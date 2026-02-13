Homem transportava drogas em cadeirinha e bolsa de bebê em Brazlândia - (crédito: PMDF / Divulgação)

Na noite desta quinta-feira (12/2), um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas no Setor Norte, em Brazlândia. O suspeito transportava as substâncias ilícitas em cadeirinha e bolsa de bebê.

A operação conduzida pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi realizada após informações, quando o autor, de 19 anos, foi localizado transportando substâncias entorpecentes. Durante a abordagem, foram localizadas várias porções de drogas que estavam sendo transportadas em cadeirinha e bolsa de bebê dentro do veículo.

Foram apreendidas aproximadamente 24 porções fragmentadas de substância análoga à maconha, dois tabletes da mesma substância, cinco pedras de substância sólida amarela do tipo crack, uma porção de substância análoga à cocaína, dois aparelhos celulares e um veículo.

O homem foi conduzido à 18ª DP para as providências legais cabíveis e na delegacia foi verificado que o homem tinha uma tentativa de homicídio quando menor de idade.

* Estagiária sob supervisão de Nahima Maciel