Justiça torna réus policiais suspeitos de torturar colega em Batalhão

A Justiça do Distrito Federal aceitou a denúncia apresentada pelo Ministério Público do DF e Territórios (MPDFT) e tornou réus os 14 policiais militares suspeitos de tortura contra o colega de farda Danilo Martins Pereira, durante o 16º curso de formação do Patrulhamento Tático Móvel do Batalhão de Choque (BPChoque), em abril de 2024.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
A juíza Catarina de Macedo Nogueira considerou "a prova da materialidade e os indícios de autoria" para a decisão, o que significa a confirmação da existência do crime, mediante corpo de delito ou laudos, e dos elementos que apontam os suspeitos como autores.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
Se condenados, os militares poderão responder pelos crimes de tortura como forma de aplicação de castigo, cuja pena pode variar de dois a oito anos de reclusão; omissão diante das torturas, com detenção de um a quatro anos; e prática de crime de militar em situação de atividade contra militar na mesma situação, este último presente no Código Penal Militar.
São réus: o 2º tenente Marco Aurélio Teixeira Feitosa; o 2º tenente Gabriel Saraiva Dos Santos; o sub-tenente Daniel Barboza Sinesio; o 1º sargento Wagner Santos Silvares; o 2º sargento Fábio De Oliveira Flor; o 2º sargento Elder de Oliveira Arruda;o 3º sargento Eduardo Luiz Ribeiro Da Silva; o 3º sargento Rafael Pereira Miranda; o 3º sargento Bruno Almeida da Silva; o cabo Danilo Ferreira Lopes; os soldados Rodrigo Assunção Dias, Matheus Barros Dos Santos Souza e Diekson Coelho Peres; e o capitão Reniery Santa Rosa Ulbrich.
O caso
Danilo, à época do caso, relatou ao Correio os episódios de violência sofridos no primeiro dia de curso, em 22 de abril. Na ocasião, o soldado chegou ao batalhão pela manhã, às 8h, e retornou para a casa por volta das 16h30 com "sinais visíveis de estresse físico, como vermelhidão nos braços e rosto, típicos de uma severa insolação", detalha a decisão judicial.
Ao ser questionado pela irmã sobre o estado, ele contou sobre as agressões. Disse que foi espancado com pedaços de madeira nas pernas, nádegas e tronco, chutes, socos no rosto e golpes com um capacete que, segundo ele, chegou a quebrar com o impacto. Relatou, ainda, ter sido atingido com espuma química no rosto e no corpo a uma curta distância.
Danilo disse ter sofrido agressões na frente de outros colegas e, inclusive, ter sido levado a locais isolados, onde os episódios de tortura continuaram. Ele teria sido forçado a carregar objetos pesados, como um sino de 50kg e uma tora de madeira, enquanto era agredido. Em outro momento, afirmou que os instrutores o submetiam a exercícios físicos, como flexões e, ao mesmo tempo, era chutado.
Além disso, os investigados teriam obrigado Danilo a correr o perímetro da unidade segurando um tronco de 15kg sobre a cabeça.
Os militares chegaram a ser detidos em 29 de abril de 2024, no 19º Batalhão, mas foram soltos quatro dias depois. O Correio questionou a Polícia Militar sobre a decisão, mas ainda não obteve retorno.