Motociclista é levado para hospital após colidir com carro na DF 128

Uma colisão entre uma moto Honda CG 160 Fan, de cor vermelha e um Fiat Palio, de cor azul, deixou um motociclista ferido na DF 128 KM 03 próximo ao Posto Policial, em Planaltina/DF, na manhã desta sexta-feira (13/2). A vítima foi transportada consciente e orientada ao hospital de referência da região.
O acidente ocorreu por volta das 7h e mobilizou duas viaturas do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF). As equipes atenderam ao motociclista conforme os protocolos de trauma, enquanto o condutor do carro não precisou de transporte. Não há informações sobre a dinâmica do ocorrido.
Durante o atendimento, duas faixas da via foram interditadas para garantir a segurança dos envolvidos. A Polícia Militar do Distrito Federal ficou responsável pelo local.
