nahima Maciel